Parma x Cremonese – Palpites, análise e odds (21/03)

A 30ª rodada da Série A italiana reserva, neste sábado, 21 de março de 2026, um confronto que ganhou contornos ainda mais dramáticos nos últimos dias. Parma e Cremonese se enfrentam no Stadio Ennio Tardini em um duelo direto que já era relevante pela tabela, mas que agora carrega um fator decisivo: a mudança recente no comando técnico dos visitantes. Após 15 rodadas consecutivas sem vitória, Davide Nicola foi demitido, e Marco Giampaolo assume com menos de 72 horas de trabalho, estreando em um cenário extremamente adverso, com pressão imediata na luta contra o rebaixamento.

Do lado do Parma, o momento também exige resposta. A equipe chega abalada após a derrota por 4 x 1 para a Juventus, em uma partida marcada por um colapso no segundo tempo, com dois gols contra em sequência que desestabilizaram completamente o time. O resultado interrompeu uma sequência positiva de cinco jogos invicto e reacendeu o alerta na parte intermediária da tabela.

Agora, jogando em casa, o Parma busca retomar o controle e se afastar de vez da zona de perigo. Já a Cremonese entra em campo tentando reagir a uma sequência extremamente negativa, apostando no "efeito novo técnico" como possível ponto de virada em um momento crítico da temporada.

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Análise da partida

O Parma ocupa a 12ª colocação com 34 pontos, somando oito vitórias, dez empates e 11 derrotas, em uma campanha típica de equipe recém-promovida que ainda busca estabilidade. A venda de peças-chave como Giovanni Leoni e Ange-Yoan Bonny antes do início da temporada impactou diretamente a estrutura do time, e a aposta em Carlos Cuesta, jovem treinador de 30 anos, segue em fase de maturação. Ainda assim, o Parma já mostrou capacidade competitiva relevante, como na vitória sobre o Milan no San Siro e no empate fora contra a Fiorentina — resultados que evidenciam um time bem organizado taticamente quando executa seu plano com disciplina.

O grande problema tem sido a consistência, especialmente dentro de casa. Apesar de campanhas equilibradas como visitante, o desempenho no Tardini é abaixo do esperado, com apenas três vitórias em 15 jogos. Isso limita o crescimento na tabela e impede que o time transforme boas atuações pontuais em sequência positiva. A oscilação segue sendo o principal obstáculo para um Parma que, embora distante da zona de rebaixamento, ainda não conseguiu transformar segurança matemática em tranquilidade prática.

A Cremonese vive um cenário muito mais crítico. Após um início surpreendente, que incluiu vitória sobre o Milan na estreia e presença no meio da tabela até dezembro, a equipe entrou em colapso. Desde a vitória sobre o Lecce em dezembro de 2025, são 15 jogos sem vencer, com 11 derrotas e quatro empates — sequência que custou o cargo de Davide Nicola e mergulhou o clube na zona de rebaixamento. Agora em 18º lugar, a três pontos da salvação, a equipe entra na reta final sem margem para erro.

Os números recentes reforçam a gravidade do momento: apenas dois gols marcados e 11 sofridos nas últimas cinco partidas, além de um desempenho desastroso como visitante. Fora de casa, a Cremonese ainda não venceu na competição, acumulando uma sequência de derrotas que evidencia fragilidade estrutural e dificuldade de reação. A chegada de Marco Giampaolo representa uma tentativa de reorganização imediata, mas o contexto competitivo e emocional coloca a equipe sob enorme pressão já neste confronto.

Outros palpites para Parma x Cremonese

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Confrontos diretos

O retrospecto histórico entre Parma e Cremonese desde 2017 aponta um leve favoritismo dos visitantes, com três vitórias contra duas dos donos da casa, além de dois empates. Ainda assim, o dado mais relevante está na tendência recente: os últimos três confrontos terminaram empatados, evidenciando um equilíbrio claro entre as equipes nesse recorte mais atual.

No jogo do turno desta temporada, em 21 de setembro de 2025, no Stadio Giovanni Zini, o empate por 0 x 0 refletiu perfeitamente o perfil das duas equipes. Foi uma partida travada, com poucas oportunidades claras e uma abordagem muito mais conservadora, onde o medo de perder falou mais alto do que a ambição de vencer. Esse padrão também apareceu no confronto anterior, em maio de 2024, que terminou em 1 x 1.

Para este novo encontro, a tendência estatística reforça um cenário semelhante. Nenhum dos últimos três duelos ultrapassou a marca de dois gols, e isso não é coincidência. O Parma não costuma impor grande volume ofensivo atuando em casa, enquanto a Cremonese atravessa um momento de enorme dificuldade na criação e finalização. O histórico recente, portanto, sustenta a expectativa de mais um jogo fechado e de placar controlado.

Notícias de Parma x Cremonese

Parma

Cuesta terá problemas importantes para montar o Parma. Benjamín Cremaschi sofreu uma ruptura no menisco e está fora por tempo indeterminado, enquanto Adrián Bernabé — um dos jogadores mais consistentes da equipe na temporada — segue no departamento médico ao lado de Pontus Almqvist e Matija Frigan. A ausência de Bernabé pesa especialmente na criação, retirando qualidade do meio-campo em um time que já não produz tanto volume ofensivo.

No gol, há uma disputa aberta. Zion Suzuki vem de atuação instável contra o Torino e conviveu com problemas físicos ao longo da temporada, enquanto Edoardo Corvi, melhor avaliado do elenco na competição, tem sido seguro quando acionado e deve ganhar a vaga. A escolha pode impactar diretamente a confiança defensiva da equipe.

No ataque, Mateo Pellegrino é a principal referência, liderando o time com oito gols na Série A. Ele deve ser apoiado por Gabriel Strefezza, atuando mais próximo como segundo atacante, enquanto Mandela Keita aparece como motor do meio-campo. A organização das jogadas passa por Hans Nicolussi Caviglia, responsável por dar ritmo e qualidade à saída de bola.

Escalação provável do Parma (4-3-2-1): Corvi; Valenti, Troilo, Circati e Valeri; Keita, Ordoñez, Caviglia e Sorensen; Strefezza e Pellegrino. Técnico: Carlos Cuesta.

Cremonese

A situação da Cremonese é ainda mais delicada. Além da troca recente no comando técnico, Marco Giampaolo terá que lidar com desfalques relevantes para montar a equipe. Faris Moumbagna segue fora por lesão muscular, enquanto Federico Baschirotto e Michele Collocolo também estão indisponíveis. O golpe mais pesado, no entanto, é a ausência de Jamie Vardy, que sofreu uma contratura na coxa esquerda. O atacante inglês, com cinco gols na temporada, era uma das principais referências ofensivas e sua ausência reduz ainda mais o já limitado poder de fogo da equipe.

Sem Vardy, a responsabilidade ofensiva recai sobre Federico Bonazzoli, artilheiro do time com seis gols na Série A. O atacante recentemente encerrou um longo jejum de gols, o que pode indicar um leve ganho de confiança neste momento decisivo. Na criação, Jari Vandeputte segue como principal articulador, liderando o time em assistências, enquanto Morten Thorsby aparece como opção de chegada ao ataque vindo do meio-campo.

Taticamente, Giampaolo tem preferência pelo 4-3-1-2, mas o curto período de trabalho deve limitar mudanças mais profundas. A tendência é de uma adaptação gradual, possivelmente mantendo parte da estrutura anterior enquanto tenta implementar seus princípios. Diante do contexto, a equipe deve adotar uma postura mais cautelosa, priorizando organização defensiva antes de buscar maior ambição ofensiva.

Escalação provável da Cremonese (4-3-1-2): Audero; Barbieri, Luperto, Ceccherini e Floriani Mussolini; Bondo, Thorsby e Maleh; Vandeputte; Bonazzoli e Djuric. Técnico: Marco Giampaolo.

Destaques individuais de Parma x Cremonese

Jogador destaque · Parma Mateo Pellegrino 8 Gols na Série A — artilheiro do time 6,65 Avaliação FotMob na temporada 29 Partidas disputadas em 2025/26 #1 Maior goleador do elenco crociato Jogador destaque · Cremonese Jari Vandeputte 6,94 Avaliação FotMob — melhor do elenco 4 Assistências na Série A — mais do time 29 Partidas disputadas em 2025/26 Líder Principal criador de jogadas dos Grigiorossi

Os Técnicos

Carlos Cuesta assumiu o Parma no início da temporada com apenas 30 anos, tornando-se um dos técnicos mais jovens da história recente da Série A. Contratado para substituir Cristian Chivu, que seguiu para a Internazionale, o colombiano chegou com pouca experiência como treinador principal, mas com bagagem relevante em desenvolvimento tático em academias europeias. Sua proposta passa por um 4-3-2-1 bem estruturado, com dois meias atuando entrelinhas atrás do centroavante, priorizando organização defensiva e transições rápidas.

O Parma de Cuesta já mostrou capacidade de competir contra adversários mais fortes, como nas atuações diante de Milan e Fiorentina, quando conseguiu manter disciplina tática e compactação. O problema está justamente na irregularidade: quando o sistema perde organização, o time sofre quedas bruscas de desempenho, como ficou evidente na derrota para a Juventus. O trabalho ainda está em construção, e os altos e baixos refletem um processo que ainda busca estabilidade.

Marco Giampaolo chega à Cremonese em um cenário extremamente adverso, com a equipe há 15 jogos sem vencer e pressionada pela zona de rebaixamento. Com vasta experiência na Série A, o treinador italiano é conhecido por sua abordagem tática estruturada e por valorizar a posse de bola como forma de controle — um estilo que nem sempre se encaixa facilmente em equipes que vivem momentos de crise.

Seu sistema preferido é o 4-3-1-2, com um meia central responsável pela criação e dois atacantes mais posicionais. No entanto, o curto tempo de trabalho até esta partida deve limitar mudanças profundas. Mais do que ajustes táticos, o principal desafio imediato de Giampaolo é reconstruir a confiança do elenco, que chega fragilizado mentalmente. Antes de pensar em desempenho, a prioridade será fazer o time voltar a competir de forma minimamente consistente.

Análise Tática

No papel, o 4-3-2-1 do Parma foi desenhado para controlar o espaço vertical e proteger a linha defensiva. Os dois meias avançados, com Strefezza como principal referência criativa ao lado de outro jogador por trás de Pellegrino, buscam superioridade pelo centro. A ausência de Bernabé, porém, reduz significativamente a capacidade de criação, tornando o time mais dependente da mobilidade de Keita e de bolas longas para o centroavante.

Do outro lado, o 4-3-1-2 de Giampaolo exige um articulador capaz de conectar os setores, função que Vandeputte pode cumprir com alguma eficiência. O problema é estrutural: a Cremonese não consegue gerar volume ofensivo consistente, e sem Vardy, perde sua principal referência dinâmica. Bonazzoli e Djuric precisarão se adaptar rapidamente a um sistema recém-introduzido, o que naturalmente limita o potencial ofensivo imediato.

Taticamente, há fragilidades claras dos dois lados. O Parma tem sofrido pela lateral esquerda, especialmente em transições mal protegidas, o que pode abrir espaço para avanços de Barbieri e cruzamentos buscando Djuric. Por outro lado, a Cremonese tende a oferecer espaços nas costas quando se expõe, cenário que favorece o jogo direto do Parma em transições rápidas.

A tendência é de um início mais travado, com a Cremonese priorizando organização defensiva e o Parma tentando assumir o controle sem se expor. O fator emocional pode pesar: quanto mais o jogo permanecer empatado, maior a pressão sobre o time da casa, algo que Giampaolo pode tentar explorar mesmo com pouco tempo de trabalho.

Prognóstico de placar exato para Parma x Cremonese

🎯 Previsão de Placar Parma 1 x 0 Cremonese O Parma joga em casa com a necessidade de se reabilitar após o 1 x 4 em Turim. A Cremonese chega com um técnico estreante, sem vencer há 15 rodadas e sem o artilheiro Vardy por lesão. O histórico recente entre os clubes aponta para jogos de poucos gols: os três últimos confrontos produziram menos de dois tentos de média. O Parma não perde em casa para a Cremonese em nenhum dos três encontros no Tardini desde 2017

encontros no Tardini desde 2017 A Cremonese não vence como visitante há seis jogos consecutivos na Série A

jogos consecutivos na Série A Marco Giampaolo estreia no comando sem tempo de treinamento — é o segundo técnico adversário a estrear contra o Parma nesta temporada

Sem Vardy, a Cremonese perde sua principal referência ofensiva com cinco gols na liga

gols na liga O Parma marcou em apenas dois dos últimos cinco jogos, o que reforça a tendência de placar mínimo Previsão final: Parma vence com o mínimo, aproveitando a instabilidade dos visitantes, mas sem impor um domínio claro. Cremonese sai sem marcar pela segunda vez seguida fora de casa.

Resumo dos palpites do Lance para Parma x Cremonese