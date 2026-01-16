Confira os palpites para Liverpool x Burnley neste sábado (17/01), pela 22ª rodada da Premier League 2025/26. O encontro acontece no Estádio de Anfield a partir das 12h (horário de Brasília). Os Reds tentam superar uma sequência de três empates seguidos e buscam voltar a vencer no campeonato. Já os visitantes estão na briga contra o rebaixamento há 12 rodadas sem triunfar.

Palpite do Lance! para Liverpool x Burnley (17/01/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

O Burnley vive uma temporada de resultados negativos, e assim como na última vez que esteve na elite inglesa, briga contra o rebaixamento. Essa inconsistência faz com que a equipe tenha uma vitória nos últimos dez jogos - essa pela FA Cup. Este momento deve favorecer os Reds, que ao contrário dos visitantes, encontraram a boa fase após um começo ruim de Premier League.

A equipe do Liverpool venceu seis dos últimos 11 jogos disputados, sendo três deles com a meta zerada. A defesa dos atuais campeões passaram em branco em outros dois empates nesse recorte. Precisando de um bom resultado, o time da casa deve controlar as ações em Anfield, sendo favorito ao resultado sem sofrer gol.

O Burnley perdeu oito dos dez jogos como visitantes na Premier League, tendo 12 gols marcados O Liverpool ficou sete de 21 duelos na liga com a meta zerada Os últimos confrontos diretos tiveram como tendência o placar favorável ao time de Liverpool

Outros palpites para Liverpool x Burnley

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Quanto ao recorte de escanteios, o Liverpool vem trabalhando como dominante nos duelos nesse quesito em seus compromissos. Nos últimos dez, foram em média 5,3 cobrados e 3,4 sofridos por jogo. A soma das médias fica na faixa proposta para o duelo. Os Clarets tiveram na maioria das partidas recentes poucos tiros de canto. Isso porque cinco das últimas seis terminaram abaixo de 10,5 combinados.

As equipes têm em comum uma tendência a marcarem gols nos 15 minutos finais. Os donos da casa são o segundo time com mais gols nessa minutagem (12 feitos, atrás apenas do Brentford com 13). Já o Burnley marcou 38% dos últimos 13 tentos após o minuto 75. Logo, essas estatísticas fortalecem um palpite com uma gol feito na parte final.

Por fim, como reforçado na primeira indicação, os Reds entram em campo com amplas chances de vitória. A equipe chegou a balançar as redes mais de 1,5 vez em sete dos 11 jogos recentes. Três deles foram triunfos acima de 1,5 gols de diferença. Com amplo domínio no confronto, e dado o momento do adversário, o handicap é uma boa alternativa a favor do time da casa.

Análise e Forma dos Times

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool vive um momento de estabilidade na Premier League, com a última derrota na competição há quase dois meses. Desde então, foram quatro vitórias e cinco empates que colocaram os Reds na quarta posição. Ainda que os empates incomode, o time se estabeleceu na briga por vaga na Champions, com 35 pontos. A equipe segurou o 0 a 0 com o Arsenal na última rodada atuando no Emirates.

Após esse resultado, Arne Slot mandou a campo um time misto na classificação sobre o Barnsley pela FA Cup na última segunda-feira. O treinador perdeu na última semana o lateral Conor Bradley. O inglês sofreu uma lesão no joelho, ficando como desfalque um bom período. Além dele, o time segue sem conta com Salah, voltando da CAN, e Aleksander Isak, com fratura na fíbula.

Provável escalação do Liverpool: Alisson; Jeremie Frimpong, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté e Kerkez; Mac Allister e Ryan Gravenberch; Curtis Jones, Dominik Szoboszlai e Florian Wirtz; Hugo Ekitiké. Técnico: Arne Slot.

Burnley - Momento e escalação

O jogo contra o Liverpool será o segundo do Burnley numa sequência de três seguidos contra equipes do Big Six. Antes deste duelo, o time segurou um empate contra o Manchester United por 2 a 2. O ponto somado, contudo, não mudou a difícil vida dos Clarents na Premier League. São os atuais vice-lanterna com oito pontos a menos que o primeiro fora do Z3.

Após passar pelos Reds, a equipe encara o Tottenham fechando a difícil sequência de início de ano. A fuga das 12 partidas sem vitória na Premier League foi a classificação sobre o Millwall na FA Cup. Scott Parker deve repetir um esquema com três zagueiros. O comandante confirmou que Joe Worral e Zian Flemming seguem como baixas na partidas.

Provável escalação do Burnley: Dubravka; Laurent, Maxime Esteve e Humphreys; Kyle Walker, Lesley Ugochukwu, Florentino Luís e Lucas Pires; Marcus Edwards e Hannibal Mejbri; Armando Broja. Técnico: Scott Parker.

Confronto direto e estatísticas de Liverpool e Burnley

O histórico recente entre Liverpool e Burnley é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Liverpool e Burnley

14/09/2025 - Burnley 0 x 1 Liverpool - (Premier League) 10/02/2024 – Liverpool 3 x 1 Burnley - (Premier League) 26/12/2023 – Burnley 0 x 2 Liverpool - (Premier League) 13/02/2022 – Burnley 0 x 1 Liverpool - (Premier League) 21/08/2021 – Liverpool 2 x 0 Burnley - (Premier League)

Estatísticas e curiosidades de Liverpool x Burnley

O Liverpool venceu seis dos últimos nove confrontos diretos sem sofrer gols Quatro dos cinco encontros recentes terminaram abaixo de 2,5 gols combinados E sete dos últimos oito foram acima de 10,5 escanteios cobrados 12 dos últimos 17 gols marcados pelo Liverpool foram em segundos tempos O Burnley sofreu em média 1,8 gols por jogo nas últimas dez atuações

Comparação de Odds para Liverpool x Burnley

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam:

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 2,08 1,72 Betano 2,07 1,70 Bet365 2,10 1,66

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Liverpool x Burnley

Liverpool vence e Ambos marcam: não (1,98 na Betsson) Faixa de escanteios cobrados: 6-10 (1,90 na Betsson) Gol marcado depois dos 75 minutos (1,85 na Betano) Handicap -1,5 Liverpool (1,87 na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.