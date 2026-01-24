O Lance! apresenta os melhores palpites para Velo Clube x Corinthians, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O confronto acontece nesta domingo, 25 de janeiro, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, São Paulo, com transmissão ao vivo no YouTube da CazéTV, Record, Portal R7 e HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Velo Clube x Corinthians (25/01/2026)

Yuri Alberto é a maior esperança de gols para a Fiel Torcida. O atacante do Corinthians vem sendo decisivo desde que chegou ao clube, o que resultou nos títulos da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista em 2025. Com muita intensidade e entrega dentro de campo, muita velocidade e capacidade de atacar espaços, muitos consideram o camisa 9 até na Seleção Brasileira. Nosso palpite acompanha os números do atacante, indicando mais uma partida decisiva do craque.

Na temporada passada, Yuri Alberto registrou 19 gols em 58 partidas Pelo Corinthians desde 2022, o atacante soma 77 gols marcados Nesse início de temporada, o atacante registra três jogos, com média de 3,0 finalizações por partida

Outros palpites para Velo Clube x Corinthians

Ambas as equipes apresentam médias de 1,0 gol marcado e 1,1 gol sofrido nos últimos dez jogos, o que indica partidas de placar baixo. Nesse início de temporada, esse cenário se explica pelos ajustes naturais das equipes em busca de melhor rendimento. Não por acaso, em todas as últimas seis partidas do Velo Clube houve menos de 2,5 gols, enquanto o mesmo ocorreu em três das quatro partidas do Corinthians em 2026, reforçando esse palpite.

Os jogos recentes de Velo Clube e Corinthians também têm sido marcados por muita intensidade física, com alto número de faltas e cartões. O Velo Clube registra média de 2,3 cartões no Campeonato Paulista, enquanto o Corinthians aparece com 3,0 cartões por jogo, aumentando a probabilidade de mais um confronto com várias advertências.

No mercado de escanteios, os números também chamam atenção. Nas últimas dez partidas, Velo Clube e Corinthians apresentam médias de 6,4 e 5,2 escanteios, respectivamente. Com ambas as equipes explorando bastante as jogadas pelos lados do campo, o volume de tiros de canto tende a ser elevado, tornando o palpite de mais de 9,5 escanteios uma ótima opção para o confronto.

Análise e Forma dos Times

Velo Clube - Momento e escalação

O Velo Clube disputa pelo segundo ano consecutivo a elite do futebol paulista. O principal objetivo da equipe segue sendo manter a competitividade e garantir a permanência na primeira divisão do Paulistão na próxima temporada.

O início de campeonato foi animador, com um empate e uma vitória. No entanto, as duas partidas mais recentes terminaram em derrotas, fazendo o time cair para a 13ª colocação, com quatro pontos somados.

Provável escalação do Velo Clube: Marcelo Carné; Ynaiã, Gabriel Mancha, Marcelo Augusto, Betão e Zé Mário; Luiz Otávio, Rodrigo Oliveira e Sillas; João Lucas e Daniel Amorim. Técnico: Pintado.

Corinthians - Momento e escalação

A equipe do Corinthians iniciou a temporada com uma vitória, uma derrota e dois empates. Os empates vieram nos dois compromissos mais recentes, ambos clássicos: 1 a 1 contra o São Paulo e 1 a 1 diante do Santos. Com esses resultados, o Timão ocupa a sétima posição na tabela de classificação.

Com pouco tempo de pré-temporada — consequência do calendário estendido pela disputa das finais da Copa do Brasil —, a equipe ainda passa por um processo de ajustes e preparação do elenco para os próximos compromissos, mas teve na última partida a sua melhor atuação em 2026.

Provável escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Carrillo, André Luiz e Breno Bidon; Yuri Alberto e Gui Negão. Técnico: Dorival Júnior.

Confronto direto e estatísticas de Velo Clube x Corinthians

O histórico recente entre Velo Clube e Corinthians é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Velo Clube x Corinthians

19/01/2025 — Corinthians 2 x 1 Velo Clube - Campeonato Paulista

20/09/1979 — Velo Clube 0 x 0 Corinthians - Campeonato Paulista

18/07/1979 — Corinthians 3 x 0 Velo Clube - Campeonato Paulista

Estatísticas e curiosidades de Velo Clube x Corinthians

Esse será o quarto confronto entre Velo Clube e Corinthians. Nos três anteriores, duas vitórias do Corinthians e um empate Yuri Alberto registra 77 gols marcados pelo Corinthians desde 2022 Nas últimas seis partidas do Velo Clube tivemos menos de 2,5 gols Velo Clube e Corinthians registram médias de 2,3 e 3,0 cartões amarelos nesse início de temporada No Campeonato Paulista, as equipes registram médias de 6,8 e 6,3 escanteios por partida

Comparação de Odds para Velo Clube x Corinthians

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Velo Clube Empate Corinthians Betsson 4,45 3,05 1,88 Betano 4,50 3,05 1,90 Br4bet 5,33 1,90 1,83

Resumo dos palpites do Lance! para Velo Clube x Corinthians

