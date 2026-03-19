Koln x Monchengladbach – Palpites, análise e odds (21/03)
Confira os palpites e informações de Koln x Monchengladbach pelo Campeonato Alemão
O dérbi do Reno está de volta ao Estádio RheinEnergie. Koln e Borussia Monchengladbach se enfrentam neste sábado, 21 de março de 2026, pela 27ª rodada da Bundesliga, em um duelo que vai além da tabela e carrega décadas de rivalidade entre dois clubes tradicionais do futebol alemão.
No primeiro turno, em 8 de novembro de 2025, o Gladbach venceu por 3 x 1 no Borussia-Park, com gols de Sander, Diks, de pênalti, e Tabaković. Agora, o contexto é diferente, já que o Köln atua em casa, onde costuma render melhor, e entra pressionado pela necessidade de pontuar.
Separadas por apenas três pontos na classificação, as equipes transformam este clássico em um confronto direto com peso de sobrevivência. Mais do que a rivalidade histórica, o jogo carrega importância real para a luta contra a parte baixa da tabela.
Análise da partida
O Köln ocupa a 13ª posição da Bundesliga, com 25 pontos em 26 jogos. A campanha de seis vitórias, sete empates e 13 derrotas, além do saldo negativo de 34 gols marcados e 43 sofridos, retrata uma temporada difícil para o recém-promovido, que ainda tenta se firmar de volta à elite alemã.
O momento recente da equipe tem sido irregular. Nos últimos jogos, alternou resultados positivos e tropeços, incluindo derrotas para Augsburg e Borussia Dortmund, além de empate fora de casa com o Hamburger SV. Mesmo atuando no RheinEnergieStadion, o time de Lukas Kwasniok ainda não conseguiu transformar o mando em grande força defensiva.
O setor ofensivo, porém, oferece algum alento ao torcedor. Saïd El Mala, com nove gols e quatro assistências na Bundesliga, e Jakub Kamiński, com seis gols, aparecem como as principais referências de um Köln que precisa voltar a pontuar para não se aproximar ainda mais da zona de rebaixamento.
O Borussia Mönchengladbach aparece logo acima, na 12ª colocação, com 28 pontos. A campanha também é modesta, com sete vitórias, sete empates e 12 derrotas, além de saldo negativo de 30 gols marcados e 43 sofridos. A diferença para o Köln é pequena, o que aumenta o peso direto deste clássico na tabela.
A temporada do Gladbach teve início conturbado, com a saída de Gerardo Seoane após uma sequência ruim e a entrada de Eugen Polanski, que assumiu interinamente e conseguiu estabilizar o time. Três vitórias consecutivas naquele momento reforçaram seu nome, e ele acabou efetivado até 2028.
Em 2026, no entanto, o rendimento voltou a cair. O Gladbach somou apenas nove pontos em dez jogos da Bundesliga no ano-calendário, embora tenha conseguido algum respiro na rodada passada ao vencer o St. Pauli por 2 x 0. Antes disso, a equipe havia sofrido derrotas duras para Bayern e Stuttgart.
As duas equipes chegam pressionadas pela tabela. O Koln está a quatro pontos da zona de rebaixamento, enquanto o Gladbach tem sete de margem para a parte vermelha da classificação. Com apenas oito rodadas restantes, o dérbi ganha peso de confronto direto na luta por sobrevivência.
Confrontos diretos
A rivalidade entre Koln e Borussia Monchengladbach está entre as mais intensas do futebol alemão e remonta à década de 1960. Os dois clubes da Renânia do Norte já se enfrentaram mais de 100 vezes em competições oficiais, em um clássico que tradicionalmente carrega peso histórico e forte carga emocional.
Nos últimos 30 confrontos, o Gladbach leva vantagem, com 14 vitórias contra dez do Koln, além de seis empates. No primeiro turno desta temporada, em 8 de novembro de 2025, os Potros venceram por 3 x 1 no Borussia-Park, com gols de Philipp Sander, Kevin Diks, de pênalti, e Haris Tabakovic. O Koln descontou apenas nos acréscimos, também em cobrança de pênalti, com Luca Waldschmidt.
Um dado que chama atenção no recorte recente é o volume de gols. Oito dos últimos nove encontros entre os rivais terminaram com três gols ou mais, reforçando a ideia de que o dérbi do Reno costuma ser mais aberto e intenso do que a média.
No RheinEnergieStadion, porém, o equilíbrio é maior. O Koln venceu duas das últimas três partidas como mandante contra o Gladbach. O último duelo em casa pela Bundesliga aconteceu em outubro de 2023 e terminou com vitória do Koln por 3 x 1, com dois gols de Florian Kainz e um de Waldschmidt.
Notícias do Koln e Monchengladbach
Koln: desfalques e dúvidas
O Köln chega ao dérbi com um departamento médico bastante movimentado. Timo Hübers está fora pelo restante da temporada após lesão no joelho, enquanto Luca Kilian e Linton Maina seguem em tratamento, ainda sem previsão de retorno.
Jan Thielmann voltou a treinar com o grupo na última semana após se recuperar de lesão muscular e pode, ao menos, ficar como opção no banco. Joel Schmied e Sebastian Sebulonsen também são dúvidas por problemas musculares.
A boa notícia é que Said El Mala se recuperou a tempo e deve estar disponível para a partida. Além disso, Rav van den Berg retorna de suspensão para reforçar a zaga, enquanto Jahmai Simpson-Pusey também pode voltar ao time após cumprir gancho pelo cartão vermelho contra o Dortmund.
Por outro lado, Denis Huseinbašić continua afastado desde janeiro por problemas no quadril. Assim, o Köln ainda chega com limitações importantes de elenco para um jogo de peso na Bundesliga.
Provável escalação do Koln (4-2-3-1): Schwabe; Castro-Montes, van den Berg, Ozkacar e Lund; Martel e Krauss; Kamiński, Waldschmidt e El Mala; Ache. Técnico: Lukas Kwasniok.
Monchengladbach: peças limitadas no ataque
Tim Kleindienst é o principal desfalque do time. Contratado para ser titular da posição, o atacante está fora do restante da temporada por conta de uma lesão no joelho.
Nathan N'Goumou, com problema no tendão de Aquiles, e Robin Hack, também lesionado no joelho, seguem no departamento médico. Giovanni Reyna continua como dúvida recorrente, já que voltou recentemente, mas ainda convive com problemas musculares nas últimas semanas.
Por outro lado, Yannik Engelhardt cumpriu suspensão na rodada passada e deve retornar ao meio-campo. A volta do jogador reforça um setor importante em um momento de elenco reduzido.
Provável escalação do Monchengladbach (3-4-3): Nicolas; Elvedi, Friedrich, Ullrich; Scally, Reitz, Sander, Netz; Honorat, Tabaković e Bolin. Técnico: Eugen Polanski.
Destaques individuais de Koln x Monchengladbach
Os técnicos
Lukas Kwasniok foi contratado em junho de 2025 para conduzir o retorno do Koln à Bundesliga. Aos 44 anos, o treinador construiu sua reputação nas divisões inferiores do futebol alemão, com trabalhos em clubes como Heidenheim e Paderborn.
No Koln, a temporada tem sido marcada por oscilações, mas a permanência na primeira divisão ainda segue ao alcance. Do outro lado, Eugen Polanski assumiu o Gladbach em setembro de 2025 como solução emergencial e acabou se firmando no cargo.
Ex-jogador do próprio clube, Polanski deu novo fôlego ao time em sua chegada, com uma sequência invicta de seis jogos na liga e uma identidade tática mais clara. Em 2026, o rendimento caiu, mas a vitória recente sobre o St. Pauli mostrou que a equipe ainda responde ao seu comando.
Análise tática
O Koln deve se organizar no 4-2-3-1, sistema que se tornou padrão com Kwasniok. Em casa, a equipe costuma apostar em pressão alta e transições rápidas, com Kamiński e El Mala aparecendo como os nomes mais perigosos para atacar os espaços.
Esse comportamento, porém, também deixa brechas nas costas da defesa. Já o Monchengladbach de Polanski trabalha em um 3-4-3 que pode recuar para um 5-4-1 sem a bola, com Scally e Netz dando amplitude e Rocco Reitz comandando o meio-campo.
Pelos lados, Honorat e Hugo Bolin oferecem velocidade, enquanto Tabaković segue como referência no jogo direto, mesmo em fase ruim. O ponto central do duelo estará na capacidade do Gladbach de escapar da pressão alta do Köln e acelerar em transição.
Por outro lado, o visitante carrega uma limitação clara: ainda não marcou de fora da área nesta Bundesliga, mesmo após 95 tentativas. Isso pode favorecer o Koln, que tende a proteger melhor a entrada da área e forçar o adversário a arriscar esse tipo de finalização.
Prognóstico de placar exato para Koln x Monchengladbach
- Oito dos últimos nove dérbis do Reno tiveram três ou mais gols
- O Köln venceu dois dos últimos três jogos como mandante contra o Gladbach
- Tabaković marcou apenas dois gols nos últimos nove jogos, indicando queda de forma
- O Köln precisa de pontos para se afastar da zona de rebaixamento e jogará com intensidade máxima
Resumo dos palpites do Lance para Koln x Monchengladbach
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Odd 1,62 na Betsson
Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols no total – Odd 1,79 na Betsson
Palpite alternativo 2: Koln vence (1x2) – Odd 2,28 na Superbet
Palpite alternativo 3: Mais de 9,5 escanteios – Odd 1,83 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Koln 2 x 1 Monchengladbach – Odd 8,50 na Betsson
