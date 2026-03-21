Rennes x Metz – Palpites, análise e odds (22/03)

O Stade Rennais recebe o FC Metz no Roazhon Park neste domingo, 22 de março, pela 27ª rodada da Ligue 1. O time da casa vive um dos melhores momentos da temporada e ocupa a sétima posição na tabela, com 43 pontos em 26 jogos. Do outro lado, o Metz está em situação completamente oposta, amargando a lanterna com apenas 13 pontos, lutando desesperadamente para evitar o rebaixamento.

A diferença de 30 pontos entre as equipes reflete com precisão as duas realidades distintas que se enfrentam neste confronto. O Rennes de Franck Haise sonha com uma vaga europeia, enquanto o Metz de Benoît Tavenot precisa de cada ponto possível para manter viva a esperança de permanência na elite do futebol francês.

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Análise da partida

O Rennes chega ao confronto embalado pelo efeito Franck Haise. Nomeado em 18 de fevereiro para substituir Habib Beye, o ex-treinador do Lens impôs rapidamente a sua marca: três vitórias sem sofrer gols (Auxerre 3 x 0, Toulouse 1 x 0, Nice 4 x 0). O único tropeço recente foi a derrota para o Lille (1 x 2).

Com 12 vitórias, sete empates e sete derrotas após 26 rodadas, o Rennes faz uma temporada sólida e segue plenamente na disputa por uma vaga europeia. Em casa, o Roazhon Park voltou a ser uma fortaleza, com oito vitórias e apenas três derrotas.

O time tem a melhor taxa de conversão de grandes chances do campeonato (55,4%) e se mostra particularmente perigoso no início das partidas, com 16 gols marcados nos primeiros 30 minutos – recorde que divide com o Marseille.

O Metz, por sua vez, atravessa um período sombrio. Lanterna do campeonato, o clube de Lorena não vence há 14 jogos. Com apenas três vitórias em 26 rodadas e uma sequência atual de cinco derrotas consecutivas, a espiral negativa é evidente.

Os números defensivos são alarmantes: 50 gols sofridos, com uma média de 2,6 nos últimos dez jogos. Fora de casa, o retrospecto é catastrófico, com 11 derrotas em 13 partidas como visitante.

Na luta pela permanência, o Metz tem um atraso de 14 pontos para o primeiro time fora da zona de rebaixamento, a oito rodadas do fim. Cada jogo se transformou numa final, mas a missão parece quase ilusória. O objetivo dos Grenats agora é salvar a honra e mostrar uma reação de orgulho.

Outros palpites para Rennes x Metz

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Confrontos diretos

Rennes e Metz tiveram números distintos do momento nos últimos confrontos diretos. A vantagem no recorte recente é amplamente do Rennes, que venceu os últimos oito duelos contra o Metz em todas as competições. A última vez que os messinos somaram pontos diante do rival foi em 2017.

No confronto do primeiro turno desta temporada, em 28 de novembro de 2025, o Rennes foi até Saint-Symphorien e venceu por 1 x 0, numa partida equilibrada. Nas últimas dez disputas entre as equipes, o saldo é categórico: oito vitórias do Rennes, um empate e uma vitória do Metz.

Uma dominação nítida, que tende a se prolongar tendo em vista a dinâmica atual das duas equipes.

Notícias de Rennes x Metz

Rennes: elenco quase todo completo

O departamento médico do Stade Rennais está praticamente vazio, uma vantagem considerável para Franck Haise. Apenas Jérémy Jacquet (ombro) e Nordan Mukiele devem desfalcar a equipe. De resto, Haise tem o elenco completo à disposição.

Esteban Lepaul, atacante de 20 anos, vive grande fase e é a principal ameaça ofensiva, com 13 gols na temporada. No meio-campo, Camara e Valentin Rongier equilibram o setor central, enquanto Moussa Al-Tamari traz perigo pelos lados. Na meta, Brice Samba segue firme. Haise havia repetido o mesmo onze titular em quatro jogos consecutivos – algo que não acontecia no Rennes há 30 anos.

Escalação provável do Rennes (4-2-3-1): Samba; Frankowski, Rouault, Brassier e Merlin; Rongier e Ma. Camara; Al-Tamari, Szymanski e Nordin; Lepaul. Técnico: Franck Haise.

Metz: ausências pesam no elenco

Do lado do FC Metz, as ausências pesam: Benjamin Stambouli e Joseph Mangondo estão fora. Jonathan Fischer será o goleiro. A defesa se apoia em Koffi Kouao e Jean Gbamin, os jogadores mais regulares da equipe nesta temporada.

No ataque, Georgiy Tsitaishvili, Nathan Mbala e Joel Asoro precisam compensar a falta de eficiência. O Metz conseguiu apenas uma virada de placar nesta temporada após sofrer o primeiro gol. O problema é que o FC Metz sofreu o gol de abertura em 18 dos seus 26 jogos, o que torna cada desvantagem no marcador extremamente perigosa.

Escalação provável do Metz (4-2-3-1): Fischer; Colin, Yegbe, Gbamin e Kouao; Deminguet e Touré; Tsitaishvili, Hein e Sabaly; Asoro. Técnico: Benoît Tavenot.

Destaques individuais de Rennes x Metz

Jogador destaque · Rennes Esteban Lepaul 14 Gols na Ligue 1 2025/26 20 3º artilheiro do top 5 francês 25 Idade (anos) 7,16 Nota WhoScored Jogador destaque · Metz Georgiy Tsitaishvili 2 Gols na Ligue 1 2025/26 2 Assistências na Ligue 1 6,48 Nota WhoScored 1º Criatividade no elenco

Os técnicos

Franck Haise, o técnico do Rennes, representa estabilidade e clareza tática. Com a experiência acumulada no RC Lens e no OGC Nice, ele trouxe um estilo simples e eficaz: pressing intenso, estrutura clara e confiança nos jogadores. O seu 3-5-2 fluido (por vezes um 4-2-3-1) permitiu ao Rennes estabilizar os resultados e se tornar uma equipe difícil de bater. A sua visão – «Vou continuar muito tranquilo e muito humilde» – reflete a filosofia de gestão de grupo.

Benoît Tavenot assumiu o Metz em janeiro e vive primeiras semanas muito difíceis. Entre as ausências, a falta de profundidade no elenco e a fragilidade defensiva, o treinador tem dificuldade em encontrar um equilíbrio. O Metz sofre muitos gols e peca na eficiência ofensiva, como ficou evidente na derrota por 3 x 4 contra o Toulouse, quando a equipe desperdiçou uma vantagem de 2 x 0.

Análise tática

O Rennes normalmente opera num 4-2-3-1, com Brassier e Rouault na zaga. Frankowski e Merlin são os laterais projetados, Rongier e Camara funcionam no meio central, Al-Tamari tem liberdade como apoio a Lepaul e Nordin no ataque. A força do Rennes está no pressing intenso desde o apito inicial: 16 gols marcados antes dos 30 minutos nesta temporada, o que pode definir o jogo rapidamente contra o Metz.

O Metz de Tavenot, também no 4-2-3-1, tentará limitar os danos fechando o meio e apostando em Tsitaishvili nas transições, com Boufal e Hein como suporte. Os alas são peças fundamentais na transição defensiva.

O confronto tático tende a favorecer o Rennes. A defesa messina, a mais permeável do campeonato (50 gols sofridos), oferece inúmeras oportunidades. Lepaul e Embolo mirarão os espaços entre laterais e zagueiros, e as jogadas de bola parada também representam um problema sério para os zagueiros visitantes. Além disso, sem ritmo de vitórias, o Metz perde qualidade na confiança coletiva e na proteção ao setor defensivo.

O roteiro parece escrito: o Rennes deve dominar e abrir o placar cedo. A única dúvida é a amplitude do resultado.

Prognóstico de placar exato para Rennes x Metz

🎯 Previsão de Placar Rennes 3 x 1 Metz O Rennes tem tudo a seu favor para confirmar a ampla superioridade sobre o Metz. O time está em excelente fase sob o comando de Haise, com três vitórias em quatro jogos, e joga em casa, onde mantém retrospecto forte. O Metz chega fragilizado, com cinco derrotas seguidas e sem nenhuma reação à vista. O Rennes venceu os últimos oito confrontos diretos contra o Metz em todas as competições.

O Metz não vence há 14 jogos e acumula 11 derrotas em 13 partidas como visitante.

Cinco dos oito gols do Rennes sob Haise saíram antes dos 30 minutos.

Lepaul (15 gols) e Embolo formam uma dupla que o Metz, com a pior defesa do campeonato, não tem como neutralizar. Previsão final: Lepaul e Embolo devem comandar o ataque do Rennes, que tende a abrir vantagem já no primeiro tempo. O Metz pode marcar um gol de honra por meio de Tsitaishvili ou Mbala em algum momento de desatenção, mas não tem condições de ameaçar o resultado final. Placar previsto: 3 x 1 para o Rennes.

Resumo dos palpites do Lance para Rennes x Metz