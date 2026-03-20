Newcastle x Sunderland – Palpites, análise e odds (22/03)

O Tyne-Wear derby retorna a St. James' Park pela primeira vez em dez anos. Newcastle e Sunderland se enfrentam pela 31ª rodada da Premier League 2025/26, no domingo, 22 de março, em jogo que reacende uma das rivalidades mais antigas do futebol inglês.

As duas equipes estão separadas por apenas dois pontos na tabela. O Newcastle ocupa a nona posição, com 36 pontos, enquanto o Sunderland aparece em 13º, também com 36. A proximidade na classificação adiciona uma camada extra de pressão a um clássico que já carrega, por si só, um peso emocional considerável.

No primeiro confronto da temporada, em dezembro, o Sunderland venceu por 1 x 0 no Stadium of Light, graças a um gol contra de Nick Woltemade. A vitória estendeu para dez jogos a sequência sem derrotas dos Black Cats contra o Newcastle na Premier League, uma série que remonta a agosto de 2011.

O Newcastle chega ao derby pressionado pela eliminação na Liga dos Campeões. Após empatar em 1 x 1 com o Barcelona em casa, os Magpies foram goleados por 7 x 2 no Camp Nou na quarta-feira. A carga de 13 jogos entre fevereiro e março cobra seu preço físico e mental.

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Análise da partida

O Newcastle soma 10 vitórias, seis empates e 11 derrotas na Premier League, com 38 gols marcados e 39 sofridos. Os números indicam que o ataque tem produzido acima da média, mas a defesa tem cedido mais do que deveria.

Bruno Guimarães lidera a artilharia do time na liga, com nove gols, enquanto Anthony Gordon acumula 16 em todas as competições. Em casa, os Magpies venceram 53% dos jogos e marcaram em 93% das partidas.

A fragilidade defensiva, porém, é evidente: a equipe não conseguiu manter a meta intacta em 80% dos confrontos como mandante. A temporada do Newcastle ganhou destaque pela campanha europeia, mas a eliminação contra o Barcelona deixa apenas a Premier League em disputa. Com seis pontos de distância para o sexto colocado, a briga por uma vaga europeia para 2027 segue viva.

O Sunderland faz campanha digna em seu retorno à primeira divisão após oito anos. A equipe de Régis Le Bris soma nove vitórias, nove empates e nove derrotas, com 27 gols marcados e 30 sofridos. O aproveitamento geral de 44% está dentro do esperado para um time recém-promovido.

A fase recente, no entanto, preocupa. Os Black Cats perderam seis dos últimos nove jogos na liga e venceram apenas três vezes. A derrota por 1 x 0 para o Brighton no sábado passado, em casa, encerrou uma sequência positiva no Stadium of Light.

Fora de casa, o Sunderland venceu apenas três partidas em toda a temporada. O dado é significativo para quem precisa encarar um St. James' Park lotado, ambiente em que a pressão da torcida local se torna um fator decisivo.

Outros palpites para Newcastle x Sunderland

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Confrontos diretos

Em 158 encontros ao longo da história, Newcastle e Sunderland acumulam 54 vitórias para cada lado e 50 empates. A igualdade numérica reflete uma rivalidade equilibrada ao longo de mais de um século.

Na Premier League, o retrospecto recente favorece o Sunderland de forma notável. Os Black Cats não perdem para o Newcastle na primeira divisão desde agosto de 2011, quando Ryan Taylor marcou em cobrança de falta. São dez jogos sem derrota, com sete vitórias e três empates. Em seis dessas sete vitórias, o Sunderland manteve a meta intacta.

No primeiro turno desta temporada, em dezembro de 2025, o Sunderland venceu por 1 x 0, com o gol contra de Woltemade, em uma partida com poucas chances claras para ambos os lados.

O Newcastle não marca mais de um gol contra o Sunderland na Premier League desde outubro de 2010, quando Kevin Nolan fez um hat-trick na goleada por 5 x 1.

A última vitória do Newcastle em St. James' Park sobre o Sunderland na liga ocorreu em agosto de 2011 (1 x 0). Desde então, foram três empates e duas derrotas em cinco jogos como mandante no derby.

Notícias de Newcastle x Sunderland

Newcastle

Eddie Howe enfrenta problemas sérios no meio-campo. Bruno Guimarães segue fora com lesão no tendão da coxa desde fevereiro e não tem previsão de retorno antes da pausa internacional. Lewis Miley também está indisponível, com lesão muscular.

A principal dúvida é Sandro Tonali. O italiano saiu lesionado da derrota para o Barcelona com um problema na região da virilha. Exames revelaram apenas um edema leve, sem dano estrutural, mas Howe classificou o jogador como "dúvida" e deve avaliar sua condição até o último momento.

Fabian Schär (tornozelo) e Emil Krafth (joelho) também estão fora. Jacob Ramsey retorna de suspensão e deve assumir o meio-campo ao lado de Joelinton e Nick Woltemade, caso Tonali não jogue.

Anthony Gordon deve ser o principal armador do ataque, com Harvey Barnes e Jacob Murphy nos flancos.

Provável escalação do Newcastle (4-3-3): Ramsdale; Livramento, Thiaw, Botman e Hall; Tonali (Ramsey), Joelinton e Murphy; Woltemade, Gordon e Barnes. Técnico: Eddie Howe.

Sunderland

Le Bris admitiu que o elenco "está lutando" com o volume de lesões. Dan Ballard saiu com problema no tendão da coxa contra o Brighton e é dúvida séria. Bertrand Traoré, Jocelin Ta Bi, Romaine Mundle e Nilson Angulo estão fora da partida.

Robin Roefs e Nordi Mukiele treinam com o grupo, mas Le Bris reconheceu que há risco em utilizá-los. Se Mukiele não jogar, Trai Hume pode atuar na lateral direita, com Reinildo (recuperado) assumindo a esquerda.

Wilson Isidor também é dúvida por uma lesão não revelada. Brian Brobbey, poupado contra o Brighton, deve estar disponível.

Granit Xhaka retornou ao time e será fundamental na organização do meio-campo. O suíço lidera a equipe em passes (765), assistências na liga (cinco) e chances criadas (18).

Provável escalação do Sunderland (4-2-3-1): Roefs (Ellborg); Hume, Geertruida, Alderete e Reinildo; Xhaka e Sadiki; Talbi, Diarra e Rigg; Brobbey. Técnico: Régis Le Bris.

Destaques individuais de Newcastle x Sunderland

Jogador destaque · Newcastle Anthony Gordon 16 Gols em todas as competições na temporada 7 Gols na Premier League 2025/26 93% Jogos do Newcastle em casa com pelo menos um gol 15 Gols após atuar em posição mais centralizada Jogador destaque · Sunderland Granit Xhaka 765 Passes na Premier League — líder do Sunderland 5 Assistências na liga — líder da equipe 18 Chances criadas — principal armador dos Black Cats 52.9 Passes por jogo — maior média do elenco

Os Técnicos

Eddie Howe comanda o Newcastle desde novembro de 2021 e vive sua temporada mais desgastante. A campanha europeia esticou o calendário e expôs a necessidade de um elenco mais profundo.

O treinador inglês utiliza um 4-3-3 como formação base, mas tem variado para um 4-2-3-1 em jogos de maior exigência defensiva. A perda de Bruno Guimarães enfraqueceu o setor que Howe mais valoriza: o controle do meio-campo.

Régis Le Bris está em sua primeira temporada na Premier League após conduzir o Sunderland ao acesso via playoff em maio de 2025. O técnico francês prioriza organização tática, linhas compactas e transições rápidas. A vitória no primeiro derby, em dezembro, foi construída sobre esses princípios.

Le Bris enfrenta agora o desafio de manter a competitividade com uma lista de desfalques que não para de crescer.

Análise Tática

O Newcastle deve montar um 4-3-3, com Gordon operando entre a ponta esquerda e a posição de segundo atacante. Sem Bruno Guimarães e possivelmente sem Tonali, o meio-campo perde qualidade na construção e na recuperação de bola. Joelinton terá papel central na imposição física, enquanto Murphy e Barnes oferecem velocidade pelos flancos.

O Sunderland tende a jogar em um 4-2-3-1 compacto, com Xhaka e Sadiki como dupla de contenção. A estratégia de Le Bris em jogos fora de casa privilegia o bloco baixo e a saída rápida em contra-ataque, modelo que funcionou no primeiro turno.

A ausência de Ballard na zaga pode abrir espaço para o Newcastle explorar bolas aéreas, setor em que Thiaw e Botman são referências. Por outro lado, o Sunderland pode tirar vantagem da fragilidade defensiva dos Magpies, que sofreram gols em oito jogos consecutivos na liga.

Xhaka será o ponto de equilíbrio do meio-campo visitante. Sua capacidade de distribuição (52.9 passes por jogo) e leitura de jogo podem neutralizar a pressão alta do Newcastle, que tende a se desorganizar quando superada na primeira linha de marcação.

Prognóstico de placar exato para Newcastle x Sunderland

🎯 Previsão de Placar Newcastle 1 x 0 Sunderland O Newcastle chega desgastado pela eliminação na Champions League, mas conta com o fator casa e a necessidade de encerrar uma sequência de dez jogos sem vencer o rival na Premier League. O calendário agora se limita ao campeonato nacional, o que pode liberar energia mental e física. O Sunderland tem a tradição recente no clássico a seu favor, mas enfrenta uma crise de lesões que compromete setores importantes do elenco. A equipe venceu apenas três jogos fora de casa em toda a temporada. O histórico aponta para partidas de poucos gols, e o cenário de vitória magra é o mais provável para qualquer um dos lados. O Newcastle não vence o Sunderland na Premier League há dez jogos consecutivos, desde agosto de 2011

jogos consecutivos, desde agosto de 2011 O Sunderland venceu apenas três partidas fora de casa em toda a temporada 2025/26

partidas fora de casa em toda a temporada 2025/26 Seis das sete vitórias do Sunderland na sequência invicta contra o Newcastle terminaram sem sofrer gols

do Sunderland na sequência invicta contra o Newcastle terminaram sem sofrer gols O Newcastle disputou 13 jogos entre fevereiro e março, incluindo Liga dos Campeões, o que pode afetar o rendimento físico A análise sugere uma vitória magra do Newcastle. O fator casa, o apoio de St. James' Park e o fim das obrigações europeias devem dar ao time de Howe a intensidade necessária para quebrar a sequência negativa no derby. O Sunderland, enfraquecido por lesões e com rendimento limitado fora de casa, tende a ter dificuldades para impor seu jogo. Um gol vindo de bola parada ou de uma jogada individual de Gordon pode definir o confronto.

Resumo dos palpites do Lance para Newcastle x Sunderland