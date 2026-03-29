México x Bélgica – Palpites, análise e odds (31/03)

México e Bélgica se enfrentam nesta terça-feira, 31 de março de 2026, no Soldier Field, em Chicago, às 22h (horário de Brasília), em amistoso internacional que serve como termômetro final antes da Copa do Mundo. Para os mexicanos, é o segundo e último teste desta janela de março, após o empate sem gols contra Portugal no Estádio Azteca, no último sábado.

A Bélgica chega aos Estados Unidos em momento completamente diferente. Os Diabos Vermelhos aplicaram uma goleada de 5 x 2 sobre os anfitriões norte-americanos em Atlanta, com atuação devastadora no segundo tempo. Jérémy Doku foi eleito o melhor jogador daquele confronto e Kevin De Bruyne orquestrou o meio-campo belga com a qualidade habitual. O confronto em Chicago coloca frente a frente a nona seleção do ranking da FIFA contra a 16ª.

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Análise da partida

O México de Javier Aguirre vive um período de preparação intenso para o Mundial, que a seleção coanfitriã abrirá contra a África do Sul, em 11 de junho, no Estádio Azteca. Sem passar por eliminatórias, El Tri construiu todo o seu processo em amistosos de alto nível.

Os resultados recentes são encorajadores, porém com ressalvas. O México venceu Panamá (1 x 0), Bolívia (1 x 0) e Islândia (4 x 0) nos primeiros compromissos de 2026. Contra Portugal, no entanto, a seleção de Aguirre mostrou dificuldades ofensivas, com apenas um chute na direção do gol em 90 minutos.

A falta de gol é a principal preocupação. Nos quatro jogos do ano, o México marcou cinco gols, e três deles vieram contra a modesta Islândia. A ausência de Santiago Giménez, principal centroavante, que ficou fora da convocatória a pedido do Milan para ganhar ritmo de jogo, enfraquece consideravelmente o setor ofensivo.

A Bélgica, por outro lado, está em lua de mel com o gol. A seleção dirigida por Rudi García terminou em primeiro lugar no Grupo J das Eliminatórias Europeias, invicta, com cinco vitórias e três empates, marcando 29 gols e sofrendo apenas sete.

O desempenho contra os Estados Unidos confirmou o bom momento: a equipe sofreu um gol de Weston McKennie aos 39 minutos, mas virou ainda antes do intervalo, com Zeno Debast, e depois deslanchou no segundo tempo, com gols de Amadou Onana, Charles De Ketelaere (de pênalti) e dois de Dodi Lukebakio, que saiu do banco.

A Bélgica está invicta há nove partidas consecutivas, com seis vitórias nesse período. Garcia está usando esta janela para testar opções antes de definir a lista final do Mundial, onde a seleção enfrentará Egito, Irã e Nova Zelândia no Grupo G.

Outros palpites para México x Bélgica

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Confrontos diretos

México e Bélgica se cruzaram em três Copas do Mundo. O retrospecto histórico sorri para os mexicanos: duas vitórias e um empate em mundiais, sem nunca ter perdido para os belgas nesse palco.

O último confronto entre as seleções foi no grupo da Copa de 1998, na França, quando empataram em 0 x 0. Antes disso, México venceu a Bélgica por 1 x 0 na Copa de 1970 e por 2 x 0 na Copa de 1986, ambos no próprio território mexicano.

No histórico geral, incluindo amistosos, a Bélgica leva vantagem em confrontos mais recentes. Nos últimos cinco jogos entre as seleções, o México não venceu nenhum. Os dados indicam dois empates e duas vitórias belgas nesse recorte.

Este será, portanto, o primeiro confronto desde a Copa de 1998, ou seja, quase 28 anos de distância. Nenhuma das duas equipes possui um scouting detalhado do adversário em jogos recentes.

Notícias de México e Bélgica

México: desfalques e dúvidas

A lista de baixas do México é extensa e preocupante a menos de três meses do Mundial. Edson Álvarez, capitão e dono do meio-campo, realizou cirurgia no tornozelo e está fora há semanas. Santiago Giménez, artilheiro do time, ficou fora da convocatória por questões de ritmo de jogo com o Milan.

Marcel Ruiz (lesão), Luis Ángel Malagón (goleiro titular, lesionado), César Huerta, Rodrigo Huescas e Julián Araujo também são baixas confirmadas. A quantidade de ausências obrigou Aguirre a convocar 26 jogadores, sendo 15 da Liga MX e 12 do exterior.

A principal novidade é Álvaro Fidalgo, meia do Real Betis, que completou o processo de naturalização e recebeu a primeira convocatória. Guillermo Ochoa, aos 40 anos, voltou à lista por conta da lesão de Malagón, e pode disputar sua sexta Copa do Mundo.

Julián Quiñones, colombiano naturalizado mexicano, também foi convocado após temporada espetacular no Al-Qadsiah da Arábia Saudita, com 24 gols em 23 jogos.

Para o jogo contra a Bélgica, Aguirre deve promover rotação em relação ao time que enfrentou Portugal. A escalação provável deve ser diferente do 11 titular que empatou no Azteca.

Provável escalação do México (4-3-3): Acevedo (ou Ochoa); Sánchez, Montes, Vásquez e Gallardo; Rodríguez, Vargas e Fidalgo; Quiñones, Jiménez e Vega. Técnico: Javier Aguirre.

Bélgica: desfalques e dúvidas

A Bélgica chegou aos Estados Unidos com um elenco de 28 jogadores, incluindo três estreantes: o meia Nathan De Cat (17 anos, Anderlecht), o ponta Mika Godts (Ajax) e o atacante Lucas Stassin (Saint-Étienne).

As principais baixas são Thibaut Courtois, lesionado, e Romelu Lukaku, que optou por não disputar os amistosos para otimizar sua preparação física no Napoli. Leandro Trossard e Hans Vanaken também ficaram fora por lesão.

Mesmo sem Lukaku, o setor ofensivo belga segue assustador: De Ketelaere, Openda, Doku, Lukebakio e Saelemaekers oferecem versatilidade e profundidade. Garcia deve promover alterações em relação ao time que goleou os EUA, dando minutos a jogadores que ainda buscam um lugar na lista final do Mundial.

Provável escalação da Bélgica (4-2-3-1): Sels; Castagne, Debast, De Winter e De Cuyper; Tielemans e Onana; Saelemaekers, De Bruyne e Godts; Openda. Técnico: Rudi García.

Destaques individuais de México x Bélgica

Jogador destaque · México Raúl Jiménez 4 Gols nos últimos quatro jogos pelo México 10 Gols na Premier League 2025/26 Líder Jogador mais experiente do elenco (107 jogos) Titular Referência ofensiva sem Giménez Jogador destaque · Bélgica Kevin De Bruyne 25+ Gols pela seleção belga 40+ Assistências pela Bélgica 0.50 Participações em gols por jogo (média) Maestro Orquestrou o meio-campo no 5 x 2 sobre os EUA

Os técnicos

Javier Aguirre, aos 67 anos, está em seu terceiro ciclo como técnico da seleção mexicana. O "Vasco" tem como missão fazer o México passar da fase de grupos pela primeira vez desde 2014, e para isso precisa resolver rapidamente o problema da falta de gol. Contra Portugal, sua equipe teve 39% de posse de bola e praticamente não ameaçou. Aguirre é pragmático por natureza: seus times são organizados defensivamente, mas dependem de momentos individuais no ataque.

Rudi García assumiu a Bélgica em janeiro de 2025, após a demissão de Domenico Tedesco. Trata-se de sua primeira experiência como selecionador. O francês de 62 anos dirigiu Lille, Roma, Marseille, Lyon, Al-Nassr e Napoli ao longo da carreira. Desde que chegou, García garantiu a classificação para a Copa sem derrota e imprimiu um estilo vertical, com transições rápidas e forte uso das alas. A forma como o time destruiu os EUA no segundo tempo em Atlanta mostra que a filosofia está sendo absorvida pelo grupo.

Análise tática

A Bélgica deve se organizar em 4-2-3-1 com De Bruyne como meia central, apoiado pela velocidade de Doku (ou Godts) pela esquerda e Saelemaekers pela direita. O jogo dos belgas se alimenta de transições rápidas e da qualidade individual no último terço. Com ou sem Lukaku, a equipe tem atacantes capazes de finalizar em espaço reduzido.

O México tende a se portar em 4-3-3 ou 4-2-3-1 com bloco médio. A principal qualidade tática de Aguirre é a organização defensiva. O problema é que a equipe tem dificuldade para criar em jogo posicional, e contra seleções europeias de primeiro escalão, a posse de bola costuma ficar abaixo de 40%.

A vulnerabilidade mexicana está nos flancos. Contra Portugal, as laterais do México sofreram com as investidas dos pontas adversários. A Bélgica, com Doku ou Godts pela esquerda e Saelemaekers pela direita, deve explorar exatamente esse corredor. A velocidade belga nas transições é o principal perigo para a defesa de Montes e Vásquez.

Do lado mexicano, a chance de criar problemas para a Bélgica está nos contra-ataques. Se Jiménez e Quiñones conseguirem segurar a bola no ataque e atrair a marcação, os meias podem ganhar espaço para passes progressivos. A Bélgica, mesmo com elenco qualificado, pode mostrar oscilação defensiva, como fez no primeiro tempo contra os EUA, quando sofreu boas chances antes de abrir o placar.

Prognóstico de placar exato para México x Bélgica

🎯 Palpite do Lance! México 1 x 2 Bélgica A Bélgica chega em excelente forma após a goleada sobre os EUA e deve vencer novamente em solo americano. O México tem qualidade para marcar, mas o poder ofensivo belga e as muitas ausências mexicanas apontam para vitória europeia. A Bélgica marcou cinco gols contra os EUA e está invicta há nove jogos consecutivos

gols contra os EUA e está invicta há jogos consecutivos O México não conseguiu marcar contra Portugal e tem seis jogadores-chave lesionados

jogadores-chave lesionados Sete dos últimos nove jogos da Bélgica tiveram mais de 2,5 gols no total

dos últimos jogos da Bélgica tiveram mais de 2,5 gols no total O México não vence a Bélgica em nenhum confronto desde a Copa do Mundo de 1986 Previsão final: Bélgica vence com gols de De Bruyne e Openda. Jiménez desconta pelo México, mas não é suficiente para evitar a derrota.

Resumo dos palpites do Lance para México x Bélgica