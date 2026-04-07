Freiburg x Celta de Vigo – Palpites, análise e odds (09/04)

O Europa-Park Stadion será palco de um confronto histórico na quinta-feira, 9 de abril, quando Freiburg e Celta de Vigo se enfrentarem pelo jogo de ida das quartas de final da Liga Europa da UEFA.

Para o Freiburg, trata-se de um marco inédito: a primeira participação do clube em quartas de final de uma competição europeia. O time da Floresta Negra chega embalado por uma campanha doméstica sólida no torneio, com 100% como mandante nesta Liga Europa. Do outro lado, o Celta de Vigo traz na bagagem uma sequência de oito jogos sem derrota fora de casa em todas as competições, além de um ataque afiado que divide a artilharia do torneio com 21 gols marcados.

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Análise da partida

O Freiburg vive uma temporada de múltiplas frentes e resultados contrastantes. Na Bundesliga, ocupa a oitava posição com 37 pontos em 27 rodadas, somando dez vitórias, sete empates e 11 derrotas. O desempenho doméstico na liga alemã é forte, com sete vitórias, quatro empates e três derrotas jogando em casa.

A campanha europeia, porém, é onde os comandados de Julian Schuster realmente brilham. O Freiburg terminou a fase de liga na sétima posição, com cinco vitórias, dois empates e uma única derrota em oito partidas. O goleiro Noah Atubolu manteve quatro jogos sem sofrer gol nessa fase, e a defesa do clube dividiu a marca de menor número de gols sofridos no torneio: apenas seis.

Na fase anterior, o time alemão mostrou resiliência ao reverter a derrota de 1 a 0 sofrida na ida contra o Genk com uma goleada avassaladora de 5 a 1 em casa. O jogo consagrou Vincenzo Grifo como maior artilheiro da história do Freiburg e reafirmou o Europa-Park Stadion como fortaleza.

O Celta de Vigo, por sua vez, ocupa a sexta colocação na La Liga e vive uma temporada de superação. Após um início desastroso, sem vitória nos primeiros nove jogos do campeonato espanhol, incluindo sete empates por 1 a 1, os galegos se reergueram de forma impressionante sob o comando de Claudio Giráldez.

Na Liga Europa, o Celta eliminou o PAOK nos playoffs por 3 a 1 no agregado e depois superou o Lyon pelo mesmo placar. A vitória decisiva por 2 a 0 no Groupama Stadium mostrou a capacidade do time espanhol de jogar com maturidade fora de casa.

O retrospecto recente fora de casa é notável: nos últimos 30 jogos, o Celta registra seis vitórias, sete empates e apenas duas derrotas como visitante, com 21 gols marcados e 16 sofridos. A vitória por 3 a 2 sobre o Valencia, de virada, na última rodada da La Liga, reforçou essa confiança no desempenho longe de Balaídos.

Outros palpites para Freiburg x Celta de Vigo

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Confrontos diretos

Este será o primeiro encontro entre Freiburg e Celta de Vigo em competições da UEFA. Não há qualquer registro de confronto direto entre os dois clubes no futebol europeu.

A única experiência anterior do Freiburg contra times espanhóis em solo europeu remonta à temporada 2013/14, quando foi eliminado pelo Sevilla na fase de grupos da Liga Europa, perdendo ambos os jogos por 2 a 0.

Já o Celta carrega um retrospecto negativo contra adversários alemães. O time galego perdeu seus últimos três jogos europeus contra clubes da Alemanha, incluindo uma derrota por 2 a 1 para o Stuttgart na fase de liga desta mesma edição da Liga Europa. O último triunfo do Celta sobre um time alemão em competição europeia foi em 2000/01, quando eliminou o próprio Stuttgart pela Copa da UEFA.

Notícias de Freiburg x Celta de Vigo

Freiburg

O Freiburg terá desfalques importantes. Os meio-campistas Jordy Makengo e Patrick Osterhage foram adicionados à lista de lesionados antes da derrota para o Bayern de Munique. O atacante Lucas Höler deixou o campo com problemas na coxa naquele jogo e é dúvida. Max Rosenfelder e Daniel-Kofi Kyereh seguem indisponíveis por lesão.

A boa notícia é o provável retorno de Igor Matanović, artilheiro do clube na Bundesliga, que foi poupado na rodada anterior após a viagem com a seleção da Croácia aos Estados Unidos durante a Data FIFA.

Escalação provável do Freiburg (4-2-3-1): Atubolu; Günter, Ginter, Lienhart, Treu; Manzambi, Eggestein; Scherhant, Suzuki, Grifo; Matanović.

Celta de Vigo

Do lado do Celta, o lateral-direito Javi Rueda está suspenso após acúmulo de cartões. Iago Aspas, lenda viva do clube e maior artilheiro e jogador com mais partidas da história celeste, é a grande dúvida: diagnosticado com tendinite no tendão de Aquiles, não viajou para o jogo contra o Valencia e treinou em separado na segunda-feira, correndo contra o tempo para estar em campo na Alemanha.

Matías Vecino também trabalhou separadamente, recuperando-se de uma lesão sofrida na vitória sobre o Lyon, há três semanas. O prazo estimado de recuperação se encerra exatamente no dia do jogo, tornando sua presença incerta. Miguel Román segue fora com problema de longa duração no pé. Mihailo Ristić também é dúvida por desgaste físico.

Escalação provável do Celta de Vigo (3-4-3 / 5-4-1): Radu; Carreira, Aidoo, Rodríguez, Alonso, Mingueza; Moriba, Sotelo; Swedberg, Iglesias, López.

Destaques individuais de Freiburg x Celta de Vigo

Jogador destaque · Freiburg Yuito Suzuki 7.22 Nota média na Liga Europa 2025/26 1 Gol na Liga Europa (6 jogos) 1 Assistência na Liga Europa 10 Camisa que veste no Freiburg Jogador destaque · Celta de Vigo Williot Swedberg 7.04 Nota média na Liga Europa 2025/26 4 Gols na Liga Europa (10 jogos) 21 Idade do jovem sueco 2 Gols decisivos nos playoffs vs. PAOK

Os técnicos

Julian Schuster assumiu o comando do Freiburg em julho de 2024, sucedendo a lenda Christian Streich, que permaneceu no cargo por 13 anos. Ex-jogador e capitão do próprio Freiburg, Schuster construiu sua carreira de treinador dentro da estrutura do clube, atuando como elo entre categorias de base e time profissional.

Em sua segunda temporada no cargo, Schuster manteve o Freiburg competitivo em três frentes e conduziu o clube ao seu melhor resultado europeu de todos os tempos. Utiliza predominantemente o 4-2-3-1, com ênfase na pressão alta e no aproveitamento do fator casa. Ele próprio reconhece que ainda consulta Streich em questões táticas e de gestão do elenco.

Claudio Giráldez, de 38 anos, representa a nova geração de treinadores espanhóis. Natural da Galícia, assumiu o Celta em março de 2024 vindo diretamente do time B, substituindo Rafael Benítez com a equipe ameaçada pelo rebaixamento. Desde então, transformou o clube com um futebol posicional sofisticado baseado no 3-4-3.

O trabalho de Giráldez chamou tanta atenção que Bayer Leverkusen e Athletic Club demonstraram interesse nos últimos meses. O Celta reagiu rápido, renovando seu contrato até 2028. A capacidade de desenvolver jovens talentos e implementar um jogo de posse com transições rápidas tornaram o técnico uma das revelações do futebol europeu.

Análise tática

O Freiburg deve manter seu 4-2-3-1 habitual. O eixo central formado por Ginter na zaga, a dupla Manzambi e Eggestein no meio e Suzuki como camisa 10 será crucial para controlar as transições do Celta. Nas pontas, Grifo pela esquerda e Scherhant pela direita oferecem amplitude e criatividade.

O Celta, jogando fora de casa e sem Javi Rueda, tende a adotar uma postura mais cautelosa. O WhoScored projeta um 5-4-1 para os galegos, com cinco defensores e alas recuados. A ideia é absorver a pressão do Freiburg e explorar contra-ataques, especialmente pelos flancos com Swedberg e López.

A principal vulnerabilidade do Freiburg está no seu desempenho fora de casa na Bundesliga, com oito derrotas em 13 jogos. Porém, o time é outra equipe jogando em seu estádio, onde a torcida empurra e os jogadores se sentem à vontade para pressionar alto.

O Celta, por sua vez, pode sofrer com a ausência de Aspas, que funciona como pivô entre linhas e dá inteligência posicional ao trio ofensivo. Sem ele, Borja Iglesias precisará assumir mais responsabilidade como referência, enquanto Swedberg e López trabalharão em espaços mais abertos nas costas dos laterais do Freiburg.

A batalha tática no meio de campo será decisiva. A dupla Moriba e Sotelo do Celta precisará conter a movimentação de Suzuki, que tem a melhor nota média do Freiburg na competição (7.22 no WhoScored). Se o Celta conseguir neutralizar o eixo central alemão, as chances de sair de Freiburg com um resultado positivo aumentam consideravelmente.

Prognóstico de placar exato para Freiburg x Celta de Vigo

🎯 Previsão de Placar Freiburg 2 x 0 Celta de Vigo O fator casa é determinante para o Freiburg nesta Liga Europa. Com nove vitórias seguidas no Europa-Park Stadion e uma defesa que sofreu apenas seis gols em toda a competição, a equipe de Schuster tem tudo para impor seu ritmo e construir uma vantagem sólida para levar a Vigo. O Freiburg venceu todos os cinco jogos como mandante nesta edição da Liga Europa, somando nove triunfos consecutivos em casa na competição.

A possível ausência de Iago Aspas e a suspensão de Javi Rueda enfraquecem o Celta ofensivamente e na reposição pela direita.

Em 14 dos últimos 17 jogos do Freiburg, houve menos de 3.5 gols, indicando tendência de placares controlados.

A qualidade de Grifo nas bolas paradas e a mobilidade de Suzuki entre linhas devem ser decisivas para abrir o placar diante de um Celta retrancado.

Resumo do palpites do Lance para Freiburg x Celta de Vigo