O Lance! apresenta os melhores palpites para Nottingham Forest x Arsenal, pela 22ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste sábado, 17 de janeiro, às 14h30 (horário de Brasília), no City Ground, em Nottingham, na Inglaterra, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Nottingham Forest x Arsenal (17/01/2026)

Nottingham Forest e Arsenal vêm de um retrospecto recente marcado por partidas muito movimentadas, com alto volume de gols para ambos os lados. Diante da necessidade urgente de melhores resultados por parte do Forest, somada ao forte poderio ofensivo do Arsenal, o nosso palpite para gols dos dois lados ganha ainda mais força.

Nessa temporada, o Forest vem de apenas três partidas sem sofrer gols Em quatro dos últimos cinco jogos do Forest tivemos ambas as equipes marcando Das últimas sete partidas dos Gunners, em seis tivemos as duas equipes marcando gols

Outros palpites para Nottingham Forest x Arsenal

Os Gunners chegam para este confronto com amplo favoritismo. Mesmo atuando fora de casa, a sequência de dez partidas sem derrotas, com nove vitórias no período, coloca a equipe como a principal candidata ao triunfo. Soma-se a isso o fato de que, nas últimas seis partidas, o Forest sofreu o primeiro gol, o que reforça ainda mais o nosso palpite.

Bukayo Saka, mais uma vez, é a nossa principal aposta para uma atuação decisiva. E decisivo o ponta do Arsenal vem sendo nesta temporada: já são 14 participações diretas em gols, somando clube e seleção da Inglaterra, com nove gols e cinco assistências. Números que validam o nosso palpite como uma excelente opção.

Por fim, com a promessa de um jogo movimentado e com muitos gols, devido ao histórico recente do confronto e das equipes, o mercado de gols também ganha força. Em cinco das últimas seis partidas dos Gunners tivemos mais de 2,5 gols, marca que também foi superada em quatro dos últimos cinco jogos do Forest.

Análise e Forma dos Times

Nottingham Forest - Momento e escalação

Nesta temporada, o Nottingham Forest vem ficando abaixo das expectativas. Após ser uma das sensações do futebol inglês no último ano, a equipe agora apresenta muita oscilação e luta para se afastar da zona de rebaixamento. No momento, ocupa a 17ª colocação, com 21 pontos, e vem de uma sequência negativa, com cinco derrotas nas últimas seis partidas.

Em seu último compromisso, foi eliminado nos pênaltis pelo Wrexham, pela Copa da Inglaterra. Agora, recebe o líder Arsenal com a expectativa de surpreender e conquistar um bom resultado.

Provável escalação do Nottingham Forest: Matz Sels; Nicolò Savona, Jair Cunha, Morato e Oleksandr Zinchenko; Douglas Luiz, James McAtee, Dan Ndoye, Omari Hutchinson e Dilane Bakwa; Igor Jesus. Técnico: Sean Dyche.

Arsenal - Momento e escalação

O Arsenal vive uma temporada dos sonhos. Liderando as duas principais competições que disputa, a equipe vem de uma sequência de dez partidas sem derrotas, com impressionantes nove vitórias nesse período. Em seu último compromisso, venceu o Chelsea no clássico londrino, pela partida de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Para o importante confronto contra o Nottingham Forest, Arteta segue sem poder contar com os defensores Riccardo Calafiori, Piero Hincapié e Christian Mosquera, todos fora por lesão.

Provável escalação do Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães e Jurrien Timber; Martin Zubimendi, Declan Rice e Martin Odegaard; Bukayo Saka, Viktor Gyökeres e Leandro Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Confronto direto e estatísticas de Nottingham Forest x Arsenal

O histórico recente entre Nottingham Forest e Arsenal é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Nottingham Forest x Arsenal

13/09/2025 - Arsenal 3 x 0 Nottingham Forest - Premier League

26/02/2025 - Nottingham Forest 0 x 0 Arsenal - Premier League

23/11/2024 - Arsenal 3 x 0 Nottingham Forest - Premier League

30/01/2024 - Nottingham Forest 1 x 2 Arsenal - Premier League

12/08/2023 - Arsenal 2 x 1 Nottingham Forest - Premier League

Estatísticas e curiosidades de Nottingham Forest x Arsenal

Em todas as competições foram disputados 108 jogos entre as duas equipes, com 56 vitórias do Arsenal, 23 empates e 29 triunfos do Nottingham Forest Na temporada, o Nottingham Forest registra 37 gols marcados e 46 gols sofridos em 29 partidas Os Gunners registram 69 gols marcados e apenas 19 sofridos em 32 partidas da temporada O Arsenal vem de dez partidas sem derrotas, com nove vitórias no período Em quatro dos últimos cinco jogos entre as equipes tivemos mais de 2,5 gols

Comparação de Odds para Nottingham Forest x Arsenal

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Nottingham Forest Empate Arsenal Betsson 6,10 4,50 1,52 Betano 5,90 4,20 1,55 Br4bet 5,66 4,00 1,55

Resumo dos palpites do Lance! para Nottingham Forest x Arsenal

