Nantes x Strasbourg – Palpites, análise e odds (22/03)

O retorno de Vahid Halilhodzic ao banco do FC Nantes marca um evento importante para o clube. Aos 73 anos, o ex-artilheiro emblemático tenta reerguer uma equipe em dificuldades, 17ª colocada, com apenas quatro vitórias em 25 rodadas e um ataque muito fraco (22 gols marcados). La Beaujoire não tem sido um caldeirão: duas vitórias em 13 jogos como mandante, nove derrotas e um saldo de gols de -19. Halilhodzic aposta em um discurso direto e realista para motivar seus jogadores, tendo como objetivo prioritário a vaga de repescagem.

O Strasbourg, comandado por Gary O'Neil desde janeiro, ocupa uma posição mais confortável, com 37 pontos. Mas a dinâmica segue frágil: apenas uma vitória nos últimos sete jogos, com quatro empates e duas derrota. Fora de casa, o Strasbourg venceu apenas três de seus 13 jogos, mas a solidez recente contra o Nantes em La Beaujoire (seis vitórias nos últimos sete confrontos como visitante) confere uma vantagem psicológica.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

A temporada do FC Nantes é extremamente complicada. Com apenas quatro vitórias em 25 jogos, os Canaris ocupam a 17ª posição, com somente dois pontos atrás do AJ Auxerre, provisoriamente na vaga de repescagem. Halilhodzic já é o terceiro treinador da temporada, depois de Stéphane Gilli e Ahmed Kantari, substituídos na tentativa de relançar um elenco que perdeu suas referências.

O desempenho como mandante é catastrófico: duas vitórias em 13 jogos, nove derrotas e o menor total de pontos em La Beaujoire nesta temporada. O ataque está anêmico, com apenas 22 gols marcados, enquanto a defesa sofreu 42 gols, resultando em um saldo de -20. A fase recente é negativa: sete derrotas em oito jogos, com uma única vitória por 1 x 0 contra o Le Havre em fevereiro.

Para o RC Strasbourg, a situação é mais estável na classificação, mas a forma recente preocupa: apenas uma vitória nos últimos sete jogos (quatro empates e duas derrotas), com o último triunfo datando de 22 de fevereiro, contra o Lyon (3 x 1). Sob o comando de Gary O'Neil, o Strasbourg prioriza a solidez defensiva e tende a acumular empates (quatro em nove jogos desde sua chegada).

A equipe alsaciana soma 40 gols marcados e 31 sofridos na temporada, impulsionada por Joaquín Panichelli (14 gols), Martial Godo (sete gols) e Junior Enciso. Com um elenco jovem (média de 21,5 anos, a mais baixa da Ligue 1) e talentoso, o Strasbourg demonstra regularidade e disciplina. Fora de casa, o balanço é razoável para um time de meio de tabela: três vitórias em 13 jogos, seis empates e quatro derrotas.

Outros palpites para Nantes x Strasbourg

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

Em 32 confrontos entre FC Nantes e RC Strasbourg, o histórico é relativamente equilibrado: 15 vitórias do Nantes, 14 do Strasbourg e três empates.

No entanto, a tendência recente pende claramente a favor dos alsacianos. O Strasbourg venceu seis dos últimos sete jogos como visitante em La Beaujoire, considerando todas as competições, e o Nantes não supera o Strasbourg em casa há oito anos.

O jogo de ida, disputado em 2 de agosto de 2025 na Meinau, terminou com vitória do Strasbourg por 1 x 0. Os três últimos confrontos entre as duas equipes tiveram menos de 1,5 gol, o que evidencia que esses duelos costumam ser fechados e taticamente disputados.

Notícias de Nantes x Strasbourg

Nantes: elenco praticamente completo

Para sua estreia, Vahid Halilhodzic pode contar com um grupo praticamente completo. Kelvin Amian retorna de suspensão, e apenas Bahmed Deuff e Francis Coquelin seguem fora por lesão. Com duas semanas de trabalho, o técnico bósnio deve priorizar o rigor defensivo e a intensidade física, como em sua passagem anterior pelo Nantes. Fabien Centonze é muito consistente na defesa, enquanto Rémy Cabella agrega qualidade técnica e Matthis Abline representa uma ameaça permanente na área. Anthony Lopes transmite segurança no gol, e a zaga formada por Awaziem, Youssif e Cozza precisará se mostrar sólida.

Escalação provável do Nantes (3-5-2): Lopes – Awaziem, Youssif, Cozza – Amian, Kaba, Leroux, Lepenant, Machado – El-Arabi, Abline. Técnico: Vahid Halilhodzic.

Strasbourg: departamento médico lotado

Do lado do Strasbourg, o departamento médico segue cheio. Emmanuel Emegha e Diego Moreira estão fora, assim como Junior Mwanga, Aaron Anselmino e Chilwell, o que pode complicar o esquema de Gary O'Neil. No ataque, Joaquín Panichelli e Martial Godo formam uma dupla ofensiva eficiente. Samir El Mourabet segue sendo a peça-chave do meio-campo strasburguês e será novamente o termômetro de sua equipe.

Escalação provável do Strasbourg (4-2-3-1): Penders – G. Doué, Högsberg, Omobamidele, Ouattara – El Mourabet, Barco – Yassine, Enciso, Godo – Panichelli. Técnico: Gary O'Neil.

Destaques individuais de Nantes x Strasbourg

Jogador destaque · Nantes Matthis Abline 4 Gols na Ligue 1 2025/26 14 Gols na Ligue 1 1,8 Dribles por jogo 26 Jogos disputados Jogador destaque · Strasbourg Joaquín Panichelli 7 Gols na Ligue 1 2025/26 14 Gols em todas as competições 7,06 Nota média WhoScored 24 Jogos disputados

Os técnicos

Vahid Halilhodzic, 73 anos, retorna ao Nantes com a missão de manter o clube na Ligue 1. Sua experiência internacional e seu conhecimento do clube são trunfos valiosos. Seu plano: solidez defensiva, intensidade física e marcação sob pressão nas transições. Com Cabella como armador e a dupla de volantes Kaba-Lepenant para proteger a defesa, o Nantes deve jogar compacto e buscar explorar os flancos do Strasbourg, sobretudo se Chilwell estiver ausente. As bolas paradas e os contra-ataques rápidos provavelmente serão as melhores armas ofensivas dos Canaris.

Gary O'Neil, 32 anos, aposta na juventude e no pragmatismo. Seu Strasbourg é disciplinado defensivamente, mas carece de regularidade ofensiva: apenas uma vitória em sete jogos. A dupla Godo-Panichelli constitui a principal ameaça. A provável ausência de Chilwell pode desequilibrar o flanco esquerdo e abrir uma brecha para o Nantes explorar.

Análise tática

O Nantes deve se alinhar em um 3-5-2 sob Halilhodzic, com um bloco compacto e prioridade clara à solidez defensiva.

O problema do Nantes está identificado: o setor ofensivo é apático. Com apenas 22 gols marcados em 25 partidas, o clube tem um dos piores números da Ligue 1. Para ter chances de vencer, Halilhodzic precisará apostar nas bolas paradas e nas transições rápidas, em vez de uma posse de bola estéril.

O Strasbourg deve atuar no 4-2-3-1, com Panichelli e Godo. Enciso ocupará o flanco direito, enquanto o lado esquerdo precisará ser repensado em caso de ausência de Chilwell, com Barco podendo recuar para a lateral.

A indisponibilidade de Chilwell obriga o Strasbourg a reorganizar todo o seu corredor esquerdo. O Nantes pode explorar essa falha mirando esse lado nas fases de transição.

La Beaujoire promete ferver. Halilhodzic convocou a torcida a empurrar o time, e o público do Nantes costuma responder nos momentos difíceis. Essa atmosfera pode pesar sobre um elenco do Strasbourg muito jovem e, por vezes, mentalmente frágil longe de casa.

Os dados apontam para uma partida fechada, com poucas chances claras de gol. Os três últimos confrontos entre as duas equipes geraram menos de 1,5 gol cada.

Prognóstico de placar exato para Nantes x Strasbourg

🎯 Previsão de Placar Nantes 1 x 1 Strasbourg Este é um jogo armadilha para o Strasbourg, e o Nantes precisa de um estalo. A chegada de Halilhodzic vai provocar uma descarga de energia em La Beaujoire, mas o Nantes segue limitado tecnicamente e um novo treinador não muda o nível individual de uma hora para outra. Os três últimos confrontos diretos tiveram menos de 1,5 gol cada, evidenciando duelos fechados e taticamente disputados.

O Strasbourg empatou quatro dos últimos sete jogos na Ligue 1 e vem de dois 0 x 0 consecutivos.

O Nantes tem apenas duas vitórias em 13 jogos como mandante e o pior ataque da competição, com 22 gols em 25 rodadas.

O efeito de novo treinador é real: Halilhodzic transformou o Nantes em sua primeira passagem e convocou a torcida a empurrar o time. Previsão final: O histórico indica que o Nantes deve abrir o placar em uma bola parada ou jogada de transição, impulsionado pela energia da torcida. O Strasbourg empatará no segundo tempo graças à sua superioridade técnica, provavelmente com Panichelli. Um 1 x 1 que daria o primeiro ponto a Halilhodzic para iniciar sua missão pela permanência.

Resumo do palpites do Lance para Nantes x Strasbourg