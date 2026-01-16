Real Madrid x Levante – Palpites, análise e odds

Confira os palpites e a análise detalhada para Real Madrid x Levante, que acontece neste sábado (16/01). O encontro no Santiago Bernabéu será válido pela 20ª rodada da La Liga. A bola rola às 10h (horário de Brasília).

Palpite do Lance! para Real Madrid x Levante (17/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O palpite principal, reforçado por prognósticos consistentes, é para que ambas as equipes marquem. Os confrontos recentes indicam ataques em bom nível de preparação, além de recorrente facilidade para explorar falhas nas defesas adversárias. O histórico entre as equipes também sustenta esse cenário, já que a maioria dos encontros diretos contou com gols dos dois lados.

Sete dos últimos oito jogos do Real Madrid terminaram com ambas as equipes marcando

do Real Madrid terminaram com ambas as equipes marcando Em confrontos diretos, em três das últimas quatro vezes em que as equipes se enfrentaram houve ambos marcam

em que as equipes se enfrentaram houve ambos marcam Os Merengues registraram ambos marcam em 57% das partidas na temporada atual

Outros palpites para Real Madrid x Levante

A partida tende a apresentar uma quantidade elevada de escanteios, já que todos os últimos cinco compromissos dos Merengues ultrapassaram a marca de dez cobranças. A média também reforça esse cenário, considerando que o Granotas sofre, em média, 6,4 escanteios por partida.

Outro mercado que se encaixa no contexto do confronto é o de pelo menos quatro gols no jogo. Três dos quatro jogos mais recentes dos Los Blancos terminaram com mais de 3,5 gols. Além disso, nos confrontos diretos, as equipes superaram essa marca em três das últimas quatro partidas. O histórico do duelo ainda aponta uma média de 3,8 gols por encontro.

Por fim, a expectativa também recai sobre o centroavante Gonzalo García, que tem deixado sua marca com regularidade. O atacante balançou as redes nos últimos cinco jogos, somando cinco gols no período. Além disso, Gonzalo Garcia deu sete chutes ao gol na La Liga, e converteu 57% deles.

Análise e Forma dos Times

Real Madrid - Momento e escalação

O Real Madrid ocupa a vice-liderança da La Liga e não apresentou bons resultados nas últimas partidas. A equipe foi derrotada pelo Albacete por 3 a 2, em um resultado que surpreendeu, e também perdeu para o Barcelona pelo mesmo placar. Antes disso, no entanto, vinha de três vitórias consecutivas.

Para o próximo compromisso, o técnico terá desfalques importantes. Éder Militão segue no departamento médico, enquanto Brahim Díaz está ausente por compromissos com a seleção.

Provável escalação do Real Madrid: Thibaut Courtois; Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Antonio Rüdiger e Dani Carvajal; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Eduardo Camavinga; Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Rodrygo. Técnico: Alvaro Arbeloa

Levante - Momento e escalação

O Levante ocupa a lanterna do campeonato, na 19ª colocação, e precisará se reorganizar defensivamente para se proteger do ataque dos Los Blancos. A equipe empatou com o Espanyol e venceu o Sevilla por 3 a 0, mostrando oscilações recentes.

Para o confronto, o time não contará com o zagueiro Unai Elgezabal, que está fora em razão de uma lesão no menisco e tem retorno previsto apenas para meados de fevereiro.

Provável escalação do Levante: Mathew Ryan; Diego Pampín, Matias Moreno, Adrian De la Fuente e Jeremy Toljan; Pablo Martínez e Unai Vencedor; Iker Losada, Carlos Alvarez e Etta Eyong; Iván Romero. Técnico: Luís Castro

Confronto direto e estatísticas de Real Madrid e Levante

O histórico recente entre Real Madrid e Levante é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Real Madrid e Levante

23/09/2025 – Levante 1 x 4 Real Madrid – Campeonato Espanhol 12/05/2022 – Real Madrid 6 x 0 Levante – Campeonato Espanhol 22/08/2021 – Levante 3 x 3 Real Madrid – Campeonato Espanhol 30/01/2021 – Real Madrid 1 x 2 Levante – Campeonato Espanhol 04/10/2020 – Levante 0 x 2 Real Madrid – Campeonato Espanhol

Estatísticas e curiosidades de Real Madrid x Levante

O Real Madrid possui um ataque eficiente e marcou média de 2,2 gols por jogo Dois dos quatro jogos mais recentes do Levante terminaram com mais de dez escanteios As duas equipes somam média de 11,1 escanteios nas últimas dez partidas O Real Madrid registra média de 6,5 escanteios por jogo O Levante sofre, em média, 6,4 escanteios por partida

Comparação de Odds para Real Madrid x Levante

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa Mais de 3,5 Gols Menos de 3,5 Gols Betsson 1,69 2,11 Superbet 1,71 2,15 Bet365 1,72 2,10

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Real Madrid x Levante

Ambos marcam (1,90 na Betsson) Mais de 10 Escanteios (1,83 na Bet365) Mais de 3,5 Gols (1,72 na Bet365) Gonzalo Garcia marca a qualquer momento (1,67 na Superbet)

