Porto x Nottingham Forest – Palpites, análise e odds (09/04)

O Estádio do Dragão recebe, nesta quinta-feira, 9 de abril de 2026, o duelo entre Porto e Nottingham Forest pelo jogo de ida das quartas de final da UEFA Liga Europa 2025/26. O confronto coloca frente a frente o líder isolado da Liga Portugal e a equipe inglesa que vive uma temporada caótica na Premier League, mas que encontrou na competição europeia um sopro de esperança e identidade.

O Porto chega como favorito, embalado por uma campanha doméstica dominante sob o comando de Francesco Farioli. Já o Forest, em seu quarto treinador na temporada, aposta na experiência europeia de Vítor Pereira para manter viva sua melhor campanha continental em quase três décadas. O detalhe que adiciona ainda mais tempero ao duelo: Pereira foi bicampeão português justamente pelo Porto, entre 2011 e 2013, e agora retorna ao Dragão como adversário.

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Análise da partida

O Porto vive a melhor temporada desde a era pós-Sérgio Conceição. Com 65 pontos em 24 rodadas da Liga Portugal, somando 21 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, os Dragões abriram vantagem confortável sobre o Sporting na luta pelo título. A equipe de Farioli marcou 47 gols e sofreu apenas oito, números que refletem o equilíbrio entre ataque e defesa.

A perda de Samu Aghehowa, artilheiro com 20 gols antes de sofrer uma grave lesão no ligamento cruzado anterior em fevereiro, foi o principal golpe da temporada. Ainda assim, o Porto manteve o nível competitivo, com Terem Moffi, William Gomes e Borja Sainz assumindo a responsabilidade ofensiva.

Na Liga Europa, o desempenho segue consistente. O Porto somou sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota na fase de liga, justamente para o Nottingham Forest. Nas oitavas de final, eliminou o Stuttgart com autoridade, vencendo os dois jogos. Atuando em casa, o retrospecto é perfeito: cinco partidas e cinco vitórias.

O empate por 2 x 2 com o Famalicão, no último compromisso, ligou um pequeno sinal de alerta. A equipe viu uma sequência de quatro vitórias consecutivas ser interrompida e ainda perdeu Rodrigo Mora, que saiu lesionado no intervalo e segue como dúvida.

O Nottingham Forest, por sua vez, vive uma temporada de extremos. Na Premier League, ocupa a 16ª colocação, apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento. A instabilidade é refletida nas constantes trocas de comando técnico, até a chegada de Vítor Pereira.

Na Europa League, no entanto, o cenário é completamente diferente. Em sua primeira participação continental em 29 anos, o Forest tem surpreendido, com Igor Jesus como principal destaque ofensivo, sendo o artilheiro da competição com sete gols. A vitória por 3 x 0 sobre o Tottenham antes da pausa internacional trouxe confiança ao elenco.

O histórico recente como mandante favorece amplamente o Porto. Os Dragões venceram 11 dos últimos 13 jogos em casa, permanecendo invictos nesse período. Já o Forest apresenta desempenho irregular como visitante, reflexo da temporada instável.

O contexto competitivo também pesa. O Porto segue vivo em três frentes, Liga Portugal, Taça de Portugal e Europa League, enquanto o Forest precisa equilibrar a luta contra o rebaixamento na Inglaterra com o sonho europeu.

Outros palpites para Porto x Nottingham Forest

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Confrontos diretos

O histórico entre as equipes é curto. Antes desta temporada, nunca haviam se enfrentado. O único confronto ocorreu na fase de liga da atual Liga Europa, quando o Nottingham Forest venceu por 2 x 0 no City Ground, com gols de Morgan Gibbs-White e Igor Jesus, ambos de pênalti.

Esse resultado representa a única derrota do Porto na competição até aqui e serve como referência importante para este novo encontro. Agora, porém, o cenário muda completamente, com o Porto jogando em casa e buscando revanche diante de sua torcida.

Notícias de Porto x Nottingham Forest

Porto

No Porto, a principal dúvida é Rodrigo Mora. O jovem atacante de 18 anos sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e ainda não tem presença confirmada. Samu Aghehowa segue fora pelo restante da temporada, assim como Luuk de Jong e o zagueiro Nehuén Pérez, ambos lesionados.

Sem essas peças, Terem Moffi deve seguir como referência ofensiva, com William Gomes sendo uma das principais armas criativas da equipe. O meio-campo deve contar com Alan Varela, Seko Fofana e Victor Froholdt, enquanto a defesa mantém sua base sólida.

Escalação provável do Porto (4-3-3): Diogo Costa; Alberto Costa, Jan Bednarek, Jakub Kiwior e Francisco Moura; Seko Fofana, Alan Varela e Victor Froholdt; William Gomes, Terem Moffi e Borja Sainz. Técnico: Francesco Farioli.

Nottingham Forest

No Nottingham Forest, os problemas são ainda mais significativos. Principal destaque da equipe na temporada, Elliot Anderson está suspenso, enquanto Chris Wood, peça experiente no ataque, segue lesionado. Outros desfalques incluem Nicolò Savona, John Victor, Jair Cunha e Willy Boly.

Com isso, Vítor Pereira deve reorganizar o meio-campo, com Sangaré e Yates em funções mais defensivas, liberando Morgan Gibbs-White para a criação. No ataque, Igor Jesus será a principal referência, ao lado de Hudson-Odoi e Ndoye.

Escalação provável do Nottingham Forest (4-3-3): Matz Sels; Ola Aina, Nikola Milenković, Murillo e Neco Williams; Ibrahim Sangaré, Ryan Yates e Morgan Gibbs-White; Dan Ndoye, Igor Jesus e Callum Hudson-Odoi. Técnico: Vítor Pereira.

Destaques individuais de Porto x Nottingham Forest

Jogador destaque · Porto William Gomes 11 Gols em todas as competições nesta temporada 3 Gols na Europa League 2025/26 em nove jogos disputados 32 Jogos disputados na temporada entre Liga Portugal e Europa League 1 Assistência na Liga Portugal, contribuindo também na criação de jogadas Jogador destaque · Nottingham Forest Igor Jesus 7 Gols na Europa League 2025/26, artilheiro da competição 12 Gols em todas as competições pelo Forest nesta temporada 37 Jogos disputados desde que chegou do Botafogo em julho 4 Assistências na temporada, mostrando que não depende só de gols

Os Técnicos

Francesco Farioli é o grande responsável pela transformação do Porto nesta temporada. O italiano de 36 anos, o mais jovem entre os técnicos das quartas de final da competição, chegou ao Dragão em julho de 2025 após passagens por Nice e Ajax. Seu trabalho impressionou tanto que o contrato foi renovado já em janeiro, após uma primeira metade de temporada histórica: 16 vitórias e um empate em 17 rodadas da liga, com apenas quatro gols sofridos.

O estilo de Farioli combina posse de bola estruturada com pressão alta intensa, herança da influência de Roberto De Zerbi, de quem foi colaborador. No Porto, encontrou um elenco receptivo às ideias e a estrutura de um grande clube. O presidente André Villas-Boas aposta fortemente na visão do italiano.

Do outro lado, Vítor Pereira vive um contexto bem diferente nesta temporada. Aos 57 anos, assumiu o Nottingham Forest em fevereiro como o quarto treinador do clube na mesma campanha, com a missão clara de evitar o rebaixamento. Na temporada passada, já havia realizado trabalho semelhante ao salvar o Wolverhampton, o que reforçou a confiança do proprietário Evangelos Marinakis, com quem trabalhou no Olympiacos.

O retorno de Pereira ao Dragão é carregado de simbolismo. Foi ali que viveu o auge da carreira, conquistando dois títulos da Liga Portugal. Agora, retorna como adversário, tentando surpreender o clube que o projetou no cenário europeu. Seu trabalho recente no Forest mostra sinais de evolução, com resultados expressivos e uma equipe mais competitiva.

Análise Tática

O Porto de Farioli deve se apresentar no 4-3-3 que sustenta sua identidade. A construção começa em Diogo Costa, que atua quase como um líbero moderno, participando ativamente da saída de bola. A dupla Jan Bednarek e Jakub Kiwior oferece segurança na base da jogada, enquanto os laterais avançam para dar amplitude.

No meio-campo, Alan Varela é o organizador, responsável por ditar o ritmo da circulação. Seko Fofana garante intensidade e cobertura, equilibrando o sistema. No setor ofensivo, os movimentos de William Gomes e Borja Sainz pelos lados abrem espaços para Terem Moffi atuar como referência na área.

O Nottingham Forest, de Vítor Pereira, também utiliza o 4-3-3, mas com proposta distinta. A equipe tende a atuar em bloco médio-baixo, cedendo posse e apostando em transições rápidas. Dan Ndoye e Callum Hudson-Odoi são peças-chave pelos lados, enquanto Igor Jesus ocupa a área como referência.

Neco Williams surge como elemento importante no apoio ofensivo, avançando com frequência pelo lado esquerdo e criando superioridade numérica. Esse setor pode gerar um duelo interessante com Alberto Costa.

A principal fragilidade do Forest está no meio-campo sem Elliot Anderson. A ausência reduz a capacidade de progressão com bola, sobrecarregando Morgan Gibbs-White na criação. O Porto deve explorar esse espaço com passes verticais e infiltrações.

Por outro lado, os Dragões têm demonstrado alguma vulnerabilidade em bolas paradas e nos minutos finais das partidas. Se o Forest conseguir manter o jogo equilibrado até a reta final, o fator psicológico pode se tornar determinante.

Prognóstico de placar exato para Porto x Nottingham Forest

🎯 Previsão de Placar Porto 2 x 1 Nottingham Forest O Porto chega a este confronto como a equipe mais consistente da UEFA Liga Europa 2025/26 atuando como mandante. A combinação entre a liderança na Liga Portugal, uma campanha europeia de alto nível e a força do Estádio do Dragão coloca os Dragões em posição de amplo favoritismo para o jogo de ida das quartas de final. O Nottingham Forest, no entanto, está longe de ser um adversário a ser subestimado. A equipe comandada por Vítor Pereira já demonstrou capacidade de competir nesse patamar, como evidenciado na vitória por 2 x 0 sobre o próprio Porto na fase de liga. Com Igor Jesus em grande fase e um sistema defensivo bem organizado em bloco baixo, o Forest tem argumentos para manter a eliminatória em aberto para o jogo de volta no City Ground. A tendência é de um confronto mais aberto do que o habitual em quartas de final europeias. Isso se deve ao perfil dos dois treinadores e à necessidade do Porto de impor ritmo e construir vantagem atuando em casa, o que pode gerar espaços e oportunidades para ambos os lados ao longo da partida. O Porto tem campanha perfeita em casa na Europa League: cinco vitórias em cinco jogos, com 12 gols marcados e apenas três sofridos

na Europa League: cinco vitórias em cinco jogos, com 12 gols marcados e apenas três sofridos O Forest está sem seis jogadores (cinco lesionados e um suspenso), incluindo Elliot Anderson, peça central do meio-campo

(cinco lesionados e um suspenso), incluindo Elliot Anderson, peça central do meio-campo Igor Jesus é o artilheiro da Europa League com sete gols e marcou no confronto anterior entre as equipes

com sete gols e marcou no confronto anterior entre as equipes O Porto sofreu gols nos últimos dois jogos, incluindo dois contra o Famalicão em casa, indicando fragilidade defensiva

Resumo dos palpites do Lance para Porto x Nottingham Forest