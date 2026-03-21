Lyon x Monaco – Palpites, análise e odds (22/03)

A 27ª rodada da Ligue 1 nos oferece um confronto de grande potencial entre Olympique Lyonnais e Monaco, neste domingo, 22 de março de 2026, no Groupama Stadium.

Na quarta colocação, com 47 pontos, os lyonnais atravessam um período delicado, acumulando sete jogos sem vitória em todas as competições. Do outro lado, o Monaco (sexto lugar, 43 pontos) chega embalado por uma impressionante sequência de cinco triunfos consecutivos no campeonato. A diferença de quatro pontos entre as duas equipes pode, portanto, mudar consideravelmente ao final deste confronto, decisivo na corrida por uma vaga na Champions League.

O Lyon vem de uma semana desgastante, marcada pela eliminação na Europa League após derrota por 2 a 0 em casa diante do Celta de Vigo, em um jogo que terminou com nove contra onze. Por outro lado, o Monaco teve uma semana inteira de preparação, sem compromisso europeu — uma vantagem nada desprezível nos aspectos físico e mental.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

Há cerca de um mês, a fase do Lyon parecia avassaladora. Os comandados de Paulo Fonseca vinham de uma série de 13 vitórias consecutivas em todas as competições, que os catapultaram para a briga pelo pódio.

Desde então, a tendência se inverteu de forma brusca. Derrotas para Strasbourg (3 a 1) e Marseille (3 a 2), empates com Paris FC (3 a 3) e Le Havre (0 a 0), eliminação na Copa da França para o Lens nos pênaltis e, depois, a queda na Europa League: o OL acumula tropeços e vive um momento de incerteza.

Apesar desse período difícil, o balanço geral no campeonato segue sólido, com 14 vitórias, cinco empates e sete derrotas. Com apenas 27 gols sofridos, o Lyon tem a terceira melhor defesa da Ligue 1.

Em casa, aliás, o Lyon mantêm certa solidez. Invictos nas últimas seis partidas como mandantes no campeonato, fazem do Groupama Stadium uma verdadeira fortaleza, com uma média superior a dois pontos conquistados por jogo nesta temporada.

O Monaco segue uma trajetória oposta. Após um início de temporada irregular — primeiro sob o comando de Adi Hutter e depois durante a fase de adaptação com Sébastien Pocognoli —, o clube do Principado encontrou seu ritmo a partir do fim de janeiro.

Os monegascos vêm de cinco vitórias consecutivas na Ligue 1, incluindo triunfos marcantes diante do Lens fora de casa e, sobretudo, contra o Paris Saint-Germain no Parc des Princes. Com 45 gols marcados em 26 partidas, possuem o segundo melhor ataque do campeonato, com uma média de quase dois gols por jogo.

A disputa pelas vagas europeias está particularmente acirrada. Atrás de PSG e Lens, várias equipes se encontram separadas por poucos pontos. Uma vitória do Monaco reabriria completamente a corrida, deixando-o a apenas um ponto do Lyon, enquanto um triunfo lyonnais abriria uma vantagem significativa.

Os interesses em jogo são, portanto, claros: o Lyon precisa interromper urgentemente sua espiral negativa para seguir na briga pela Champions League, enquanto o Monaco deve confirmar seu bom momento e se consolidar como candidato legítimo ao top 4.

Outros palpites para Lyon x Monaco

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

Os duelos entre Lyon e Monaco costumam render espetáculo. Nas últimas duas décadas, as equipes se enfrentaram 54 vezes em todas as competições, com ligeira vantagem para o Lyon (25 vitórias contra 20 do Monaco, além de nove empates).

Com uma média de 2,87 gols por partida, esses confrontos são geralmente abertos e cheios de gols.

No jogo do primeiro turno, em 3 de janeiro de 2026, no Stade Louis-II, o Lyon venceu por 3 a 1, com destaque para a dobradinha de Pavel Sulc e um gol de Tanner Tessmann. O Monaco diminuiu com Kassoum Ouattara, mas sofreu defensivamente.

Na temporada passada, por outro lado, o Monaco levou a melhor, vencendo os dois confrontos, incluindo um triunfo em Lyon — uma lembrança ainda fresca na memória dos lyonnais.

Dado curioso: nenhum jogo entre as duas equipes no Groupama Stadium pela Ligue 1 terminou empatado desde 2010.

Notícias de Lyon x Monaco

Lyon

O departamento médico do Lyon segue cheio. Ernest Nuamah, Rémi Himbert, Ainsley Maitland-Niles, Ruben Kluivert e Noham Kamara estão todos indisponíveis. Tyler Morton, por sua vez, está suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Em compensação, Clinton Mata retorna de suspensão e deve reforçar o setor defensivo. Outra boa notícia: Pavel Sulc, artilheiro do clube na Ligue 1, está novamente disponível após uma lesão nos isquiotibiais. Malick Fofana e Afonso Moreira, peças valiosas no setor ofensivo, também estão de volta e já recuperaram ritmo de jogo ao entrar em campo diante do Celta de Vigo.

No ataque, Endrick atravessa uma fase mais complicada, com seis partidas sem marcar no campeonato. Apesar disso, o jovem brasileiro segue sendo a principal ameaça ofensiva do Lyon, graças à sua capacidade de drible e criação de desequilíbrios.

No meio-campo, Corentin Tolisso se firma como o verdadeiro líder da equipe. Autor de diversas atuações decisivas nas últimas semanas, ele carrega o meio-campo lyonnais tanto pela experiência quanto pela eficiência ofensiva.

Provável escalação do Lyon (4-1-4-1): Greif; Hateboer, Tessmann, Niakhaté e Tagliafico; Nartey; Karabec, Mangala, Tolisso e Abner; Endrick. Técnico: Paulo Fonseca.

Monaco

O Monaco também precisa lidar com várias ausências importantes. Vanderson, Mohammed Salisu, Caio Henrique, Paul Pogba e Takumi Minamino estão fora. Krépin Diatta e Eric Dier seguem como dúvida, em fase de recuperação.

No gol, o retorno de Lukas Hradecky é uma grande notícia. Titular contra o Brest, ele não sofreu gols e trouxe mais segurança para a defesa monegasca.

A excelente fase de Folarin Balogun é outro ponto forte. O atacante vem de uma sequência de gols e se consolidou como o líder ofensivo da equipe. Regular e confiante, chega a essa reta final de temporada com uma motivação redobrada.

Ao seu redor, Maghnes Akliouche cresce de produção, enquanto Aleksandr Golovin e Lamine Camara contribuem com criatividade e dinamismo no meio-campo.

Provável escalação do Monaco (3-4-3): Hradecky; Kehrer, Zakaria e Faes; Teze, Bamba, Camara e Adingra; Akliouche, Balogun e Golovin. Técnico: Sébastien Pocognoli.

Destaques individuais de Lyon x Monaco

Jogador destaque · Lyon Corentin Tolisso 7 Gols na Ligue 1 — líder criativo do meio-campo do OL 4 Gols no último mês — carrega o time nas costas 6,95 Nota média WhoScored na temporada 1,1 Passes decisivos por jogo — motor ofensivo do OL Jogador destaque · AS Monaco Folarin Balogun 8 Gols na Ligue 1 — referência ofensiva do Monaco 4 Assistências na temporada 6,98 Nota média FotMob na temporada 4 Jogos seguidos marcando — fase artilheira na reta final

Os Técnicos

Paulo Fonseca atravessa atualmente o período mais delicado desde sua chegada ao comando do OL. O técnico português, que havia colocado sua equipe em uma impressionante série de 13 vitórias consecutivas, agora precisa encontrar soluções para retomar uma dinâmica que perdeu força. Sua capacidade de adaptação tática e seu pragmatismo continuam sendo seus principais trunfos, mas as eliminações recentes na Copa da França e na Europa League certamente abalaram a confiança do grupo.

Do outro lado, Sébastien Pocognoli é uma das revelações da temporada. Com apenas 38 anos, o belga, que chegou em outubro vindo do Union Saint-Gilloise, onde havia sido campeão, é o treinador mais jovem da Ligue 1. Influenciado por Louis van Gaal durante sua passagem pelo AZ Alkmaar, ele prega um jogo intenso baseado em pressão alta e transições rápidas.

Após uma fase de adaptação, seus princípios começam a dar frutos, como comprova a sequência atual do Monaco. Pocognoli soube, sobretudo, estabilizar sua defesa em torno de Denis Zakaria, relançar Lukas Hradecky no gol e estabelecer Folarin Balogun como referência ofensiva. Sua gestão do elenco, com uma rotação inteligente no meio-campo, reflete um treinador em pleno domínio de seu grupo.

Análise Tática

O Lyon deve atuar no 4-1-4-1, dando sequência às suas últimas escalações. Nartey ocupará o papel de primeiro volante diante da defesa, enquanto Tolisso e Mangala darão vida ao meio-campo. Pelas pontas, Karabec e Abner trarão volume, com Endrick na referência.

Esse sistema depende fortemente da qualidade das transições ofensivas. No entanto, a falta de confiança atual se traduz em combinações menos fluidas e um número de chances claras em queda nas últimas semanas.

O Monaco deve responder com um 3-4-3 bem estruturado. Zakaria será o pilar da defesa, acompanhado de Kehrer e Faes. Nas laterais, os alas Teze e Adingra terão papel fundamental para dar amplitude e esticar o bloco lyonnais. Na frente, o trio Akliouche – Balogun – Golovin combina mobilidade, criatividade e eficiência.

Um dos pontos fracos do Lyon pode estar justamente nas laterais. A ausência de Maitland-Niles, somada ao desgaste acumulado após a Europa League, pode expor os corredores. O Monaco tentará explorar esses espaços, principalmente pela atividade de seus alas.

Por outro lado, a defesa com três zagueiros do Monaco pode deixar brechas nas transições rápidas. Se Endrick e Abner conseguirem se projetar com velocidade, o Lyon terá oportunidades, como aconteceu no jogo do primeiro turno, vencido por 3 a 1.

O principal desafio tático reside, portanto, na capacidade física do Lyon de acompanhar o ritmo imposto pelo Monaco. Após uma semana desgastante, os Gones terão fôlego suficiente para rivalizar com um time monegasco em plena confiança e bem descansado? Essa é a grande interrogação deste confronto.

Prognóstico de placar exato para Lyon x Monaco

🎯 Previsão de Placar Lyon 1 x Monaco 2 O Lyon segue invicto em casa nas últimas seis rodadas da Ligue 1, mas chega fragilizado após sete jogos sem vencer em todas as competições e desgastado pela eliminação na Europa League no meio de semana. O Monaco, por sua vez, vive momento oposto: embalado por cinco vitórias consecutivas no campeonato — incluindo triunfo sobre o PSG no Parc des Princes — e beneficiado por uma semana inteira de descanso. A tendência é de um jogo aberto, com o Lyon buscando se impor como mandante e o Monaco explorando espaços nas transições à medida que o cansaço pesar. O Lyon está invicto há seis jogos em casa na Ligue 1, com média superior a dois pontos por partida no Groupama Stadium

na Ligue 1, com média superior a por partida no Groupama Stadium O Monaco vem de cinco vitórias consecutivas no campeonato e não perde há oito jogos em todas as competições

no campeonato e não perde há em todas as competições Balogun marcou nas últimas quatro partidas da Ligue 1

da Ligue 1 Os confrontos entre Lyon e Monaco registram média de 2,87 gols por jogo — nenhum empate no Groupama Stadium pela Ligue 1 desde 2010 A análise sugere vitória do Monaco por 2 a 1, com Folarin Balogun abrindo o placar ao aproveitar sua fase artilheira e os espaços nas costas da defesa lyonnaise. O Lyon deve empatar ainda no segundo tempo, provavelmente com Corentin Tolisso — em grande fase, com quatro gols no último mês — ou em um lance de classe individual de Endrick. Na reta final, porém, o desgaste físico do OL após a Europa League tende a pesar, e o Monaco deve fazer a diferença com sua maior frescura e confiança, confirmando a campanha de recuperação que o recolocou na briga pelo top 4.

Resumo dos palpites do Lance para Lyon x Monaco