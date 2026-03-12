O Lance! apresenta os melhores palpites para Palmeiras x Corinthians, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto acontece nesta sexta-feira, 13 de março, às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Barueri, na Grande São Paulo, com transmissão ao vivo na TV Brasil (TV aberta). Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Palmeiras x Corinthians (13/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Palmeiras e Corinthians protagonizam um clássico que promete muita intensidade, com a rivalidade acirrada aumentando a expectativa por um duelo disputado e com boas chances de gols para os dois lados. As duas equipes apresentam bons números ofensivos, tendo marcado em todas as três partidas disputadas neste início de temporada.

Nos últimos dez jogos, as Palestrinas registram média de 2,2 gols por partida, enquanto as Brabas vêm com média de 1,2 gol no mesmo período, números que reforçam o potencial ofensivo das equipes. Além disso, o Palmeiras sofreu gols em todos os últimos três confrontos contra o Corinthians. Diante desse cenário, o palpite para que ambas as equipes marquem neste clássico surge como uma opção bastante interessante.

Em quatro dos últimos seis jogos do Palmeiras tivemos gols para ambas as equipes Tivemos ambas as equipes marcam em três dos últimos quatro jogos do Corinthians No histórico do confronto entre as equipes, em quatro dos últimos sete duelos tivemos ambas as equipes marcam

Outros palpites para Palmeiras x Corinthians

As equipes registram médias de 5,4 e 4,1 escanteios por partida nos últimos dez jogos, respectivamente. Além disso, em todos os últimos nove jogos do Palmeiras tivemos menos de 10,5 escanteios, cenário que também se repetiu nos seis compromissos mais recentes do Corinthians. Diante desse histórico, nosso palpite acompanha a tendência de que esse padrão se mantenha e que o total de tiros de canto fique novamente abaixo da linha neste confronto.

As Palestrinas também apresentam um ótimo volume ofensivo nas partidas mais recentes, com média de 15,9 finalizações nos últimos dez jogos, sendo 5,2 chutes no alvo. Atuando em casa, a expectativa é que o Palmeiras assuma o protagonismo da partida e mantenha esse padrão ofensivo, o que reforça o palpite para que a equipe ultrapasse a linha de finalizações neste duelo.

Além disso, o Palmeiras tem demonstrado grande eficiência nos inícios de jogo, conseguindo controlar as ações e impor seu estilo nas partidas mais recentes. Como resultado, as Palestrinas abriram o placar em sete dos últimos nove jogos. Assim, nosso palpite acompanha a tendência de que a equipe mantenha esse perfil e volte a inaugurar o marcador neste clássico.

Análise e Forma dos Times

Palmeiras - Momento e escalação

As Palestrinas vivem um excelente início de temporada em 2026. A equipe venceu os dois primeiros jogos no Campeonato Brasileiro Feminino e lidera a competição. Antes disso, ainda na abertura do calendário, superou o Corinthians nos pênaltis na final da Supercopa Feminina do Brasil, garantindo o primeiro título do ano.

Na última partida, o time conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, fora de casa. Agora, volta a campo para mais um clássico paulista diante do Corinthians, em uma das maiores rivalidades do país, buscando manter o embalo, somar mais um resultado positivo e seguir na liderança da competição.

Provável escalação do Palmeiras: Kate Tapia; Poliana, Raíssa Bahia, Patrícia Maldaner, Fernanda Palermo e Rhayanna; Andressinha, Brena e Duda Santos; Bia Zaneratto e Tainá Maranhão Técnico: Rosana Augusto.

Corinthians - Momento e escalação

Já as Brabas do Corinthians também vem com bom início de Campeonato Brasileiro Feminino, com uma vitória e um empate até o momento. Empate esse contra o Fluminense por 2 a 2 na última partida disputada. Antes disso, saiu derrotado nos pênaltis para o próprio Palmeiras na final da Supercopa Feminina do Brasil.

Agora, visita o rival em clima de revanche, com o objetivo de devolver a derrota sofrida em fevereiro. Além disso, vai em busca de defender o título do Brasileirão, onde vem de seis conquistas consecutivas.

Provável escalação do Corinthians: Rillary; Gi Fernandes, Tamires, Thaís Ferreira e Érika; Letícia Monteiro, Duda Sampaio, Dayana Rodríguez, Belén Aquino e Jaqueline Ribeiro; Gabi Zanotti. Técnico: Emily Lima.

Confronto direto e estatísticas de Palmeiras x Corinthians

O histórico recente entre Palmeiras e Corinthians é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Palmeiras x Corinthians

07/02/2026 - Palmeiras 1 x 1 (5 x 4) Corinthians - (Supercopa Feminina do Brasil)

14/12/2025 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras - (Campeonato Paulista Feminino)

07/12/2025 - Palmeiras 5 x 1 Corinthians - (Campeonato Paulista Feminino)

10/11/2025 - Palmeiras 0 x 0 Corinthians - (Campeonato Paulista Feminino)

03/08/2025 - Corinthians 1 x 0 Palmeiras - (Campeonato Paulista Feminino)

Estatísticas e curiosidades de Palmeiras x Corinthians

Em todas as competições foram disputados 31 jogos entre as duas equipes, com sete vitórias do Palmeiras, sete empates e 17 triunfos do Corinthians O Corinthians é o atual campeão do Campeonato Brasileiro Feminino, além de vim de seis títulos consecutivos na competição Em quatro dos últimos sete duelos entre as equipes tivemos ambas as equipes marcando gols O Palmeiras abriu o placar em sete dos últimos nove jogos na temporada O Corinthians marcou gols em 16 dos últimos 17 jogos contra o Palmeiras

Comparação de Odds para Palmeiras x Corinthians

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação para a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance para Palmeiras x Corinthians

