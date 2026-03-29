Marrocos x Paraguai – Palpites, análise e odds (31/03)

Marrocos e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira, 31 de março de 2026, às 15h (horário de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, em Lens, na França, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo. O duelo marca o segundo e último compromisso da Data Fifa de março para os Leões do Atlas, que estrearam o novo técnico Mohamed Ouahbi com um empate de 1 x 1 contra o Equador em Madrid na última sexta-feira.

Para o Paraguai, a partida é o segundo teste da janela após a vitória por 1 x 0 sobre a Grécia, em Pireu, com gol de falta de Diego Gómez. Os dois selecionados já estão classificados para o Mundial de 2026 e usam esses amistosos como laboratório tático. O contexto, porém, é distinto: Marrocos busca afinar o entrosamento sob um novo comando, enquanto o Paraguai de Gustavo Alfaro quer ganhar rodagem internacional contra adversários de fora da América do Sul.

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Análise da partida

Marrocos vive um dos melhores momentos de sua história recente. A seleção foi declarada campeã da Copa Africana de Nações de 2025 pela Comissão de Apelação da CAF, que reverteu o resultado da final contra Senegal e atribuiu vitória por W.O. de 3 x 0 aos Leões do Atlas. A decisão ainda será contestada no Tribunal Arbitral do Esporte, mas, oficialmente, Marrocos ostenta o título continental.

Antes da polêmica na final, a campanha marroquina na AFCON havia sido impecável. A equipe venceu Comores por 2 x 0, Zâmbia por 3 x 0, Tanzânia por 1 x 0 e Camarões por 2 x 0, além de empatar por 1 x 1 com Mali na fase de grupos e avançar nos pênaltis contra a Nigéria na semifinal. Brahim Diaz marcou em todas as fases da competição e terminou o torneio com cinco gols.

A sequência de invencibilidade marroquina já ultrapassa 24 jogos desde agosto de 2025. A última derrota oficial foi no Campeonato Africano de Nações, diante do Quênia. Desde então, a seleção soma 22 vitórias e dois empates, números que colocam Marrocos entre os times nacionais mais consistentes do cenário internacional.

O empate por 1 x 1 com o Equador, em Madrid, na estreia de Ouahbi, não apaga esse bom momento. O gol de Neil El Aynaoui, de cabeça, após escanteio cobrado por Hakimi, saiu aos 43 minutos do segundo tempo e evidenciou a capacidade de reação da equipe. Marrocos controlou boa parte da partida, mas desperdiçou chances e encontrou dificuldades diante da solidez defensiva equatoriana.

O Paraguai também chega em alta. A Albirroja terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na quinta colocação, com 25 pontos em 18 jogos, e garantiu classificação direta para a Copa do Mundo pela primeira vez desde 2010. Gustavo Alfaro transformou uma seleção que flertava com a repescagem em uma equipe capaz de sonhar mais alto no Grupo D, ao lado de Estados Unidos, Austrália e do vencedor da repescagem europeia.

A vitória sobre a Grécia, na sexta-feira, confirmou a boa organização coletiva da equipe. O Paraguai adotou postura reativa, esperou o adversário e contra-atacou com eficiência. Diego Gomez, aos sete minutos do segundo tempo, cobrou falta com precisão para definir o placar. Jogadores que atuam no futebol brasileiro, como Gustavo Gomez, Junior Alonso e Bobadilla, começaram entre os titulares.

O próprio Alfaro admitiu que o confronto contra Marrocos representa uma oportunidade de aprendizado mais do que uma simples busca por resultado. O técnico argentino sabe que terá pela frente uma seleção de nível superior e pretende usar a partida para testar variações táticas antes da Copa do Mundo.

Outros palpites para Marrocos x Paraguai

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Confrontos diretos

Marrocos e Paraguai praticamente não têm histórico de confrontos. Os registros apontam apenas um duelo anterior entre as duas seleções, que terminou empatado. A rivalidade é inédita em competições oficiais, e os dois países nunca se cruzaram em Copa do Mundo, Copa América ou qualquer torneio continental.

A falta de referência direta torna a análise mais dependente do momento atual de cada equipe. Os dados indicam que Marrocos leva clara vantagem em ranking da FIFA (14º contra 39º do Paraguai), valor de mercado do elenco e resultados recentes contra adversários de peso.

O jogo em Lens funciona como reconhecimento mútuo. As duas seleções se enfrentarão em continentes diferentes na Copa do Mundo, mas a experiência de medir forças contra um adversário de estilo distinto tem valor estratégico para ambos os lados.

Notícias de Marrocos e Paraguai

Marrocos: desfalques e dúvidas

Mohamed Ouahbi convocou 28 jogadores para a rodada dupla de amistosos. A principal mudança em relação à era Regragui é conceitual: o novo treinador aposta em renovação e chamou cinco estreantes absolutos para a seleção principal.

Sofyan Amrabat, referência no meio-campo durante a Copa de 2022, ficou de fora da convocação. Youssef En-Nesyri, centroavante do Al-Ittihad, também não foi chamado. Nayef Aguerd, zagueiro titular nas últimas temporadas, está lesionado e ausente.

Entre os novatos, destaque para Issa Diop, zagueiro do Fulham que decidiu defender Marrocos após passagens pelas categorias de base da França. Redouane Halhal (Mechelen), Samir El Mourabit (Strasbourg), Mohamed Rabii Hrimat (AS FAR) e Yassir Zabiri (Rennes) completam a lista de estreantes. Rayane Bounida, jovem meia do Ajax, também foi adicionado ao grupo.

Para o jogo contra o Paraguai, Ouahbi deve promover rotação em relação ao time que enfrentou o Equador, aproveitando para dar minutagem aos jogadores menos utilizados na sexta-feira.

Provável escalação de Marrocos (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Chadi Riad e Mazraoui; El Aynaoui e Ounahi; Saibari, Brahim Díaz e Ezzalzouli; El Kaabi. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Paraguai: desfalques e dúvidas

Alfaro trouxe um elenco que mistura experiência e juventude, com forte presença de jogadores que atuam no Brasileirão. Gustavo Gómez, Junior Alonso, Balbuena (Grêmio), Bobadilla, Ramón Sosa e Mauricio (todos do futebol brasileiro) fazem parte do grupo.

A grande novidade da convocação foi Mauricio, meia-atacante do Palmeiras que se naturalizou paraguaio recentemente. Ele estreou contra a Grécia entrando no segundo tempo e deve ganhar mais minutos em Lens.

Não há desfalques relevantes por lesão no elenco paraguaio. Alfaro deve fazer mudanças pontuais em relação ao time que venceu a Grécia, buscando dar oportunidade a jogadores que ficaram no banco na sexta-feira. Antonio Sanabria permanece como referência no ataque, com apoio de Almirón pela direita.

Provável escalação do Paraguai (4-4-2): Fernández; Alan Benítez, Gustavo Gómez, Balbuena e Alderete; Almirón, Diego Gómez, Ojeda e Ramón Sosa; Mauricio e Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

Destaques individuais de Marrocos x Paraguai

Jogador destaque · Marrocos Brahim Díaz 5 Gols na AFCON 2025 24+ Jogos de invencibilidade com Marrocos Criativo Líder em passes decisivos na AFCON Referência Artilheiro de Marrocos na temporada Jogador destaque · Paraguai Diego Gómez 1 Gol no amistoso contra a Grécia 21 Anos de idade, titular absoluto Falta Especialista em bola parada Motor Liderança no meio-campo guarani

Os técnicos

Mohamed Ouahbi é o novo homem à frente de Marrocos. O treinador de 47 anos substituiu Walid Regragui no início de março, após a polêmica final da AFCON. Ouahbi herdou um elenco vencedor e tem a missão de manter a competitividade rumo à Copa do Mundo. Seu primeiro jogo, o empate com o Equador, mostrou uma equipe ainda em processo de adaptação ao novo discurso tático, mas com a mesma base de qualidade.

Gustavo Alfaro é um dos técnicos mais experientes da América do Sul. O argentino de 63 anos pegou o Paraguai em situação delicada nas Eliminatórias e conduziu a classificação para a Copa do Mundo com uma campanha consistente: seis vitórias, seis empates e quatro derrotas em 18 jogos. Alfaro prioriza organização defensiva e transições rápidas. Sua filosofia é pragmática: controlar o espaço, ceder a posse quando necessário e atacar nos momentos certos.

A diferença de abordagem entre os dois técnicos deve ditar o ritmo do jogo. Ouahbi quer impor posse e pressão alta. Alfaro prefere compactação e contra-ataque. O confronto de ideias promete um duelo tático interessante em Lens.

Análise tática

Marrocos deve se organizar em 4-2-3-1, com Hakimi avançando pelo corredor direito e Mazraoui fechando por dentro quando a equipe tem a bola. O eixo criativo gira em torno de Brahim Díaz, posicionado entre as linhas, com Saibari e Ezzalzouli abrindo nas pontas. El Aynaoui e Ounahi formam a dupla de volantes, responsáveis pela saída de bola e pela cobertura nas transições defensivas.

O Paraguai tende a se apresentar em 4-4-2 compacto, com duas linhas de quatro bem próximas. Alfaro não tem motivo para jogar de forma aberta contra uma seleção superior. O esperado é um bloco médio-baixo, cedendo a posse para Marrocos e buscando transições rápidas. Almirón pela direita e Ramón Sosa pela esquerda são os responsáveis por dar velocidade aos contra-ataques.

A principal vantagem tática de Marrocos está na qualidade individual no terço final. Brahim Díaz, Ezzalzouli e Hakimi formam um trio capaz de desmontar linhas defensivas com passes curtos e movimentações entre linhas. O Paraguai terá de manter concentração máxima nos 90 minutos para evitar ser vazado.

A vulnerabilidade marroquina, por outro lado, está nas costas da defesa quando a equipe sobe suas linhas. Se o Paraguai conseguir roubar a bola no meio-campo e lançar Almirón em velocidade, pode criar perigo. Mas a tendência é que Marrocos controle o ritmo e imponha seu jogo na maior parte da partida.

A aposta tática de Alfaro deve ser resistir o máximo possível, manter o placar zerado na primeira etapa e usar as substituições para buscar fôlego na segunda metade. Marrocos, por sua vez, precisa de paciência para furar o bloqueio e evitar a ansiedade que marcou a atuação contra o Equador.

Prognóstico de placar exato para Marrocos x Paraguai

🎯 Palpite do Lance! Marrocos 2 x 0 Paraguai Marrocos tem qualidade individual muito superior e joga com o apoio da numerosa comunidade marroquina na França. O Paraguai de Alfaro deve priorizar a organização defensiva, mas a criatividade de Brahim Díaz e a velocidade de Ezzalzouli tendem a furar o bloqueio sul-americano. Marrocos acumula 24+ jogos de invencibilidade desde agosto de 2025

jogos de invencibilidade desde agosto de Brahim Díaz marcou cinco gols na AFCON e segue em grande fase no Real Madrid

gols na AFCON e segue em grande fase no Real Madrid O Paraguai sofreu gols em sete dos últimos dez jogos oficiais pelas Eliminatórias

dos últimos jogos oficiais pelas Eliminatórias Alfaro admitiu que o objetivo contra Marrocos é aprender, não necessariamente vencer Previsão final: vitória marroquina controlada, com superioridade no meio-campo e eficiência nas finalizações. Paraguai resiste no primeiro tempo, mas cede na etapa final.

Resumo dos palpites do Lance para Marrocos x Paraguai