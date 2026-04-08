Roma x Pisa – Palpites, análise e odds (10/04)

A Roma recebe o Pisa no Estádio Olímpico, pela 32ª rodada da Serie A 2025/26, em um duelo que coloca frente a frente uma equipe que briga por vaga na Champions League e a pior campanha do campeonato italiano nesta temporada. Os giallorossi precisam dos três pontos para se manterem na corrida pelo G-4, depois de uma sequência de resultados negativos que os derrubou para a sexta posição.

Para o Pisa, a temporada se transformou em uma longa despedida da Serie A. De volta à elite após 34 anos de ausência, o time toscano acumula apenas duas vitórias em 31 rodadas e amarga a lanterna da competição com 18 pontos. Fora de casa, o cenário é ainda mais desolador: nenhuma vitória na temporada inteira. O confronto representa, portanto, uma oportunidade clara para a Roma se reerguer diante da sua torcida.

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Análise da partida

A Roma vive um momento delicado. A goleada de 5 x 2 sofrida diante da Inter no San Siro, na rodada anterior, escancarou as fragilidades de um elenco destruído por lesões no setor ofensivo. Antes disso, a equipe de Gasperini já havia caído para o Como por 2 x 1 e sido eliminada da Europa League pelo Bologna (derrota por 4 x 3 na volta, após empate em 1 x 1 na ida).

Nos últimos cinco jogos em todas as competições, a Roma venceu apenas uma vez: o magro 1 x 0 sobre o Lecce no Olímpico. A equipe marcou oito gols e sofreu 12 nesse período, uma média de 2,4 gols sofridos por partida.

Mesmo com essa fase turbulenta, os números gerais da temporada ainda sustentam a Roma como candidata ao G-4. São 17 vitórias, três empates e 11 derrotas na Serie A, com 54 pontos conquistados. Mile Svilar é o quarto goleiro com mais jogos sem sofrer gol na competição (12 clean sheets), o que mostra a solidez defensiva que a equipe construiu até meados de fevereiro.

O Pisa, por outro lado, é um caso de adaptação fracassada à elite. O clube trocou de treinador em fevereiro, quando Alberto Gilardino foi substituído pelo sueco Oscar Hiljemark, de apenas 33 anos, em uma aposta desesperada para tentar a permanência. Os resultados não melhoraram de forma significativa.

Em 31 jogos, o Pisa soma duas vitórias, 12 empates e 17 derrotas. O ataque é o mais fraco da Serie A, com apenas 23 gols marcados, média inferior a 0,8 por partida. A defesa também é a mais vazada, com 55 gols sofridos. No retrospecto como visitante, o Pisa não venceu nenhuma partida: oito empates e sete derrotas em 15 jogos longe da Arena Garibaldi.

A distância para a zona de salvação se tornou praticamente intransponível. O Pisa está nove pontos atrás do 17º colocado com apenas sete rodadas restantes, o que torna o rebaixamento uma certeza matemática quase consumada.

Palpites para Roma x Pisa

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Confrontos diretos

Roma e Pisa se enfrentaram apenas uma vez nesta temporada, na segunda rodada da Serie A, em 30 de agosto de 2025. Na Arena Garibaldi, a Roma venceu por 1 x 0 sem grandes sobressaltos, com a equipe de Gasperini controlando a partida com autoridade.

Os dados de H2H entre os clubes são escassos na era moderna. O Pisa não disputava a Serie A desde 1991/92, o que significa que uma geração inteira separou os dois encontros na elite do futebol italiano. No histórico geral, a Roma leva ampla vantagem, como seria de se esperar dado o abismo entre os dois clubes em termos de tradição e investimento.

O único confronto desta temporada mostrou um Pisa incapaz de ameaçar a defesa giallorossa. O time toscano finalizou poucas vezes e não conseguiu criar chances claras de gol, um padrão que se repetiu ao longo de toda a campanha.

Notícias de Roma e Pisa

Roma: desfalques e dúvidas

O departamento médico da Roma acumula baixas pesadas. Artem Dovbyk, artilheiro da equipe na temporada com 21 gols em todas as competições, segue fora com lesão no quadril. Paulo Dybala também não joga, com problema muscular na coxa que o afasta dos gramados desde março.

Wesley sofreu uma lesão no músculo da coxa direita durante serviço pela Seleção Brasileira e ficará afastado por cerca de um mês. Manu Koné está fora com lesão no tornozelo, e Evan Ferguson segue em recuperação de problema no tornozelo também.

A novidade mais recente é a lesão de Gianluca Mancini, confirmada após o jogo contra a Inter. O zagueiro ficará fora por duas a três semanas, o que o tira do confronto com o Pisa. Matías Soulé, ausente nas últimas cinco partidas com problema na virilha, é a grande esperança de reforço para o ataque. O argentino retornou aos treinos com o grupo na semana anterior ao jogo contra a Inter e pode voltar ao time.

Provável escalação da Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N'Dicka, Hermoso; Rensch, Cristante, Pisilli, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini.

Pisa: desfalques e dúvidas

O Pisa tem um elenco mais enxuto e com menos opções de profundidade. Raúl Albiol, o veterano zagueiro de 40 anos, tem sido poupado em algumas partidas recentes. A equipe manteve sua estrutura tática sob Hiljemark, com o 3-4-2-1 sendo o sistema predominante.

Hiljemark deve manter a base que enfrentou o Torino na rodada anterior: Semper no gol, linha de três com Caracciolo, Calabresi e Canestrelli, Leris e Angori nas alas, Hojholt e Aebischer no meio, com Moreo e Tramoni atrás de Meister.

Provável escalação do Pisa (3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Calabresi, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Meister. Técnico: Oscar Hiljemark.

Destaques individuais de Roma x Pisa

Jogador destaque · Roma Donyell Malen 7 Gols na Serie A 2025/26 4 Assistências na temporada Titular Principal referência com Dovbyk e Dybala fora 1,8 Finalizações por jogo na Serie A Jogador destaque · Pisa Stefano Moreo 6 Gols na Serie A 2025/26 1 Assistência na temporada 30 Jogos disputados na Serie A Líder Artilheiro isolado do Pisa na temporada

Os técnicos

Gian Piero Gasperini assumiu a Roma no início da temporada após deixar a Atalanta, onde construiu um legado de quase uma década. O técnico de 68 anos implementou um sistema intenso e organizado que levou a Roma ao topo da tabela nos primeiros meses, mas a avalanche de lesões no ataque minou seu trabalho a partir de novembro. Gasperini precisa encontrar soluções criativas com o que tem disponível, e o confronto contra o Pisa é uma oportunidade de recuperar confiança antes dos duelos decisivos contra Atalanta e Bologna.

Oscar Hiljemark, por sua vez, vive a primeira experiência como técnico principal em uma das maiores ligas da Europa. O sueco de 33 anos foi promovido da base do Pisa em fevereiro, quando Gilardino foi demitido com a equipe na lanterna. Hiljemark tem tentado dar organização defensiva ao time, mas os resultados seguem aquém do necessário. São seis derrotas e quatro empates nos dez jogos sob seu comando.

Análise tática

A Roma deve se organizar em um 3-4-2-1 com Malen como referência no ataque. A grande dúvida é se Soulé estará disponível para atuar como um dos dois meias ofensivos. Caso positivo, a equipe ganha em criatividade e capacidade de infiltração. Caso negativo, Bryan Zaragoza ou Niccolò Pisilli podem ser as opções.

Gasperini pedirá posse de bola, pressão alta e chegadas constantes pelas laterais. Angeliño, pela esquerda, e Devyne Rensch, pela direita, serão fundamentais para dar amplitude e criar superioridade numérica nos flancos contra a linha de cinco defensores do Pisa.

O Pisa de Hiljemark deve se fechar em um 5-4-1 sem a bola, com Moreo e Tramoni recuando para compactar o bloco. A estratégia será clara: defender com volume, reduzir os espaços centrais e tentar sair em contra-ataques rápidos. Meister ficará isolado na frente, dependendo de bolas longas para segurar a jogada.

A principal fraqueza tática do Pisa está nas transições defensivas. Quando perde a bola na saída, o time não consegue se reorganizar com velocidade, o que permite que equipes mais qualificadas criem chances em sequência. A Roma, mesmo desfalcada, tem jogadores com movimentação inteligente para explorar esses espaços.

O confronto deve ser marcado por amplo domínio territorial da Roma. O desafio será a paciência para quebrar um bloco baixo que o Pisa tentará manter o maior tempo possível, algo que já causou dificuldades para equipes grandes nesta temporada.

Prognóstico de placar exato para Roma x Pisa

🎯 Palpite do Lance! Roma 2 x 0 Pisa A Roma precisa vencer para se manter na briga por uma vaga na Champions League e recebe o pior visitante da Serie A. Mesmo desfalcada no ataque, a qualidade individual dos giallorossi é muito superior ao que o Pisa consegue oferecer fora de casa. O Pisa não venceu nenhum jogo fora de casa na temporada: oito empates e sete derrotas como visitante

nenhum jogo fora de casa na temporada: empates e derrotas como visitante A Roma tem o goleiro com a quarta melhor marca de jogos sem sofrer gol na Serie A (12 clean sheets de Svilar)

melhor marca de jogos sem sofrer gol na Serie A (12 clean sheets de Svilar) O Pisa marcou apenas 23 gols em 31 rodadas, a pior média ofensiva da competição

em 31 rodadas, a pior média ofensiva da competição No jogo do primeiro turno, a Roma venceu por 1 x 0 na Arena Garibaldi sem grandes dificuldades

Resumo dos palpites do Lance para Roma x Pisa