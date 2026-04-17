Palmeiras x Athletico-PR – Palpites, análise e odds (19/04)

O Palmeiras recebe o Athletico-PR neste domingo, 19 de abril de 2026, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão lidera com 26 pontos em 11 jogos e tenta manter a vantagem de seis pontos sobre Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia. Já o Furacão aparece em sexto, com 19 pontos, ainda na briga por uma vaga no G-5.

O duelo coloca frente a frente o melhor mandante da competição contra um visitante irregular, criando um cenário de favoritismo para o time paulista, mas com nuances importantes. O Palmeiras chega desgastado após a vitória por 2 x 1 sobre o Sporting Cristal pela Libertadores e será comandado pelo auxiliar João Martins, já que Abel Ferreira segue suspenso. Do outro lado, a equipe de Odair Hellmann teve a semana livre para preparação e conta com novidades no elenco.

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Análise da partida

O Palmeiras vive seu momento mais consistente na temporada. São oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota nas primeiras 11 rodadas, com aproveitamento de 78%. O time tem o melhor ataque do campeonato, com 21 gols, e uma das três defesas menos vazadas, com dez sofridos, além de saldo positivo de +11.

O desempenho como mandante é o principal trunfo alviverde. Em cinco jogos no Allianz Parque e na Arena Barueri pelo Brasileirão, foram cinco vitórias, com 12 gols marcados e quatro sofridos. O clube divide com o Fluminense o posto de melhor mandante, com 100% de aproveitamento.

No recorte geral, considerando todas as competições, o Palmeiras está invicto há 27 jogos como mandante desde agosto de 2025, com 22 vitórias e cinco empates. A marca se aproxima de uma sequência histórica do clube entre 2022 e 2023.

O empate sem gols com o Corinthians, na 11ª rodada, foi o único tropeço recente. Mesmo com superioridade numérica por boa parte do segundo tempo, a equipe não conseguiu furar o bloqueio rival. Na sequência, venceu o Sporting Cristal por 2 x 1, com gols de Murilo e Flaco López, assumindo a liderança de seu grupo na Libertadores.

O Athletico-PR retornou à Série A em 2026 após o rebaixamento de 2024 e faz campanha competitiva. São seis vitórias, um empate e quatro derrotas, desempenho que garante a sexta colocação até o momento. A maior parte dos pontos, porém, foi conquistada em casa.

Como visitante, o rendimento é mais irregular. O Furacão venceu apenas uma das cinco partidas fora, somando quatro pontos longe de Curitiba. Após um início positivo, com vitória sobre o Internacional e empate com o Bragantino, a equipe acumulou três derrotas consecutivas fora de casa.

A reação veio na rodada mais recente, com vitória por 2 x 0 sobre a Chapecoense, em Curitiba. Stiven Mendoza e Kevin Viveros marcaram no segundo tempo, após uma primeira etapa mais travada. O volume ofensivo, com 17 finalizações contra seis do adversário, reforça a força da equipe como mandante.

Outros palpites para Palmeiras x Athletico-PR

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Confrontos diretos

O histórico favorece o Palmeiras. Em 70 confrontos, são 34 vitórias alviverdes, 22 empates e 14 triunfos do Athletico-PR. Em solo paulista, a vantagem do Verdão é ainda mais evidente.

O último encontro pelo Brasileirão aconteceu em agosto de 2024, com vitória do Palmeiras por 2 x 0 fora de casa, com gols de Maurício e Estêvão. Naquele mesmo ano, o Athletico-PR havia vencido por 2 x 0 na Arena Barueri, mostrando que também pode surpreender.

Na era Abel Ferreira, o retrospecto segue positivo para o Palmeiras. Desde 2020, são seis vitórias, quatro empates e três derrotas contra o Furacão. Nesse período, o clube paulista ainda conquistou a Recopa Sul-Americana de 2022 sobre o adversário.

Notícias de Palmeiras x Athletico-PR

Palmeiras

O Palmeiras terá quatro desfalques importantes para o confronto. O volante Marlon Freitas cumpre suspensão automática após o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, e a tendência é que Lucas Evangelista assuma a vaga, como já ocorreu em outras ocasiões. A ausência mexe diretamente na estrutura do meio-campo alviverde.

Além disso, Abel Ferreira segue fora da área técnica. O treinador foi punido com sete jogos de suspensão pelo STJD por expulsões contra Fluminense e São Paulo, já cumpriu três e ainda tem quatro partidas pela frente. Com isso, o auxiliar João Martins volta a comandar a equipe à beira do gramado.

No departamento médico, o Palmeiras continua com baixas relevantes. Piquerez e Jefté seguem em recuperação, enquanto o atacante Paulinho passa por recondicionamento físico. A novidade positiva é Vitor Roque, que voltou a treinar com o elenco e pode ser relacionado pela primeira vez desde a lesão sofrida em março.

Entre os destaques individuais, Flaco López atravessa grande fase. O argentino divide a artilharia do clube no Brasileirão com Allan, Vitor Roque e Jhon Arias, todos com três gols, e ainda marcou o pênalti decisivo na Libertadores. Já Murilo também tem sido importante no ataque, chegando a 23 gols pelo clube e se consolidando entre os zagueiros mais goleadores da história alviverde.

Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven; Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa e Flaco López.

Athletico-PR

No Athletico-PR, Odair Hellmann conta com retornos importantes. O zagueiro Carlos Terán deve reforçar o sistema defensivo ao lado de Arthur Dias e Juan Felipe Aguirre. Felipe Chiqueti e Diogo Riquelme também voltam a ficar à disposição após problemas recentes.

Por outro lado, há dúvidas na equipe paranaense. Gastón Benavídez ainda se recupera de desconforto na coxa e pode ser substituído por Stiven Mendoza improvisado na ala direita. O atacante Julimar também é dúvida, enquanto Gilberto não pode atuar por cláusula contratual, já que pertence ao Palmeiras.

Kevin Viveros vive bom momento e é a principal referência ofensiva. O colombiano soma seis gols no Brasileirão e aparece entre os principais artilheiros da competição, atrás apenas de Carlos Vinícius.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Arthur Dias, Carlos Terán e Juan Felipe Aguirre; Stiven Mendoza, Patrick Portilla, Luiz Gustavo e Lucas Esquivel; Dudu Kogitzki, Felipe Chiqueti e Kevin Viveros.

Destaques individuais de Palmeiras x Athletico-PR

Jogador destaque · Palmeiras Flaco López 66 Gols pelo Palmeiras na carreira, segundo maior artilheiro estrangeiro da história do clube 25 Gols em 2025, ano em que foi artilheiro alviverde da temporada 3 Gols no Brasileirão 2026, divide a artilharia do clube na competição 2029 Vínculo até dezembro, renovado em setembro de 2025 Jogador destaque · Athletico-PR Kevin Viveros 6 Gols no Brasileirão 2026, vice-artilheiro empatado com Calleri 14 Gols totais pelo Furacão somando Série A e Série B desde 2025 41 Faltas sofridas no Brasileirão, líder absoluto na competição 6 Pênaltis sofridos desde a chegada ao Athletico, recorde no futebol brasileiro

Os Técnicos

Abel Ferreira está há mais de cinco anos no comando do Palmeiras e construiu um ciclo vitorioso, com dois Brasileirões, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três títulos estaduais. Mesmo assim, não estará à beira do campo neste domingo por conta de suspensão do STJD. O auxiliar João Martins assume novamente a função durante a partida.

No Athletico-PR, Odair Hellmann iniciou a temporada de 2026 com a missão de consolidar o clube na elite. O treinador tem conseguido dar competitividade à equipe, especialmente como mandante, utilizando um sistema com três zagueiros e alas avançados para gerar superioridade no meio-campo.

Análise Tática

O Palmeiras tende a explorar os lados do campo, com Allan e Jhon Arias abastecendo Flaco López. As bolas paradas também ganham relevância, como já demonstrado no gol de Murilo contra o Sporting Cristal. Sem Marlon Freitas, a saída de bola pelo centro perde consistência, o que pode oferecer espaços para o adversário em transições.

O Athletico-PR deve manter a estrutura com três zagueiros e apostar em velocidade no ataque. A equipe busca contra-ataques pelos corredores, especialmente com Esquivel pela esquerda, além de jogadas individuais de Kevin Viveros dentro da área. A capacidade do atacante em gerar faltas pode criar dificuldades para a defesa alviverde.

Fora de casa, o Furacão apresenta fragilidades evidentes, tendo sofrido gols em todos os jogos como visitante. Diante disso, a pressão inicial do Palmeiras, especialmente nos primeiros minutos, tende a ser determinante para forçar erros e construir vantagem ainda na etapa inicial.

Prognóstico de placar exato para Palmeiras x Athletico-PR