PSG x Liverpool – Palpites, análise e odds (08/04)

O Paris Saint-Germain recebe o Liverpool nesta quarta-feira, 8 de abril, no Parc des Princes, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões 2025/26.

O confronto reacende memórias recentes: as duas equipes já se enfrentaram na temporada passada, pelas oitavas de final. Após uma dupla confrontação extremamente equilibrada – derrota por 1 x 0 em Paris e vitória por 1 x 0 em Anfield –, os parisienses garantiram a classificação nos pênaltis (4 x 1).

Mas o cenário mudou bastante em um ano. Atual campeão europeu e líder sólido do Campeonato Francês, o PSG chega a este duelo com confiança máxima, reforçada pela demonstração de força diante do Chelsea nas oitavas de final (8 x 2 no placar agregado).

Do outro lado, o Liverpool atravessa uma fase delicada. Os Reds vêm de uma goleada por 4 x 0 sofrida diante do Manchester City nas quartas de final da FA Cup e venceram apenas um dos últimos cinco jogos em todas as competições.

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Análise da partida

O Paris Saint-Germain chega a estas quartas de final em condições ideais. Líder da Ligue 1 com vantagem confortável sobre o RC Lens após o triunfo controlado sobre o Toulouse FC (3 x 1), o clube da capital francesa administrou com perfeição sua subida de produção. Vitinha, João Neves e Nuno Mendes foram preservados e chegam com o máximo de frescor físico para este choque europeu.

A dinâmica parisiense impressiona: 16 gols marcados nas últimas cinco partidas, incluindo a goleada sobre o Chelsea (5 x 2) e o triunfo largo em Nice (4 x 0). No Parc des Princes, o PSG impõe sua lei na Champions League: vitórias categóricas contra Atalanta BC (4 x 0) e Tottenham (5 x 3), além da demonstração contra o Chelsea. Nenhuma equipe conseguiu realmente incomodar os parisienses em seus domínios nesta temporada, com exceção do Bayern de Munique no coração do outono europeu.

Fortalecido pelo título continental – concluído com uma vitória arrasadora sobre a Internazionale (5 x 0 na final) –, o PSG transmite agora uma segurança e uma confiança que transparecem em cada partida.

Do lado do Liverpool, a situação é bem mais preocupante. Quintos colocados na Premier League com um desempenho abaixo das expectativas, os Reds estão longe de seus padrões habituais. A goleada sofrida no Etihad Stadium (4 x 0 diante do Manchester City) – marcada por um hat-trick de Erling Haaland e um pênalti desperdiçado por Mohamed Salah – ilustra as dificuldades atuais do clube.

Apesar de uma campanha europeia convincente – classificação assegurada com autoridade sobre o Galatasaray e triunfos expressivos fora de casa –, a dinâmica segue negativa. Como reconheceu o próprio Dominik Szoboszlai, a equipe aparenta falta de intensidade e personalidade.

Sem perspectiva real de título no campeonato e eliminado das copas nacionais, o Liverpool joga sua temporada nesta Liga dos Campeões. Mas diante de um PSG em plena confiança, o desafio se anuncia imenso.

Palpites para PSG x Liverpool

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Confrontos diretos

PSG e Liverpool se enfrentaram seis vezes em competições da UEFA. O retrospecto bruto é perfeitamente equilibrado: três vitórias para cada lado.

Porém, para além dos números, a vantagem pende claramente em favor do PSG. Em confrontos eliminatórios, os parisienses nunca foram eliminados pelos Reds. Já na temporada 1996/97, nas semifinais da Recopa Europeia, o Paris havia levado a melhor (3 x 2 no placar agregado).

Mais recentemente, nas oitavas de final da Champions League na temporada passada, o roteiro foi espetacular. Derrotado por 1 x 0 no Parc des Princes, o PSG reverteu a situação em Anfield (1 x 0) antes de se impor nos pênaltis (4 x 1). Um triunfo marcado pelo gol decisivo de Ousmane Dembélé, que ficou gravado na memória parisiense.

Na fase de grupos de 2018/19, as duas equipes também trocaram golpes: vitória do Liverpool por 3 x 2 em Anfield e triunfo do PSG por 2 x 1 em casa.

Os dados recentes confirmam essa tendência. O PSG perdeu apenas um de seus últimos dez jogos europeus contra clubes ingleses (sete vitórias e dois empates) e venceu quatro das cinco últimas vezes que recebeu equipes da Premier League em competições da UEFA.

Notícias de PSG e Liverpool

PSG: desfalques e dúvidas

A principal baixa no elenco parisiense é Bradley Barcola. Lesionado no tornozelo no jogo contra o Chelsea, em 18 de março, o atacante está fora do jogo de ida. Embora já tenha retomado a corrida, seu retorno para a viagem a Anfield permanece bastante incerto.

Fabián Ruiz, afastado há dois meses, se aproxima de um retorno, mas ainda parece estar aquém do necessário para começar como titular. Senny Mayulu (panturrilha) e Quentin Ndjantou completam a lista de dúvidas.

Por outro lado, Marquinhos está apto após atuar sem problemas pela Seleção Brasileira durante a data FIFA. De maneira geral, o núcleo principal está à disposição, e Luis Enrique conta com diversas opções. Na sequência do jogo contra o Toulouse, alguns ajustes são esperados para este duelo europeu.

Provável escalação do PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Zaïre-Emery; Dembélé, Kvaratskhelia e Doué. Técnico: Luis Enrique.

Liverpool: desfalques e dúvidas

A situação é bem mais complicada para os Reds. A ausência de Alisson Becker, fora dos dois jogos, representa um golpe duro. Giorgi Mamardashvili assumirá a meta.

A defesa também está fragilizada: Jeremie Frimpong é dúvida, enquanto Conor Bradley e Joe Gomez estão fora. No meio-campo, Wataru Endo também não estará disponível, assim como Giovanni Leoni, afastado por lesão de longa duração.

No ataque, Alexander Isak retorna após três meses de ausência, mas deve começar no banco. Mohamed Salah está disponível, porém atravessa uma fase delicada, longe de seu nível habitual.

Diversos titulares estão ainda sob risco de suspensão, incluindo Ibrahima Konaté, Alexis Mac Allister e Andrew Robertson, o que adiciona pressão extra ao grupo.

Nesse cenário complicado, Hugo Ekitike surge como uma das raras satisfações recentes no setor ofensivo.

Provável escalação do Liverpool (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong (ou Szoboszlai), Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch e Mac Allister; Salah, Wirtz e Díaz; Ekitike. Técnico: Arne Slot.

Destaques individuais de PSG x Liverpool

Jogador destaque · PSG Ousmane Dembélé 13 Gols em todas as competições 7 Assistências na temporada 1,08 Gols por 90 min na Ligue 1 1,8 Passes decisivos por jogo Jogador destaque · Liverpool Florian Wirtz 6 Gols em todas as competições 7 Assistências na temporada Irregular Oscila entre brilho e apatia 2,1 Passes decisivos por jogo

Os técnicos

Luis Enrique chega a estas quartas de final em posição ideal. Atual campeão da Champions League, o treinador espanhol se apoia em um elenco moldado segundo seus princípios: posse de bola controlada, pressão alta e intensidade constante na recuperação.

Sua regularidade no cenário europeu é notável, com quartas de final alcançadas em cada uma de suas campanhas à frente do PSG. Sua gestão dos momentos-chave – como demonstra a rotação realizada contra o Toulouse – ilustra perfeitamente sua capacidade de preparar esse tipo de compromisso.

Do lado oposto, Arne Slot atravessa uma fase bem mais delicada no Liverpool. Campeão inglês em sua primeira temporada no comando, o holandês vê agora sua equipe perder ritmo: 16 derrotas em todas as competições, eliminação na FA Cup e uma dinâmica em evidente queda de rendimento na Premier League.

Consciente da dimensão do desafio, o próprio Slot mencionou a necessidade de fazer uma partida perfeita no Parc des Princes – prova de que a margem de erro será mínima diante de um PSG em plena confiança.

Análise tática

O Paris Saint-Germain deve atuar em seu 4-3-3 habitual. Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia ocuparão as pontas, enquanto Désiré Doué poderá ser utilizado como falso nove ou apoio pelo eixo central para compensar a ausência de Barcola.

No meio-campo, o trio Vitinha – João Neves – Warren Zaïre-Emery representa uma arma poderosa. A capacidade deles de manter a posse e ditar o ritmo pode privar o Liverpool de transições – setor no qual os Reds costumam ser mais perigosos.

Do outro lado, o Liverpool deve adotar um 4-2-3-1 mais cauteloso, com um bloco baixo e projeções rápidas. Hugo Ekitike oferece mobilidade na referência, enquanto Mohamed Salah permanece uma ameaça sempre que encontra espaço para atacar.

O ponto fraco mais evidente dos Reds atualmente está no eixo defensivo. Ibrahima Konaté e Virgil van Dijk apresentaram sinais de fragilidade nas últimas partidas. Diante da velocidade e dos movimentos de Dembélé e Kvaratskhelia, o menor erro pode ser imediatamente punido.

Do lado parisiense, a atenção deverá se voltar para as bolas paradas. O Liverpool conta com bons cobradores como Andrew Robertson e Alexis Mac Allister, além da dupla aérea temível formada por Konaté e Van Dijk.

Por fim, a ausência de Alisson Becker pode pesar. Giorgi Mamardashvili, embora talentoso, carece de experiência neste nível e pode ser pressionado pelo volume de chances que o PSG gera em casa.

Prognóstico de placar exato para PSG x Liverpool

🎯 Palpite do Lance! PSG 2 x 1 Liverpool O PSG parece ter todas as cartas na mão para vencer este jogo de ida. Sólidos em casa na Champions League nesta temporada, os parisienses exibem uma segurança coletiva impressionante, sustentada por um meio-campo dominador e uma movimentação ofensiva perfeitamente azeitada. A ausência de Bradley Barcola não deve pesar além da conta: a forma atual de Dembélé e a polivalência de Doué oferecem soluções variadas no ataque

e a polivalência de oferecem soluções variadas no ataque No meio-campo, Vitinha , João Neves e Zaïre-Emery devem impor o ritmo e dificultar as transições do Liverpool

, e devem impor o ritmo e dificultar as transições do Liverpool O Liverpool, mesmo em fase delicada, marcou em seus últimos oito jogos europeus — Hugo Ekitike e as bolas paradas com Konaté e Van Dijk seguem sendo ameaças reais

jogos europeus — Hugo e as bolas paradas com e seguem sendo ameaças reais A ausência de Alisson Becker pode pesar: Mamardashvili carece de experiência neste nível e será pressionado pelo volume ofensivo do PSG em casa Resumo dos palpites do Lance para PSG x Liverpool Melhor palpite do jogo: Vitória do PSG + ambas as equipes marcam – Odd 2,91 na Betsson Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1,50 na Betsson Palpite alternativo 2: Ousmane Dembélé marca a qualquer momento – Odd 2,15 na Superbet Palpite alternativo 3: PSG vence o primeiro tempo – Odd 2,22 na Betano Palpite de placar exato do Lance!: PSG 2 x 1 Liverpool - Odd 7,80 na Betsson