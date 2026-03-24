Polônia x Albânia – Palpites, análise e odds (26/03)
Confira os palpites para o duelo válido pela repescagem europeia da Copa do Mundo
Polônia e Albânia se enfrentam nesta quinta-feira, 26 de março, no PGE Narodowy, em Varsóvia, pela semifinal do playoff da UEFA nas Eliminatórias da Copa do Mundo. O duelo é decisivo: quem vencer segue vivo na briga por uma vaga no Mundial de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, enquanto o perdedor encerra sua temporada internacional. O classificado encara Ucrânia ou Suécia na final, no dia 31 de março.
Para a Albânia, a partida representa a chance mais concreta da história de chegar a uma Copa do Mundo. E quem comanda esse projeto é o brasileiro Sylvinho. Ele transformou os albaneses em uma equipe competitiva desde que assumiu o cargo em 2023. Levou o país à Euro 2024 e agora pode protagonizar um feito inédito para o futebol albanês. A Polônia, por outro lado, terminou atrás da Holanda no Grupo G e joga em casa com a pressão de manter sua presença em Mundiais, algo que conseguiu nas duas últimas edições.
Análise da partida
A Polônia chega como favorita ao duelo, apoiada pelo fator casa e por um elenco recheado de jogadores em grandes clubes europeus. Robert Lewandowski, capitão e maior artilheiro da história da seleção com 88 gols em 163 jogos, é o grande trunfo ofensivo de Jan Urban. Apesar de uma fase irregular no Barcelona, o atacante de 37 anos segue sendo decisivo em jogos de seleção.
O desempenho da Polônia como mandante nas eliminatórias foi impressionante. Em quatro jogos em casa, foram três vitórias e um empate, com apenas dois gols sofridos. Esse muro defensivo no Narodowy será fundamental contra uma Albânia acostumada a jogar de maneira compacta fora de casa.
A campanha das eliminatórias incluiu vitórias sobre Finlândia (3 a 1) e Lituânia (2 a 0), além de um empate contra a Holanda (1 a 1) em casa. Fora, o tropeço mais significativo foi a derrota por 2 a 1 para a Finlândia em Helsinque. No restante, a equipe demonstrou consistência, mesmo sem brilho ofensivo constante.
A Albânia, por outro lado, busca algo histórico. Nunca participou de uma Copa do Mundo. As participações na Euro 2016 e na Euro 2024 mostraram que esta geração tem qualidade para competir em alto nível, mas o Mundial permanece como o grande objetivo não alcançado.
A defesa albanesa foi a grande marca da campanha classificatória. Apenas cinco gols foram sofridos em oito jogos, com destaque para os zagueiros Berat Djimsiti (Atalanta) e Ardian Ismajli (Empoli). Fora de casa, a equipe de Sylvinho mostrou que sabe sofrer e se defender, arrancando pontos importantes em Belgrado (1 a 0 contra a Sérvia) e em Riga (1 a 1 contra a Letônia).
Outros palpites para Polônia x Albânia
Confrontos diretos
Polônia e Albânia se enfrentaram 15 vezes ao longo da história, com ampla vantagem polonesa: 10 vitórias, três empates e apenas duas derrotas. No entanto, o confronto mais recente trouxe resultado surpreendente.
Nas Eliminatórias da Euro 2024, a Albânia venceu em casa por 2 a 0, em setembro de 2023. Foi a primeira vitória albanesa sobre a Polônia em 70 anos, um resultado que chocou muita gente e serviu como marco para a ascensão desta seleção. Na partida de ida, em março de 2023, em Varsóvia, a Polônia havia vencido por 1 a 0, com gol de Karol Swiderski.
Nos confrontos pelas Eliminatórias da Copa de 2022, a Polônia dominou com uma goleada por 4 a 1 em Varsóvia e uma vitória por 1 a 0 em Tirana. O retrospecto geral favorece claramente os poloneses, mas o resultado de 2023 serve de alerta: esta Albânia é diferente das anteriores.
Notícias de Polônia x Albânia
Polônia: Zalewski suspenso e problemas no gol
A Polônia sofre com baixas importantes. O goleiro titular Lukasz Skorupski (Bologna) está fora até maio por lesão, e seu reserva imediato Marcin Bulka também está lesionado. O goleiro Bartlomiej Dragowski, do Widzew Lodz, deve assumir a titularidade.
O meio-campista Nicola Zalewski (Atalanta) está suspenso por acúmulo de cartões amarelos nas eliminatórias e não poderá jogar a semifinal, embora esteja na lista para uma eventual final. O atacante Adam Buksa (Udinese) também está lesionado e foi cortado da convocação.
A boa notícia para Jan Urban é a presença confirmada de Lewandowski, Piotr Zielinski, Sebastian Szymanski, Jakub Kiwior e Matty Cash. O jovem Oskar Pietuszewski, de 17 anos, do Porto, recebeu sua primeira convocação e pode ser uma opção vinda do banco.
Escalação provável da Polônia (3-4-2-1): Bartłomiej Dragowski; Jakub Kiwior, Jan Bednarek e Mateusz Zyro; Matty Cash, Jakub Moder, Piotr Zieliński e Przemysław Frankowski; Jakub Kamiński e Sebastian Szymański; Robert Lewandowski. Técnico: Jan Urban.
Albânia: sem Daku e sem Manaj no ataque
Do lado albanês, as ausências pesam. Mirlind Daku não se recuperou de lesão a tempo. Rey Manaj, herói da vitória sobre a Sérvia com o gol decisivo em Leskovac, também está fora por problema muscular. O meia Medon Berisha é outro desfalque confirmado.
Em contrapartida, Armando Broja está na lista, mas chega com poucos minutos na temporada pelo Burnley. Myrto Uzuni, artilheiro experiente, deve assumir a posição de referência no ataque. Sylvinho convocou duas novidades na defesa: Bujar Pllana e Stavro Pilo.
Escalação provável da Albânia (4-3-3): Thomas Strakosha; Elseid Hysaj, Ardian Ismajli, Berat Djimsiti e Mario Mitaj; Ylber Ramadani, Kristjan Asllani e Qazim Laçi; Jasir Asani (Myrto Uzuni), Myrto Uzuni e Ernest Muçi. Técnico: Sylvinho.
Destaques individuais de Polônia x Albânia
Os técnicos
Jan Urban, de 63 anos, assumiu a seleção polonesa no verão de 2025 após a saída de Michal Probierz, com quem Lewandowski havia rompido relações. O retorno do capitão foi a primeira grande conquista de Urban, que restaurou a harmonia no vestiário e reconduziu o atacante à faixa de capitão.
Urban tem vasta experiência no futebol polonês, com passagens por Legia Varsóvia e outros clubes da Ekstraklasa. Seu estilo é pragmático e organizado, com ênfase em solidez defensiva e transições rápidas, algo que se encaixa bem para jogos mata-mata.
Do outro lado, Sylvinho vem realizando um trabalho transformador. O ex-lateral de Arsenal, Barcelona e Manchester City assumiu a Albânia em 2023 e levou o time à Euro 2024, onde competiu com dignidade contra Itália, Espanha e Croácia. Antes, teve passagens por Lyon e Corinthians.
Sylvinho reconhece a força da Polônia, mas destacou semelhanças com a Sérvia, equipe que a Albânia superou nas eliminatórias. O brasileiro é um estudioso tático e tem capacidade comprovada de preparar sua equipe para jogos grandes.
Análise tática
A Polônia deve atuar no esquema 3-4-2-1, sistema que Urban consolidou nas eliminatórias. Os três zagueiros centrais oferecem segurança, enquanto os alas (Cash e Frankowski) têm liberdade para avançar. Zielinski e Moder formam a dupla de meio-campo com equilíbrio entre criação e marcação.
Com a ausência de Zalewski, Jakub Kaminski e Sebastian Szymanski devem ocupar as funções de apoio atrás de Lewandowski, buscando passes entre linhas e movimentação constante para desestabilizar o bloco defensivo albanês.
A Albânia, em seu 4-3-3, aposta na compactação defensiva e nas transições rápidas. Juljan Shehu é o escudo protetor do meio-campo, com média de 2,8 desarmes por jogo nas eliminatórias. Asllani atua como construtor de jogo profundo, capaz de lançamentos longos precisos.
A principal fraqueza polonesa pode estar nas costas dos alas. Se Cash e Frankowski avançarem demais, os espaços nas laterais podem ser explorados por jogadores velozes como Jasir Asani e Arber Hoxha. A Albânia, por sua vez, pode sofrer se a Polônia conseguir impor pressão constante nas bolas aéreas, onde Lewandowski e Bednarek levam vantagem.
Prognóstico de placar exato para Polônia x Albânia
- A Albânia empatou ou venceu três dos quatro jogos como visitante.
- Sete das últimas oito partidas dos albaneses terminaram com menos de 2,5 gols.
- A Polônia foi vazada em cinco das oito partidas nas Eliminatórias, com sete gols levados
- A Albânia tem média de 0,9 tentos marcados na competição.
Resumo dos palpites para Polônia x Albânia
Melhor palpite do jogo: Empate anula: Albânia – Odd 4,20 na Betsson
Palpite alternativo: Gols em ambos os tempos: não – Odd 1,72 na Betsson
Palpite alternativo 2: Mais de 4,5 cartões – Odd 1,68 na Superbet
Palpite alternativo 3: Para a partida ter um ou dois gols – Odd 1,75 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Polônia 0 x 1 Albânia – Odd 12,00 na Betsson
