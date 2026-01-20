O Lance! apresenta os melhores palpites para Newcastle x PSV, pela sétima rodada da Champions League 2025/26. O confronto acontece nesta quarta-feira, 21 de janeiro, às 17h00 (horário de Brasília), no St. James Park, em Newcastle na Inglaterra, com transmissão ao vivo na HBO Max. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Newcastle x PSV (21/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O momento da equipe do PSV é espetacular. Líder com ampla vantagem na Eredivisie, o Campeonato Holandês, a equipe vem dominando a competição. Na Champions League, são quatro partidas consecutivas sem derrota, mostrando-se um adversário extremamente perigoso. Isso se reflete no padrão de jogo: na maioria das vezes, consegue impor seu ritmo, controlar as ações defensivas e ofensivas e abrir o placar.

Acompanhando esse excelente momento dos holandeses e o histórico recente de partidas, o palpite para o PSV marcar o primeiro gol surge como uma excelente opção.

Em nove dos últimos dez jogos o PSV saiu à frente no marcador Em três das últimas quatro partidas do Newcastle a equipe saiu atrás no placar Em 80% das vezes que o PSV marcou o primeiro gol conseguiu sair com a vitória

Outros palpites para Newcastle x PSV

O meia-atacante Harvey Barnes vem se destacando nas partidas mais recentes do Newcastle. Nos últimos quatro jogos, marcou quatro gols e já soma 11 na temporada, em 32 partidas. Na Champions League, o inglês também tem quatro gols, e nosso palpite acompanha esse bom momento para o próximo confronto.

As duas equipes registram alto volume de escanteios em suas partidas. Muito disso se deve ao perfil de jogo de ambas, com maior posse de bola, mais finalizações e, consequentemente, mais escanteios gerados. O Newcastle apresenta média de 6,7 por jogo, enquanto o PSV vem com 7,3. Além disso, em todas as últimas cinco partidas do time inglês, a linha foi superada, o que reforça nosso palpite.

Acompanhando o bom desempenho ofensivo dos visitantes e o retrospecto recente do Newcastle, o palpite para uma partida bastante movimentada, com muitos gols, aparece como uma opção de valor. Nas últimas dez partidas, o PSV registra média de 3,1 gols marcados, enquanto os Magpies têm média de 1,5 por jogo.

Análise e Forma dos Times

Newcastle - Momento e escalação

A equipe do Newcastle vive um momento de crescimento na temporada, com resultados positivos que a levaram à oitava colocação na Premier League. Nas últimas seis partidas, foram quatro vitórias, porém a derrota no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa para o Manchester City e o empate sem gols contra o Wolverhampton acabaram esfriando a sequência.

Na Champions League, a equipe ocupa atualmente a 12ª posição, com três vitórias, um empate e duas derrotas, somando dez pontos. Nas duas rodadas restantes, o objetivo é garantir a classificação direta para a fase de mata-mata da competição.

Provável escalação do Newcastle: Aaron Ramsdale; Kieran Trippier, Malick Thiaw, Fabian Schär e Lewis Hall; Joelinton, Bruno Guimarães e Sandro Tonali; Harvey Barnes, Nick Woltemade e Anthony Gordon. Técnico: Eddie Howe.

PSV - Momento e escalação

Os holandeses do PSV vivem uma excelente fase na temporada. Líderes da Eredivisie, com 16 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, a equipe vem de nove vitórias nas últimas dez partidas. Na Champions League, ocupa a 21ª posição, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

O objetivo é aproveitar o bom momento, conquistar resultados positivos nas duas rodadas restantes e confirmar a classificação para a próxima fase da competição.

Provável escalação do PSV: Matej Kovár; Sergiño Dest, Jerdy Schouten, Yarek Gasiorowski e Anass Salah-Eddine; Denis Man, Mauro Júnior, Joey Veerman e Ivan Perisic; Guus Til e Ricardo Pepi. Técnico: Peter Bosz.

Confronto direto e estatísticas de Newcastle x PSV

O histórico recente entre Newcastle e PSV é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Newcastle x PSV

14/04/2004 - Newcastle 2 x 1 PSV - Copa da UEFA

08/04/2004 - PSV 1 x 1 Newcastle - Copa da UEFA

05/11/1997 - Newcastle 0 x 2 PSV - Champions League

02/10/1997 - PSV 1 x 0 Newcastle - Champions League

Estatísticas e curiosidades de Newcastle x PSV

Em todas as competições foram disputados quatro jogos entre as duas equipes, com uma vitória do Newcastle, um empate e dois triunfos do PSV O PSV marcou o primeiro gol em nove dos últimos dez jogos que disputou Harvey Barnes registra 11 gols e duas assistências na temporada Em todos os últimos cinco jogos do Newcastle tivemos mais de 10,5 escanteios O PSV vem de média de 3,1 gols marcados por partida nos últimos dez jogos



Comparação de Odds para Newcastle x PSV

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Resumo dos palpites do Lance! para Newcastle x PSV

