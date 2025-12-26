Nigéria x Tunísia – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis para Nigéria x Tunísia. O confronto acontece neste sábado, 27 de dezembro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Fez Stadium, pela segunda rodada do Grupo C da Copa Africana de Nações. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Nigéria x Tunísia (27/12)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O prognóstico de empate para Nigéria x Tunísia se apoia no cenário equilibrado do Grupo C após a primeira rodada da Copa Africana de Nações. As duas seleções estrearam com vitória, a Nigéria fez 2 a 1 sobre a Tanzânia, enquanto a Tunísia venceu Uganda por 3 a 1, e chegam empatadas em pontos na liderança, o que tende a tornar o confronto mais estratégico e cauteloso.

Além disso, trata-se de um duelo entre equipes competitivas, com bom nível de organização coletiva e que não dependem exclusivamente de ações individuais. Com a classificação ainda em aberto, a tendência é de um jogo controlado, em que o risco seja calculado, especialmente nos minutos finais, aumentando a probabilidade de igualdade no placar.

A Tunísia soma três vitórias consecutivas em jogos oficiais

vitórias consecutivas em jogos oficiais A seleção tunisiana está há quatro partidas sem derrota

partidas sem derrota Nigéria e Tunísia venceram na estreia da fase de grupos, somando três pontos cada na competição

Outros palpites para Nigéria x Tunísia

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Os palpites indicam um confronto aberto entre Nigéria e Tunísia, com boas chances de gols para os dois lados. O mercado de ambas as equipes marcam ganha força pelo padrão ofensivo recente das seleções, que costumam balançar as redes com frequência e também conceder espaços defensivos, como mostram os números elevados de jogos com gols para ambos os lados.

Já o palpite em mais de 2,5 gols se apoia no contexto da estreia das equipes, quando ambas protagonizaram partidas movimentadas e com placar elevado. Para completar, o mercado de menos de 4,5 cartões aparece como opção interessante pelo perfil disciplinar das seleções, que vêm de jogos com baixo número de advertências, sugerindo um duelo competitivo, mas sem excesso de faltas.

Análise e Forma dos Times

Nigéria - Momento e escalação

A Nigéria terá pela frente o desafio mais complexo de sua campanha até aqui na Copa Africana de Nações ao enfrentar a Tunísia, em Fez. Os Super Eagles estrearam de forma positiva na competição, vencendo a Tanzânia por 2 a 1, com gols de Semi Ajayi e Ademola Lookman, em um jogo que evidenciou eficiência ofensiva, mas também alguns espaços concedidos defensivamente.

Provável escalação da Nigéria: Stanley Nwabali, Bright Osayi-Samuel, Calvin Bassey, Semi Ajayi, Zaidu Sanusi, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi, Wilfred Ndidi, Ademola Lookman, Akor Adams, Victor Osimhen. Técnico: Éric Chelle.

Tunísia - Momento e escalação

A Tunísia surge como a principal favorita para o duelo contra a Nigéria. Na estreia da Copa Africana de Nações, a Tunísia mostrou eficiência e contundência ao vencer Uganda por 3 a 1. Confiante pelo desempenho inicial, a seleção tunisiana chega motivada a manter o ritmo, buscar o resultado positivo e praticamente garantir a classificação às oitavas de final da competição.

Provável escalação da Tunísia: Aymen Dahmen, Yan Valery, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Ali Abdi, Hannibal Mejbri, Ferjani Sassi, Ellyes Skhiri, Elias Achouri, Hazem Mastouri, Elias Saad. Técnico: Sami Trabelsi.

Confronto direto e estatísticas de Nigéria x Tunísia

O histórico recente entre Nigéria e Tunísia para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Nigéria x Tunísia

23/01/2022 – Nigéria 0 x 1 Tunísia (Copa Africana de Nações)

13/10/2020 – Nigéria 1 x 1 Tunísia (Amistoso)

17/07/2019 – Tunísia 0 x 1 Nigéria (Copa Africana de Nações)

22/01/2016 – Tunísia 1 x 1 Nigéria (CHAN)

06/09/2009 – Nigéria 2 x 2 Tunísia (Eliminatórias da Copa do Mundo)

Estatísticas e curiosidades de Nigéria x Tunísia

A Tunísia está sem derrotas nos últimos quatro jogos disputados A Nigéria sofreu gols em quatro das últimas partidas da equipe A Tunísia teve mais de 2,5 gols em quatro dos cinco jogos recentes A Nigéria registrou ambas equipes marcam em seis das sete partidas recentes A Tunísia teve ambas equipes marcam em seis das oito partidas recentes

Comparação de Odds para Nigéria x Tunísia

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols:

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder. Casa Mais de 2,5 gols Menos de 2,5 gols Betsson 2,54 1,49 Betano 2,62 1,49 Br4 2,60 1,45

Resumo dos palpites do Lance para Nigéria x Tunísia

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.