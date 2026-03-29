Suécia x Polônia – Palpites, análise e odds (31/03)

A Suécia recebe a Polônia na Strawberry Arena, em Solna, nesta terça-feira, 31 de março, pela final do Path B dos playoffs europeus das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O vencedor garante a última vaga do Grupo F do Mundial, ao lado de Holanda, Japão e Tunísia. Para os suecos, seria a 13ª participação em Copas. Para os poloneses, a terceira consecutiva.

A tensão é máxima. Quatro anos atrás, as mesmas seleções se enfrentaram na mesma fase, e a Polônia levou a vaga ao vencer por 2 a 0 em Chorzów. Agora, com a Suécia jogando em casa e embalada por um hat-trick de Viktor Gyökeres na semifinal, o cenário promete ser diferente. Mas a experiência polonesa, liderada por Robert Lewandowski, jamais pode ser ignorada.

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Análise da partida

A Suécia chegou aos playoffs por uma rota alternativa. Na fase de grupos das Eliminatórias, o desempenho foi desastroso: nenhuma vitória em seis jogos do Grupo B, com apenas quatro gols marcados e 12 sofridos contra Suíça, Eslovênia e Kosovo. O técnico Jon Dahl Tomasson foi demitido em outubro de 2025, e Graham Potter assumiu a missão de salvar a campanha.

A classificação veio pela porta dos fundos, graças ao bom desempenho na Liga das Nações da UEFA, onde a Suécia liderou seu grupo na terceira divisão. Mas a semifinal contra a Ucrânia, disputada em Valência, mostrou um time transformado. Viktor Gyökeres marcou três gols numa atuação avassaladora, e a vitória por 3 a 1 deu ao grupo sueco uma injeção de confiança que não se via há meses.

Do outro lado, a Polônia teve uma campanha classificatória mais consistente. Com Jan Urban no comando desde julho de 2025, os poloneses terminaram em segundo no Grupo G, atrás apenas da Holanda. Urban permanece invicto à frente da seleção em oito partidas, incluindo empates contra a Holanda e vitórias sobre Finlândia, Lituânia e Malta.

Na semifinal contra a Albânia, em Varsóvia, a Polônia mostrou resiliência. Após sair atrás no placar com gol de Arber Hoxha aos 42 minutos, a equipe reagiu no segundo tempo. Robert Lewandowski empatou de cabeça aos 63 minutos, e Piotr Zieliński virou com um chute espetacular de fora da área aos 73.

A Suécia terá a vantagem do mando de campo, mas enfrenta problemas sérios de lesões. A Polônia, por sua vez, chega com experiência em jogos eliminatórios e um elenco mais estável. O fator casa pode ser determinante: a atmosfera na Strawberry Arena costuma empurrar os donos da casa, e a seleção sueca não perde para a Polônia em Solna desde 1930.

Outros palpites para Suécia x Polônia

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Confrontos diretos

No retrospecto geral, a Suécia leva vantagem com 15 vitórias em 28 confrontos. A Polônia venceu nove vezes, e quatro jogos terminaram empatados. Em solo sueco, o domínio dos anfitriões é ainda mais expressivo: a Polônia não vence na Suécia há mais de nove décadas.

Nas últimas três visitas a Solna, os poloneses perderam todas: 2 a 0 em 1999, 3 a 0 em 2003 e 3 a 1 em 2004. Na Euro 2020, a Suécia também venceu por 3 a 2 na fase de grupos, em São Petersburgo.

Porém, o jogo que mais pesa na memória recente é a final do playoff para a Copa de 2022. Em Chorzów, a Polônia venceu por 2 a 0, com gols justamente de Lewandowski e Zieliński. Quatro anos depois, a dupla voltou a marcar na semifinal contra a Albânia, e a história parece se repetir com protagonistas idênticos.

Notícias de Suécia x Polônia

Suécia: desfalques importantes na defesa e no ataque

A Suécia sofreu baixas significativas para esta decisão. Alexander Isak, artilheiro do Liverpool, está lesionado e nem foi convocado. Dejan Kulusevski, outro pilar ofensivo, também está fora por contusão. Isak Hien, zagueiro da Atalanta, saiu machucado contra a Ucrânia com uma lesão na coxa e foi descartado. Emil Krafth e Viktor Johansson também estão indisponíveis.

A boa notícia é que Gabriel Gudmundsson, lateral-esquerdo que também levou uma pancada contra a Ucrânia, treinou normalmente e deve estar em campo. Carl Starfelt, que substituiu Hien no jogo anterior e fez uma atuação sólida com 10 desarmes de cabeça, deve ser o titular ao lado de Lindelöf e Lagerbielke na linha de três.

Escalação provável da Suécia (3-4-3): Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Carl Starfelt, Victor Lindelöf; Herman Johansson, Jesper Karlström, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson; Benjamin Nygren, Viktor Gyökeres, Anthony Elanga. Técnico: Graham Potter.

Polônia: volta de Zalewski e experiência no elenco

Na Polônia, o destaque é o retorno de Nicola Zalewski, que cumpriu suspensão na semifinal. O ala da Roma adiciona velocidade e criatividade ao setor esquerdo. O jovem Oskar Pietuszewski, de apenas 17 anos, do Porto, impressionou ao entrar contra a Albânia e pode ganhar uma vaga entre os titulares.

Lewandowski, aos 37 anos, segue como a principal referência ofensiva e líder do vestiário. Esta pode ser sua última chance de disputar uma Copa do Mundo, o que acrescenta um fator emocional enorme ao confronto. Urban conta com elenco praticamente completo.

Escalação provável da Polônia (3-4-3): Kamil Grabara; Tomasz Kędziora, Jan Bednarek, Jakub Kiwior; Matty Cash, Piotr Zieliński, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski; Jakub Kamiński, Robert Lewandowski, Oskar Pietuszewski. Técnico: Jan Urban.

Destaques individuais de Suécia x Polônia

Jogador destaque · Suécia Viktor Gyökeres 3 Gols nas Eliminatórias 1 Assistência nas Eliminatórias 33,3% Conversão de gols 5 Jogos disputados Jogador destaque · Polônia Robert Lewandowski 5 Gols nas Eliminatórias 2 Assistências nas Eliminatórias 158+ Jogos pela seleção 8 Jogos disputados

Os técnicos

Graham Potter chegou à seleção sueca em outubro de 2025, logo após a demissão de Tomasson. Experiente no futebol inglês, com passagens por Brighton e Chelsea, Potter trouxe uma mentalidade tática mais agressiva. A goleada sobre a Ucrânia foi apenas seu terceiro jogo no cargo, e o primeiro com vitória. Sua capacidade de organizar uma defesa de três zagueiros e explorar transições rápidas já ficou evidente.

Jan Urban tem um perfil diferente. Aos 63 anos, o ex-atacante que disputou a Copa de 1986 pelo seu país assumiu a Polônia em julho de 2025, após a crise entre Michał Probierz e Lewandowski. Urban reconstruiu a relação com o capitão e trouxe estabilidade ao grupo. Sua invencibilidade em oito jogos não é coincidência: ele encontrou um equilíbrio entre a experiência dos veteranos e a energia dos jovens como Pietuszewski e Rozga.

Análise tática

Potter deve manter o esquema 3-4-3 que funcionou contra a Ucrânia. Nessa formação, os alas Johansson e Gudmundsson têm papel fundamental no avanço pelas laterais, enquanto Karlström e Ayari protegem a defesa. Gyökeres atua como referência central, com Elanga e Nygren oferecendo movimentação e profundidade.

A Polônia também tem trabalhado num 3-4-3, o que cria um interessante duelo de espelhos. Os alas Cash e Zalewski terão confrontos diretos com seus correspondentes suecos. No meio-campo, Zieliński e Szymański são superiores na posse de bola e na criação, o que pode dar à Polônia controle em fases prolongadas de jogo.

A grande fraqueza da Suécia está na defesa sem Isak Hien e na ausência de opções criativas no banco. A Polônia pode explorar o corredor esquerdo sueco, especialmente se Gudmundsson sentir o desgaste físico. Em contrapartida, a velocidade de Gyökeres e Elanga nas transições pode punir a linha alta que Urban costuma adotar.

O duelo entre Lewandowski e a zaga de Starfelt, Lagerbielke e Lindelöf será crucial. Lindelöf traz experiência de Premier League, mas a linha de três precisa estar sincronizada diante de um centroavante com o repertório do polonês. As bolas paradas também merecem atenção: Lewandowski marcou de cabeça em escanteio contra a Albânia, e a Polônia costuma ser perigosa nesse fundamento.

Prognóstico de placar exato para Suécia x Polônia

🎯 Previsão de Placar Suécia 2 x 1 Polônia A Suécia jogará em casa com o impulso emocional de uma torcida lotada e um Gyökeres em sua melhor fase internacional. Apesar das ausências importantes no elenco, a energia da Strawberry Arena e o sistema tático de Potter devem ser decisivos. A Polônia tem qualidade para marcar, mas o retrospecto negativo em solo sueco pesa contra. A Suécia não perde em casa para a Polônia desde 1930.

Gyökeres vem de um hat-trick e tem conversão de 33,3% nas Eliminatórias.

A Polônia concede apenas 0.80 gols por jogo sob o comando de Urban.

Nas últimas cinco partidas entre as seleções, quatro tiveram gols de ambos os lados. Previsão final: Gyökeres deve comandar o ataque sueco, que tende a abrir vantagem jogando em casa. A Polônia pode marcar por meio de Lewandowski em algum momento de pressão, mas não deve ter consistência para buscar o empate. Placar previsto: 2 a 1 para a Suécia.

Resumo do palpites do Lance para Suécia x Polônia