Palmeiras x Athletico-PR – Palpites, análise e odds (19/04)
Confira os palpites e informações de Palmeiras x Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro
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O Palmeiras recebe o Athletico-PR neste domingo, 19 de abril de 2026, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão lidera com 26 pontos em 11 jogos e tenta manter a vantagem de seis pontos sobre Flamengo, São Paulo, Fluminense e Bahia. Já o Furacão aparece em sexto, com 19 pontos, ainda na briga por uma vaga no G-5.
O duelo coloca frente a frente o melhor mandante da competição contra um visitante irregular, criando um cenário de favoritismo para o time paulista, mas com nuances importantes. O Palmeiras chega desgastado após a vitória por 2 x 1 sobre o Sporting Cristal pela Libertadores e será comandado pelo auxiliar João Martins, já que Abel Ferreira segue suspenso. Do outro lado, a equipe de Odair Hellmann teve a semana livre para preparação e conta com novidades no elenco.
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Análise da partida
O Palmeiras vive seu momento mais consistente na temporada. São oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota nas primeiras 11 rodadas, com aproveitamento de 78%. O time tem o melhor ataque do campeonato, com 21 gols, e uma das três defesas menos vazadas, com dez sofridos, além de saldo positivo de +11.
O desempenho como mandante é o principal trunfo alviverde. Em cinco jogos no Allianz Parque e na Arena Barueri pelo Brasileirão, foram cinco vitórias, com 12 gols marcados e quatro sofridos. O clube divide com o Fluminense o posto de melhor mandante, com 100% de aproveitamento.
No recorte geral, considerando todas as competições, o Palmeiras está invicto há 27 jogos como mandante desde agosto de 2025, com 22 vitórias e cinco empates. A marca se aproxima de uma sequência histórica do clube entre 2022 e 2023.
O empate sem gols com o Corinthians, na 11ª rodada, foi o único tropeço recente. Mesmo com superioridade numérica por boa parte do segundo tempo, a equipe não conseguiu furar o bloqueio rival. Na sequência, venceu o Sporting Cristal por 2 x 1, com gols de Murilo e Flaco López, assumindo a liderança de seu grupo na Libertadores.
O Athletico-PR retornou à Série A em 2026 após o rebaixamento de 2024 e faz campanha competitiva. São seis vitórias, um empate e quatro derrotas, desempenho que garante a sexta colocação até o momento. A maior parte dos pontos, porém, foi conquistada em casa.
Como visitante, o rendimento é mais irregular. O Furacão venceu apenas uma das cinco partidas fora, somando quatro pontos longe de Curitiba. Após um início positivo, com vitória sobre o Internacional e empate com o Bragantino, a equipe acumulou três derrotas consecutivas fora de casa.
A reação veio na rodada mais recente, com vitória por 2 x 0 sobre a Chapecoense, em Curitiba. Stiven Mendoza e Kevin Viveros marcaram no segundo tempo, após uma primeira etapa mais travada. O volume ofensivo, com 17 finalizações contra seis do adversário, reforça a força da equipe como mandante.
Outros palpites para Palmeiras x Athletico-PR
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Confrontos diretos
O histórico favorece o Palmeiras. Em 70 confrontos, são 34 vitórias alviverdes, 22 empates e 14 triunfos do Athletico-PR. Em solo paulista, a vantagem do Verdão é ainda mais evidente.
O último encontro pelo Brasileirão aconteceu em agosto de 2024, com vitória do Palmeiras por 2 x 0 fora de casa, com gols de Maurício e Estêvão. Naquele mesmo ano, o Athletico-PR havia vencido por 2 x 0 na Arena Barueri, mostrando que também pode surpreender.
Na era Abel Ferreira, o retrospecto segue positivo para o Palmeiras. Desde 2020, são seis vitórias, quatro empates e três derrotas contra o Furacão. Nesse período, o clube paulista ainda conquistou a Recopa Sul-Americana de 2022 sobre o adversário.
Notícias de Palmeiras x Athletico-PR
Palmeiras
O Palmeiras terá quatro desfalques importantes para o confronto. O volante Marlon Freitas cumpre suspensão automática após o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians, e a tendência é que Lucas Evangelista assuma a vaga, como já ocorreu em outras ocasiões. A ausência mexe diretamente na estrutura do meio-campo alviverde.
Além disso, Abel Ferreira segue fora da área técnica. O treinador foi punido com sete jogos de suspensão pelo STJD por expulsões contra Fluminense e São Paulo, já cumpriu três e ainda tem quatro partidas pela frente. Com isso, o auxiliar João Martins volta a comandar a equipe à beira do gramado.
No departamento médico, o Palmeiras continua com baixas relevantes. Piquerez e Jefté seguem em recuperação, enquanto o atacante Paulinho passa por recondicionamento físico. A novidade positiva é Vitor Roque, que voltou a treinar com o elenco e pode ser relacionado pela primeira vez desde a lesão sofrida em março.
Entre os destaques individuais, Flaco López atravessa grande fase. O argentino divide a artilharia do clube no Brasileirão com Allan, Vitor Roque e Jhon Arias, todos com três gols, e ainda marcou o pênalti decisivo na Libertadores. Já Murilo também tem sido importante no ataque, chegando a 23 gols pelo clube e se consolidando entre os zagueiros mais goleadores da história alviverde.
Provável escalação do Palmeiras: Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Khellven; Lucas Evangelista, Andreas Pereira, Jhon Arias e Allan; Ramón Sosa e Flaco López.
Athletico-PR
No Athletico-PR, Odair Hellmann conta com retornos importantes. O zagueiro Carlos Terán deve reforçar o sistema defensivo ao lado de Arthur Dias e Juan Felipe Aguirre. Felipe Chiqueti e Diogo Riquelme também voltam a ficar à disposição após problemas recentes.
Por outro lado, há dúvidas na equipe paranaense. Gastón Benavídez ainda se recupera de desconforto na coxa e pode ser substituído por Stiven Mendoza improvisado na ala direita. O atacante Julimar também é dúvida, enquanto Gilberto não pode atuar por cláusula contratual, já que pertence ao Palmeiras.
Kevin Viveros vive bom momento e é a principal referência ofensiva. O colombiano soma seis gols no Brasileirão e aparece entre os principais artilheiros da competição, atrás apenas de Carlos Vinícius.
Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Arthur Dias, Carlos Terán e Juan Felipe Aguirre; Stiven Mendoza, Patrick Portilla, Luiz Gustavo e Lucas Esquivel; Dudu Kogitzki, Felipe Chiqueti e Kevin Viveros.
Destaques individuais de Palmeiras x Athletico-PR
Os Técnicos
Abel Ferreira está há mais de cinco anos no comando do Palmeiras e construiu um ciclo vitorioso, com dois Brasileirões, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três títulos estaduais. Mesmo assim, não estará à beira do campo neste domingo por conta de suspensão do STJD. O auxiliar João Martins assume novamente a função durante a partida.
No Athletico-PR, Odair Hellmann iniciou a temporada de 2026 com a missão de consolidar o clube na elite. O treinador tem conseguido dar competitividade à equipe, especialmente como mandante, utilizando um sistema com três zagueiros e alas avançados para gerar superioridade no meio-campo.
Análise Tática
O Palmeiras tende a explorar os lados do campo, com Allan e Jhon Arias abastecendo Flaco López. As bolas paradas também ganham relevância, como já demonstrado no gol de Murilo contra o Sporting Cristal. Sem Marlon Freitas, a saída de bola pelo centro perde consistência, o que pode oferecer espaços para o adversário em transições.
O Athletico-PR deve manter a estrutura com três zagueiros e apostar em velocidade no ataque. A equipe busca contra-ataques pelos corredores, especialmente com Esquivel pela esquerda, além de jogadas individuais de Kevin Viveros dentro da área. A capacidade do atacante em gerar faltas pode criar dificuldades para a defesa alviverde.
Fora de casa, o Furacão apresenta fragilidades evidentes, tendo sofrido gols em todos os jogos como visitante. Diante disso, a pressão inicial do Palmeiras, especialmente nos primeiros minutos, tende a ser determinante para forçar erros e construir vantagem ainda na etapa inicial.
Prognóstico de placar exato para Palmeiras x Athletico-PR
O Palmeiras transformou o Allianz Parque e a Arena Crefisa Barueri em verdadeiras fortalezas ao longo de 2026, com 100% de aproveitamento como mandante no Campeonato Brasileiro. Dono do ataque mais produtivo da competição, o time alia volume ofensivo à pressão alta na saída de bola adversária, cenário que tende a dificultar a vida do Athletico-PR, ainda irregular como visitante.
A vitória sobre o Sporting Cristal, apesar do desgaste físico, elevou a confiança do elenco. Com Abel Ferreira suspenso, o auxiliar João Martins deve manter o modelo recente de jogo, incluindo a utilização gradual de Vitor Roque ao longo da partida, especialmente no segundo tempo.
- O Palmeiras venceu todos os cinco jogos como mandante no Brasileirão 2026, com aproveitamento de 100% em casa
- O Athletico-PR ganhou apenas uma das cinco partidas como visitante, com saldo de gols negativo fora de Curitiba
- O Alviverde tem o melhor ataque do Brasileirão, com 21 gols marcados em 11 rodadas
- O Verdão está invicto há 27 jogos como mandante em todas as competições, série iniciada em agosto de 2025
Resumo dos palpites do Lance para Palmeiras x Athletico-PR
Melhor palpite do jogo: Segundo tempo mais produtivo – Odd 2,10
Palpite alternativo: Menos de 10,5 escanteios – Odd 1,68
Palpite alternativo 2: Palmeiras mais de 5,5 chutes no gol – Odd 2,05
Palpite alternativo 3: Mais de 4,5 cartões – Odd 1,60
Palpite de placar exato: Palmeiras 2 x 0 Athletico-PR – Odd 7,00
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