Juventud x Atlético-MG – Palpites, análise e odds (05/05)

O Atlético-MG chega à quarta rodada do Grupo B da Copa Sul-Americana 2026 na lanterna da chave, com três pontos e uma campanha que combina dois resultados distintos: a derrota por 1 x 0 para o Puerto Cabello na Venezuela, na estreia, e o empate por 1 x 1 diante do Cienciano-PER, já usando um time reserva em Cusco na terceira rodada. Na terça-feira, os mineiros enfrentam o Juventud de Las Piedras em Montevidéu, no Estadio Centenario, precisando de uma vitória para manter as chances de classificação.

Do outro lado, o Juventud chega em segundo lugar da chave com quatro pontos, embalado pela goleada histórica de 4 x 0 sobre o Puerto Cabello na última quarta-feira, a primeira vitória do clube em uma fase de grupos de torneio continental. A equipe uruguaia sabe que um resultado positivo diante de um Atlético com time reserva pode encaminhar matematicamente sua classificação para a próxima fase.

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Análise da partida

Para o Juventud, a Copa Sul-Americana representa um palco inédito de relevância continental. A equipe de Las Piedras participou da Copa Libertadores de 2026 mas caiu na terceira fase classificatória, o que a levou à Sul-Americana. Na fase de grupos, o time de Sergio Blanco somou um empate com o Cienciano na estreia, uma derrota para o próprio Atlético-MG em Belo Horizonte e a goleada sobre o Puerto Cabello. São seis gols marcados em três partidas, o melhor ataque do Grupo B.

No plano doméstico, o Juventud atravessa uma fase irregular no Torneo Apertura uruguaio, mas chegou à quarta rodada da Sula embalado por uma virada dramática: na 14ª rodada do campeonato, no sábado, 2 de maio, o time saiu perdendo por 1 x 0 para o Wanderers no Parque Artigas, empatou aos 59 minutos com Pernicone e arrancou a virada aos 90'+3 com Mimbacas convertendo pênalti assinalado pelo VAR após derrubada sobre o próprio atacante. O 2 x 1 coloca o Juventud em ritmo de jogo e confiança plena para receber o Atlético.

O Atlético-MG atravessa uma temporada de transição e indefinição. A derrota por 4 x 0 para o Flamengo no dia 26 de abril evidenciou as fragilidades do elenco quando privado de seus principais nomes.

Antes do clássico, o Atlético ocupava a 15ª colocação do Brasileirão, com 14 pontos, na mesma pontuação do Santos, que abria a zona de rebaixamento pelos critérios de desempate. A vitória por 3 x 1 sobre o Cruzeiro no sábado, 2 de maio, no Mineirão, levou o clube para a 11ª posição e deu um respiro ao grupo, mas o técnico Eduardo Domínguez confirmou: o foco total está no Campeonato Brasileiro.

O duelo contra o Botafogo, marcado para o domingo, 10 de maio, na Arena MRV, inclusive com a festa de despedida de Hulk, é tratado internamente como prioridade maxima. O atacante rescindiu contrato com o clube em 1.º de maio e deve ser anunciado pelo Fluminense em breve.

Outros palpites para Juventud x Atlético-MG

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Confrontos diretos

Os dois clubes ainda acumulam poucos registros em confrontos diretos. No histórico pesquisado, este é apenas o segundo encontro entre as equipes na atual edição da Copa Sul-Americana 2026, e os jogos desta temporada representam o primeiro capítulo relevante dessa rivalidade em competições continentais.

Na segunda rodada do Grupo B, disputada em 16 de abril na Arena MRV, em Belo Horizonte, o Atlético-MG venceu o Juventud por 2 x 1. Bernard abriu o placar ainda no primeiro tempo, aproveitando lançamento de Cuello. No segundo tempo, Facundo Pérez empatou após erro na saída de bola de Everson, mas Cassierra, que havia entrado como reserva, cabeceou o gol da virada nos minutos finais, também com assistência de Cuello.

O histórico geral entre os clubes é praticamente inexistente antes desta temporada. O que o confronto direto revela é que o Juventud tem capacidade de criar e marcar contra o elenco atleticano, mas sofreu com a qualidade individual do banco do Galo nos momentos decisivos. Cassierra e Cuello foram determinantes naquela virada, e o Atlético sabe que esse tipo de impacto pode se repetir mesmo com jogadores de segundo plano.

Notícias de Juventud x Atlético-MG

Juventud de Las Piedras

Sem desfalques confirmados para a partida, o Juventud deve manter a base que goleou o Puerto Cabello. Mimbacas, artilheiro da equipe na Sula com dois gols, lidera o ataque ao lado de Alejo Cruz e Pablo Lago. O goleiro Sebastián Sosa, experiente arqueiro uruguaio que já passou por clubes como Zaragoza, Nacional e Boca Juniors, tende a ser o titular entre os postes.

Provável escalação do Juventud (4-3-3): Sebastián Sosa; Alaniz, CB, CB, Pernicone; Facundo Pérez, Leonel Roldán, Izaguirre; Cruz, Mimbacas, Lago. Técnico: Sergio Blanco.

Atlético-MG

O lateral Angelo Preciado, por outro lado, é desfalque confirmado: recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso no segundo tempo do jogo em Cusco, e deverá cumprir suspensão pelo regulamento da Sul-Americana. Cissé (edema muscular na coxa), Patrick (lesão ligamentar no joelho) e Índio (lesão ligamentar no joelho) permanecem fora.

Com base no time enviado a Cusco na rodada anterior, a escalação provável é: Everson no gol; Ivan Román, Junior Alonso e Pascini na defesa; Tomás Pérez, Alexsander e Gustavo Scarpa no meio; Alan Minda, Dudu e Reinier no ataque. Bernard e Cauã Soares devem estar no banco.

Provável escalação do Atlético-MG (4-3-3): Everson; Ivan Román, Junior Alonso, Pascini, Lodi/reserva; Tomás Pérez, Alexsander, Gustavo Scarpa; Alan Minda, Dudu, Reinier. Técnico: Eduardo Domínguez.

Destaques individuais de Juventud x Atletico-MG

Jogador destaque · Juventud de Las Piedras Fernando Mimbacas 2 Gols na Copa Sul-Americana 2026 3 Partidas na fase de grupos 2 Gols no ultimo jogo disputado 207 Minutos jogados na Sula 2026 Jogador destaque · Atletico-MG Bernard 1 Gols na Copa Sul-Americana 2026 3 Partidas na fase de grupos 1 Gols no confronto direto vs Juventud 117 Minutos jogados na Sula 2026

Os técnicos

Eduardo "Barba" Domínguez assumiu o comando do Atlético-MG em 2025, vindo de uma passagem pelo futebol argentino. O treinador foi contratado para resgatar a competitividade do clube após uma campanha nacional abaixo do esperado, e tem no Brasileirão seu principal projeto. A decisão de usar times alternativos nas viagens continentais é sua, e reflete o diagnóstico que faz do plantel: o elenco titular não suporta dois regimes de intensidade máxima simultaneamente. Após a saída de Hulk, Domínguez deixou claro que o grupo precisará encontrar novos líderes dentro de campo.

Sergio Blanco assumiu o Juventud de Las Piedras em substituição a Sebastián "Gallego" Méndez, que havia conduzido o clube à histórica participação na Copa Libertadores 2026. A missão de Blanco é manter a equipe competitiva na Sul-Americana e equilibrar o rendimento no Apertura uruguaio, onde o time tem oscilado. O treinador adota um esquema de quatro defensores com dois atacantes de referência, apostando na velocidade de Cruz pelas laterais e na presença física de Mimbacas como referência no ataque.

Análise tática

O Atlético deve manter o esquema 4-3-3 que utilizou nas partidas anteriores com o time reserva. Sem os titulares, o meio-campo perde consistência em pressão alta, e Reinier tende a atuar mais solto entre as linhas, enquanto Tomás Pérez e Victor Hugo tentam dar sustentação defensiva. Bernard, com sua experiência, será o referencial técnico do setor ofensivo.

O Juventud, por sua vez, explora bem a largura do campo, com Cruz na direita e Lago pela esquerda pressionando as linhas laterais adversárias. Mimbacas atua como pivô, atraindo marcações e dando triangulações para os mediocampistas que chegam. Roldán e Facundo Pérez têm liberdade para adiantar na área, o que justifica a produção goleadora do time. O sistema funciona especialmente bem em casa, com o apoio da torcida e o espaço que adversários mais qualificados tecnicamente, porém menos intensos fisicamente, costumam conceder.

A fragilidade tática do Atlético reserva está justamente nas transições defensivas: quando os laterais sobem, o espaço nas costas é grande e o Juventud tem velocidade para explorar isso. A linha de quatro defensores do Galo com Alan Franco e Renan Lodi nas pontas pode ser pressionada pelas jogadas em profundidade de Cruz e pelas descidas de Lago.

Prognóstico de placar exato para Juventud x Atlético-MG

🎯 Previsão de Placar Juventud 1 x 1 Atletico-MG O empate reflete um padrao consolidado no Grupo B e a capacidade do time reserva atleticano de segurar o placar, mesmo sem os titulares, quando o adversario nao impos volume suficiente para romper a linha de quatro. Cinco dos seis resultados conhecidos do Grupo B terminaram com dois ou três gols — a exceção foi a goleada de 4 x 0 do Juventud sobre o Puerto Cabello, equipe de nivel visivelmente inferior aos demais da chave.

Na unica partida em que o Atletico reserva cedeu gols nesta Sula, sofreu exatamente um — o mesmo placar parcial que prevaleceu no empate em BH. A retaguarda alternativa, com Ruan e Vitor Hugo, nao e impermeavel, mas tampouco desaba com facilidade.

O Juventud marcou em todos os tres jogos da fase de grupos, mas os adversarios tambem balancaram a rede em dois deles: Cienciano empatou no minuto 88 na estreia e o proprio Atletico abriu o placar no confronto direto antes de ser alcancado.

Bernard e o unico jogador do elenco do Atletico a ter marcado na Copa Sul-Americana 2026 e esta confirmado na delegacao que viajou ao Uruguai — sua presenca mantem concreta a ameaca de o Galo responder qualquer gol do Juventud.

Resumo do palpites do Lance para Juventud x Atlético-MG