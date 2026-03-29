República Tcheca x Dinamarca – Palpites, análise e odds (31/03)
Confira os palpites para o duelo da final da Repescagem das Eliminatórias para a Copa
A República Tcheca recebe a Dinamarca na Epet Arena, em Praga, nesta terça-feira, 31 de março, pela final do Caminho D da repescagem europeia das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. O vencedor garante vaga no Grupo A do Mundial, ao lado de México, Coreia do Sul e África do Sul.
O fator desgaste físico é o grande ponto de atenção nesta decisão. A República Tcheca precisou de 120 minutos e pênaltis para eliminar a Irlanda na semifinal, saindo perdendo por 2 a 0 antes de buscar o empate nos minutos finais. Do outro lado, a Dinamarca passeou ao golear a Macedônia do Norte por 4 a 0 em Copenhague, com todos os gols no segundo tempo, e conservou energia para a final.
A diferença de intensidade entre as duas semifinais é brutal e tende a pesar no segundo tempo da decisão, momento em que pernas cansadas abrem espaços. A Dinamarca chega mais descansada, mais confiante e com elenco mais qualificado, fatores que sustentam o favoritismo dos visitantes mesmo jogando fora de casa.
Análise da partida
A República Tcheca não disputa uma Copa do Mundo desde 2006, e a motivação de encerrar uma seca de duas décadas é combustível poderoso para os mandantes. A campanha nas Eliminatórias, porém, foi irregular: segundo lugar no Grupo L, seis pontos atrás da Croácia, com o ponto mais baixo sendo a derrota por 2 a 1 para as Ilhas Faroé em outubro, que custou o cargo de Ivan Hasek.
O retrospecto em casa, no entanto, é impressionante. Os tchecos estão invictos nos últimos 17 jogos de Eliminatórias como mandantes, com 13 vitórias nesse período. O ataque funciona bem em Praga, tendo marcado em oito dos últimos nove jogos pela competição.
A Dinamarca ficou atrás da Escócia no Grupo C de forma dramática, perdendo a liderança após dois gols sofridos nos acréscimos em Glasgow na última rodada. Mas a goleada na semifinal devolveu a confiança: 68% de posse de bola, 20 finalizações e nenhum chute a gol sofrido contra a Macedônia do Norte.
Outros palpites para República Tcheca x Dinamarca
Confrontos Diretos
O histórico recente entre República Tcheca e Dinamarca é fundamental para entender este duelo. Desde 2004, foram oito confrontos, com apenas uma vitória tcheca, dois triunfos dinamarqueses e cinco empates.
O jogo mais marcante foi nas quartas de final da Eurocopa 2020, quando a Dinamarca venceu por 2 a 1 em Baku, com gols de Thomas Delaney e Kasper Dolberg. Patrik Schick descontou, mas os tchecos não conseguiram a virada. A tendência de empates no histórico reforça que este jogo pode ser decidido nos detalhes.
Três dos últimos cinco confrontos diretos terminaram com menos de três gols · A República Tcheca venceu apenas um dos oito duelos contra a Dinamarca desde 2004 · O último confronto em competição oficial foi na Euro 2020, com vitória dinamarquesa por 2 a 1.
Notícias de República Tcheca x Dinamarca
Dinamarca
A grande preocupação tcheca é o desgaste físico após 120 minutos contra a Irlanda. O técnico Miroslav Koubek pode fazer ajustes, e Tomas Soucek, que entrou como reserva na semifinal, deve ser titular na decisão. Adam Hlozek segue fora por questões físicas. O veterano Vladimir Darida, que saiu da aposentadoria internacional após cinco anos, traz experiência ao meio de campo. Patrik Schick está disponível após marcar de pênalti contra a Irlanda.
Provável escalação da República Tcheca (3-4-3): Matej Kovar; Tomas Holes, Robin Hranac e Ladislav Krejci; Vladimir Coufal, Tomas Soucek, Lukas Provod e David Jurasek; Pavel Sulc, Patrik Schick e Tomas Chory. Técnico: Miroslav Koubek.
Dinamarca
Do lado dinamarquês, Joachim Andersen cumpriu suspensão na semifinal e retorna para reforçar a zaga. Andreas Christensen, Kasper Schmeichel, Patrick Dorgu e Rasmus Kristensen seguem como dúvidas por lesão. Mads Hermansen deve continuar no gol. Rasmus Hojlund está em plena forma: artilheiro das Eliminatórias com seis gols e autor de 10 gols na Serie A pelo Napoli nesta temporada.
Provável escalação da Dinamarca (4-2-3-1): Mads Hermansen; Alexander Bah, Joachim Andersen, Victor Nelsson e Joakim Maehle; Morten Hjulmand e Pierre-Emile Hojbjerg; Gustav Isaksen, Victor Froholdt e Mikkel Damsgaard; Rasmus Hojlund. Técnico: Brian Riemer.
Destaques individuais de República Tcheca x Dinamarca
Os técnicos
Miroslav Koubek, aos 75 anos, foi indicado em dezembro de 2025 após a demissão de Hasek. Ex-goleiro com mais de 40 anos de carreira como treinador no futebol tcheco, seu maior título foi o campeonato nacional de 2015 pelo Viktoria Plzen. A semifinal contra a Irlanda foi sua estreia oficial no comando da seleção, e ele mostrou ousadia ao convocar Darida de volta à aposentadoria e montar um esquema com três zagueiros.
Brian Riemer assumiu a Dinamarca em outubro de 2024, após trabalhar como assistente de Thomas Frank no Brentford durante a ascensão do clube à Premier League. Passou pelo Anderlecht como técnico principal com resultados mistos, mas a experiência no futebol europeu de alto nível o preparou para o desafio da seleção. Demonstrou habilidade tática ao variar formações e gerenciar o elenco, poupando jogadores estrategicamente. Contra a Macedônia do Norte, montou um time competitivo mesmo sem Christensen, Schmeichel, Dorgu e Andersen.
Análise Tática
A República Tcheca deve manter o 3-4-3 usado contra a Irlanda, com Krejci, Holes e Hranac na linha de três zagueiros. Os alas Coufal e Jurasek avançam para criar superioridade nas laterais. A equipe é forte em bolas paradas e marcou mais gols de bola parada do que qualquer outra seleção europeia nestas Eliminatórias (oito no total).
A Dinamarca provavelmente atuará em um 4-2-3-1 com transições rápidas pelos corredores. O flanco direito é explorado com frequência, aproveitando a profundidade de Alexander Bah, enquanto Isaksen corta para dentro buscando finalizações. Eriksen atua como meia ofensivo, ditando o ritmo com visão de jogo e passes precisos.
O confronto tático mais interessante está nas laterais. Quando os alas tchecos subirem, os contra-ataques de Isaksen e Damsgaard podem ser letais contra uma defesa de três exposta nos espaços entre linhas. A batalha no meio de campo entre Soucek/Provod e Hojbjerg/Hjulmand será decisiva para quem controla a posse e o ritmo do jogo.
Prognóstico de placar exato para República Tcheca x Dinamarca
- A Dinamarca marcou todos os quatro gols contra a Macedônia do Norte no segundo tempo, mostrando poder de fogo quando o adversário cansa.
- A República Tcheca jogou 120 minutos e pênaltis na semifinal, com apenas cinco dias de recuperação para a decisão.
- Hojlund é artilheiro das Eliminatórias com seis gols em cinco jogos pelo Grupo C e vive a melhor temporada da carreira no Napoli, com 10 gols na Serie A.
- Os tchecos marcaram mais gols de bola parada do que qualquer outra seleção europeia nestas Eliminatórias (oito), o que sustenta a expectativa de ao menos um gol dos mandantes.
Resumo do palpites do Lance para República Tcheca x Dinamarca
Melhor palpite do jogo: Dinamarca se classifica no tempo normal – Odd 2,10 na Betsson
Palpite alternativo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,90 na Betsson
Palpite alternativo 2: Mais de 4,5 escanteios da Dinamarca – Odd 1,62 na Superbet
Palpite alternativo 3: Mais de 0,5 gol da Dinamarca no 2º tempo – Odd 1,67 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: República Tcheca 1 x 3 Dinamarca – Odd 17,00 na Betsson
