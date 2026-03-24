Turquia x Romênia – Palpites, análise e odds (26/03)

Turquia e Romênia se enfrentam nesta quinta-feira, 26 de março de 2026, no Tupras Stadium, em Istambul, às 14h (horário de Brasília), em duelo único pela semifinal do Caminho C da repescagem europeia para a Copa do Mundo. Quem avançar seguirá vivo na disputa pela vaga e enfrentará Eslováquia ou Kosovo na decisão.

A Turquia chega a esta fase por um caminho que combinou dificuldade e força ofensiva. A equipe terminou na segunda posição do Grupo E das Eliminatórias, atrás da Espanha, mas encerrou a campanha com 17 gols em seis jogos e uma sequência de partidas com placares elevados. A Romênia, por sua vez, não ficou entre os dois primeiros do Grupo H, mas garantiu presença no mata-mata pela rota da Nations League e também apresenta números ofensivos relevantes, com 19 gols marcados em oito partidas do qualificatório.

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Análise da partida

O confronto coloca frente a frente duas seleções que gostam de acelerar o jogo, embora por caminhos diferentes.

A Turquia de Vincenzo Montella tem mais talento entre linhas e maior capacidade de empurrar o adversário para trás. Hakan Çalhanoğlu organiza, Arda Guler dá velocidade à circulação, e Kenan Yıldız ataca os espaços com agressividade. Os números da campanha mostram uma equipe que marcou 17 gols em seis jogos, média de 2,84 por partida, mas que também sofreu 12, com apenas um clean sheet.

Esse padrão ajuda a explicar o momento recente. Nos últimos cinco jogos oficiais, os turcos venceram a Bulgária por 6 x 1 e a Geórgia por 4 x 1, bateram novamente a Bulgária por 2 x 0 e ainda arrancaram um 2 x 2 fora de casa contra a Espanha. A exceção foi a derrota por 6 x 0 para os espanhóis, um tropeço pesado que expôs a defesa quando o bloco ficou longo demais.

Em casa, o cenário tende a ser mais favorável. A Turquia costuma pressionar mais alto em Istambul e entra nesta semifinal como favorita nas casas de apostas. O mercado de 1x2 gira em torno de 1,47 para vitória turca, com o empate perto de 4,74 e o triunfo romeno acima de 6,70.

A Romênia vive um contexto menos vistoso, mas não menos perigoso. A equipe de Mircea Lucescu terminou o Grupo H na terceira posição, atrás de Áustria e Bósnia e Herzegovina, com 13 pontos. Ainda assim, a produção ofensiva foi relevante, com 19 gols em oito partidas, média de 2,38, além de posse média de 53,38% e acerto de passe de 83,25% no torneio.

Nos últimos cinco jogos oficiais, os romenos empataram com o Chipre por 2 x 2, venceram a Áustria por 1 x 0, perderam para a Bósnia e Herzegovina por 3 x 1 e fecharam a sequência com goleada por 7 x 1 sobre San Marino. É uma equipe menos constante do que a Turquia, mas com repertório para atacar em transição e punir erros de cobertura.

O ponto central do pré-jogo passa por esse contraste. A Turquia tem teto mais alto e maior controle territorial. A Romênia parece mais reativa, mas encontra espaços com qualidade pelos lados, sobretudo quando Dennis Man recebe em vantagem e quando Stanciu ou Răzvan Marin conseguem achar o passe vertical.

Para quem busca contexto de aposta, o desenho é de uma semifinal em que o mandante deve ter mais posse e volume, mas dificilmente passará 90 minutos sem ser ameaçado. Os números recentes das duas seleções apontam para gol dos dois lados e para um jogo acima de uma linha conservadora de total de gols.

Outros palpites para Turquia x Romênia

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Confrontos diretos

O histórico recente entre as seleções é curto, mas relevante. O último encontro foi um amistoso em novembro de 2017, com vitória da Romênia por 2 x 0. Antes disso, pelas Eliminatórias para a Copa de 2014, a Romênia venceu por 1 x 0 em solo turco e a Turquia devolveu com 2 x 0 fora de casa. No recorte mais recente, portanto, não houve empate nos últimos quatro confrontos.

O panorama geral também pende para o lado romeno. Em 26 jogos entre as seleções, a Romênia soma 14 vitórias, a Turquia tem cinco e houve sete empates. O dado histórico pesa menos do que a forma atual, mas ajuda a explicar por que a Romênia encara este mata-mata com menos receio do que o mercado sugere.

Não existe jogo do turno anterior nesta temporada porque o confronto é de repescagem em partida única. O que existe é um encaixe narrativo interessante: a Romênia chega via Nations League e tenta repetir a solidez competitiva que a manteve viva, enquanto a Turquia tenta transformar sua geração ofensiva em classificação.

Notícias da Turquia e da Romênia

Turquia: desfalques e dúvidas

A principal dúvida turca gira em torno do sistema defensivo. Merih Demiral aparece como baixa por lesão na projeção pré-jogo, enquanto Zeki Çelik também é listado como ausente. Isso empurra Montella para soluções com Mert Muldur, Samet Akaydın e Abdulkerim Bardakci na linha de defesa.

Do meio para a frente, a notícia é melhor. Hakan Çalhanoglu vinha de uma lesão leve no adutor pela Inter, mas retornou ao elenco do clube e chega com boa chance de começar. Com ele em campo, a Turquia ganha bola parada, passe longo e controle emocional em jogo tenso.

Kenan Yildiz é o nome mais quente do ataque turco no qualificatório. Ele soma três gols na campanha europeia e costuma atacar a área com mais frequência do que os pontas tradicionais. Arda Guler também atravessa fase de influência alta, com um gol e três assistências nas Eliminatórias.

Escalação provável da Turquia (4-2-3-1): Ugurcan Cakir; Mert Muldur, Samet Akaydin, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadioglu; Hakan Calhanoglu, Ismail Yuksek, Orkun Kokcu; Arda Guler, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu. Técnico: Vincenzo Montella.

Romênia: desfalques e dúvidas

Do lado romeno, a principal incerteza está no gol e na base do meio-campo. Ionut Radu e Marius Marin aparecem como ausências na cobertura pré-jogo, o que enfraquece dois setores importantes para um time que costuma baixar linhas sem abrir mão da saída curta.

Ainda assim, Lucescu tem material para montar um onze competitivo. Dennis Man segue como referência ofensiva, Florin Tanase aparece com dois gols no qualificatório e Birligea oferece presença física para prender os zagueiros. Razvan Marin e Stanciu seguem como peças de articulação e controle.

A Romênia também entra com incentivo psicológico forte. O grupo já mostrou capacidade de competir contra rivais superiores no papel, como provou a vitória por 1 x 0 sobre a Áustria. Fora de casa, o time aceita sofrer sem a bola e tenta alongar o jogo para que o talento individual resolva no detalhe.

Escalação provável da Romênia (4-3-3): Stefan Tarnovanu; Andrei Ratiu, Andrei Burca, Radu Dragusin, Nicusor Bancu; Razvan Marin, Adrian Sut, Nicolae Stanciu; Dennis Man, Daniel Birligea, Valentin Mihaila. Técnico: Mircea Lucescu.

Destaques individuais de Turquia x Romênia

Jogador destaque · Turquia Arda Güler 1 Gol nas Eliminatórias 3 Assistências no qualificatório 84,4% Acerto no passe 401 Minutos jogados Jogador destaque · Romênia Dennis Man 2 Gols nas Eliminatórias 1 Assistência no qualificatório 20 Finalizações na campanha 83,38% Acerto no passe

Os técnicos

Vincenzo Montella fez a Turquia crescer com bola e aceitar menos o jogo aleatório. A equipe ataca com mais gente, troca posição no último terço e tenta fazer o adversário correr para trás. O risco é claro: quando perde a bola sem proteção, deixa campo demais para o contra-ataque.

Mircea Lucescu oferece o oposto em alguns momentos. Seu time não precisa dominar a posse para competir. A Romênia sabe encurtar o centro, baixar a altura da pressão e escolher melhor os momentos de acelerar. Em mata-mata de jogo único, esse pragmatismo costuma ter valor.

Na leitura de banco, Montella parece mais inclinado a subir o teto da partida. Lucescu trabalha para reduzir o número de posses caóticas. O duelo entre os técnicos, portanto, passa menos por nomes e mais por ritmo.

Análise tática

A Turquia deve partir de um 4-2-3-1 com a bola, mas em vários momentos vira 3-2-5 na fase ofensiva. Ferdi Kadıoğlu tende a ganhar altura, Arda pisa por dentro e Kenan ataca o intervalo entre lateral e zagueiro. Com Hakan e Kokçu por trás, a equipe consegue alternar passe curto e inversão longa.

A Romênia pode responder em 4-3-3 sem a bola e 4-1-4-1 em bloco médio. O plano mais lógico é fechar o corredor central, forçar cruzamentos e atacar a última linha turca quando ela estiver exposta. Dennis Man é a peça que mais ameaça nesse cenário, especialmente se encontrar Bardakci ou Akaydin em perseguições longas.

Existe um setor decisivo para o jogo: o lado esquerdo turco contra o lado direito romeno. Se Ferdi, Arda e Kenan combinarem bem, a Turquia cria superioridade técnica. Se Rațiu e Dennis Man roubarem bolas nesse setor, a Romênia pode gerar as chegadas mais perigosas da noite.

Os dados indicam que a Turquia oferece mais volume, enquanto a Romênia costuma ser eficiente quando encontra campo. Por isso, a tendência tática é de mandante dominante em posse, mas com transições perigosas dos visitantes ao longo dos 90 minutos.

Prognóstico de placar exato para Turquia x Romênia

🎯 Palpite do Lance! Turquia 2 x 1 Romênia A Turquia chega mais pronta para controlar o jogo e tem mais repertório técnico no último terço, mas sua defesa sofre quando é obrigada a correr para trás. A Romênia tem armas para marcar ao menos uma vez, só que o volume turco em Istambul tende a pesar. A Turquia marcou 17 gols em seis jogos das Eliminatórias

em seis jogos das Eliminatórias A Romênia fez 19 gols em oito partidas do qualificatório

em oito partidas do qualificatório Ambas sofreram gol com frequência na reta final da campanha

na reta final da campanha O mando e a qualidade entre linhas colocam a Turquia um passo à frente Previsão final: vitória da Turquia no tempo normal e vaga encaminhada para a final do caminho C.

Resumo dos palpites do Lance para Turquia x Romênia