Tottenham x West Ham – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Tottenham x West Ham pela Premier League. O duelo acontece neste sábado, 17 de janeiro, às 12h (horário de Brasília). A bola rola no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra, em jogo válido pela 22ª rodada do campeonato inglês. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Tottenham x West Ham (17/01/2026)

Mesmo atravessando um período de instabilidade, o Tottenham aparece como favorito ao jogar no Tottenham Hotspur Stadium. A equipe de Ange Postecoglou tem oscilado em resultados recentes, mas segue apresentando volume ofensivo consistente em casa, com controle territorial e criação frequente de chances. Diante da própria torcida, o cenário é favorável para uma retomada, especialmente contra um adversário fragilizado.

O West Ham, por sua vez, vive um momento crítico na Premier League. A equipe ocupa a zona de rebaixamento e acumula uma longa sequência sem vitórias, com dificuldades claras tanto na organização defensiva quanto na produção ofensiva. Fora de casa, o desempenho cai ainda mais, o que aumenta a pressão e reduz a margem para competir em alto nível contra um elenco tecnicamente superior como o dos Spurs.

O Tottenham está há quatro jogos sem vencer, mas segue com média alta de finalizações e posse de bola nos últimos compromissos O West Ham não vence há dez rodadas na Premier League, com seis derrotas e quatro empates no período. A equipe visitante tem uma das piores campanhas recentes fora de casa, sofrendo gols com frequência e mostrando baixa eficiência ofensiva

Outros palpites para Tottenham x West Ham

O cenário do jogo sustenta o palpite de ambas as equipes marcam, já que Tottenham e West Ham tiveram gols dos dois lados em cinco dos últimos seis confrontos diretos. Mesmo vivendo momentos instáveis, os dois times apresentam fragilidades defensivas recorrentes, o que aumenta a probabilidade de bolas na rede para ambos, independentemente do vencedor.

O Tottenham aparece bem posicionado para marcar o primeiro gol, algo que aconteceu em oito dos últimos dez confrontos diretos entre as equipes, especialmente quando atua em casa. Já o mercado de menos de 10,5 escanteios encontra respaldo claro no comportamento recente: o Tottenham ficou abaixo dessa linha em sete de sete jogos, enquanto o West Ham repetiu o padrão em cinco de sete partidas, indicando um duelo com menos volume de cruzamentos e pressão contínua nas laterais.

Análise e Forma dos Times

Tottenham - Momento e escalação

O Tottenham chega para o dérbi pressionado pela campanha irregular na Premier League. A equipe ocupa apenas a 14ª posição, bem abaixo da expectativa, e vem de derrota por 2 a 1 para o Aston Villa, resultado que ampliou o questionamento sobre o trabalho de Thomas Frank.

O desempenho ofensivo segue como ponto forte, sobretudo em jogos em casa, com volume de finalizações e intensidade nos primeiros minutos, mas a fragilidade defensiva tem custado pontos, o time sofre para sustentar vantagens e concede muitos espaços entre linhas. Eventuais ausências no setor defensivo reduzem ainda mais a margem de erro, o que exige maior eficiência coletiva.

Provável escalação do Tottenham: Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Cristián Romero, Micky van de Ven e Djed Spence; João Palhinha, Archie Gray e Xavi Simons; Wilson Odobert, Mathys Tel e Randal Kolo Muani. Técnico: Thomas Frank.

West Ham - Momento e escalação

O West Ham vive situação ainda mais delicada, afundado na parte de baixo da tabela e ameaçado diretamente pelo rebaixamento. A equipe pode terminar a rodada até 10 pontos distante da zona de segurança, o que aumenta a pressão sobre Nuno Espírito Santo, já o segundo treinador do clube na temporada.

O time vem acumulando maus resultados, com dificuldades claras na construção ofensiva e problemas de organização defensiva, especialmente fora de casa. O principal trunfo segue sendo a bola parada e as transições rápidas, mas a baixa confiança e possíveis desfalques limitam o potencial competitivo diante de um rival tecnicamente superior.

Provável escalação do West Ham: Alphonse Aréola; Kyle Walker-Peters, Max Kilman, Jean-Clair Todibo e Oliver Scarles; Mateus Fernandes, Tomás Soucek, Jarrod Bowen e Lucas Paquetá; Crys Summerville e Taty Castellanos. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Confronto direto e estatísticas de Tottenham x West Ham

O histórico recente entre Tottenham e West Ham fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Tottenham x West Ham

13/09/2025 – West Ham 0 x 3 Tottenham (Premier League)

04/05/2025 – West Ham 1 x 1 Tottenham (Premier League)

19/10/2024 – Tottenham 4 x 1 West Ham (Premier League)

02/04/2024 – West Ham 1 x 1 Tottenham (Premier League)

07/12/2023 – Tottenham 1 x 2 West Ham (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Tottenham x West Ham

Tottenham está invicto há quatro jogos contra o West Ham O West Ham sofreu gols em dez partidas consecutivas no confronto Ambas as equipes marcaram em cinco de seis dos últimos confrontos diretos O Tottenham marcou o primeiro gol em oito de dez jogos contra o rival Em seis de sete confrontos houve mais de 10,5 escanteios

Comparação de Odds para Tottenham x West Ham

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,70 2,12 Betano 1,72 2,10 Bet365 1,70 2,12

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Tottenham x West Ham

Resultado: Tottenham vence (1,75 na Betsson) Ambas as equipes marcam (1,70 na Betsson) Marcar 1º gol: Tottenham (1,57 na Superbet) Menos de 10,5 escanteios (1,80 na Betano)

