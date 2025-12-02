Flamengo x Ceará – Palpites, análise e odds

Confira nossos palpites, análises e mercados de odds para Flamengo x Ceará pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo no Maracanã acontece nesta quarta-feira, 3 de dezembro, às 21h30 (horário de Brasília). Em caso de vitória, o Rubro-Negro confirma o título da competição diante do seu torcedor.

Palpite do Lance para Flamengo x Ceará (03/12) - Mais de 2,5 gols do Flamengo - (2,30 na Betsson)

O Flamengo chega ao confronto no Maracanã com amplo favoritismo para uma vitória. E mesmo na ressaca do título continental, há possibilidade de confirmar o troféu do Brasileirão exigirá uma postura ofensiva da equipe. A equipe marcou mais de 2,5 gols em cinco dos seis jogos recentes como mandante.

Além disso, marcou acima de dois tentos em 83% das partidas em casa contra os atuais seis últimos colocados da competição. O time do Ceará sofreu gol em oito das últimas dez rodadas disputadas. A média de tentos sofridos é de um por jogo. Contudo, tende a encontrar maiores dificuldades diante do poderoso ataque Rubro-Negro.

O Flamengo marcou em média 1,9 gols por jogo nas últimas dez partidas Quatro das cinco partidas recentes do Vozão terminaram acima de 2,5 gols O Ceará sofreu 11,78 chutes totais por jogo na competição

Outros palpites para Flamengo x Ceará

Mais de 4,5 cartões: 1,83 na Betano

Os jogos recentes do Flamengo favorecem essa nossa segunda aposta. O time carioca levou acima de 2,5 cartões em cinco dos oito últimos duelos. Esse contexto difere da campanha do time na competição, que passou boa parte das rodadas como o time que menos punições recebidas.

Alguns jogos do Ceará fora de casa são de maior intensidade física por parte do time. No duelo contra o Corinthians, por exemplo, o time de Condé recebeu sete amarelos. O fato de ser um encontro decisivo pelo título dos mandantes pode gerar embates físicos nos 90 minutos, gerando algumas punições.

Gol em ambos os tempos: 1,63 na Superbet

Os confrontos recentes entre Flamengo e Ceará foram de duelos com muitos gols marcados. Assim, apostar em dois tempos com pelo menos um tento parece ser uma boa segurança. Esse mercado se repetiu em cinco das últimas sete partidas do Mengão.

Já o Vozão teve menos duelos com esse mercado. Porém, é um time com tendência de jogos com gols em segundos tempos. Os últimos três tiveram tentos no período. Logo, com o time da casa devendo se impor no início, as duas etapas trazem chances para gols.

Mais de 10,5 escanteios: 1,90 na BR4Bet

Jogando ao lado do torcedor, o time carioca tem uma boa tendência para dominar parte do jogo no campo de ataque. Esse volume ofensivo deve gerar uma quantidade alta de escanteios, além de ceder espaços para bola longa do Vozão. O time terminou com mais de 6,5 cobranças seis dos 11 jogos recentes.

O Ceará viu quatro das cinco partidas recentes terminarem com um total de mais de 10,5 escanteios. A análise vê um contexto favorável para o número de cobranças no encontro.

Análise e Forma dos Times

Flamengo - Momento e escalação

O Flamengo chega embalado pelo título conquistado no último sábado (29), contra o Palmeiras. O tetracampeonato da Libertadores foi comemorado pelos torcedores junto ao elenco no Rio de Janeiro. A quarta taça continental veio após o gol de Danilo aos 66 minutos. Agora, uma vitória sobre o Ceará nesta penúltima rodada do Brasileirão garante mais um troféu para a galeria Rubro-Negra.

Por conta da proximidade entre os jogos, Filipe Luís pode promover algumas mudanças na formação inicial. O treinador deve manter alguns dos titulares, já que o duelo é fundamental para confirmar a taça. Gonzalo Plata, que esteve suspenso na final da Libertadores, volta a ficar à disposição da comissão técnica.

Provável escalação do Flamengo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira (João Victor) e Alex Sandro; Erick Pulgar e Saúl; Luiz Araújo, Arrascaeta e Samuel Lino (Everton Cebolinha); Bruno Henrique (Gonzalo Plata). Técnico: Filipe Luís.

Ceará - Momento e escalação

O Ceará chegou ao final do campeonato com a missão de garantir a permanência na elite nacional. O time terá como adversários Flamengo e Palmeiras nas últimas rodadas. Sem vencer há três jogos, vem de um empate com o Cruzeiro por 1 a 1. O resultado deixou o Vozão a dois pontos da zona de rebaixamento. Léo Condé se apega ao fato de depender apenas de si para buscar a manutenção na elite.

O treinador terá que fazer algumas mudanças na escalação inicial nesta partida. As duas mudanças serão no sistema defensivo. Matheus Bahia e William Machado receberem o terceiro amarelo contra a Raposa e estão fora do jogo. A tendência é que Nicolas e Marllon sejam os substitutos, respectivamente. Além da dupla, Pedro Henrique segue lesionado e também não deve ser relacionado.

Provável escalação do Ceará: Bruno; Fabiano Souza, Marcos Victor, Marllon e Nicolas; Zanocelo, Dieguinho e Lucas Mugni; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Confronto direto e estatísticas de Flamengo e Ceará

O histórico recente entre Flamengo e Ceará é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Flamengo e Ceará

03/08/2025 – Ceará 1 x 1 Flamengo – (Campeonato Brasileiro)

04/09/2022 – Flamengo 1 x 1 Ceará – (Campeonato Brasileiro)

14/05/2022 – Ceará 2 x 2 Flamengo – (Campeonato Brasileiro)

30/11/2021 – Flamengo 2 x 1 Ceará – (Campeonato Brasileiro)

22/08/2021 – Ceará 1 x 1 Flamengo – (Campeonato Brasileiro)

Estatísticas e curiosidades de Flamengo x Ceará

Os últimos cinco confrontos diretos entre os times terminaram com o mercado de ambos marcam Cinco dos seis duelos diretos recentes terminaram com mais de 4,5 cartões O Ceará marcou gol na defesa carioca nos últimos oito confrontos diretos O Rubro-Negro somou 44 de 75 pontos em jogos como mandante, enquanto o Vozão teve 17 de 43 como visitante O Flamengo venceu dois dos últimos cinco confrontos diretos no Maracanã

Comparação de Odds para Flamengo x Ceará

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam.

Casa Ambos os times marcam Ambos os times marcam: não Betano 2,32 1,57 Bet365 2,25 1,57 Betsson 2,28 1,58

Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance para Flamengo x Ceará

Mais de 2,5 gols do Flamengo (2,30 na Betsson) Mais de 4,5 cartões (1,83 na Betano) Gols em ambos os tempos (1,63 na Superbet) Mais de 10,5 escanteios (1,90 na Br4Bet)

