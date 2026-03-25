Suíça x Alemanha – Palpites, análise e odds (27/03)

Suíça e Alemanha se enfrentam nesta sexta-feira, 27 de março de 2026, no St. Jakob-Park, na Basileia, em um amistoso internacional que serve como preparação direta para a Copa do Mundo de 2026. Ambas as seleções já garantiram presença no Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México a partir de junho, e agora utilizam a última Data Fifa antes do torneio para os últimos testes e ajustar sistemas.

O contexto vai além de um simples amistoso. A Alemanha precisa restaurar sua credibilidade em grandes competições após duas eliminações consecutivas ainda na fase de grupos da Copa do Mundo, em 2018 e 2022. A Suíça, por sua vez, chega embalada por uma campanha invicta nas eliminatórias europeias e busca manter o ritmo positivo antes de estrear no Grupo B do Mundial contra o Qatar, em Santa Clara, na Califórnia. O duelo entre vizinhas promete intensidade, mesmo sendo um amistoso.

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Análise da partida

A Suíça vive uma fase de grande estabilidade sob o comando de Murat Yakin. A seleção terminou as eliminatórias europeias na liderança do Grupo B, à frente de Kosovo, Eslovênia e Suécia, com quatro vitórias e dois empates em seis jogos, 14 gols marcados e apenas dois sofridos.

O desempenho defensivo durante as eliminatórias foi um dos principais méritos da campanha suíça. A solidez da linha, formada por jogadores que atuam nos principais campeonatos europeus, deu à equipe uma consistência rara.

O último compromisso oficial da Suíça foi o empate por 1 x 1 com o Kosovo fora de casa, resultado que selou a classificação para a Copa do Mundo. Ruben Vargas marcou o gol suíço naquela ocasião.

Nos amistosos disputados em 2025, a Suíça demonstrou poder ofensivo: goleou os Estados Unidos por 4 x 0, venceu o México por 4 x 2, bateu Luxemburgo por 3 x 1 e empatou em 1 x 1 com a Irlanda do Norte. A seleção marcou gols em sete dos últimos oito jogos e abriu o placar em sete dessas oito partidas.

A Alemanha, por outro lado, chega embalada por uma sequência de cinco vitórias consecutivas, que ajudaram a apagar o impacto da derrota por 2 x 0 para a Eslováquia fora de casa nas eliminatórias. O revés na Bratislava foi a primeira derrota alemã como visitante nesse ciclo, mas a reação foi contundente.

Incluindo a goleada por 6 x 0 sobre a Eslováquia no jogo de volta, a Alemanha marcou 13 gols e sofreu apenas um nas últimas quatro partidas oficiais. A equipe de Julian Nagelsmann encerrou a campanha classificatória com autoridade, terminando na liderança do Grupo A.

Este será o primeiro amistoso internacional da Alemanha em quase dois anos. O último teste havia sido a vitória sobre a Grécia antes da Eurocopa 2024, quando Pascal Groß marcou o gol decisivo em Mönchengladbach.

No cenário do Mundial, as seleções estão em grupos distintos. A Suíça integra o Grupo B ao lado de Canadá, Qatar e o vencedor do playoff europeu da Chave A (que pode ser Itália, País de Gales, Bósnia e Herzegovina ou Irlanda do Norte). A Alemanha está no Grupo E, junto de Curaçao, Costa do Marfim e Equador.

Outros palpites para Suíça x Alemanha

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Confrontos diretos

O último encontro entre as duas seleções ocorreu na fase de grupos da Eurocopa 2024, quando o duelo terminou em 1 x 1. Esse resultado prolongou uma sequência curiosa: os três confrontos mais recentes entre Suíça e Alemanha terminaram empatados.

No retrospecto recente desde 2004, foram seis jogos, com três vitórias da Alemanha, uma da Suíça e dois empates. O confronto mais marcante nesse período foi o amistoso de 2012, também no St. Jakob-Park, quando a Suíça venceu por 5 x 3, com três gols de Eren Derdiyok nos primeiros 50 minutos.

Historicamente, a Alemanha leva vantagem no confronto direto, mas a Suíça apresenta bom desempenho atuando em casa, especialmente na Basileia. Em Copas do Mundo, foram quatro confrontos, com duas vitórias alemãs, uma suíça e um empate.

O padrão recente indica jogos equilibrados e com gols para ambos os lados. Em cinco das seis partidas mais recentes, as duas seleções marcaram.

Notícias de Suíça x Alemanha

Suíça

Murat Yakin precisou lidar com uma baixa de última hora. O meia Filip Ugrinic se lesionou e foi substituído por Noah Okafor. Fora essa alteração, o elenco está praticamente completo.

A Suíça tem três jogadores indisponíveis: Luca Jaquez, Ruben Vargas e Silvan Widmer, todos por lesão. As ausências de Vargas e Widmer são relevantes, já que ambos vinham sendo titulares nas eliminatórias.

Granit Xhaka, capitão da equipe, vive excelente fase no Sunderland, somando um gol e cinco assistências em 24 jogos da Premier League. Aos 33 anos, segue como pilar central na organização da equipe.

Escalação provável da Suíça (4-3-3): Gregor Kobel; Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Kevin Mbabu; Granit Xhaka, Djibril Sow, Michel Aebischer; Ruben Vargas (caso se recupere) ou Noah Okafor, Breel Embolo, Dereck Kutesa. Técnico: Murat Yakin.

Alemanha

Julian Nagelsmann enfrenta problemas com lesões na sua convocação. Jamal Musiala é o principal desfalque, preservado após nova questão no tornozelo. Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha também deixaram a convocação por problemas físicos.

Para suprir as ausências, Angelo Stiller e Chris Führich foram chamados. Jamie Leweling chegou a se apresentar, mas acabou cortado por lesão na panturrilha.

Fora da lista também estão nomes como Niclas Fullkrug, Tim Kleindienst e Maximilian Mittelstadt. Em contrapartida, o jovem Lennart Karl, de 18 anos, recebeu sua primeira convocação após destaque no Bayern de Munique. Kai Havertz, Kevin Schade, Anton Stach e Josha Vagnoman retornam ao grupo.

Escalação provável da Alemanha (4-3-3): Oliver Baumann; David Raum, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger e Joshua Kimmich; Leon Goretzka, Angelo Stiller e Florian Wirtz; Serge Gnabry, Leroy Sané e Nick Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.

Destaques individuais de Suíça x Alemanha

Jogador destaque · Suíça Granit Xhaka 143 Jogos pela seleção suíça, recorde histórico do país 7,34 Nota média FotMob na Premier League 2025/26 5 Assistências na Premier League nesta temporada 93% Percentil em xA (assistências esperadas) na Premier League Jogador destaque · Alemanha Florian Wirtz 37 Jogos pela seleção alemã, com oito gols marcados 7,19 Nota média FotMob na Premier League 2025/26 6 Gols + assistências na Premier League nesta temporada 82% Percentil em npxG (gols esperados sem pênaltis) na liga

Os Técnicos

No cargo desde agosto de 2021, Murat Yakin construiu uma das fases mais consistentes da história da seleção suíça. Levou o time à Copa do Mundo de 2022, onde a eliminação para Portugal nas oitavas de final por 6 x 1 foi um golpe pesado. A resposta veio na Eurocopa 2024, quando a Suíça eliminou a então campeã Itália nas oitavas antes de cair para a Inglaterra nos pênaltis, nas quartas de final.

Yakin classificou a Suíça de forma invicta para a Copa de 2026 e tem como principal mérito a organização defensiva aliada a transições rápidas. Suas equipes costumam atuar no 4-3-3, com Xhaka como peça central na construção de jogo e responsável por ditar o ritmo da equipe desde a saída de bola.

Julian Nagelsmann assumiu a seleção em setembro de 2023, aos 36 anos, trazendo uma abordagem moderna e ousada. Conduziu a Alemanha como anfitriã da Eurocopa 2024, onde a eliminação nas quartas de final para a Espanha, nos acréscimos da prorrogação, deixou a sensação de um trabalho competitivo, mas ainda com muito a ser feito.

Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Nagelsmann conseguiu recuperar a equipe após o tropeço diante da Eslováquia e encerrou a campanha com uma sequência dominante de resultados. O treinador tem variado suas ideias táticas, alternando entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1, sempre com foco em posse de bola, intensidade e pressão alta no campo adversário.

Análise Tática

A Suíça de Yakin deve estruturar sua equipe no tradicional 4-3-3, com Xhaka atuando como volante construtor, ao lado de Sow, enquanto Aebischer terá maior liberdade para avançar pelo corredor central esquerdo. A equipe tende a explorar o lado direito com a profundidade do lateral, buscando amplitude e chegada ao fundo para cruzamentos.

O principal ponto forte da Suíça é a compactação defensiva. A dupla de zagueiros formada por Akanji e Elvedi combina velocidade, leitura de jogo e capacidade de antecipação, dificultando a ação de atacantes que buscam atacar em profundidade.

A Alemanha de Nagelsmann, por sua vez, deve priorizar o controle da posse de bola e a ocupação dos corredores laterais, com Sané e Gnabry abrindo o campo e gerando espaços para Wirtz atuar entre as linhas. Sem Musiala, Wirtz assume ainda mais responsabilidade criativa, sendo o principal articulador da equipe no último terço do campo.

Uma possível fragilidade alemã está nas transições defensivas. Com Schlotterbeck e Rüdiger na zaga, a equipe tem experiência, mas pode sofrer contra ataques rápidos, especialmente quando os laterais avançam simultaneamente. A utilização de Kimmich na lateral direita também pode gerar espaços nas costas, caso a pressão alta não seja bem executada.

Por parte da Suíça, o risco aparece justamente quando os laterais avançam, abrindo espaços que podem ser explorados pelo trio ofensivo alemão. Wirtz, Sané e Gnabry têm velocidade e capacidade de decisão para punir qualquer desorganização defensiva.

Por se tratar de um amistoso preparatório para a Copa do Mundo, a tendência é de que ambos os treinadores utilizem diversas substituições ao longo da partida, o que pode alterar o ritmo, a intensidade e a dinâmica tática principalmente na segunda etapa.

Prognóstico de placar exato para Suíça x Alemanha

🎯 Previsão de Placar Suíça 1 x 2 Alemanha O amistoso na Basileia marca o primeiro teste de 2026 para ambas as seleções e o retorno da Alemanha a jogos preparatórios após longo período sem amistosos. O contexto de preparação para a Copa do Mundo deve levar os treinadores a priorizar o setor ofensivo, favorecendo um jogo aberto. A Suíça joga em casa e chega com uma sequência invicta, mas os desfalques de Vargas e Widmer reduzem seu potencial, especialmente pelos lados do campo. A Alemanha, mesmo sem Musiala, mantém alto nível técnico no ataque, com Wirtz e Sané liderando o setor criativo. A Alemanha marcou 13 gols nos últimos quatro jogos oficiais, incluindo uma goleada por 6 x 0 sobre a Eslováquia no encerramento das eliminatórias

oficiais, incluindo uma goleada por 6 x 0 sobre a Eslováquia no encerramento das eliminatórias A Suíça está invicta há 10 jogos consecutivos em todas as competições, com quatro vitórias e dois empates

consecutivos em todas as competições, com quatro vitórias e dois empates Em cinco dos seis confrontos mais recentes entre as seleções, ambas marcaram pelo menos um gol

mais recentes entre as seleções, ambas marcaram pelo menos um gol Os três últimos duelos entre Suíça e Alemanha terminaram empatados, sugerindo equilíbrio nos confrontos diretos A tendência é de uma partida equilibrada, mas com leve superioridade alemã. A Alemanha pode abrir o placar ainda no primeiro tempo, a Suíça deve reagir na etapa final, mas a profundidade do elenco alemão tende a decidir nos minutos finais.

Resumo dos palpites do Lance para Suíça x Alemanha