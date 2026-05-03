Recoleta x Santos – Palpites, análise e odds (05/05)

O Santos chega a Pedro Juan Caballero para enfretar o Recoleta FC pela quarta rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana em situação delicada. Com apenas dois pontos em três jogos, o time ocupa a lanterna, um ponto atrás do adversário paraguaio.

A partida será no Estádio Monumental Río Parapití, com ingressos esgotados. Apesar do mando do Recoleta, a proximidade com o Brasil deve levar grande presença de torcedores santistas, criando um ambiente possivelmente favorável ao Santos mesmo atuando fora de casa.

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Análise da partida

A situação do Santos no Grupo D é crítica. Com dois pontos em três jogos, a equipe está atrás de Recoleta e do líder San Lorenzo, e mesmo vencendo os três jogos restantes pode não alcançar a classificação. A única forma de manter algum controle do próprio destino passa por uma vitória imediata, qualquer outro resultado deixa o cenário dependente de terceiros.

O desempenho na Copa Sul-Americana revela um padrão preocupante: o time sai na frente, mas não sustenta a vantagem. Foi assim contra o Recoleta, na Vila Belmiro, e novamente diante do San Lorenzo, em Buenos Aires. A equipe cria volume, mas falha na gestão do jogo e comete erros decisivos, especialmente no sistema defensivo.

A falta de confiança também se reflete no Campeonato Brasileiro. São cinco jogos sem vitória e 21 gols sofridos em 14 rodadas, com a defesa sendo vazada em quase todas as partidas. Esse cenário reforça a principal estratégia do Recoleta: atuar em bloco baixo, explorar erros e apostar em bolas paradas e transições rápidas.

Apesar disso, o contexto do jogo traz um fator incomum. A partida será em Pedro Juan Caballero, na fronteira com o Brasil, o que deve gerar maioria de torcedores santistas no estádio, uma vantagem fora de casa. Além disso, Neymar entra pressionado por desempenho, buscando melhorar seus números recentes e ganhar força na disputa por uma vaga na convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira.

Outros palpites para Recoleta x Santos

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Confrontos diretos

Santos e Recoleta se enfrentaram apenas uma vez na história, justamente na segunda rodada desta edição da Sul-Americana. Na Vila Belmiro, em 14 de abril, o Santos saiu na frente logo aos quatro minutos, com Neymar finalizando de perto após cruzamento de Gabriel Barbosa.

Mesmo com uma equipe reserva, priorizando o Apertura, os paraguaios reagiram e empataram ainda no primeiro tempo: Ortiz converteu pênalti aos 43 minutos, sem chances para Gabriel Brazão. O jogo terminou em 1 a 1, sob vaias da torcida santista.

Este será apenas o segundo encontro entre os clubes. Fundado em 1931, em Assunção, o Recoleta vive uma campanha histórica em sua primeira participação continental, após eliminar o Nacional nos pênaltis na fase preliminar. Para o time canário, cada ponto conquistado na competição representa um avanço inédito, cenário que contrasta com a pressão vivida pelo Santos no grupo.

Notícias de Recoleta x Santos

Recoleta

No Recoleta, o principal desfalque é Richart Ortiz, autor do gol na Vila Belmiro, que se recupera de fratura no osso zigomático. Em contrapartida, Alexander Franco retorna após suspensão, reforçando as opções do técnico Jorge González para o confronto.

Provável escalação do Recoleta (4-3-3): Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Lucas Monzón e Dairon Mosquera; Wilfrido Báez, Juan Franco e Aldo González; Thiago Vidal, Kevin Parzajuk e Allan Wlk. Técnico: Jorge González.

Santos

Cuca confirmou em coletiva que Neymar será titular contra o Recoleta. Poupado no clássico diante do Palmeiras por conta do gramado sintético, o camisa 10 chega com condição física em evolução, mas está pendurado na Sul-Americana. Gabriel Bontempo, Luan Peres e Gonzalo Escobar precisam atuar com cautela, correndo risco de suspensão caso recebam novo cartão amarelo.

Gabriel Barbosa está disponível e segue como principal referência ofensiva após marcar em Buenos Aires. O Santos, porém, tem baixas importantes: Vinícius Lira está fora da temporada após ruptura do ligamento cruzado anterior, Gabriel Menino trata lesão muscular na coxa e Lucas Veríssimo cumpre suspensão por acúmulo de cartões. Gustavo Henrique é dúvida para a partida.

Provável escalação do Santos (4-2-3-1): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Christian Oliva; Gabriel Bontempo, Neymar e Moisés; Gabriel Barbosa. Técnico: Cuca.

Destaques individuais de Recoleta x Santos

Jogador destaque · Recoleta Allan Wlk 1 Gol na Copa Sul-Americana 2026 13 Minuto do gol histórico na estreia continental contra o San Lorenzo 3 Jogos como titular no Grupo D — presente em todas as rodadas 0 Derrotas do Recoleta na fase de grupos Jogador destaque · Santos Neymar 1 Gol na Copa Sul-Americana 2026 4 Minuto em que abriu o placar no duelo anterior com o Recoleta, na Vila Belmiro 4 Jogos restantes para convencer Ancelotti antes da convocação de 18 de maio 90' Minutos jogados em cada jogo da Sul-Americana em que foi relacionado

Os Técnicos

Cuca retorna ao Santos pela quarta vez, após passagens em 2008, 2018 e entre 2020 e 2021. Aos 62 anos, o treinador curitibano acumula títulos relevantes no currículo, como a Copa Libertadores de 2013, o Campeonato Brasileiro de 2021 e a Copa do Brasil de 2021, todos pelo Atlético-MG, além do Brasileiro de 2016 com o Palmeiras.

No Santos, soma 26 vitórias em 73 jogos e um vice da Libertadores em 2020, quando perdeu a final por 1 a 0 para o Palmeiras no Maracanã. Ele assumiu o comando em 19 de março de 2026, substituindo Juan Pablo Vojvoda após derrota para o Internacional.

Jorge González Frutos, de 50 anos, é natural de Assunção e tem trajetória pouco convencional. Ex-jogador de futsal, iniciou no Recoleta como dirigente em 2021 e assumiu como técnico apenas em julho de 2024. Em sua primeira temporada, conduziu o clube ao título invicto da División Intermedia e, na sequência, à inédita classificação para uma competição continental.

Sua gestão na fase prévia, eliminando o Nacional nos pênaltis após trocar o goleiro titular na véspera, evidenciou um perfil pragmático e decisivo, raro para um treinador em início de carreira.

Análise Tática

O Santos de Cuca atua no 4-2-3-1, com Neymar centralizado como meia de criação, com liberdade para organizar o jogo, e Gabriel Barbosa como referência ofensiva. Willian Arão exerce função mais defensiva no meio, enquanto Christian Oliva tem maior mobilidade nas transições. O lado direito, com Igor Vinícius e Moisés, é o principal corredor de progressão rápida.

O ponto mais frágil está na defesa. Com 21 gols sofridos em 14 rodadas do Campeonato Brasileiro, a linha defensiva ainda não oferece segurança, especialmente com Luan Peres em oscilação. A suspensão de Lucas Veríssimo obriga Adonis Frías a formar a dupla de zaga, cenário que pode ser explorado pelo Recoleta, sobretudo em bolas paradas e disputas de segunda bola, além da pressão sobre a saída curta.

Sob comando de Jorge González, o Recoleta alterna entre 4-3-3 e 4-4-2. Allan Wlk e Kevin Parzajuk lideram a pressão no ataque, enquanto Wilfrido Báez e Juan Franco dão sustentação ao meio. A ausência de Richart Ortiz reduz o poder de finalização e a profundidade ofensiva, tornando a bola parada o principal recurso dos paraguaios.

O Santos tem capacidade para definir o jogo cedo, especialmente nos minutos iniciais, quando o adversário ainda se ajusta. O risco, porém, é repetir o padrão recente na Copa Sul-Americana: sair na frente, não ampliar e permitir o empate, um cenário que, desta vez, pode custar a eliminação.

Prognóstico de placar exato para Recoleta x Santos

🎯 Previsão de Placar Recoleta 1 x 2 Santos O Santos tem recursos para vencer, mas a sequência de três jogos sem vitória na Copa Sul-Americana recomenda cautela. No último encontro entre as equipes, o Recoleta, mesmo com time reserva, conseguiu empatar ainda no primeiro tempo. Agora, com força máxima e atuando como mandante, a tendência é de uma equipe mais intensa e competitiva. Neymar retorna com motivação extra, impulsionado não apenas pela situação no Grupo D, mas também pela disputa por uma vaga na convocação de Carlo Ancelotti. A combinação entre a necessidade coletiva de vitória e o fator individual deve tornar o Santos mais agressivo. Ainda assim, a fragilidade defensiva sugere que o Recoleta tem boas chances de marcar, mas, no conjunto, a superioridade técnica dos brasileiros tende a prevalecer ao longo dos 90 minutos. O Santos está em último no Grupo D com dois pontos — qualquer resultado que não seja a vitória praticamente encerra suas chances de classificação

— qualquer resultado que não seja a vitória praticamente encerra suas chances de classificação Neymar marcou no duelo anterior com o Recoleta e retorna descansado após ser poupado do clássico contra o Palmeiras

Richart Ortiz, autor do gol do empate em abril , está fora com fratura no osso zigomático; Lucas Veríssimo, titular da zaga, cumpre suspensão por dois amarelos acumulados na competição

, está fora com fratura no osso zigomático; Lucas Veríssimo, titular da zaga, por dois amarelos acumulados na competição Santos sofreu gols em 13 dos 14 jogos disputados no Brasileirão 2026

Resumo dos palpites do Lance para Recoleta x Santos