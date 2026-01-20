Juventus x Benfica – Palpites, análise e odds

Confira os palpites do Lance para Juventus x Benfica pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 21 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Juventus Stadium, em Turim, na Itália, em jogo válido pela sétima rodada da Liga dos Campeões. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Juventus x Benfica (21/01/2026)

A Juventus entra em campo com claro favoritismo sustentado pelo desempenho sólido no Juventus Stadium. A equipe italiana tem mostrado controle de jogo como mandante, com organização defensiva consistente e capacidade de administrar vantagem no placar, mesmo em partidas de maior exigência técnica pela Champions League.

Do outro lado, o Benfica tem encontrado dificuldades longe de Lisboa nesta edição do torneio, sobretudo para sustentar intensidade e equilíbrio defensivo fora de casa. Diante de uma Juve mais pragmática, que costuma explorar bem os erros do adversário e valoriza a posse em momentos-chave, o cenário aponta para vantagem dos italianos ao longo dos 90 minutos.

A Juventus segue invicta como mandante na temporada: oito vitórias e seis empates O Benfica perdeu duas das três partidas que disputou fora de casa nesta Champions League A Juve sofreu poucos gols atuando em Turim, mantendo alto índice de jogos sob controle defensivo

Outros palpites para Juventus x Benfica

Os mercados complementares reforçam o favoritismo da Juventus e apontam para um jogo de controle italiano desde os minutos iniciais. A equipe costuma iniciar as partidas de forma agressiva em Turim, abrindo o placar em seis dos últimos oito jogos, o que sustenta o palpite de primeiro a marcar. Diante de um Benfica que tem oscilado fora de casa, a tendência é de pressão inicial da Juve.

Já os mercados de menos de 4,5 cartões e menos de 10,5 escanteios indicam um duelo mais cadenciado e com poucos excessos. A média disciplinar baixa do árbitro Serdar Gözübüyük, aliada ao histórico recente da Juventus em jogos com controle emocional e menor volume de escanteios, aponta para uma partida mais estratégica do que física, com ritmo administrado pela equipe mandante.

Análise e Forma dos Times

Juventus - Momento e escalação

A Juventus chega para a sétima rodada da Champions League pressionada por uma campanha irregular no torneio, com apenas duas vitórias em seis jogos, cenário que limita a margem de erro nesta reta decisiva.

No último compromisso europeu, a equipe voltou a alternar bons momentos com queda de intensidade, algo que também se reflete no desempenho doméstico: no Campeonato Italiano, a Juve ocupa apenas a quinta colocação, fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Provável escalação da Juventus: Di Gregorio; Bremer, Lloyd Kelly e Kalulu; Locatelli, Teun Koopmeiners, McKennie e Cambiasso; Fabio Miretti e Kenan Yildiz; Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti.

Benfica - Momento e escalação

O Benfica chega para o duelo em Turim pressionado pelo desempenho irregular na Champions League. A equipe comandada por José Mourinho ocupa apenas a 25ª posição na tabela geral, com seis pontos em seis jogos, exatamente fora da zona de play-offs, o que transforma a partida em decisiva.

Apesar da vitória recente por 2 a 0 sobre o Rio Ave pelo Campeonato Português, o time ainda sente o impacto da eliminação na Taça de Portugal para o Porto, no dia 14, resultado que aumentou a cobrança sobre o elenco.

Provável escalação do Benfica: Trubin; Amar Dedić, Tomás Araújo, Otamendi e Samuel Dahl; Barreiro e Aursnes; Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov e Prestianni; Franjo Ivanović. Técnico: José Mourinho.

Confronto direto e estatísticas de Juventus x Benfica

O histórico recente entre Juventus e Benfica fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Juventus x Benfica

2025-01-29 – Juventus 0 x 2 Benfica (Champions League)

2022-10-25 – Benfica 4 x 3 Juventus (Champions League)

2022-09-14 – Juventus 1 x 2 Benfica (Champions League)

2014-05-01 – Juventus 0 x 0 Benfica (Europa League)

2014-04-24 – Benfica 2 x 1 Juventus (Europa League)

Estatísticas e curiosidades de Juventus x Benfica

A Juventus abriu o placar em seis dos últimos oito jogos

dos últimos jogos O Benfica também costuma sair na frente , sendo o primeiro a marcar em sete dos últimos nove compromissos

, sendo o primeiro a marcar em dos últimos compromissos Disciplina é marca recente da Juve: o time teve menos de 4,5 cartões em oito dos últimos dez jogos

dos últimos jogos Escanteios abaixo da linha têm sido frequentes nos jogos da Juventus, com menos de 10,5 em cinco das últimas sete partidas

das últimas partidas O Benfica segue a mesma tendência, com menos de 10,5 escanteios em cinco dos últimos seis jogos

Comparação de Odds para Juventus x Benfica

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam

Casa Ambas as equipes marcam Ambas as equipes marcam: não Betsson 1,85 1,92 Betano 1,87 1,90 Bet365 1,85 1,92

Lembre-se: Aposte com responsabilidade e apenas o que pode perder.

Resumo dos palpites do Lance! para Juventus x Benfica

Resultado: Juventus vence ( 1,82 na Betsson)

na Betsson) Primeiro a marcar: Juventus ( 1,62 na Betsson)

na Betsson) Menos de 4,5 cartões ( 1,52 na Superbet)

na Superbet) Menos de 10,5 escanteios (1,50 na Betano)

