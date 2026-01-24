Confira os principais palpites, análise detalhada e odds para Roma x Milan pela 22ª rodada do Campeonato Italiano. O confronto acontece neste domingo (25/01), a partir das 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma.

Palpite do Lance! para Roma x Milan (25/01/2026)

As odds para o vencedor da partida estão relativamente altas, refletindo o equilíbrio do confronto. Mesmo com o Milan melhor posicionado na tabela do Campeonato Italiano, a Roma aparece como a equipe mais cotada para vencer, muito em função do seu desempenho recente. O time romano tem mostrado capacidade de competir bem fora de casa, mantendo intensidade e organização mesmo sem o apoio da torcida.

Além disso, a Roma vem de uma sequência positiva de resultados, demonstrando solidez tática e eficiência nos momentos decisivos das partidas. Esse histórico recente reforça a confiança dos prognósticos a seu favor, colocando o time como ligeiro favorito para sair com a vitória neste confronto.

A Roma venceu quatro dos últimos cinco jogos

Atuando em casa, a Roma também triunfou em quatro dos cinco compromissos mais recentes

mais recentes A Roma soma sete vitórias e três derrotas, alcançando aproveitamento de 70% dos pontos disputados

Outros palpites para Roma x Milan

O segundo melhor palpite aponta para uma partida com poucas faltas e controle disciplinar por parte das duas equipes, evitando entradas mais duras e, consequentemente, cartões. Quatro dos últimos cinco jogos do Milan terminaram com menos de 4,5 cartões. Além disso, em quatro dos cinco compromissos recentes da Roma, a quantidade de cartões não ultrapassou cinco. Também há expectativa de que a Roma abra o placar, algo que aconteceu em quatro dos últimos cinco jogos. A equipe romana ataca com constância e perigo, registrando média de 55 ataques perigosos por partida, o que representa cerca de 0,6 por minuto.

A projeção principal segue sendo de um placar ajustado, com poucos gols, cenário recorrente tanto nos jogos recentes das equipes quanto em confrontos diretos. Cinco dos últimos seis compromissos da Roma terminaram com menos de 2,5 gols. Já o Milan teve no máximo dois gols no placar em quatro dos seus últimos cinco jogos.

Análise e Forma dos Times

Roma - Momento e escalação

A Roma ocupa a quarta posição do Campeonato Italiano, com 42 pontos. Na última partida, pela Liga Europa, a equipe venceu o Stuttgart por 2 a 0 e, antes disso, superou Torino, Sassuolo e Lecce, em sequência positiva. O time vem demonstrando bom desempenho ofensivo e regularidade, o que o coloca como forte candidato à vitória, mesmo diante do Milan, atual vice-líder da competição.

Para o confronto, Gianluca Mancini ainda é dúvida após sofrer uma lesão na coxa na partida anterior. Já os desfalques confirmados são o zagueiro Mario Hermoso e o centroavante Artem Dovbyk.

Provável escalação do Roma: Mile Svilar; Mile Svilar, Evan N'Dicka e Jan Ziółkowski; Wesley, Manu Kone, Bryan Cristante e Zeki Celik; Paulo Dybala e Matias Soulé; Donyell Malen. Técnico: Gian Piero Gasperini

Milan - Momento e escalação

O Milan ocupa a vice-liderança do Campeonato Italiano, com 46 pontos, e uma vitória pode colocá-lo na ponta da tabela, desde que a Internazionale tropece contra o Pisa. A equipe vem de bons resultados, com vitórias sobre Lecce, Como e Cagliari e, nesse intervalo, ainda somou dois empates, o que mantém o time invicto há cinco partidas.

O técnico Massimiliano Allegri conta com o elenco completo para o confronto, sem desfalques confirmados até o momento.

Provável escalação do Milan: Mike Maignan; Strahinja Pavlovic, Matteo Gabbia e Fikayo Tomori; Davide Bartesaghi, Adrien Rabiot, Luka Modric, Youssouf Fofana e Alexis Saelemaekers; Rafael Leão e Christian Pulisic. Técnico: Massimiliano Allegri

Confronto direto e estatísticas de Roma e Milan

O histórico recente entre Roma e Milan é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Roma e Milan

02/11/2025 – AC Milan 1 x 0 AS Roma – (Campeonato Italiano)

18/05/2025 – AS Roma 3 x 1 AC Milan – (Campeonato Italiano)

05/02/2025 – AC Milan 3 x 1 AS Roma – (Copa da Itália)

29/12/2024 – AC Milan 1 x 1 AS Roma – (Campeonato Italiano)

31/05/2024 – AS Roma 5 x 2 AC Milan – (Amistoso)

Estatísticas e curiosidades de Roma e Milan

O Milan venceu cinco partidas, empatou três e perdeu duas, alcançando 60% de aproveitamento dos pontos disputados O Milan sofreu o primeiro gol em três das últimas quatro partidas A Roma passa grande parte do jogo no ataque, com média de 1,8 ataques por minuto A Roma registra, em média, 13,8 chutes por partida Em confrontos diretos, as duas equipes somam média de apenas 4,5 cartões O Milan comete poucas faltas, com média de 9,7 infrações por jogo Na temporada atual, as duas equipes apresentam média combinada de apenas 3,54 cartões por partida A Roma não ultrapassou a marca de 2,5 gols em 68% de seus jogos na temporada atual

Comparação de Odds para Roma e Milan

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado ambas as equipes marcam:

Casa Mais de 4,5 Cartões Menos de 4,5 Cartões Betsson 1,52 2,30 Superbet 1,55 2,25 Bet365 1,66 2,50

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Roma e Milan

Roma vence (2,70 na Betsson) Menos de 4,5 Cartões (2,30 na Betsson) Roma marca o 1º gol (2,07 na Superbet) Menos de 2,5 Gols (1,66 na Bet365)

