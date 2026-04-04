Monaco x Olympique de Marselha – Palpites, análise e odds (05/04)

A 28ª rodada da Ligue 1 se encerra neste domingo, 5 de abril, no Stade Louis II, com um verdadeiro confronto direto: Monaco (6º lugar, 46 pontos) recebe o Marselha (3ª posição, 49 pontos) em um duelo que pode embaralhar a corrida pela Champions League. Uma vitória dos monegascos os colocaria na mesma pontuação do OM, enquanto os marselheses buscarão defender sua posição no pódio após a derrota para o Lille antes da pausa para Data FIFA.

As duas equipes chegam com dinâmicas opostas. O Monaco vem embalado por uma sequência impressionante de seis vitórias consecutivas e está invicto há nove partidas, enquanto o Marselha tem dificuldades para reencontrar seu ritmo após a derrota no Vélodrome (1 x 2) para o LOSC. Os marselheses ainda terão de lidar com a ausência de Mason Greenwood, suspenso, o que priva Habib Beye de seu artilheiro e muda radicalmente os planos ofensivos da equipe.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

A grande história deste final de temporada na Ligue 1 é a recuperação espetacular do Monaco. No fim de janeiro, os monegascos tinham 14 pontos de desvantagem para o Marseille. Hoje, sob o comando de Sébastien Pocognoli, tudo mudou. Seis vitórias seguidas no campeonato, incluindo triunfos de peso em Lens (2 x 3), no PSG (1 x 3) e Lyon (1 x 2).

Folarin Balogun é o símbolo dessa transformação. O atacante americano marcou sete vezes nos últimos sete jogos em todas as competições, incluindo cinco gols nas últimas cinco partidas da Ligue 1. Uma sequência que apenas Kevin Volland havia conseguido, em 2020. Em preparação para a Copa do Mundo deste verão, que será disputada em solo americano, Balogun está muito bem e pode decidir o duelo no Stade Louis II.

Atrás dele, o Monaco construiu uma espinha dorsal sólida. O reposicionamento de Denis Zakaria na zaga, a retomada de forma de Akliouche e a regularidade de Golovin dão ao clube do Principado uma base confiável. O resultado: com sete vitórias em 11 jogos em 2026, o Monaco é a segunda melhor equipe da Ligue 1 no ano, atrás apenas do PSG.

Na contramão, o Olympique de Marselha chega com incertezas. A derrota para o Lille (1 x 2), quando o OM estava na frente do placar, reacendeu as dúvidas e aproximou Lyon e Lille na briga pelo pódio. Habib Beye, no cargo há um mês e meio, trouxe um sopro ofensivo, mas a defesa segue frágil fora de casa.

Antes desse revés anterior à janela de seleções, os olimpianos haviam enfileirado três vitórias consecutivas: Lyon (3 x 2), Toulouse (0 x 1) e Auxerre (1 x 0), impulsionados pelo trio Greenwood–Aubameyang–Paixão. Porém, Mason Greenwood, artilheiro do OM na Ligue 1 com 15 gols, estará suspenso para esta partida. Um duro golpe para Beye e sua equipe, que somaram apenas três pontos nos últimos quatro jogos como visitante. Diante de um Monaco em plena confiança, a missão se anuncia muito complicada.

Outros palpites para Monaco x Olympique de Marselha

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações

Confrontos diretos

Os cinco últimos encontros entre Monaco e Marselha refletem uma rivalidade perfeitamente equilibrada: duas vitórias para cada lado e um empate. A alternância domina nos últimos anos, e nenhum dos dois clubes conseguiu construir uma vantagem duradoura.

O jogo de ida, no Vélodrome, em 14 de dezembro de 2025 (16ª rodada), terminou com vantagem para o OM, vencedor por 1 x 0 graças a Mason Greenwood. Sob o comando de Roberto De Zerbi, o Olympique dominou as ações contra um Monaco ainda em fase de adaptação com Pocognoli.

Mas no Louis II, o cenário é diferente. Em abril de 2025, o Monaco aplicou uma goleada de 3 x 0 no Marseille, com gols de Minamino, Embolo e Zakaria. Aliás, nas duas últimas vezes em que recebeu o OM, o clube do Principado venceu em ambas (3 x 2 em 2023, 3 x 0 em 2025). O Stade Louis II segue sendo um terreno muito complicado para os marselheses, e o histórico recente confirma que o Monaco costuma dar a última palavra ali.

Notícias de Monaco x Olympique de Marselha

Monaco

O departamento médico monegasco segue cheio, mas o clube encontrou soluções. Takumi Minamino, Mohammed Salisu e Vanderson estão fora pelo restante da temporada, Caio Henrique ficará ausente por algumas semanas, e Kassoum Ouattara se machucou durante a pausa.

Paul Pogba se aproxima de um retorno: ele participou de um amistoso contra o Brentford, mas ainda carece de ritmo para ser titular. Uma entrada no decorrer da partida é provável. Eric Dier e Christian Mawissa, ausentes desde outubro, não são esperados. Pape Cabral segue como dúvida.

Em campo, Folarin Balogun é o símbolo dessa equipe em grande fase, com cinco jogos consecutivos na Ligue 1 balançando as redes. O trio Akliouche–Balogun–Golovin funciona a todo vapor, enquanto Lamine Camara e Jonathan Bamba garantem o equilíbrio no meio-campo.

Escalação provável do Monaco (3-4-3): Lukás Hradecky; Thilo Kehrer, Denis Zakaria e Wout Faes; Krépin Diatta, Lamine Camara, Jonathan Bamba e Simon Adingra; Maghnes Akliouche, Folarin Balogun e Aleksandr Golovin Treinador: Sébastien Pocognoli.

Olympique de Marselha

Do lado do OM, a grande ausência é a de Mason Greenwood, suspenso. Sem seu artilheiro (15 gols na Ligue 1), Habib Beye precisa repensar sua dinâmica ofensiva. Ethan Nwaneri ou Quinten Timber podem ser acionados em posições mais avançadas para compensar.

A zaga também está desfalcada: Nayef Aguerd está fora por várias semanas (pubalgia) e Leonardo Balerdi é dúvida. Caso Balerdi não possa jogar, Pavard será o único zagueiro de ofício disponível entre os titulares habituais.

Pierre-Emerick Aubameyang, autor de dois gols contra o Lyon antes da pausa, será o principal responsável pela ameaça ofensiva. Igor Paixão, que marcou duas vezes em março, trará sua velocidade pelo lado do campo. Pierre-Emile Höjbjerg será o fiador da solidez no meio-campo.

Escalação provável do Marseille (3-4-3): Gerónimo Rulli; Timothy Weah, Benjamin Pavard e Facundo Medina; Emerson Palmieri, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Höjbjerg e Ethan Nwaneri; Quinten Timber, Pierre-Emerick Aubameyang e Igor Paixão Treinador: Habib Beye.

Destaques individuais de Monaco x Olympique de Marselha

Jogador destaque · Monaco Folarin Balogun 15 Gols na temporada (todas as competições) 5 Jogos consecutivos marcando na Ligue 1 7 Gols nos últimos nove jogos (todas as comp.) 6 Vitórias consecutivas do Monaco na Ligue 1 Jogador destaque · Marseille Pierre-Emerick Aubameyang 8 Gols na Ligue 1 2025/26 2 Gols contra o Lyon (24ª rodada) 3 Vitórias consecutivas do OM antes da derrota para o Lille 3 Pontos nos últimos quatro jogos fora de casa

Os técnicos

Sébastien Pocognoli, 38 anos, já acumula uma trajetória atípica. Ex-lateral-esquerdo com passagens por Standard de Liège, West Bromwich e Hannover, ele iniciou sua carreira nos bancos profissionais no Union Saint-Gilloise, conquistando o título belga na temporada passada. Chegou ao Monaco em outubro de 2025 para suceder Adi Hütter e teve um começo complicado antes de encontrar a fórmula certa. Sua abordagem ofensiva, a pressão intensa e a gestão das substituições transformaram o clube do Principado. Seu auxiliar, Kevin Mirallas, desempenha um papel fundamental na evolução de Balogun.

Habib Beye assumiu o comando do Marselha em fevereiro de 2026, tornando-se o segundo treinador da temporada após Roberto De Zerbi. Ex-zagueiro com passagens pelo OM e pelo Monaco, ele conhece os dois clubes como poucos. Suas primeiras semanas trouxeram um fôlego ofensivo (três vitórias consecutivas antes da derrota para o Lille), mas a solidez defensiva fora de casa ainda precisa melhorar. Sem Greenwood, Beye terá de usar a criatividade tática no Louis II.

Análise tática

O Monaco deve atuar em um 3-4-3 (ou 3-4-2-1, dependendo da movimentação), com Kehrer, Zakaria e Faes na linha de três, Diatta e Adingra pelas alas e o trio Akliouche–Balogun–Golovin no ataque. Essa organização permite alta densidade no meio-campo e transições verticais rápidas em direção a Balogun. A força monegasca está na capacidade de acelerar logo após a recuperação da bola.

O Marselha deve responder com um 3-4-3 espelhado, o que promete um jogo aberto. Mas a ausência de Greenwood fragiliza o lado direito, onde Nwaneri ou Timber terão de compensar a perda de poder ofensivo. Aubameyang ficará mais isolado na referência e dependerá dos cruzamentos de Emerson e das combinações com Paixão para receber bolas jogáveis.

A chave para o Monaco será explorar os espaços deixados pelas subidas de Emerson pelo lado esquerdo do Marseille. Akliouche, muito confortável no meio-espaço direito, pode causar estragos nessa zona. Para o OM, a saída passará por uma pressão alta para cortar a alimentação de Balogun e forçar o Monaco a construir sob pressão — um exercício em que os monegascos eventualmente demonstram algumas fragilidades.

Prognóstico de placar exato para Monaco x Olympique de Marselha

🎯 Previsão de Placar Monaco 2 x 1 Olympique de Marselha A dinâmica está claramente do lado do Monaco, que vem de seis vitórias seguidas e conta com Balogun em estado de graça. O Marselha chega desfalcado de Greenwood, Aguerd e possivelmente Balerdi, o que torna a missão no Louis II muito complicada. O Monaco acumula seis vitórias consecutivas na Ligue 1 e está invicto há nove jogos.

Nas duas últimas vezes em que recebeu o Marselha no Louis II, o Monaco venceu por 3 x 2 e 3 x 0.

Folarin Balogun marcou em cinco jogos consecutivos na Ligue 1 – melhor sequência de um jogador do Monaco desde Volland em 2020.

O Marselha somou apenas três pontos nos últimos quatro jogos como visitante e não conta com seu artilheiro, Greenwood (suspenso, 15 gols na Ligue 1). Previsão final: Monaco 2 x 1 Marselha. Os dados indicam que os monegascos devem abrir vantagem com Balogun ou Akliouche e administrar o placar, apesar de um gol marselhês de Aubameyang ou Paixão.

Resumo do palpites do Lance para Monaco x Olympique de Marselha