Real Madrid x Girona – Palpites, análise e odds (10/04)

O Real Madrid recebe o Girona no Santiago Bernabéu pela 31ª rodada da La Liga 2025/2026, em uma sexta-feira que promete tensão nos dois lados. Os Merengues vivem um momento delicado após duas derrotas consecutivas: a queda por 2 a 1 para o Mallorca, fora de casa, no último sábado, e o revés por 2 a 1 para o Bayern de Munique, em pleno Bernabéu, na ida das quartas de final da Champions League.

Do outro lado, o Girona chega com moral renovada. A vitória por 1 a 0 sobre o Villarreal, na segunda-feira, trouxe alívio e colocou os catalães na 12ª posição, com 37 pontos e oito de vantagem para a zona de rebaixamento. A boa notícia, porém, é acompanhada de uma baixa pesada: o artilheiro Vladyslav Vanat, com 10 gols na temporada, rompeu o tendão do isquiotibial e está fora do restante da campanha.

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Análise da partida

O Real Madrid soma 69 pontos em 30 jogos, com 22 vitórias, três empates e cinco derrotas. Os 64 gols marcados o tornam o segundo melhor ataque da competição, enquanto os 28 sofridos colocam a equipe entre as menos vazadas do pelotão de cima. Aliás, o time de Arbeloa sofreu gol em cada uma das últimas cinco partidas, revelando fragilidade defensiva preocupante.

Em casa, contudo, o cenário é bem diferente. O Real Madrid acumula 13 vitórias em 15 jogos como mandante na La Liga nesta temporada, com apenas duas derrotas. Os números explicam por que a equipe é a terceira melhor mandante do campeonato, com 36 gols feitos e 12 sofridos em seus domínios.

O Girona, por sua vez, oscila longe da briga pelo título, mas conseguiu resultados importantes nos últimos meses. Em oito jogos recentes, foram três vitórias (incluindo triunfos expressivos sobre Barcelona, Athletic Bilbao e Villarreal), três empates e duas derrotas. Fora de casa, entretanto, o rendimento cai bastante: são apenas três vitórias, seis empates e seis derrotas como visitante.

A situação na tabela do Girona é de relativa tranquilidade, embora longe das vagas europeias. Os sete pontos de diferença para o sexto colocado tornam a classificação continental improvável, e o foco agora é assegurar a permanência na elite com conforto.

Para o Real Madrid, esta partida representa mais do que três pontos. A equipe precisa mostrar reação imediata antes de viajar para Munique na quarta-feira seguinte, onde tentará reverter a desvantagem na Champions League. O peso do calendário será um fator determinante nas escolhas de Arbeloa.

Outros palpites para Real Madrid x Girona

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Confrontos diretos

Real Madrid e Girona se enfrentaram 13 vezes na história, com amplo domínio dos Merengues: oito vitórias, dois empates e três derrotas. No Bernabéu, o retrospecto favorece ainda mais os madrilenhos, que venceram quatro dos últimos seis duelos em casa, com uma derrota e um empate.

O jogo do primeiro turno desta temporada, disputado em 30 de novembro de 2025 no Montilivi, terminou em 1 a 1. Azzedine Ounahi abriu o placar para os catalães, e Kylian Mbappé empatou para o Real Madrid. O resultado custou pontos preciosos aos Merengues na corrida pelo título.

Historicamente, os confrontos entre as duas equipes são marcados por muitos gols. Nos 13 jogos oficiais, foram 52 gols no total, uma média superior a quatro por partida. O Real Madrid marcou 35 vezes, enquanto o Girona balançou as redes em 17 oportunidades.

Notícias de Real Madrid x Girona

Real Madrid

O Real Madrid segue com um departamento médico cheio. Thibaut Courtois (lesão no quadríceps), Rodrygo (ruptura do ligamento cruzado, fora da temporada), Dani Ceballos (panturrilha), Ferland Mendy e Raúl Asencio permanecem indisponíveis.

A boa notícia é a consolidação do retorno de Éder Militão, que marcou de cabeça contra o Mallorca em seu primeiro jogo após quatro meses afastado e atuou como substituto contra o Bayern. Jude Bellingham também voltou: entrou no segundo tempo contra o Bayern depois de longo período no departamento médico por lesão no isquiotibial, embora ainda não esteja em plena forma.

Com o jogo de volta contra o Bayern em cinco dias, Arbeloa pode optar por rotações estratégicas. Vinícius Júnior e Federico Valverde podem ser poupados parcialmente, com Brahim Díaz e Eduardo Camavinga ganhando chances no onze inicial.

Escalação provável do Real Madrid (4-4-2): Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Huijsen, Rüdiger e Fran García; Arda Güler, Tchouaméni, Eduardo Camavinga e Jude Bellingham; Kylian Mbappé e Brahim Díaz. Técnico: Álvaro Arbeloa.

Girona

No Girona, o grande golpe é a perda de Vanat por 10 a 12 semanas, confirmada em comunicado oficial nesta quarta-feira. Abel Ruiz, que entrou em seu lugar contra o Villarreal, será o substituto natural no ataque.

Além de Vanat, seguem no departamento médico: Bryan Gil (joelho), Cristhian Stuani (pé), Marc-André ter Stegen (isquiotibial), Portu (joelho), Donny van de Beek (tendão de Aquiles) e Juan Carlos (ligamento cruzado).

Escalação provável do Girona (4-2-3-1): Paulo Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Alejandro Francés e Daley Blind; Axel Witsel e Fran Beltrán; Viktor Tsygankov, Azzedine Ounahi e Iván Martín; Abel Ruiz. Técnico: Míchel.

Destaques individuais de Real Madrid x Girona

Jogador destaque · Real Madrid Kylian Mbappé 23 Gols na La Liga 2025/2026 (25 jogos) 4 Assistências na La Liga nesta temporada 5.2 Finalizações por 90 minutos na liga 8.19 Nota média FotMob na temporada Jogador destaque · Girona Viktor Tsygankov 5 Gols na La Liga 2025/2026 (28 jogos) 4 Assistências na La Liga nesta temporada 3 Chances criadas por 90 minutos na liga 7.24 Nota média FotMob na temporada

Os técnicos

Álvaro Arbeloa assumiu o Real Madrid em janeiro de 2026, após a saída de Xabi Alonso por "acordo mútuo". O ex-lateral, que fez toda a carreira como treinador nas categorias de base do clube, trouxe estabilidade inicial, mas enfrenta agora seu maior teste. Em 19 jogos no comando, soma cinco derrotas, e a pressão cresce com a diferença para o Barcelona e a eliminatória europeia em aberto.

Míchel Sánchez, por sua vez, é um dos treinadores mais respeitados do futebol espanhol recente. Ele foi o arquiteto da campanha histórica do Girona em 2023/2024, quando levou o clube ao terceiro lugar e à primeira participação em Champions League. Nesta temporada, o desafio é diferente: manter o Girona na primeira divisão em um elenco que perdeu peças importantes, e os resultados recentes provam que ele tem cumprido essa missão com competência.

Análise tática

O Real Madrid deve se alinhar em um 4-4-2 compacto, com Mbappé e um segundo atacante (provavelmente Brahim Díaz) na frente. A construção ofensiva passa pelo talento de Trent Alexander-Arnold na lateral direita, cuja entrega de bola parada e cruzamentos são armas valiosas, embora sua vulnerabilidade defensiva possa ser explorada.

O Girona de Míchel costuma adotar um 4-2-3-1 organizado, priorizando a posse e saídas rápidas em transição. Com a perda de Vanat, Abel Ruiz terá que segurar a posição de referência, enquanto Tsygankov e Ounahi concentram a criatividade nos flancos e pelo centro.

A chave tática pode estar nas laterais. O Girona é o melhor time visitante em primeiros tempos da La Liga nesta temporada, com seis vitórias parciais. Se conseguir explorar os espaços deixados por Alexander-Arnold e pela eventual falta de intensidade de um Real Madrid de olho na Champions, pode causar problemas reais na primeira etapa.

Por outro lado, a fragilidade defensiva do Girona como visitante (apenas nove pontos em 15 jogos fora) e a ausência de seu centroavante titular tornam a missão de resistir ao ataque do Real Madrid em casa extremamente difícil. A velocidade de Mbappé e Vinícius Júnior (caso jogue) contra uma defesa que tende a dar espaços é uma combinação perigosa para os visitantes.

Prognóstico de placar exato para Real Madrid x Girona

🎯 Previsão de Placar Real Madrid 3 x 1 Girona O Real Madrid precisa de uma resposta convincente após duas derrotas seguidas e não costuma falhar no Bernabéu. A tendência é de domínio merengue com gols, mas a fragilidade defensiva recente deve permitir ao Girona descontar. O Real Madrid acumula 13 vitórias em 15 jogos como mandante na La Liga nesta temporada, com 36 gols marcados em casa.

A ausência de Vanat enfraquece significativamente o poder ofensivo do Girona, que perde seu artilheiro com 10 gols na temporada.

O retrospecto favorece amplamente os Merengues, com oito vitórias em 13 confrontos e uma média superior a quatro gols por partida neste duelo.

Apesar da fragilidade defensiva recente (gol sofrido em cinco jogos seguidos), o fator Bernabéu e a motivação de recuperar confiança antes da volta contra o Bayern devem pesar.

Resumo do palpites do Lance para Real Madrid x Girona