O Lance! apresenta os melhores palpites para Al-Ahli x Al-Ittihad, pela 25ª rodada do Campeonato Saudita. O confronto acontece nesta sexta-feira, 06 de março, às 16h00 (horário de Brasília), no Alinma Stadium, na Arábia Saudita, com transmissão ao vivo no Bandsports, Canal GOAT no YouTube e SporTV. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Al-Ahli x Al-Ittihad (06/03/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O clássico da cidade de Jeddah entre Al-Ahli e Al-Ittihad promete ser um grande confronto. Com duas equipes que apresentam bom volume ofensivo ao longo da temporada, a expectativa é de uma partida aberta, com oportunidades de gol para ambos os lados. No Campeonato Saudita, as equipes registram médias de 1,9 e 1,6 gols marcados por partida, respectivamente, além de um retrospecto recente positivo de resultados.

Diante desse cenário e do potencial ofensivo demonstrado por ambos os times, a expectativa é de um duelo movimentado, com boas chances de vermos gols para os dois lados, reforçando o nosso prognóstico.

Em quatro dos últimos cinco jogos do Al-Ittihad tivemos gols para ambas as equipes O Al-Ahli registra média de 2,4 gols marcados nas últimas dez partidas Nas últimas dez partidas do Al-Ittihad tivemos média de 3,0 gols totais

Outros palpites para Al-Ahli x Al-Ittihad

Vindo de uma sequência impressionante de 16 partidas sem derrotas — com 14 vitórias no período —, o Al-Ahli tem apresentado atuações dominantes. A equipe costuma assumir o protagonismo das partidas, controlando as ações e impondo um ritmo ofensivo intenso. Esse domínio se reflete também no placar, já que o Al-Ahli abriu o marcador em quatro dos últimos cinco jogos disputados.

Esse padrão também aparece no histórico recente contra o Al-Ittihad, com o Al-Ahli inaugurando o placar em quatro dos últimos cinco confrontos diretos. Diante desse cenário, nosso palpite acompanha a tendência de que os donos da casa voltem a abrir o marcador neste duelo.

O grande destaque da equipe é Ivan Toney. Com 31 gols em 35 partidas disputadas na temporada, o atacante inglês lidera a artilharia do Campeonato Saudita, somando 23 gols em 23 jogos e mantendo média impressionante. Assim, nosso palpite também acompanha a expectativa de mais uma atuação decisiva do artilheiro do Al-Ahli.

No aspecto disciplinar, as duas equipes apresentam números relativamente controlados. Nas últimas dez partidas, registram médias de 1,8 e 1,7 cartões recebidos por jogo, respectivamente. Além disso, em quatro dos últimos cinco jogos do Al-Ahli tivemos menos de 4,5 cartões no total. Diante desse padrão, o palpite para que o número de advertências permaneça abaixo da linha estabelecida surge como uma opção bastante consistente.

Análise e Forma dos Times

Al-Ahli - Momento e escalação

O Al-Ahli segue na perseguição ao líder Al-Nassr, ocupando a segunda colocação da Liga Saudita com 59 pontos, apenas dois a menos que o rival. Vivendo excelente temporada, a equipe acumula uma sequência de 16 partidas consecutivas sem derrotas, além de chegar embalada por cinco vitórias seguidas na competição.

No compromisso mais recente, venceu o Al-Riyadh por 1 a 0, mantendo o ótimo momento. Agora, recebe o Al-Ittihad com o objetivo de manter o embalo, conquistar mais um resultado positivo e seguir pressionando o Al-Nassr na disputa pela liderança.

Provável escalação do Al-Ahli: Édouard Mendy; Merih Demiral, Roger Ibañez, Zakaria Al-Hawsawi e Mohammed Abdulrahman; Valentin Atangana, Franck Kessié e Ziyad Al-Johani; Matheus Gonçalves, Ivan Toney e Wenderson Galeno. Técnico: Matthias Jaissle.

Al-Ittihad - Momento e escalação

O Al-Ittihad também vive bom momento na temporada, acumulando seis partidas consecutivas sem derrotas, com quatro vitórias nesse período. A equipe ocupa atualmente a quinta colocação da Liga Saudita, somando 42 pontos, porém ainda distante do líder da competição.

No compromisso mais recente, venceu o Al-Khaleej por 1 a 0, confirmando a boa fase. Agora, visita o Al-Ahli no clássico da cidade de Jeddah, com o objetivo de conquistar um resultado positivo e encurtar a distância para os primeiros colocados da competição.

Provável escalação do Al-Ittihad: Predrag Rajkovic; Muhannad Al-Shanqeeti, Danilo Pereira, Ahmed Sharahili e Hasan Kadesh; Mahamadou Doumbia, Fabinho, Moussa Diaby, Houssem Aouar e Mario Mitaj; Youssef En-Nesyri. Técnico: Sérgio Conceição.

Confronto direto e estatísticas de Al-Ahli x Al-Ittihad

O histórico recente entre Al-Ahli e Al-Ittihad é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Al-Ahli x Al-Ittihad

08/11/2025 - Al-Ittihad 0 x 1 Al-Ahli - (Campeonato Saudita)

05/04/2025 - Al-Ahli 2 x 2 Al-Ittihad - (Campeonato Saudita)

31/10/2024 - Al-Ittihad 1 x 0 Al-Ahli - (Campeonato Saudita)

01/04/2024 - Al-Ahli 1 x 0 Al-Ittihad - (Campeonato Saudita)

06/10/2023 - Al-Ittihad 1 x 0 Al-Ahli - (Campeonato Saudita)

Estatísticas e curiosidades de Al-Ahli x Al-Ittihad

Em todas as competições foram disputados 62 jogos entre as duas equipes, com 22 vitórias do Al-Ahli, 19 empates e 21 triunfos do Al-Ittihad Nessa temporada o Al-Ahli registra 86 gols marcados e 33 gols sofridos em 38 partidas O Al-Ittihad vem com 69 gols marcados e 41 gols sofridos nas 36 partidas disputadas na temporada Ivan Toney registra 31 gols marcados e oito assistências em 35 partidas disputadas pelo Al-Ahli O Al-Ahli vem de 16 partidas consecutivas sem derrotas

Comparação de Odds para Al-Ahli x Al-Ittihad

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Resumo dos palpites do Lance para Al-Ahli x Al-Ittihad

