Uganda x Nigéria – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e odds para Uganda x Nigéria pela Copa Africana de Nações
Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Uganda x Nigéria. O duelo entre as equipes acontece nesta terça-feira (30/12), no Complexe Sportif de Fès, em Marrocos, a partir das 13h (horário de Brasília). A partida será válida pela terceira rodada do Grupo C da Copa Africana de Nações.
Palpite do Lance! para Uganda x Nigéria (30/12/2025)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
A Nigéria teve um começo de CAN conseguindo transformar a expectativa no seu ataque em gols. Em duas rodadas, a seleção marcou cinco tentos. Essa marca é muito próximo do padrão nos últimos dez compromissos. A média de bolas nas redes nesse recorte maior é de 1,8 por jogo.
Essa vem sendo a média de gols sofridos por Uganda nos últimos jogos. A seleção da África Oriental sofreu 15 tentos nos dez duelos recentes. Tecnicamente, o jogo é muito favorável para um bom número de gols da Nigéria. Assim, essa é nossa principal aposta no encontro.
- A Nigéria marcou mais de 1,5 vezes em cinco dos últimos sete compromissos
- Uganda sofreu dois ou mais gols em três dos seis jogos recentes
- Os The Cranes foram vazados nas últimas seis atuações
Outros palpites para Uganda x Nigéria
A Nigéria teve dez cobranças de escanteios nas duas primeiras rodadas da CAN. Esse número é próximo da média geral da equipes nos últimos jogos, que é de 4,8. Ambas as partidas tiveram mais de 4,5 tiros de canto no segundo tempo. Já Uganda cobrou oito vezes no duelo contra a Tanzânia. Assim, a promessa é de uma etapa final com bom número dessa bola parada.
Pelo que já apresentou, a Nigéria entra em campo com amplo favoritismo para um vitória. A seleção vem de seis triunfos nos últimos nove compromissos. Além disso, venceu o primeiro tempo nos dois duelos dentro do Grupo C da CAN. A diferença técnica em relação ao desempenho de Uganda um domínio no encontro.
Por fim, Lookman vem sendo a principal referência do time na competição. Com quatro participações em gols, é o jogador com mais contribuições em tentos no torneio. São dois gols e duas assistências até o momento. Mesmo classificada, a Nigéria deve fazer um jogo com volume ofensivo. O atacante da Atalanta deve contribuir com boas participações no encontro.
Análise e Forma dos Times
Uganda - Momento e escalação
A seleção de Uganda joga pela classificação à próxima fase, após dois tropeços no Grupo C. A equipe perdeu na estreia para a Tunísia (1 a 3), e ficou no empate com a Tanzânia (1 a 1). No último jogo, chegou a ter a chance de garantir os três pontos, porém Allan Okello desperdiçou uma cobrança de pênalti. Os The Cranes estão na quarta posição, dois pontos a menos que os tunisianos, atuais segundo lugar.
Provável escalação do Uganda: Denis Onyango; Kenneth Semakula, Toby Sibbick, Jordan Obita e Aziz Kayondo; Bobosi Byaruhanga e Baba Alhassan; Travis Mutyaba, Allan Okello e Rogers Mato; Jude Ssemugabi. Técnico: Paul Put.
Nigéria- Momento e escalação
A Nigéria entra em campo já garantida entre as 16 melhores seleção da Copa Africana. A classificação veio após a vitória por 3 a 2 sobre a Tunísia. A The Super Eagles chegou a abrir 3 a 0 no placar, mas viu o adversário diminuir e dá um susto. Ademola Lookman, atacante da Atalanta, vem liderando a campanha da seleção - com dois gols e duas assistências. Assim, os nigerianos entram em campo buscando confirmar os 100%.
Provável formação do Nigéria: Stanley Nwabali; Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey e Onyemaechi; Wilfred Ndidi, Alex Iwobi e Samuel Chukwueze; Ademola Lookman, Akor Adams e Victor Osimhen. Técnico: Eric Chelle.
Confronto direto e estatísticas de Uganda e Nigéria
O histórico recente entre Uganda e Nigéria é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Uganda e Nigéria
- 20/11/2018 - Nigéria 0 x 0 Uganda - (Amistoso Internacional)
- 25/03/2015 - Nigéria 0 x 1 Uganda - (Amistoso Internacional)
- 02/06/2007 - Uganda 2 x 1 Nigéria - (Eliminatórias da Copa Africana)
- 24/03/2007 - Nigéria 1 x 0 Uganda - (Eliminatórias da Copa Africana)
- 17/07/1993 - Uganda 0 x 0 Nigéria - (Eliminatórias da Copa Africana)
Estatísticas e curiosidades de Uganda x Nigéria
- Será o nono encontro direto entre as seleções, com quatro vitórias de Uganda, duas da Nigéria e dois empates
- A Nigéria marcou cinco gols nesses duelos, com média de 0,63
- Cinco dos últimos seis jogo de Uganda terminaram com mais de 2,5 gols
- 11 dos últimos 18 gols feitos por Nigéria foram nos segundos tempos
- Uganda não venceu seus últimos três jogos
Comparação de Odds para Uganda x Nigéria
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam na partida:
Casa
Ambas as equipes marcam
Ambas as equipes marcam: não
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para Uganda x Nigéria
Tudo sobre
