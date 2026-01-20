Juventus x Benfica – Palpites, análise e odds
Confira os palpites e as odds para Juventus x Benfica pela Champions League
Confira os palpites do Lance para Juventus x Benfica pela Champions League. O duelo acontece nesta quarta-feira, 21 de janeiro, às 17h (horário de Brasília). A bola rola no Juventus Stadium, em Turim, na Itália, em jogo válido pela sétima rodada da Liga dos Campeões. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.
Palpite do Lance! para Juventus x Benfica (21/01/2026)
A Juventus entra em campo com claro favoritismo sustentado pelo desempenho sólido no Juventus Stadium. A equipe italiana tem mostrado controle de jogo como mandante, com organização defensiva consistente e capacidade de administrar vantagem no placar, mesmo em partidas de maior exigência técnica pela Champions League.
Do outro lado, o Benfica tem encontrado dificuldades longe de Lisboa nesta edição do torneio, sobretudo para sustentar intensidade e equilíbrio defensivo fora de casa. Diante de uma Juve mais pragmática, que costuma explorar bem os erros do adversário e valoriza a posse em momentos-chave, o cenário aponta para vantagem dos italianos ao longo dos 90 minutos.
- A Juventus segue invicta como mandante na temporada: oito vitórias e seis empates
- O Benfica perdeu duas das três partidas que disputou fora de casa nesta Champions League
- A Juve sofreu poucos gols atuando em Turim, mantendo alto índice de jogos sob controle defensivo
Outros palpites para Juventus x Benfica
Os mercados complementares reforçam o favoritismo da Juventus e apontam para um jogo de controle italiano desde os minutos iniciais. A equipe costuma iniciar as partidas de forma agressiva em Turim, abrindo o placar em seis dos últimos oito jogos, o que sustenta o palpite de primeiro a marcar. Diante de um Benfica que tem oscilado fora de casa, a tendência é de pressão inicial da Juve.
Já os mercados de menos de 4,5 cartões e menos de 10,5 escanteios indicam um duelo mais cadenciado e com poucos excessos. A média disciplinar baixa do árbitro Serdar Gözübüyük, aliada ao histórico recente da Juventus em jogos com controle emocional e menor volume de escanteios, aponta para uma partida mais estratégica do que física, com ritmo administrado pela equipe mandante.
Análise e Forma dos Times
Juventus - Momento e escalação
A Juventus chega para a sétima rodada da Champions League pressionada por uma campanha irregular no torneio, com apenas duas vitórias em seis jogos, cenário que limita a margem de erro nesta reta decisiva.
No último compromisso europeu, a equipe voltou a alternar bons momentos com queda de intensidade, algo que também se reflete no desempenho doméstico: no Campeonato Italiano, a Juve ocupa apenas a quinta colocação, fora da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.
Provável escalação da Juventus: Di Gregorio; Bremer, Lloyd Kelly e Kalulu; Locatelli, Teun Koopmeiners, McKennie e Cambiasso; Fabio Miretti e Kenan Yildiz; Jonathan David. Técnico: Luciano Spalletti.
Benfica - Momento e escalação
O Benfica chega para o duelo em Turim pressionado pelo desempenho irregular na Champions League. A equipe comandada por José Mourinho ocupa apenas a 25ª posição na tabela geral, com seis pontos em seis jogos, exatamente fora da zona de play-offs, o que transforma a partida em decisiva.
Apesar da vitória recente por 2 a 0 sobre o Rio Ave pelo Campeonato Português, o time ainda sente o impacto da eliminação na Taça de Portugal para o Porto, no dia 14, resultado que aumentou a cobrança sobre o elenco.
Provável escalação do Benfica: Trubin; Amar Dedić, Tomás Araújo, Otamendi e Samuel Dahl; Barreiro e Aursnes; Enzo Barrenechea, Georgiy Sudakov e Prestianni; Franjo Ivanović. Técnico: José Mourinho.
Confronto direto e estatísticas de Juventus x Benfica
O histórico recente entre Juventus e Benfica fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:
Últimos cinco jogos entre Juventus x Benfica
- 2025-01-29 – Juventus 0 x 2 Benfica (Champions League)
- 2022-10-25 – Benfica 4 x 3 Juventus (Champions League)
- 2022-09-14 – Juventus 1 x 2 Benfica (Champions League)
- 2014-05-01 – Juventus 0 x 0 Benfica (Europa League)
- 2014-04-24 – Benfica 2 x 1 Juventus (Europa League)
Estatísticas e curiosidades de Juventus x Benfica
- A Juventus abriu o placar em seis dos últimos oito jogos
- O Benfica também costuma sair na frente, sendo o primeiro a marcar em sete dos últimos nove compromissos
- Disciplina é marca recente da Juve: o time teve menos de 4,5 cartões em oito dos últimos dez jogos
- Escanteios abaixo da linha têm sido frequentes nos jogos da Juventus, com menos de 10,5 em cinco das últimas sete partidas
- O Benfica segue a mesma tendência, com menos de 10,5 escanteios em cinco dos últimos seis jogos
Comparação de Odds para Juventus x Benfica
Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de ambas as equipes marcam
|Casa
|Ambas as equipes marcam
|Ambas as equipes marcam: não
Betsson
Betano
Bet365
Resumo dos palpites do Lance! para Juventus x Benfica
