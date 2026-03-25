México x Portugal – Palpites, análise e odds (28/03)

O México recebe Portugal neste sábado, 28 de março de 2026, no Estádio Azteca (agora rebatizado de Estádio Banorte), às 22h (horário de Brasília), na Cidade do México, em amistoso internacional que marca a reinauguração do templo do futebol mexicano após meses de reformas. O jogo serve como teste decisivo para ambas as seleções a menos de três meses do início da Copa do Mundo.

O duelo carrega simbolismo enorme. O Azteca se tornará o primeiro estádio a receber partidas em três Copas do Mundo diferentes, após sediar os torneios de 1970 e 1986. Para o México, anfitriã do jogo de abertura do Mundial contra a África do Sul em 11 de junho, este amistoso é a última oportunidade de enfrentar uma potência europeia antes de a bola rolar de verdade. Portugal, sexto colocado no ranking da FIFA, chega sem Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva e Rúben Dias, todos poupados por lesão ou gestão de carga física.

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Análise da partida

O México, 16º no ranking da FIFA, vive uma fase de resultados contraditórios sob o comando de Javier Aguirre. O técnico conquistou a Liga das Nações da Concacaf e a Copa Ouro em 2025, mostrando que o time sabe vencer quando precisa. Porém, o retrospecto recente em amistosos preocupa.

Desde a final da Copa Ouro, o El Tri não venceu nenhum dos seis últimos jogos. A sequência inclui uma goleada por 4 x 0 sofrida contra a Colômbia em outubro e uma derrota por 2 x 1 para o Paraguai. Nos três amistosos de 2026, jogados apenas com jogadores da Liga MX, o time bateu Panamá, Bolívia e Islândia, mas sem grande brilho.

A onda de lesões é o principal problema. Edson Álvarez, capitão e volante titular, fez cirurgia no tornozelo no início do ano. Santiago Giménez, centroavante do AC Milan, ainda não tem condição de jogo. Marcel Ruiz rompeu o ligamento cruzado e está fora da Copa do Mundo. Luis Malagón, goleiro titular, rompeu o tendão de Aquiles e também não jogará o Mundial.

Portugal, por sua vez, garantiu vaga no Grupo K da Copa ao lado de Colômbia, Uzbequistão e um classificado dos playoffs intercontinentais. A campanha nas eliminatórias europeias foi sólida, com a liderança do grupo sendo decidida nos playoffs contra a Dinamarca, quando o time venceu por 5 x 2 na prorrogação em Lisboa.

Sem Ronaldo, o treinador Roberto Martínez aposta em um elenco recheado de talentos da Premier League, da Ligue 1 e da Serie A. Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceição, João Félix e Gonçalo Ramos formam um ataque de altíssimo nível. No meio, Bruno Fernandes e Vitinha garantem criação e controle de jogo.

A altitude da Cidade do México, a 2.240 metros acima do nível do mar, é um fator que pode influenciar o desempenho de Portugal. Martínez escolheu deliberadamente jogar na América do Norte em março para aclimatar o elenco antes da Copa.

Outros palpites para México x Portugal

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Confrontos diretos

México e Portugal já se enfrentaram cinco vezes na história, com amplo domínio europeu. São três vitórias portuguesas, dois empates e nenhum triunfo mexicano no tempo regulamentar.

O confronto mais recente aconteceu na disputa pelo terceiro lugar da Copa das Confederações de 2017, na Rússia. Portugal venceu por 2 x 1 na prorrogação, com gol de Adrien Silva nos acréscimos. A única partida em Copa do Mundo entre as duas equipes foi em 2006, na Alemanha, quando Portugal venceu por 2 x 1 na fase de grupos.

O panorama geral é claro: o México nunca bateu Portugal em tempo regulamentar. A média de gols nos confrontos é relativamente baixa, com apenas oito gols em cinco jogos. Este será o primeiro encontro entre as seleções no Azteca, o que pode alterar a dinâmica de um histórico totalmente favorável aos lusitanos.

Notícias do México e de Portugal

México: desfalques e dúvidas

Aguirre convocou 26 jogadores para a dupla de amistosos contra Portugal e Bélgica, mas a lista de ausentes é extensa. Edson Álvarez (cirurgia no tornozelo), Santiago Giménez (voltando de lesão no Milan), Luis Romo, Julián Araujo, César Huerta e Marcel Ruiz (ligamento cruzado) estão todos fora.

Luis Malagón, que seria o goleiro titular da Copa, rompeu o tendão de Aquiles e deu adeus ao Mundial. Com isso, Guillermo Ochoa, aos 40 anos, retornou à seleção pela primeira vez desde a Copa Ouro. O veterano busca disputar sua sexta Copa do Mundo.

A principal novidade é Álvaro Fidalgo, meia nascido na Espanha que obteve cidadania mexicana e completou o período de cinco anos exigido pela FIFA para trocar de seleção. Fidalgo brilha no Real Betis e chega para suprir a ausência de Marcel Ruiz no meio-campo.

A ausência mais controversa é a de Diego Lainez, ponta do Tigres que vive grande fase na Liga MX. Rumores apontam um conflito entre o jogador e Aguirre durante o amistoso contra a Bolívia em janeiro, o que pode custar-lhe a vaga na Copa.

Raúl Jiménez, artilheiro do Fulham, lidera o ataque e está a dois gols de igualar Jared Borgetti na artilharia histórica do México.

Escalação provável do México (4-3-3): Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo; Álvaro Fidalgo, Luis Chávez, Orbelín Pineda; Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. Técnico: Javier Aguirre.

Portugal: desfalques e dúvidas

Roberto Martínez convocou 27 jogadores, mas as ausências de peso são significativas. Cristiano Ronaldo sofreu lesão muscular na coxa em 28 de fevereiro pelo Al Nassr e não se recuperou a tempo. O treinador garantiu que a presença do capitão na Copa não está em risco.

Bernardo Silva e Rúben Dias, ambos do Manchester City, foram poupados por gestão de carga física. Nelson Semedo também está fora por questões médicas.

As novidades incluem Mateus Fernandes, meia do West Ham que recebe sua primeira convocação para a seleção principal após 18 jogos pela sub-21. Gonçalo Guedes, da Real Sociedad, retorna pela primeira vez desde 2022. Rodrigo Mora, jovem talento do Porto, foi convocado mas precisou ser cortado por lesão.

Mesmo sem Ronaldo, o setor ofensivo é assustador. Rafael Leão (Milan), João Félix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceição (Juventus) e Gonçalo Ramos (PSG) disputam posição no ataque.

Escalação provável de Portugal (4-3-3): Diogo Costa; Diogo Dalot, António Silva, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, Rafael Leão. Técnico: Roberto Martínez.

Destaques individuais de México x Portugal

Jogador destaque · México Raúl Jiménez 9 Gols pelo México em 2025 44 Gols na carreira pela seleção Decisivo Gol na final da Copa Ouro 2025 2 Gols de Borgetti na artilharia histórica Jogador destaque · Portugal Bruno Fernandes 7 Gols na temporada pelo Man Utd 10 Assistências na Premier League Líder Capitão na ausência de Ronaldo 2,8 Chances criadas por jogo na PL

Os técnicos

Javier Aguirre, 66 anos, comanda o México pela terceira vez em sua carreira. O "Vasco" levou a seleção às oitavas de final nas Copas de 2002 e 2010, e agora busca o mesmo feito como país-sede. Seu retrospecto desde que assumiu em julho de 2024 é de 12 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Pragmático e experiente, Aguirre valoriza solidez defensiva e entrega física, mas enfrenta pressão por resultados mais convincentes.

Roberto Martínez, 52 anos, está no cargo desde janeiro de 2023 e transformou Portugal em uma máquina ofensiva. Sob seu comando, a seleção tem média de 2,3 gols por jogo e classificou-se para a Copa como primeira do grupo nas eliminatórias. O espanhol é adepto de um 4-3-3 fluido com saída de bola construída desde a defesa e pontas invertidos que cortam para dentro. Sua taxa de aproveitamento é de 1.81 ponto por partida, superior à de Aguirre (1,51).

Análise tática

O México deve atuar em um 4-3-3 com Jiménez como referência central e Lozano e Quiñones nas pontas. A posse de bola tende a ser compartilhada, com Fidalgo como novidade no meio-campo para ditar o ritmo. O ponto forte é a pressão alta e os contra-ataques rápidos pelas laterais.

Portugal opera em um 4-3-3 mais sofisticado, com Vitinha e João Neves controlando o meio e Bruno Fernandes solto entre as linhas. Leão e Conceição são peças desequilibrantes nas pontas, com dribles e aceleração capazes de desmontar qualquer defesa. Sem Ronaldo, Gonçalo Ramos deve ser o centroavante, trazendo mais mobilidade e jogo combinado.

O confronto tático principal está no meio-campo. Se Fidalgo e a linha de três do México conseguirem conter as combinações de Vitinha e Bruno Fernandes, o jogo pode se equilibrar. A altitude é a arma secreta do México. Jogadores europeus costumam sentir a falta de oxigênio a partir dos 60 minutos, e Martínez terá que administrar as substituições com cuidado.

Por outro lado, a defesa mexicana pode sofrer com a velocidade de Leão pelo corredor esquerdo e os movimentos de Conceição pelo direito. Os laterais do México precisarão de proteção constante, e qualquer erro na saída de bola será punido por um ataque português extremamente eficiente em transições.

Prognóstico de placar exato para México x Portugal

🎯 Palpite do Lance! México 1 x 2 Portugal Mesmo sem Ronaldo, Portugal tem elenco mais profundo, jogadores em atividade constante nas maiores ligas da Europa e qualidade individual superior. A altitude pode nivelar a partida, mas o México acumula seis jogos sem vitória contra adversários de nível e a diferença técnica deve prevalecer no segundo tempo. O México nunca venceu Portugal nos cinco confrontos anteriores entre as seleções

Portugal nos confrontos anteriores entre as seleções O El Tri não vence há seis jogos consecutivos contra adversários de elite, desde a final da Copa Ouro

jogos consecutivos contra adversários de elite, desde a final da Copa Ouro Portugal tem média de três gols por jogo nos confrontos com o México

gols por jogo nos confrontos com o México A altitude de 2.240 metros pode reduzir o ritmo europeu, mas dificilmente anulará a vantagem técnica Previsão final: Portugal conquista a vitória no Azteca com a qualidade do meio-campo e a velocidade dos pontas. O México marca pelo menos um gol, embalado pela torcida e pela energia da reinauguração do estádio.

Resumo dos palpites do Lance para México x Portugal