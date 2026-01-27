PSV x Bayern de Munique – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para PSV x Bayern de Munique pela Champions League
- Matéria
- Mais Notícias
Confira os palpites do Lance para PSV x Bayern de Munique pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 28 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Philips Stadion, em Eindhoven, na Holanda, em jogo válido pela oitava e última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para PSV x Bayern de Munique (28/01/2026)
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O Bayern de Munique entra em campo já matematicamente classificado para a próxima fase, mas ainda com objetivos claros nesta última rodada. A equipe briga diretamente pelas primeiras posições da fase de liga, o que impacta o chaveamento e a vantagem competitiva no mata-mata. Mesmo sem a pressão da classificação, o time alemão mantém alto nível de exigência, sustentado por elenco profundo, padrão de jogo consolidado e histórico de seriedade em jogos de Champions.
Do outro lado, o PSV tenta se apoiar no mando de campo para equilibrar forças, mas segue encontrando dificuldades quando enfrenta adversários que impõem ritmo alto e controle territorial. O Bayern costuma explorar bem esse tipo de cenário, especialmente atacando os espaços entre linhas e forçando erros na saída de bola. Ainda que o contexto permita alguma gestão física, o favoritismo bávaro se sustenta pela diferença técnica, pela maturidade competitiva e pela consistência apresentada ao longo do torneio.
- O Bayern soma seis vitórias em sete jogos na fase de liga
- A equipe alemã venceu cinco dos últimos seis jogos na temporada
- O PSV não vence o Bayern desde 1999, há 27 anos atrás
Outros palpites para PSV x Bayern de Munique
+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.
O confronto entre PSV e Bayern deve ser marcado por gols e intensidade desde os primeiros minutos. Nos últimos jogos, o PSV teve ambas as equipes marcando em cinco de seis partidas, enquanto o Bayern repetiu o feito em quatro de cinco jogos, reforçando a tendência de gol de ambos já no 1º tempo.
Além disso, a força ofensiva das duas equipes aparece nos números de gols: o PSV ultrapassou a marca de 2,5 gols em todos os últimos nove jogos, e o Bayern fez o mesmo em nove de dez partidas, indicando que uma partida com muitos gols é bastante plausível. Dentro desse cenário, Harry Kane se destaca como a principal referência ofensiva do Bayern, sendo o vice-artilheiro da Champions League com sete gols em sete partidas.
Análise e Forma dos Times
PSV - Momento e escalação
O PSV chega para o duelo contra o Bayern em situação delicada na Champions League, ocupando a 22ª posição com oito pontos em sete partidas (três derrotas, duas vitórias e dois empates). A equipe precisa de pontos para se manter na zona de repescagem e buscar reação na tabela.
Apesar disso, não terá vida fácil, pois enfrenta um cenário complicado diante de um adversário tecnicamente superior e com histórico dominante na Champions League. No último compromisso, o time empatou 2 a 2 com o NAC Breda.
Provável escalação do PSV: Kovar; Sildillia, Schouten, Flamingo, Obispo; Junior, Veerman, Til; Man, Saibari, Bajraktraevic. Técnico: Peter Bosz.
Bayern de Munique - Momento e escalação
O Bayern de Munique entra em campo já classificado para as oitavas de final da Champions League, ocupando atualmente a segunda posição com 15 pontos na fase de grupos.
Apesar de já garantir a vaga, a equipe chega motivada após sofrer a primeira derrota na Bundesliga no último final de semana, mostrando que não pretende facilitar o duelo contra o PSV.
Provável escalação do Bayern: Neuer; Bischof, Ito, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Karl (Musiala), Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
Confronto direto e estatísticas de PSV x Bayern de Munique
O histórico recente entre PSV e Bayern de Munique é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre PSV x Bayern de Munique
- 01/11/2016 – PSV 1 x 2 Bayern de Munique (Champions League)
- 19/10/2016 – Bayern de Munique 4 x 1 PSV (Champions League)
- 26/10/1999 – PSV 2 x 1 Bayern de Munique (Champions League)
- 15/09/1999 – Bayern de Munique 2 x 1 PSV (Champions League)
- 21/03/1990 – PSV 0 x 1 Bayern de Munique (Champions League)
Estatísticas e curiosidades de PSV x Bayern de Munique
- O PSV sofreu gols em seis dos últimos jogos
- Mais de 2,5 gols aconteceram em nove últimos jogos do PSV
- Mais de 2,5 gols também apareceram em nove de dez partidas do Bayern
- Ambas as equipes marcaram em cinco dos seis jogos recentes do PSV e em quatro de cinco do Bayern
- O PSV foi primeiro a marcar em oito de dez partidas
Comparação de Odds para PSV x Bayern de Munique
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam
|Casa
|Ambas as equipes marcam
|Ambas as equipes marcam: não
Betsson
Betano
Bet365
Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.
Resumo dos palpites do Lance! para PSV x Bayern de Munique
Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.
- Matéria
- Mais Notícias