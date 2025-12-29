Uganda x Nigéria – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Uganda x Nigéria. O duelo entre as equipes acontece nesta terça-feira (30/12), no Complexe Sportif de Fès, em Marrocos, a partir das 13h (horário de Brasília). A partida será válida pela terceira rodada do Grupo C da Copa Africana de Nações.

Palpite do Lance! para Uganda x Nigéria (30/12/2025)

A Nigéria teve um começo de CAN conseguindo transformar a expectativa no seu ataque em gols. Em duas rodadas, a seleção marcou cinco tentos. Essa marca é muito próximo do padrão nos últimos dez compromissos. A média de bolas nas redes nesse recorte maior é de 1,8 por jogo.

Essa vem sendo a média de gols sofridos por Uganda nos últimos jogos. A seleção da África Oriental sofreu 15 tentos nos dez duelos recentes. Tecnicamente, o jogo é muito favorável para um bom número de gols da Nigéria. Assim, essa é nossa principal aposta no encontro.

A Nigéria marcou mais de 1,5 vezes em cinco dos últimos sete compromissos Uganda sofreu dois ou mais gols em três dos seis jogos recentes Os The Cranes foram vazados nas últimas seis atuações

Outros palpites para Uganda x Nigéria

A Nigéria teve dez cobranças de escanteios nas duas primeiras rodadas da CAN. Esse número é próximo da média geral da equipes nos últimos jogos, que é de 4,8. Ambas as partidas tiveram mais de 4,5 tiros de canto no segundo tempo. Já Uganda cobrou oito vezes no duelo contra a Tanzânia. Assim, a promessa é de uma etapa final com bom número dessa bola parada.

Pelo que já apresentou, a Nigéria entra em campo com amplo favoritismo para um vitória. A seleção vem de seis triunfos nos últimos nove compromissos. Além disso, venceu o primeiro tempo nos dois duelos dentro do Grupo C da CAN. A diferença técnica em relação ao desempenho de Uganda um domínio no encontro.

Por fim, Lookman vem sendo a principal referência do time na competição. Com quatro participações em gols, é o jogador com mais contribuições em tentos no torneio. São dois gols e duas assistências até o momento. Mesmo classificada, a Nigéria deve fazer um jogo com volume ofensivo. O atacante da Atalanta deve contribuir com boas participações no encontro.

Análise e Forma dos Times

Uganda - Momento e escalação

A seleção de Uganda joga pela classificação à próxima fase, após dois tropeços no Grupo C. A equipe perdeu na estreia para a Tunísia (1 a 3), e ficou no empate com a Tanzânia (1 a 1). No último jogo, chegou a ter a chance de garantir os três pontos, porém Allan Okello desperdiçou uma cobrança de pênalti. Os The Cranes estão na quarta posição, dois pontos a menos que os tunisianos, atuais segundo lugar.

Provável escalação do Uganda: Denis Onyango; Kenneth Semakula, Toby Sibbick, Jordan Obita e Aziz Kayondo; Bobosi Byaruhanga e Baba Alhassan; Travis Mutyaba, Allan Okello e Rogers Mato; Jude Ssemugabi. Técnico: Paul Put.

Nigéria- Momento e escalação

A Nigéria entra em campo já garantida entre as 16 melhores seleção da Copa Africana. A classificação veio após a vitória por 3 a 2 sobre a Tunísia. A The Super Eagles chegou a abrir 3 a 0 no placar, mas viu o adversário diminuir e dá um susto. Ademola Lookman, atacante da Atalanta, vem liderando a campanha da seleção - com dois gols e duas assistências. Assim, os nigerianos entram em campo buscando confirmar os 100%.

Provável formação do Nigéria: Stanley Nwabali; Bright Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey e Onyemaechi; Wilfred Ndidi, Alex Iwobi e Samuel Chukwueze; Ademola Lookman, Akor Adams e Victor Osimhen. Técnico: Eric Chelle.

Confronto direto e estatísticas de Uganda e Nigéria

O histórico recente entre Uganda e Nigéria é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Uganda e Nigéria

20/11/2018 - Nigéria 0 x 0 Uganda - (Amistoso Internacional)

25/03/2015 - Nigéria 0 x 1 Uganda - (Amistoso Internacional)

02/06/2007 - Uganda 2 x 1 Nigéria - (Eliminatórias da Copa Africana)

24/03/2007 - Nigéria 1 x 0 Uganda - (Eliminatórias da Copa Africana)

17/07/1993 - Uganda 0 x 0 Nigéria - (Eliminatórias da Copa Africana)

Estatísticas e curiosidades de Uganda x Nigéria

Será o nono encontro direto entre as seleções, com quatro vitórias de Uganda, duas da Nigéria e dois empates A Nigéria marcou cinco gols nesses duelos, com média de 0,63 Cinco dos últimos seis jogo de Uganda terminaram com mais de 2,5 gols 11 dos últimos 18 gols feitos por Nigéria foram nos segundos tempos Uganda não venceu seus últimos três jogos

Comparação de Odds para Uganda x Nigéria

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam na partida:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 2,02 1,70 Betano 2,02 1,75 Bet365 2,00 1,72

Resumo dos palpites do Lance! para Uganda x Nigéria

Mais de 1,5 gols da Nigéria (2,40 na Betsson) Mais de 4,5 escanteios no segundo tempo (1,85 na Betsson) Resultado ao intervalo ou final: Nigéria (1,75 na Betano) Ademola Lookman marca ou dá assistência (2,50 na Bet365)

