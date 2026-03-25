Suíça x Alemanha – Palpites, análise e odds (27/03)
Confira os palpites e informações do Amistoso Internacional entre Suíça x Alemanha
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Suíça e Alemanha se enfrentam nesta sexta-feira, 27 de março de 2026, no St. Jakob-Park, na Basileia, em um amistoso internacional que serve como preparação direta para a Copa do Mundo de 2026. Ambas as seleções já garantiram presença no Mundial, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México a partir de junho, e agora utilizam a última Data Fifa antes do torneio para os últimos testes e ajustar sistemas.
O contexto vai além de um simples amistoso. A Alemanha precisa restaurar sua credibilidade em grandes competições após duas eliminações consecutivas ainda na fase de grupos da Copa do Mundo, em 2018 e 2022. A Suíça, por sua vez, chega embalada por uma campanha invicta nas eliminatórias europeias e busca manter o ritmo positivo antes de estrear no Grupo B do Mundial contra o Qatar, em Santa Clara, na Califórnia. O duelo entre vizinhas promete intensidade, mesmo sendo um amistoso.
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Análise da partida
A Suíça vive uma fase de grande estabilidade sob o comando de Murat Yakin. A seleção terminou as eliminatórias europeias na liderança do Grupo B, à frente de Kosovo, Eslovênia e Suécia, com quatro vitórias e dois empates em seis jogos, 14 gols marcados e apenas dois sofridos.
O desempenho defensivo durante as eliminatórias foi um dos principais méritos da campanha suíça. A solidez da linha, formada por jogadores que atuam nos principais campeonatos europeus, deu à equipe uma consistência rara.
O último compromisso oficial da Suíça foi o empate por 1 x 1 com o Kosovo fora de casa, resultado que selou a classificação para a Copa do Mundo. Ruben Vargas marcou o gol suíço naquela ocasião.
Nos amistosos disputados em 2025, a Suíça demonstrou poder ofensivo: goleou os Estados Unidos por 4 x 0, venceu o México por 4 x 2, bateu Luxemburgo por 3 x 1 e empatou em 1 x 1 com a Irlanda do Norte. A seleção marcou gols em sete dos últimos oito jogos e abriu o placar em sete dessas oito partidas.
A Alemanha, por outro lado, chega embalada por uma sequência de cinco vitórias consecutivas, que ajudaram a apagar o impacto da derrota por 2 x 0 para a Eslováquia fora de casa nas eliminatórias. O revés na Bratislava foi a primeira derrota alemã como visitante nesse ciclo, mas a reação foi contundente.
Incluindo a goleada por 6 x 0 sobre a Eslováquia no jogo de volta, a Alemanha marcou 13 gols e sofreu apenas um nas últimas quatro partidas oficiais. A equipe de Julian Nagelsmann encerrou a campanha classificatória com autoridade, terminando na liderança do Grupo A.
Este será o primeiro amistoso internacional da Alemanha em quase dois anos. O último teste havia sido a vitória sobre a Grécia antes da Eurocopa 2024, quando Pascal Groß marcou o gol decisivo em Mönchengladbach.
No cenário do Mundial, as seleções estão em grupos distintos. A Suíça integra o Grupo B ao lado de Canadá, Qatar e o vencedor do playoff europeu da Chave A (que pode ser Itália, País de Gales, Bósnia e Herzegovina ou Irlanda do Norte). A Alemanha está no Grupo E, junto de Curaçao, Costa do Marfim e Equador.
Outros palpites para Suíça x Alemanha
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Confrontos diretos
O último encontro entre as duas seleções ocorreu na fase de grupos da Eurocopa 2024, quando o duelo terminou em 1 x 1. Esse resultado prolongou uma sequência curiosa: os três confrontos mais recentes entre Suíça e Alemanha terminaram empatados.
No retrospecto recente desde 2004, foram seis jogos, com três vitórias da Alemanha, uma da Suíça e dois empates. O confronto mais marcante nesse período foi o amistoso de 2012, também no St. Jakob-Park, quando a Suíça venceu por 5 x 3, com três gols de Eren Derdiyok nos primeiros 50 minutos.
Historicamente, a Alemanha leva vantagem no confronto direto, mas a Suíça apresenta bom desempenho atuando em casa, especialmente na Basileia. Em Copas do Mundo, foram quatro confrontos, com duas vitórias alemãs, uma suíça e um empate.
O padrão recente indica jogos equilibrados e com gols para ambos os lados. Em cinco das seis partidas mais recentes, as duas seleções marcaram.
Notícias de Suíça x Alemanha
Suíça
Murat Yakin precisou lidar com uma baixa de última hora. O meia Filip Ugrinic se lesionou e foi substituído por Noah Okafor. Fora essa alteração, o elenco está praticamente completo.
A Suíça tem três jogadores indisponíveis: Luca Jaquez, Ruben Vargas e Silvan Widmer, todos por lesão. As ausências de Vargas e Widmer são relevantes, já que ambos vinham sendo titulares nas eliminatórias.
Granit Xhaka, capitão da equipe, vive excelente fase no Sunderland, somando um gol e cinco assistências em 24 jogos da Premier League. Aos 33 anos, segue como pilar central na organização da equipe.
Escalação provável da Suíça (4-3-3): Gregor Kobel; Ricardo Rodriguez, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Kevin Mbabu; Granit Xhaka, Djibril Sow, Michel Aebischer; Ruben Vargas (caso se recupere) ou Noah Okafor, Breel Embolo, Dereck Kutesa. Técnico: Murat Yakin.
Alemanha
Julian Nagelsmann enfrenta problemas com lesões na sua convocação. Jamal Musiala é o principal desfalque, preservado após nova questão no tornozelo. Aleksandar Pavlovic e Felix Nmecha também deixaram a convocação por problemas físicos.
Para suprir as ausências, Angelo Stiller e Chris Führich foram chamados. Jamie Leweling chegou a se apresentar, mas acabou cortado por lesão na panturrilha.
Fora da lista também estão nomes como Niclas Fullkrug, Tim Kleindienst e Maximilian Mittelstadt. Em contrapartida, o jovem Lennart Karl, de 18 anos, recebeu sua primeira convocação após destaque no Bayern de Munique. Kai Havertz, Kevin Schade, Anton Stach e Josha Vagnoman retornam ao grupo.
Escalação provável da Alemanha (4-3-3): Oliver Baumann; David Raum, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger e Joshua Kimmich; Leon Goretzka, Angelo Stiller e Florian Wirtz; Serge Gnabry, Leroy Sané e Nick Woltemade. Técnico: Julian Nagelsmann.
Destaques individuais de Suíça x Alemanha
Os Técnicos
No cargo desde agosto de 2021, Murat Yakin construiu uma das fases mais consistentes da história da seleção suíça. Levou o time à Copa do Mundo de 2022, onde a eliminação para Portugal nas oitavas de final por 6 x 1 foi um golpe pesado. A resposta veio na Eurocopa 2024, quando a Suíça eliminou a então campeã Itália nas oitavas antes de cair para a Inglaterra nos pênaltis, nas quartas de final.
Yakin classificou a Suíça de forma invicta para a Copa de 2026 e tem como principal mérito a organização defensiva aliada a transições rápidas. Suas equipes costumam atuar no 4-3-3, com Xhaka como peça central na construção de jogo e responsável por ditar o ritmo da equipe desde a saída de bola.
Julian Nagelsmann assumiu a seleção em setembro de 2023, aos 36 anos, trazendo uma abordagem moderna e ousada. Conduziu a Alemanha como anfitriã da Eurocopa 2024, onde a eliminação nas quartas de final para a Espanha, nos acréscimos da prorrogação, deixou a sensação de um trabalho competitivo, mas ainda com muito a ser feito.
Nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Nagelsmann conseguiu recuperar a equipe após o tropeço diante da Eslováquia e encerrou a campanha com uma sequência dominante de resultados. O treinador tem variado suas ideias táticas, alternando entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1, sempre com foco em posse de bola, intensidade e pressão alta no campo adversário.
Análise Tática
A Suíça de Yakin deve estruturar sua equipe no tradicional 4-3-3, com Xhaka atuando como volante construtor, ao lado de Sow, enquanto Aebischer terá maior liberdade para avançar pelo corredor central esquerdo. A equipe tende a explorar o lado direito com a profundidade do lateral, buscando amplitude e chegada ao fundo para cruzamentos.
O principal ponto forte da Suíça é a compactação defensiva. A dupla de zagueiros formada por Akanji e Elvedi combina velocidade, leitura de jogo e capacidade de antecipação, dificultando a ação de atacantes que buscam atacar em profundidade.
A Alemanha de Nagelsmann, por sua vez, deve priorizar o controle da posse de bola e a ocupação dos corredores laterais, com Sané e Gnabry abrindo o campo e gerando espaços para Wirtz atuar entre as linhas. Sem Musiala, Wirtz assume ainda mais responsabilidade criativa, sendo o principal articulador da equipe no último terço do campo.
Uma possível fragilidade alemã está nas transições defensivas. Com Schlotterbeck e Rüdiger na zaga, a equipe tem experiência, mas pode sofrer contra ataques rápidos, especialmente quando os laterais avançam simultaneamente. A utilização de Kimmich na lateral direita também pode gerar espaços nas costas, caso a pressão alta não seja bem executada.
Por parte da Suíça, o risco aparece justamente quando os laterais avançam, abrindo espaços que podem ser explorados pelo trio ofensivo alemão. Wirtz, Sané e Gnabry têm velocidade e capacidade de decisão para punir qualquer desorganização defensiva.
Por se tratar de um amistoso preparatório para a Copa do Mundo, a tendência é de que ambos os treinadores utilizem diversas substituições ao longo da partida, o que pode alterar o ritmo, a intensidade e a dinâmica tática principalmente na segunda etapa.
Prognóstico de placar exato para Suíça x Alemanha
- A Alemanha marcou 13 gols nos últimos quatro jogos oficiais, incluindo uma goleada por 6 x 0 sobre a Eslováquia no encerramento das eliminatórias
- A Suíça está invicta há 10 jogos consecutivos em todas as competições, com quatro vitórias e dois empates
- Em cinco dos seis confrontos mais recentes entre as seleções, ambas marcaram pelo menos um gol
- Os três últimos duelos entre Suíça e Alemanha terminaram empatados, sugerindo equilíbrio nos confrontos diretos
Resumo dos palpites do Lance para Suíça x Alemanha
Melhor palpite do jogo: Alemanha marcar o primeiro gol – Odd 1,83
Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols – Odd 1,65
Palpite alternativo 2: Ambas as equipes marcam – Odd 1,53
Palpite alternativo 3: Menos de 2,5 cartões – Odd 2,25
Palpite de placar exato: Suiça 1 x 2 Alemanha – Odd 8,50
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