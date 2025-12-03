Manchester United x West Ham – Palpites, análise e odds

O Lance apresenta os melhores palpites para Manchester United x West Ham, pela 14ª rodada da Premier League. O confronto acontece nesta quinta-feira, 04 de dezembro, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester na Inglaterra, com transmissão ao vivo na ESPN e Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Manchester United x West Ham (04/12)

Manchester United marca primeiro e vence o primeiro tempo (1,91 na Betsson)

Nosso palpite leva em conta especialmente o momento recente do Manchester United. A equipe tem iniciado bem suas últimas partidas, mostrando que o trabalho de Rúben Amorim começa a apresentar mais solidez nesta temporada. Quando abre o placar, o United tem conseguido administrar a vantagem até o intervalo na maior parte dos jogos, o que reforça ainda mais a nossa análise.

Das últimas sete partidas disputadas, o United venceu o primeiro tempo em cinco oportunidades

partidas disputadas, o United venceu o tempo em oportunidades Os Red Devils foram a primeira equipe a marcar em cinco de suas últimas sete partidas

equipe a marcar em de suas últimas partidas O West Ham saiu atrás do placar em nove das últimas dez partidas disputadas

Outros palpites para Manchester United x West Ham

Bryan Mbeumo marcar a qualquer momento (2,05 na Betsson)

marcar a qualquer momento (2,05 na Betsson) Mais de 10,5 escanteios (1,95 na Betsson)

escanteios (1,95 na Betsson) Menos de 3,5 cartões (1,85 na Betsson)

Bryan Mbeumo foi uma das principais contratações do Manchester United para a temporada e vem justificando o investimento. O camaronês tem se destacado com boas atuações, sendo um dos pontos centrais do ataque dos Red Devils e uma das principais esperanças de gol para a torcida. Já são sete gols em 19 partidas somando clube e seleção, números que fortalecem nosso palpite.

O histórico recente entre Manchester United e West Ham também ajuda na projeção de uma partida movimentada. Em quatro dos últimos cinco confrontos entre as equipes, a linha de 10,5 escanteios foi ultrapassada, com os duelos apresentando muitas chegadas ao ataque e oportunidades em bola parada.

Outro ponto importante é o perfil disciplinar das equipes. Ambas apresentam média baixa de cartões na temporada: o United recebe 1,3 por jogo, enquanto o West Ham registra 1,6. Para este confronto, o árbitro escalado é Andrew Kitchen, que aplica média de 2,96 cartões por partida. Todos esses números reforçam nosso palpite em menos de 3,5 cartões no jogo.

Análise e Forma dos Times

Manchester United - Momento e escalação

O Manchester United vem de uma vitória importante fora de casa na última rodada, mas a equipe de Rúben Amorim ainda oscila bastante nesta temporada. A expectativa é sempre alta quando se trata dos Red Devils, que querem aproveitar o jogo no "Teatro dos Sonhos" para subir na classificação. Atualmente em sétimo lugar na Premier League, com 21 pontos, o objetivo é entrar de vez na briga pelas primeiras posições e garantir vaga na próxima Champions League.

A boa notícia para a partida é o provável retorno de Matheus Cunha ao time titular, após perder duas rodadas por lesão. Por outro lado, Harry Maguire e Benjamin Sesko seguem como desfalques certos, ambos no departamento médico.

Provável escalação do Manchester United: Senne Lammens; Leny Yoro, Matthijs de Ligt e Luke Shaw; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Casemiro e Diogo Dalot; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Mason Mount. Técnico: Rúben Amorim.

West Ham - Momento e escalação

O West Ham segue abaixo das expectativas na temporada. Após um início muito irregular, a diretoria se viu obrigada a promover a troca no comando técnico no fim de setembro, com Nuno Espírito Santo assumindo a equipe. Ainda em adaptação ao novo trabalho, o time venceu apenas duas vezes em oito rodadas sob o comando do treinador português. O momento é delicado, e há o risco de, na próxima rodada, o clube entrar na zona de rebaixamento — hoje ocupa a 17ª posição, com 11 pontos.

Para a partida, o técnico terá um desfalque importante: Lucas Paquetá cumprirá suspensão após ter sido expulso na última rodada. Além disso, Oliver Scarles e Crysencio Summerville seguem fora por lesão. A boa notícia é a possibilidade de Lukasz Fabianski voltar a ficar à disposição após algumas partidas ausente.

Provável escalação do West Ham: Alphonse Aréola; Aaron Wan-Bissaka, Jean-Clair Todibo, Kostas Mavropanos e El Hadji Diouf; Freddie Potts, Soungoutou Magassa e Mateus Fernandes; Luis Guilherme, Jarrod Bowen e Callum Wilson. Técnico: Nuno Espírito Santo.

Confronto direto e estatísticas de Manchester United x West Ham

O histórico recente entre Manchester United e West Ham é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Manchester United x West Ham

11/05/2025 - Manchester United 0 x 2 West Ham (Premier League)

27/10/2024 - West Ham 2 x 1 Manchester United (Premier League)

04/02/2024 - Manchester United 3 x 0 West Ham (Premier League)

23/12/2023 - West Ham 2 x 0 Manchester United (Premier League)

07/05/2023 - West Ham 1 x 0 Manchester United (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Manchester United x West Ham

Na história do confronto na Premier League, foram 126 partidas disputadas entre as equipes, com 61 vitórias dos Red Devils, 28 empates e 37 vitórias dos Hammers No recorte mais recente de cinco partidas, melhor para o West Ham com quatro vitórias Rúben Amorim enfrentou Nuno Espírito Santo duas vezes, saindo derrotado as duas oportunidades O West Ham vem de uma sequência de dez partidas sofrendo gols Das últimas sete partidas na Premier League dessa temporada, o Manchester United venceu quatro

Comparação de Odds para Manchester United x West Ham

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de vencedor do encontro:

Casa de Apostas Manchester United Empate West Ham Betsson 1,44 5,00 6,90 Betano 1,47 4,80 6,20 Br4bet 1,44 4,75 6,00

Resumo dos palpites do Lance para Manchester United x West Ham