RD do Congo x Jamaica – Palpites, análise e odds (31/03)

A Seleção da República Democrática do Congo e a Seleção da Jamaica se enfrentam nesta terça-feira, 31 de março de 2026, no Estádio Akron, em Guadalajara (México), pela final do Caminho A da repescagem intercontinental da Copa do Mundo. O vencedor garante a última vaga do Grupo K, onde já estão Portugal, Uzbequistão e Colômbia.

Para os congoleses, trata-se de uma oportunidade histórica: a última participação na Copa do Mundo foi em 1974, quando o país ainda se chamava Zaire. Para os jamaicanos, o cenário é igualmente especial, já que os Reggae Boyz não disputam o Mundial desde a inesquecível campanha da França 1998, sob o comando do brasileiro René Simões.

O jogo acontece em campo neutro, dentro do torneio de repescagem organizado pela FIFA no México, que serve como evento-teste para os estádios que receberão partidas da Copa. A pressão é máxima para ambas as seleções: 90 minutos separam o vencedor do maior palco do futebol mundial.

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Análise da partida

A RD do Congo chegou à repescagem intercontinental após uma campanha sólida nas Eliminatórias Africanas, nas quais ficou na segunda colocação do grupo, atrás apenas do Senegal. Os Leopardos somaram 22 pontos, contra 24 dos senegaleses, e viram a chance de classificação direta escapar ao sofrer uma virada dramática por 3 x 2 em Kinshasa, em setembro do ano passado.

Na repescagem continental, disputada no Marrocos, em novembro de 2025, a equipe de Sébastien Desabre mostrou resiliência. Venceu Camarões por 1 x 0, com gol nos acréscimos, e, na decisão contra a Nigéria, empatou em 1 x 1 no tempo regulamentar antes de triunfar por 4 x 3 nos pênaltis.

Os dados indicam que a defesa congolesa é o grande diferencial. A seleção sofreu apenas um gol nos últimos seis jogos, e nove dos dez confrontos mais recentes terminaram com menos de 2,5 gols. Esse perfil defensivo consistente é a assinatura do trabalho de Desabre.

Já no México, a RD do Congo fez um amistoso preparatório contra Bermudas na quarta-feira, 25 de março, vencendo por 2 x 0. A vantagem de entrar direto na final da repescagem, por ser a seleção mais bem colocada no ranking FIFA entre as participantes (48ª posição), permitiu uma preparação mais tranquila.

A Jamaica, por sua vez, teve de superar a Nova Caledônia na semifinal antes de chegar a esta decisão. Os Reggae Boyz venceram por 1 x 0, com gol de Bailey-Tye Cadamarteri, aos 18 minutos, aproveitando falha do goleiro adversário. A vitória veio, mas o desempenho não convenceu: muitas chances perdidas e pressão desnecessária no final.

O caminho jamaicano até aqui foi turbulento. Nas Eliminatórias da CONCACAF, a seleção liderava o Grupo B com duas rodadas restantes, mas empates contra Trinidad e Tobago e Curaçao fizeram o time perder a classificação direta. O fracasso custou o cargo do técnico Steve McClaren, demitido no fim de 2025.

Sete dos oito jogos mais recentes da Jamaica terminaram com dois gols ou menos, confirmando que este é um confronto com tendência clara de placar baixo. A média de gols da RD do Congo, nos últimos jogos, é de 1,9 por partida, enquanto a da Jamaica é de 2,4.

O ranking FIFA coloca a RD Congo na 48ª posição e a Jamaica na 70ª, uma diferença de 22 posições que se reflete no favoritismo das casas de apostas para os africanos.

Outros palpites para RD do Congo x Jamaica

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Confrontos diretos

RD do Congo e Jamaica nunca se enfrentaram na história do futebol de seleções. Este será o primeiro confronto entre as duas equipes, o que adiciona um elemento de imprevisibilidade à partida.

A ausência de um histórico direto significa que nenhuma das seleções tem referências táticas recentes uma da outra. A análise se baseia, portanto, no desempenho recente de cada equipe contra adversários de nível comparável.

No contexto mais amplo, a RD do Congo tem um retrospecto forte contra seleções da CONCACAF em amistosos ao longo das últimas décadas, embora os confrontos sejam raros. A Jamaica, por outro lado, tem experiência limitada contra representantes da CAF.

Notícias de RD do Congo x Jamaica

RD do Congo

A RD do Congo conta com um elenco recheado de jogadores de ligas europeias. O destaque é Yoane Wissa, atacante do Newcastle, que tem 35 partidas e oito gols pela seleção. Wissa se transferiu do Brentford por cerca de 50 milhões de libras, em setembro de 2025, e tem três gols em 22 jogos pelo clube inglês nesta temporada.

O lateral Aaron Wan-Bissaka, também do futebol inglês, é peça fundamental na defesa. O experiente Chancel Mbemba, do Lille, oferece liderança na zaga. O veterano Cédric Bakambu, do Real Betis, pode atuar como referência ofensiva.

Há dúvidas sobre a presença de Axel Tuanzebe e Jeremy Ngakia, que enfrentam problemas físicos. Gaël Kakuta não foi convocado para esta janela. Caso Tuanzebe não atue, Desabre pode reajustar a defesa com alternativas do elenco.

Escalação provável da RD Congo (4-2-3-1): Lionel Mpasi; Edo Kayembe, Axel Tuanzebe (Luzolo Sita), Chancel Mbemba e Aaron Wan-Bissaka; Samuel Moutoussamy e Ngalayel Mukau; Théo Bongonda, Noah Sadiki e Nathanael Mbuku; Yoane Wissa. Técnico: Sebastien Desabre.

Jamaica

A Jamaica tem como ponto forte a presença de atletas da Premier League. Andre Blake, goleiro do Philadelphia Union, na MLS, é o capitão e um dos melhores da posição no continente americano. Speid o chamou de "Captain Fantastic" após a atuação contra a Nova Caledônia.

Leon Bailey, ponta do Aston Villa, retornou de um empréstimo na Roma, em janeiro de 2026, e é a principal arma ofensiva jamaicana. Demarai Gray, do Birmingham City, e Ethan Pinnock, zagueiro do Brentford, são outros nomes relevantes.

Uma decisão polêmica de Speid foi deixar de fora o artilheiro Shamar Nicholson, maior goleador da Jamaica nas Eliminatórias (cinco gols), alegando problemas de disciplina e profissionalismo. Em contrapartida, três novatos foram convocados pela primeira vez: Ephron Mason-Clark (Coventry City), Andre Brooks (Sheffield United) e Tyrese Hall (Tottenham).

A Jamaica tem a desvantagem de ter jogado há apenas quatro dias, enquanto a RD do Congo descansou durante toda a semana.

Escalação provável da Jamaica (4-2-3-1): Andre Blake; Joel Latibeaudiere, Richard King, Ethan Pinnock e Amari'i Bell; Isaac Hayden e Kasey Palmer; Leon Bailey, Bobby Reid e Demarai Gray; Bailey-Tye Cadamarteri. Técnico: Rudolph Speid.

Destaques individuais de RD do Congo x Jamaica

Jogador destaque · RD Congo Yoane Wissa 35 Jogos pela seleção da RD Congo ao longo da carreira 8 Gols com a camisa dos Leopardos 3 Gols pelo Newcastle na Premier League 2025/26 22 Partidas disputadas na temporada pelo clube inglês Jogador destaque · Jamaica Leon Bailey 39 Jogos pela seleção da Jamaica na carreira 7 Gols marcados pelos Reggae Boyz 1 Gol na Europa League 2025/26 pela Roma e Aston Villa 340 Minutos na Premier League 2025/26 após retorno da Roma

Os Técnicos

Sébastien Desabre, 49 anos, é um técnico francês com mais de 15 anos de experiência no futebol africano. Desde que assumiu a RD do Congo, em agosto de 2022, o comandante transformou a seleção. Os Leopardos chegaram à semifinal da Copa Africana de Nações, em 2023 (eliminados pela Costa do Marfim), e às oitavas em 2025 (derrota para a Argélia na prorrogação).

A formação preferida de Desabre é o 4-2-3-1, com ênfase em disciplina defensiva e transições rápidas. Ele dirigiu clubes como Wydad Casablanca, Espérance de Tunis e a seleção de Uganda, acumulando quase 400 partidas no nível profissional. Em seu retrospecto recente na RD do Congo, acumula oito vitórias e apenas uma derrota nos últimos nove jogos.

Rudolph Speid, 64 anos, é um treinador jamaicano que assumiu a seleção em dezembro de 2025 de forma interina. O técnico é presidente do comitê técnico da Federação Jamaicana de Futebol e comanda o Cavalier FC na Liga Premier da Jamaica, com quem conquistou o Caribbean Club Championship em 2024.

Speid entrou no programa da seleção em meados de 2025 como conselheiro técnico de Steve McClaren. A transição para o cargo principal aconteceu em circunstâncias difíceis, após a demissão de McClaren. A diferença de experiência entre os dois treinadores é significativa e pode ser um fator nesta decisão.

Análise Tática

A RD do Congo deve se posicionar no 4-2-3-1 habitual de Desabre. A dupla de volantes Moutoussamy e Mukau tem a missão de proteger a linha defensiva, enquanto os pontas Bongonda e Mbuku buscam profundidade nas costas dos laterais adversários.

A transição rápida é a principal arma ofensiva dos Leopardos. A velocidade de Wissa como referência no ataque e a capacidade de Bongonda de conduzir a bola em progressão dão aos Leopardos um perfil perigoso em contra-ataques.

A defesa congolesa, com Mbemba como líder e Wan-Bissaka oferecendo versatilidade pela direita, tende a compactar os espaços no bloco médio. O histórico recente mostra que a equipe mantém sua organização ao longo de praticamente toda a partida.

A Jamaica de Speid deve optar pelo 4-2-3-1 espelhando o adversário, com Hayden e Palmer no meio. A pressão alta no campo adversário foi uma das marcas contra a Nova Caledônia e deve ser mantida.

Leon Bailey, operando pela direita com liberdade para cortar para dentro com o pé esquerdo, é o principal criador de jogadas. Cadamarteri, que marcou na semifinal, deve manter a posição de centroavante.

O principal confronto tático acontece nas laterais. Wan-Bissaka, pela direita da RD do Congo, terá a tarefa de conter Bailey, e esse duelo pode definir o jogo. Se Bailey conseguir espaço para cortar para o meio, a Jamaica terá oportunidades reais.

A fraqueza jamaicana está na falta de eficiência ofensiva em jogos de alta pressão. O ataque desperdiçou chances claras contra a Nova Caledônia, e uma equipe como a RD do Congo dificilmente será tão generoso em oferecer oportunidades.

A bola parada é outro ponto a ser observado. Jogadores como Mbemba e Tuanzebe oferecem perigo em jogadas aéreas pela RD do Congo, enquanto a Jamaica tem dificuldade em defender cruzamentos na área.

Prognóstico de placar exato para RD do Congo x Jamaica

🎯 Previsão de Placar RD do Congo 1 x 0 Jamaica A RD do Congo chega à final como a seleção mais preparada da repescagem, com vantagem física e mental após uma semana de treinos. O trabalho pragmático de Sébastien Desabre fortalece a equipe em jogos eliminatórios. A Jamaica, por outro lado, teve menos tempo de preparação após atuar na semifinal na última sexta-feira. Apesar de organizada defensivamente, a equipe mostrou baixa eficiência no ataque. Foram várias chances desperdiçadas contra a Nova Caledônia. Diante de uma defesa mais sólida, a tendência é de ainda menos oportunidades para os jamaicanos. A RD do Congo sofreu apenas um gol nos últimos seis jogos no tempo regulamentar, consolidando-se como uma das defesas mais sólidas da repescagem

no tempo regulamentar, consolidando-se como uma das defesas mais sólidas da repescagem Nove dos dez jogos mais recentes da RD do Congo terminaram com menos de 2,5 gols , um padrão consistente que favorece placar baixo

, um padrão consistente que favorece placar baixo A Jamaica não jogou bem contra a Nova Caledônia e tem apenas quatro dias de recuperação, contra uma semana completa dos Leopardos

A RD Congo está 22 posições acima no ranking FIFA (48ª contra 70ª) e conta com um técnico muito mais experiente em decisões internacionais A análise aponta vitória magra da RD Congo, provavelmente por 1 a 0. Os Leopardos devem marcar na segunda etapa, aproveitando o desgaste da Jamaica em uma transição rápida ou bola parada. A defesa tem qualidade para sustentar a vantagem até o fim. O fator Desabre pesa a favor, com mais experiência em jogos eliminatórios em comparação a Speid. Essa diferença deve aparecer na leitura da partida, nas substituições e no controle emocional.

Resumo dos palpites do Lance para RD do Congo x Jamaica