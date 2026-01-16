O Lance! apresenta os melhores palpites para Manchester United x Manchester City, pela 22ª rodada da Premier League. O confronto acontece neste sábado, 17 de janeiro, às 09h30 (horário de Brasília), em Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, com transmissão ao vivo no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Manchester United x Manchester City (17/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Erling Haaland, em pouco mais da metade da temporada, já soma 39 gols em 34 partidas, considerando jogos por clube e pela seleção da Noruega. A fase mágica do camisa 9 é a principal esperança dos Citizens para seguirem na perseguição ao líder Arsenal. Nosso palpite se baseia em mais uma grande atuação do artilheiro neste próximo clássico.

Pelo Manchester City, são 26 gols em 29 partidas até o momento Contra o Manchester United, Haaland registra oito gols marcados em nove clássicos, incluindo dois anotados no último confronto Na Premier League, o atacante finaliza média de 4,0 vezes por partida, com 24% de conversão em gols

Outros palpites para Manchester United x Manchester City

O domínio ofensivo do Manchester City nesta temporada é notável. Uma das principais características das equipes de Pep Guardiola é o controle das ações ofensivas, com muita posse de bola, troca de passes e, consequentemente, alta produção de gols. Um dado relevante dos últimos jogos é que os Citizens abriram o placar em oito de seus últimos nove compromissos, evidenciando ainda mais sua força inicial nas partidas. Esses números reforçam nosso palpite para o City marcar o primeiro gol.

Somado a esse poderio ofensivo do City, que registra média de 2,4 gols por partida, a expectativa é de um confronto com alto volume de bolas na rede. O histórico do clássico também sustenta essa projeção: em oito dos últimos dez encontros entre as equipes, a marca de 2,5 gols foi superada. Assim, esse mercado se mostra uma excelente opção.

Por fim, como ambas as equipes apresentam médias baixas de escanteios cedidos aos adversários — 4,4 e 2,6, respectivamente —, a tendência é que esse padrão se mantenha. Inclusive, nos últimos cinco confrontos diretos, tivemos menos de 10,5 escanteios, o que fortalece nosso palpite para permanecer abaixo dessa marca.

Análise e Forma dos Times

Manchester United - Momento e escalação

O Manchester United vive dias conturbados na temporada. Em meio à demissão de Rúben Amorim e à transição até a chegada de Michael Carrick ao comando da equipe, o time conquistou apenas uma vitória nos últimos sete jogos. Além disso, foi eliminado da Copa da Inglaterra pelo Brighton em sua partida mais recente.

Mesmo assim, os Red Devils ainda ocupam a sétima colocação na Premier League, mantendo boas chances de garantir vaga em competições europeias. Agora, nada melhor do que um triunfo em um clássico para acalmar os ânimos, recuperar a confiança e embalar de vez a equipe.

Provável escalação do Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Ayden Heaven, Lisandro Martínez e Luke Shaw; Manuel Ugarte, Casemiro, Matheus Cunha, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu; Benjamin Sesko. Técnico: Michael Carrick.

Manchester City - Momento e escalação

Mais uma vez, o Manchester City vive excelente fase na temporada. Com 13 partidas consecutivas sem derrota, incluindo dez vitórias, a equipe se mantém na segunda colocação da Premier League e segue na perseguição ao líder Arsenal, que tem seis pontos de vantagem. Na última partida, conquistou uma importante vitória fora de casa contra o Newcastle, no jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Pep Guardiola segue lidando com vários desfalques importantes, como John Stones, Rúben Dias e Josko Gvardiol, todos entregues ao departamento médico. Savinho ainda é dúvida, enquanto Omar Marmoush permanece com a Seleção do Egito.

Provável escalação do Manchester City: Gigi Donnarumma; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Max Alleyne e Nathan Aké; Nico González, Bernardo Silva, Tijjani Reijnders, Phil Foden e Jérémy Doku; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Confronto direto e estatísticas de Manchester United x Manchester City

O histórico recente entre Manchester United e Manchester City é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Manchester United x Manchester City

14/09/2025 - Manchester City 3 x 0 Manchester United - Premier League

06/04/2025 - Manchester United 0 x 0 Manchester City - Premier League

15/12/2024 - Manchester City 1 x 2 Manchester United - Premier League

10/08/2024 - Manchester City 1 x 1 (7 x 6 Pênaltis) Manchester United - Community Shield

25/05/2024 - Manchester City 1 x 2 Manchester United - Copa da Inglaterra

Estatísticas e curiosidades de Manchester United x Manchester City

Em todas as competições foram disputados 197 jogos entre as duas equipes, com 62 vitórias do Manchester City, 55 empates e 80 triunfos do Manchester United Na temporada o United registra 39 gols marcados e 36 gols sofridos, em 23 partidas Os Citizens vem com 76 gols marcados e 27 gols sofridos em 32 partidas até o momento Haaland registra oito gols marcados em nove jogos contra o United, incluindo dois no último confronto Em oito dos últimos dez derbys tivemos mais de 2,5 gols

Comparação de Odds para Manchester United x Manchester City

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de classificação a próxima fase:

Casa de Apostas Manchester United Empate Manchester City Betsson 3,50 3,95 1,98 Betano 3,55 3,90 1,95 Br4bet 3,50 3,75 1,93

Resumo dos palpites do Lance! para Manchester United x Manchester City

