RB Bragantino x Remo – Palpites, análise e odds (19/04)

O Estádio Municipal Cícero de Souza Marques recebe um confronto carregado de simbolismo neste domingo, 19 de abril, quando RB Bragantino e Remo se enfrentam pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2026. De um lado, o Massa Bruta tenta transformar o pico emocional da virada na Sul-Americana em pontos no torneio nacional. Do outro, o Leão Azul busca a improvável segunda vitória no Brasileirão para tentar deixar a zona de rebaixamento.

O cenário é de pressão para os dois lados, ainda que por motivos opostos. O Bragantino, atualmente na nona posição com 14 pontos, vem de derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 fora de casa e usa o ambiente caseiro para tentar engatar uma sequência. Já o Remo amarga a 18ª colocação com oito pontos, ainda balançado pela eliminação na Copa Norte e por protestos da torcida.

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Análise da partida

A campanha do RB Bragantino na Série A 2026 reflete a oscilação característica da equipe nesta temporada. São quatro vitórias, dois empates e cinco derrotas em 11 jogos disputados, com 11 gols marcados e 12 sofridos. O time de Vagner Mancini começou o ano com tropeços sucessivos, ficou seis rodadas sem vencer e flertou com a zona de rebaixamento, mas reagiu de forma contundente nas últimas semanas.

O ponto de virada veio na nona rodada, quando o Massa Bruta atropelou o Flamengo por 3 a 0 dentro de casa, com gols de Lucas Barbosa, Gabriel e Lucas Barbosa novamente. Na sequência, bateu o Mirassol por 1 a 0 fora de casa, com Isidro Pitta marcando logo no início do segundo tempo. A boa fase foi interrompida pela derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro no Mineirão, mas a equipe respondeu na quinta-feira ao vencer o Blooming por 3 a 2 pela Sul-Americana, com Pitta marcando o gol decisivo no último lance e ainda jogando com um a menos.

O desempenho como mandante é justamente o que o Bragantino precisa aproveitar. Após um arranque difícil em Bragança Paulista, com apenas uma vitória nos quatro primeiros jogos em casa pelo Brasileirão, a equipe encontrou consistência ofensiva e abriu caminho para reverter a má fase.

Do outro lado, o Remo vive uma temporada que mistura euforia e frustração. O retorno à Série A após 32 anos de ausência, comemorado em novembro de 2025, deu lugar a uma realidade dura: investimento de pouco mais de R$ 10 milhões, um dos menores da elite, e dificuldade em sustentar a regularidade de elenco e padrão tático. O Leão Azul soma uma vitória, cinco empates e cinco derrotas em 11 rodadas, com 11 gols marcados e 18 sofridos.

O retrato do mandante azulino também tem peculiaridades. O Remo é invicto no Mangueirão pelo Brasileirão, com quatro empates e a única vitória na competição, conquistada diante do Bahia. Fora de casa, porém, o cenário é outro: nenhuma vitória, com derrotas para Vitória, Atlético-MG, Flamengo e São Paulo, além do empate sem gols com o Grêmio, conquistado com um jogador a menos após expulsão de Yago Pikachu.

A pressão sobre o Leão aumentou com a eliminação na Copa Norte para o Águia de Marabá e com a derrota no clássico Re-Pa diante do Paysandu na decisão estadual. Em 26 partidas no ano somando todos os torneios, foram apenas seis vitórias. O calendário também impõe desafio extra: logo na quarta-feira, 22, o Remo encara o Bahia em Salvador pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, o que pode levar Léo Condé a calibrar a intensidade dos titulares.

O confronto em Bragança Paulista vale, portanto, muito mais do que três pontos. Para o Massa Bruta, é uma chance de aproximação ao G6 e de criar fôlego diante de um calendário com Sul-Americana, Copa do Brasil e a próxima rodada contra o Palmeiras pela frente. Para o Remo, é a oportunidade de quebrar a maldição de visitante e dar fim à sensação de que 2026 está escapando do controle.

Outros palpites para RB Bragantino x Remo

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Confrontos diretos

Este será o primeiro encontro entre RB Bragantino e Remo na Série A do Campeonato Brasileiro, marcando um capítulo inédito na história das duas instituições. Antes desta partida, os times haviam se enfrentado em apenas seis oportunidades em torneios oficiais, todos disputados em divisões inferiores e há mais de duas décadas, com leve vantagem técnica para os paulistas no retrospecto geral.

O primeiro duelo aconteceu em outubro de 2002, ainda pela Série B do Brasileirão, quando os dois clubes ocupavam patamar competitivo distinto do atual. De lá para cá, o Bragantino passou pela transformação promovida pela Red Bull em 2019 e ascendeu à elite, enquanto o Remo viveu décadas de ausência das principais divisões antes do acesso histórico conquistado em 2025. O ineditismo do confronto na Série A reforça o peso simbólico do encontro deste domingo.

Notícias de RB Bragantino x Remo

RB Bragantino

Vagner Mancini lida com lista extensa de desfalques. Davi Gomes, Guzmán Rodríguez, Vanderlan, Fabrício, Fernando, Eduardo Sasha e Mosquera estão no departamento médico. Por outro lado, Herrera retorna de suspensão e amplia opções no meio-campo. A maior expectativa recai sobre Isidro Pitta, em fase artilheira após marcar contra o Mirassol e cravar dois gols na virada sobre o Blooming, incluindo o tento decisivo aos 49 do segundo tempo.

O treinador deve manter a base que vem atuando nos últimos jogos, com Tiago Volpi defendendo a meta paulista e a linha defensiva formada por Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba. No meio, Gabriel, Matheus Fernandes e Sosa continuam como titulares. Lucas Barbosa segue como referência ofensiva pela esquerda, com Vinicinho ou Mosquera completando o ataque ao lado de Pitta.

Provável escalação do Red Bull Bragantino (4-2-3-1): Tiago Volpi; Andrés Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Sosa; Lucas Barbosa, Vinicinho e Isidro Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Remo

Léo Condé relacionou 24 jogadores para a viagem a Bragança Paulista e teve duas notícias importantes. Vitor Bueno, peça de criação do meio-campo e um dos artilheiros do clube no Brasileirão com dois gols, retorna após se recuperar de lesão na panturrilha. Yago Pikachu também volta a ficar à disposição depois de cumprir suspensão pelo cartão vermelho recebido contra o Grêmio na Arena.

Por outro lado, o atacante João Pedro e o meia uruguaio Diego Hernández ficaram fora da lista. Os atacantes Alef Manga, Jajá, Poveda, Taliari e o próprio Yago Pikachu são as opções ofensivas que viajaram. O capitão Marllon, autor do gol de empate diante do Vasco no Mangueirão, segue como peça-chave da defesa azulina, ao lado do goleiro Marcelo Rangel, que tem se destacado individualmente apesar dos números defensivos do time.

Provável escalação do Remo (4-2-3-1): Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Tchamba e Mayk; Zé Welison e Patrick; Vitor Bueno, Jajá e Alef Manga; Gabriel Taliari. Técnico: Léo Condé.

Destaques individuais de RB Bragantino x Remo

Jogador destaque · Red Bull Bragantino Isidro Pitta 2 Gols no Brasileirão 2026 2 Gols na virada sobre o Blooming 3 Gols nos últimos dois jogos do clube 9 Camisa que veste no Massa Bruta Jogador destaque · Remo Vitor Bueno 2 Gols no Brasileirão 2026 10 Camisa que veste no Leão Azul 31 Anos de idade, peça de criação 1º Jogo após retorno do departamento médico

Os técnicos

Vagner Mancini retomou o comando do RB Bragantino em meio à crise da temporada e tem mostrado capacidade de leitura tática nas últimas semanas. O treinador veterano, com passagens por Athletico, Corinthians e Atlético-MG, equilibrou a pressão posicional do time nos jogos contra Flamengo, Mirassol e Blooming, ajustando a marcação no meio-campo e dando liberdade ofensiva para Lucas Barbosa pelas pontas.

Léo Condé é a aposta do Remo para sustentar a permanência na Série A. Com perfil pragmático, o treinador alterna formações entre o 4-2-3-1 e o 4-1-4-1, priorizando equilíbrio defensivo nas partidas como visitante. Apesar do início difícil no torneio, conseguiu construir uma equipe difícil de bater no Mangueirão, mas ainda busca soluções para a fragilidade longe de Belém.

Análise tática

O Bragantino tende a impor o ritmo desde os minutos iniciais com seu 4-2-3-1, explorando a velocidade pelas pontas e o pivoteamento de Pitta. A construção sai pelos pés de Sosa, com Gabriel e Matheus Fernandes equilibrando defensivamente o meio-campo. Nos flancos, Lucas Barbosa pela esquerda e Vinicinho pela direita são responsáveis por gerar amplitude e cruzamentos para a área, padrão que rendeu três gols contra o Flamengo e abriu espaços contra o Cruzeiro.

O Remo, jogando fora de casa, deve adotar postura mais cautelosa, com bloco médio e linhas próximas. A presença de dois volantes de marcação (Zé Welison e Patrick) busca neutralizar a transição rápida do Massa Bruta, enquanto Vitor Bueno fica responsável por organizar as saídas curtas e disparar contra-ataques para Alef Manga e Jajá. A bola parada também tende a ser arma valorizada pelo Leão, que marcou contra o Vasco em cobrança de falta cabeceada por Marllon.

O ponto de tensão tática está nas costas dos laterais. Juninho Capixaba avança bastante pelo lado esquerdo do Bragantino, e o Remo pode tentar ataques rápidos por trás dele com Pikachu ou Jajá. Pelo lado azulino, a vulnerabilidade é a linha defensiva sob pressão alta, justamente o cenário que o Massa Bruta procura provocar com sua pressão ofensiva. Quem vencer essa disputa pelos espaços tende a controlar os momentos decisivos do jogo.

Prognóstico de placar exato para RB Bragantino x Remo

🎯 Previsão de Placar RB Bragantino 2 x 0 Remo O Massa Bruta deve usar o fator casa e a boa fase de Isidro Pitta para impor o ritmo diante de um Remo retraído. O Bragantino chega embalado pela virada épica sobre o Blooming na Sul-Americana, enquanto o Leão Azul ainda não venceu como visitante na Série A 2026. Este é o primeiro encontro entre Red Bull Bragantino e Remo na Série A do Campeonato Brasileiro, com leve vantagem histórica do Massa Bruta nos seis duelos anteriores em divisões inferiores.

O Remo é a única equipe da Série A que ainda não venceu como visitante na competição, com derrotas para Vitória, Atlético-MG, Flamengo e São Paulo, além do empate sem gols com o Grêmio.

Isidro Pitta marcou três gols nos últimos dois jogos do Bragantino e divide a artilharia do Massa Bruta no Brasileirão, sendo provável referência para abrir o placar em Bragança Paulista.

A defesa azulina já sofreu 18 gols em 11 rodadas, segunda pior do campeonato, e tende a ser pressionada pelo volume ofensivo do Bragantino, que busca reagir após o tropeço no Mineirão.

Resumo do palpites do Lance para RB Bragantino x Remo