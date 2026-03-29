Kosovo x Turquia – Palpites, análise e odds (31/03)

Kosovo e Turquia se enfrentam na terça-feira, 31 de março de 2026, no Stadiumi Fadil Vokrri, em Pristina, pela final do Caminho C dos playoffs europeus para a Copa do Mundo 2026. O vencedor garante vaga no Grupo D do Mundial, ao lado de Estados Unidos, Paraguai e Austrália. É jogo único, sem volta, e empate leva para prorrogação e pênaltis.

O contexto é histórico para as duas seleções, mas por razões diferentes. O Kosovo, filiado à FIFA apenas desde 2016, nunca disputou uma Copa do Mundo nem qualquer grande torneio internacional. Já a Turquia tenta encerrar um jejum de 24 anos sem o Mundial, desde a campanha de terceiro lugar em 2002, na Coreia e no Japão. A pressão é enorme dos dois lados, e o ambiente em Pristina promete ser incandescente.

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Análise da partida

O Kosovo chega em momento extraordinário. Na semifinal, os Dardanianos protagonizaram uma virada épica contra a Eslováquia fora de casa, vencendo por 4 a 3 depois de estarem duas vezes atrás no placar. Veldin Hodza, Fisnik Asllani, Florent Muslija e Kreshnik Hajrizi marcaram os gols da classificação naquele que foi o 100º jogo oficial da seleção kosovar.

A campanha nas eliminatórias foi impressionante. Terminou em segundo lugar no Grupo B, à frente de Suécia e Eslovênia, com três vitórias, um empate e apenas uma derrota (4 a 0 para a Suíça na estreia). São seis jogos oficiais sem perder.

O fator casa é crucial. O Fadil Vokrri comporta apenas 14 mil torcedores, mas o técnico Franco Foda reconheceu que poderiam vender 100 mil ingressos. A equipe venceu três e empatou dois dos últimos cinco jogos como mandante em todas as competições, e o ataque marcou em cinco dos últimos sete jogos nas Eliminatórias.

O Kosovo joga um futebol corajoso e ofensivo, com os laterais avançados e o meio campo alto, aceitando riscos defensivos para manter intensidade no ataque. Mërgim Vojvoda, pelo corredor direito, é peça fundamental na construção ofensiva, dando profundidade ao jogo.

A Turquia chegou de forma mais pragmática. A vitória por 1 a 0 sobre a Romênia nas semifinais, em Istambul, foi resolvida por um gol de Ferdi Kadioglu após uma assistência espetacular de Arda Güler. Os turcos terminaram as eliminatórias atrás apenas da Espanha no Grupo E, mas não empolgaram nos últimos jogos. Fora de casa, o desempenho recente é respeitável: três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco jogos como visitante.

O ataque marcou em seis dos últimos sete jogos nas Eliminatórias, porém a defesa sofreu gols em cinco dessas sete partidas. Em nove jogos oficiais, a Turquia conseguiu virar o placar apenas uma vez entre as quatro partidas em que sofreu o primeiro gol.

Outros palpites para Kosovo x Turquia

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Confrontos diretos

Kosovo e Turquia se enfrentaram apenas três vezes em partidas oficiais, todas pelas Eliminatórias para a Copa de 2018. A Turquia venceu as três, marcando 12 gols e sofrendo apenas dois. O último confronto foi em junho de 2017 e terminou 4 a 1 para os turcos em território kosovar. É preciso considerar, porém, que aquela seleção do Kosovo era completamente diferente da atual. A equipe ainda não havia incorporado diversos jogadores da diáspora kosovar na Alemanha e na Suíça, que hoje elevam consideravelmente o nível do elenco. Nove anos separam este jogo do último confronto, e a evolução do Kosovo nesse período é notável.

A Turquia venceu os três confrontos contra o Kosovo, mas o contexto era outro · O último encontro foi em junho de 2017 (Kosovo 1 x 4 Turquia) · O Kosovo entrou no top 100 do ranking FIFA apenas no fim de 2024 · Nos últimos cinco jogos, o Kosovo venceu três e empatou dois · Nos últimos cinco jogos fora, a Turquia venceu três, empatou um e perdeu um

Novidades de Kosovo x Turquia

Kosovo

O Kosovo não tem desfalques. Todos os jogadores convocados por Franco Foda estão à disposição, o que permite manter a mesma escalação que funcionou contra a Eslováquia. O capitão Vedat Muriqi, com 32 gols em 67 jogos pela seleção e 18 gols na La Liga nesta temporada pelo Mallorca, é a referência do ataque.

Ao lado dele, Fisnik Asllani, de 23 anos, que joga pelo Hoffenheim, é a principal arma na mobilidade e no jogo aéreo. A dupla se complementa: Muriqi é o pivô que segura a bola e ganha duelos aéreos, enquanto Asllani oferece velocidade e chegada por trás.

Escalação provável do Kosovo (4-4-2): Arijanet Muric, Lumbardh Dellova, Albian Hajdari, Kreshnik Hajrizi, Dion Gallapeni, Mërgim Vojvoda, Elvis Rexhbeçaj, Veldin Hodža, Florent Muslija, Fisnik Asllani, Vedat Muriqi. Técnico: Franco Foda.

Turquia

Do lado turco, há duas baixas confirmadas por lesão: o lateral Zeki Çelik e o zagueiro Merih Demiral. Mert Müldür deve substituir Çelik na lateral direita. O capitão Hakan Çalhanoglu é dúvida após sair do jogo contra a Romênia com um problema na panturrilha, mas a expectativa é que ele esteja em campo.

A Turquia conta com jogadores de clubes de elite europeia: Arda Güler (Real Madrid), Kenan Yildiz (Juventus), Ferdi Kadioglu (Brighton) e Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray).

Escalação provável da Turquia (4-2-3-1): Ugurcan Çakir; Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakçi e Ferdi Kadioglu; Hakan Çalhanoglu e İsmail Yüksek; Bariş Alper Yilmaz, Arda Güler e Kenan Yildiz; Kerem Aktürkoglu. Técnico: Vincenzo Montella.

Destaques individuais de Kosovo x Turquia

Jogador destaque · Kosovo Vedat Muriqi 18 Gols na La Liga 2025/26 32 Gols pela seleção em 67 jogos 0.70 Gols por 90 minutos 2 327 Minutos jogados na La Liga Jogador destaque · Turquia Arda Güler 5 Gols na temporada (todas comp.) 13 Assistências na temporada 51 Jogos na temporada 3 428 Minutos jogados

Os técnicos

Franco Foda, técnico alemão de 59 anos, comanda o Kosovo desde 2024 e transformou a seleção em uma equipe competitiva na Europa. Sua passagem anterior pela seleção da Áustria, que levou à Euro 2020, mostrou sua capacidade de organizar defensivamente equipes de menor tradição e potencializar o coletivo acima das individualidades. No Kosovo, Foda aposta em um futebol corajoso e ofensivo, aceitando riscos na defesa para manter a intensidade no ataque.

Do outro lado, Vincenzo Montella traz a experiência de quem já treinou Milan, Fiorentina e Sevilla. O italiano assumiu a Turquia antes da Euro 2024, onde surpreendeu ao levar a seleção às quartas de final. Montella é mais pragmático e sabe adaptar a equipe conforme o adversário. A vitória por 1 a 0 sobre a Romênia demonstrou essa capacidade de controlar partidas difíceis sem se desesperar.

Análise tática

O Kosovo deve manter o 4-4-2 que funcionou contra a Eslováquia. Vojvoda, pelo corredor direito, é peça fundamental na construção ofensiva. A principal fragilidade está na transição defensiva: os laterais avançados e o meio campo alto deixam espaços para contra-ataques.

A Turquia, com a qualidade técnica de Güler e a velocidade de Aktürkoğlu, pode explorar essas lacunas com eficiência. Por outro lado, a Turquia opera em um 4-2-3-1 mais controlado, com Çalhanoglu e Yüksek formando um duplo pivô que equilibra a equipe e libera Güler para flutuar entre as linhas.

O ponto fraco turco é a fragilidade defensiva quando a equipe precisa recuar: cinco dos últimos sete jogos nas Eliminatórias terminaram com gol sofrido. Muriqi, líder em gols de cabeça nas cinco grandes ligas europeias nesta temporada, é capaz de punir qualquer deslize em bolas paradas e cruzamentos laterais.

Prognóstico de placar exato para Kosovo x Turquia

🎯 Previsão de Placar Kosovo 0 x 3 Turquia A Turquia tem qualidade individual superior e experiência de sobra para controlar um jogo de alta pressão fora de casa. Montella já mostrou contra a Romênia que sabe montar um plano pragmático para decisões eliminatórias, e a tendência é que repita a receita em Pristina. A Turquia venceu a Romênia por 1 a 0 nas semifinais com postura controlada e eficiência no contra-ataque.

O Kosovo sofreu gol em todas as derrotas nesta campanha e tem fragilidade na transição defensiva quando os laterais avançam.

A Turquia conseguiu virar o placar em apenas uma das quatro vezes em que sofreu o primeiro gol, o que reforça a necessidade de sair na frente.

Cinco dos últimos sete jogos da Turquia terminaram com mais de 2,5 gols. Previsão final: Placar previsto: 3 a 0 para a Turquia.

Resumo do palpites do Lance para Kosovo x Turquia