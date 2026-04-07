Platense x Corinthians – Palpites, análise e odds (09/04)

Platense e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, 9 de abril, no Estádio Ciudad de Vicente López, em Buenos Aires, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026. O duelo válido pelo Grupo E marca a estreia absoluta do Platense no principal torneio do continente e o retorno do Corinthians à competição após duas temporadas de ausência.

O contexto não poderia ser mais dramático para ambas as equipes. O Platense chega para viver uma noite histórica, mas carrega uma sequência de seis jogos sem vencer no Campeonato Argentino. Pelo lado do Corinthians, a situação é ainda mais turbulenta: Fernando Diniz foi anunciado como novo treinador na segunda-feira, após a demissão de Dorival Júnior, e terá apenas dois treinos antes de comandar a equipe em solo argentino.

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Análise da partida

O Platense conquistou o direito de disputar a Libertadores ao vencer o Torneo Apertura 2025, o primeiro título da elite argentina em 120 anos de história. A classificação inédita provocou uma onda de euforia em Vicente López, mas a realidade da temporada 2026 é bem diferente daquele momento mágico.

No Apertura em andamento, o Calamar ocupa a décima posição do Grupo A com 15 pontos, fruto de três vitórias, seis empates e três derrotas em 12 rodadas. A última vitória do time de Walter Zunino aconteceu em fevereiro, na sexta rodada, contra o Barracas Central. Desde então, a equipe acumula quatro empates e duas derrotas.

A principal dificuldade do Platense está na produção ofensiva. Com média de apenas 0,5 gol por partida no Apertura, o ataque argentino é um dos mais tímidos do campeonato. Nas últimas nove partidas, todas tiveram menos de três gols totais, e quatro terminaram com o placar de 0 a 0.

O Corinthians vive momento de profunda instabilidade. Campeão da Copa do Brasil 2025 e da Supercopa do Brasil 2026 sob o comando de Dorival Júnior, o Timão não conseguiu manter o nível na temporada corrente. A equipe está na 16ª colocação do Brasileirão com apenas dez pontos em dez rodadas, a três pontos da zona de rebaixamento.

A sequência negativa de nove jogos sem vitória pesou para sequência do treinador. A derrota por 1 a 0 para o Internacional, no último domingo, dentro da Neo Química Arena, foi a gota d'água para a diretoria demitir Dorival. O ataque alvinegro produz média de 0,8 gol por rodada no nacional, e não marcou mais de um tento sequer em nenhuma das últimas dez partidas.

Como visitante, o panorama corintiano é ainda mais preocupante. O último triunfo fora de casa foi em 19 de fevereiro, quando o Timão bateu o Athletico-PR por 1 a 0 na Arena da Baixada. Nos cinco jogos mais recentes longe de Itaquera, foram três empates e duas derrotas.

Para além do resultado, a estreia na Libertadores tem peso simbólico para ambos. O Platense busca provar que pertence ao palco continental. O Corinthians precisa estancar a crise e iniciar com o pé direito a caminhada em um grupo que conta ainda com Peñarol e Independiente Santa Fe.

Outros palpites para Platense x Corinthians

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Confrontos diretos

Esta é a primeira vez que Platense e Corinthians se enfrentam em toda a história. Não há registro de qualquer duelo oficial ou amistoso entre os dois clubes. O confronto, portanto, inaugura uma rivalidade continental inédita.

O Corinthians, entretanto, carrega experiência significativa em jogos na Argentina pela Libertadores. O Timão acumula 71 partidas fora de casa na competição, com 20 vitórias, 20 empates e 22 derrotas. O histórico mostra que jogar em solo argentino é sempre um desafio para os paulistas.

Notícias de Platense x Corinthians

Platense: dúvida de presença do pilar defensivo

O Platense tem seis jogadores entregues ao departamento médico: Gonzalo Goñi, Augustín Ocampos, Franco Mineva, Santiago Quirós, Héctor Bobadilla e Marco Portillo. Todos estão fora da partida.

A principal dúvida fica por conta do zagueiro Ignacio Vázquez, que sofreu um problema muscular na coxa antes do empate com o Lanús. Caso não se recupere a tempo, Eugenio Raggio assume a posição.

Escalação provável do Platense (4-3-3): Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Víctor Cuesta, Eugenio Raggio (Ignacio Vázquez) e Tomás Silva; Pablo Ferreira, Iván Gómez e Martín Barrios; Juan Gauto, Guido Mainero e Gonzalo Lencina. Técnico: Walter Zunino.

Corinthians: preparação da estreia de Diniz

Do lado do Corinthians, a ausência mais sentida é a de Memphis Depay. O atacante holandês sofreu uma lesão muscular de grau dois na coxa direita em 22 de março, contra o Flamengo, e deve ficar afastado por cerca de quatro semanas. Gui Negão, Kaio César e o lateral Hugo também seguem no departamento médico.

Com a chegada de Fernando Diniz e apenas dois treinos de preparação, a expectativa é de poucas mudanças na base titular utilizada por Dorival nos últimos jogos. Os retornos de Matheus Bidu e Allan, que cumpriram suspensão, ampliam as opções no meio e na lateral. A dúvida principal está no ataque, com Jesse Lingard e Vitinho disputando vaga ao lado de Yuri Alberto.

Escalação provável do Corinthians (4-4-2): Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Fabrizio Angileri; Raniele, Breno Bidon, André Carrillo e Matheus Pereira; Jesse Lingard (Vitinho) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

Destaques individuais de Platense x Corinthians

Jogador destaque · Platense Iván Gómez 3 Jogos no Apertura 2026 (todos como titular) 87% Precisão de passes no campeonato argentino 2.4 Desarmes por partida na temporada 0 Gol marcado no Apertura 2026 Jogador destaque · Corinthians Yuri Alberto 13 Jogos na temporada 2026 pelo Corinthians 4 Gols marcados na temporada 2026 2.1 Finalizações por jogo no Brasileirão 1 Assistência na temporada 2026

Os técnicos

Walter Zunino assumiu o comando do Platense no início de 2026, após trabalhar como auxiliar técnico do clube desde 2024. O argentino foi efetivado com a missão de dar continuidade ao projeto que rendeu o título inédito do Apertura 2025. Suas entrevistas coletivas revelam um técnico pragmático, que valoriza o esforço do grupo e celebra pontos somados fora de casa como conquistas.

Fernando Diniz chega ao Corinthians com a pressão de um resgate imediato. Aos 52 anos, o treinador carrega no currículo a conquista da Libertadores 2023 pelo Fluminense e a Recopa Sul-Americana 2024, além de uma breve passagem como interino da Seleção Brasileira. O estilo de Diniz é marcado pela posse de bola obsessiva, participação ativa do goleiro na construção e constante troca de posições. A dúvida é quanto tempo o elenco levará para absorver as ideias do novo comandante.

Análise Tática

O Platense de Zunino costuma se organizar num 4-3-3 compacto, com linhas próximas e forte marcação no setor central. A equipe argentina não busca protagonismo ofensivo, mas se mostra competitiva ao fechar espaços e dificultar a progressão adversária. Nas transições, aposta na velocidade de Gauto e Mainero pelas pontas.

O Corinthians sob Diniz tende a buscar um jogo posicional, com muita circulação de bola no campo ofensivo. No entanto, com apenas dois treinos, é improvável que o novo técnico consiga implementar por completo suas ideias. A tendência é que o Timão mantenha boa parte da estrutura tática dos últimos jogos, com ajustes pontuais na intensidade da marcação e na saída de bola pelo goleiro.

O confronto tático promete ser um duelo entre o bloco baixo e organizado do Platense e a tentativa de construção do Corinthians. Se o time argentino conseguir se manter compacto e anular os corredores internos, o Timão terá dificuldade para criar chances claras. Por outro lado, a fragilidade defensiva recente do Platense, que sofreu o primeiro gol em três dos últimos quatro jogos, pode ser explorada caso o Corinthians consiga acelerar suas jogadas em transição.

Prognóstico de placar exato para Platense x Corinthians

🎯 Previsão de Placar Platense 0 x 0 Corinthians Dois ataques em crise se enfrentam numa estreia marcada pela cautela. A falta de gols é o denominador comum entre Platense e Corinthians nesta temporada, e tudo indica que o empate sem gols é o resultado mais provável nesta abertura do Grupo E. O Platense acumula quatro empates por 0 a 0 nas últimas seis partidas e tem média de apenas 0,5 gol por jogo no Apertura argentino.

O Corinthians não marcou mais de um gol em nenhuma das últimas 10 partidas e possui média de 0,8 gol por rodada no Brasileirão 2026.

Fernando Diniz teve apenas dois treinos para trabalhar com o elenco, o que torna improvável uma mudança imediata no poder ofensivo do Timão.

Das últimas nove partidas do Platense, todas terminaram com menos de três gols totais, reforçando a tendência de jogos travados em Vicente López.

Resumo do palpites do Lance para Platense x Corinthians