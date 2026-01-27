PSV x Bayern de Munique – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para PSV x Bayern de Munique pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda, em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para PSV x Bayern de Munique (28/01/2026)

O Bayern de Munique entra em campo já matematicamente classificado para a próxima fase, mas ainda com objetivos claros nesta última rodada. A equipe briga diretamente pelas primeiras posições da fase de liga, o que impacta o chaveamento e a vantagem competitiva no mata-mata. Mesmo sem a pressão da classificação, o time alemão mantém alto nível de exigência, sustentado por elenco profundo, padrão de jogo consolidado e histórico de seriedade em jogos de Champions.

Do outro lado, o PSV tenta se apoiar no mando de campo para equilibrar forças, mas segue encontrando dificuldades quando enfrenta adversários que impõem ritmo alto e controle territorial. O Bayern costuma explorar bem esse tipo de cenário, especialmente atacando os espaços entre linhas e forçando erros na saída de bola. Ainda que o contexto permita alguma gestão física, o favoritismo bávaro se sustenta pela diferença técnica, pela maturidade competitiva e pela consistência apresentada ao longo do torneio.

O Bayern soma seis vitórias em sete jogos na fase de liga

vitórias em jogos na fase de liga A equipe alemã venceu cinco dos últimos seis jogos na temporada

dos últimos jogos na temporada O PSV não vence o Bayern desde 1999, há 27 anos atrás

Outros palpites para PSV x Bayern de Munique

O confronto entre PSV e Bayern deve ser marcado por gols e intensidade desde os primeiros minutos. Nos últimos jogos, o PSV teve ambas as equipes marcando em cinco de seis partidas, enquanto o Bayern repetiu o feito em quatro de cinco jogos, reforçando a tendência de gol de ambos já no 1º tempo.

Além disso, a força ofensiva das duas equipes aparece nos números de gols: o PSV ultrapassou a marca de 2,5 gols em todos os últimos nove jogos, e o Bayern fez o mesmo em nove de dez partidas, indicando que uma partida com muitos gols é bastante plausível. Dentro desse cenário, Harry Kane se destaca como a principal referência ofensiva do Bayern, sendo o vice-artilheiro da Champions League com sete gols em sete partidas.

Análise e Forma dos Times

PSV - Momento e escalação

O PSV chega para o duelo contra o Bayern em situação delicada na Champions League, ocupando a 22ª posição com oito pontos em sete partidas (três derrotas, duas vitórias e dois empates). A equipe precisa de pontos para se manter na zona de repescagem e buscar reação na tabela.

Apesar disso, não terá vida fácil, pois enfrenta um cenário complicado diante de um adversário tecnicamente superior e com histórico dominante na Champions League. No último compromisso, o time empatou 2 a 2 com o NAC Breda.

Provável escalação do PSV: Kovar; Sildillia, Schouten, Flamingo, Obispo; Junior, Veerman, Til; Man, Saibari, Bajraktraevic. Técnico: Peter Bosz.

Bayern de Munique - Momento e escalação

O Bayern de Munique entra em campo já classificado para as oitavas de final da Champions League, ocupando atualmente a segunda posição com 15 pontos na fase de grupos.

Apesar de já garantir a vaga, a equipe chega motivada após sofrer a primeira derrota na Bundesliga no último final de semana, mostrando que não pretende facilitar o duelo contra o PSV.

Provável escalação do Bayern: Neuer; Bischof, Ito, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Karl (Musiala), Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Confronto direto e estatísticas de PSV x Bayern de Munique

O histórico recente entre PSV e Bayern de Munique é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre PSV x Bayern de Munique

01/11/2016 – PSV 1 x 2 Bayern de Munique (Champions League)

19/10/2016 – Bayern de Munique 4 x 1 PSV (Champions League)

26/10/1999 – PSV 2 x 1 Bayern de Munique (Champions League)

15/09/1999 – Bayern de Munique 2 x 1 PSV (Champions League)

21/03/1990 – PSV 0 x 1 Bayern de Munique (Champions League)

Estatísticas e curiosidades de PSV x Bayern de Munique

O PSV sofreu gols em seis dos últimos jogos Mais de 2,5 gols aconteceram em nove últimos jogos do PSV Mais de 2,5 gols também apareceram em nove de dez partidas do Bayern Ambas as equipes marcaram em cinco dos seis jogos recentes do PSV e em quatro de cinco do Bayern O PSV foi primeiro a marcar em oito de dez partidas

Comparação de Odds para PSV x Bayern de Munique

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,60 2,30 Betano 1,62 2,32 Bet365 1,60 2,30

Resumo dos palpites do Lance! para PSV x Bayern de Munique

Resultado: Bayern de Munique vence (1,62 na Betsson) Ambas as equipes marcam no 1º tempo (2,10 na Betsson) Acima de 3,5 gols (1,78 na Superbet) Marcar a qualquer momento: Harry Kane (1,67 na Betano)

