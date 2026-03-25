Inglaterra x Uruguai – Palpites, análise e odds (27/03)
Confira os palpites e informações do amistoso entre Inglaterra e Uruguai
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A preparação para a Copa do Mundo 2026 começa oficialmente em Wembley. Inglaterra e Uruguai se enfrentam na sexta-feira, 27 de março de 2026, às 16h45 (horário de Brasília), em amistoso internacional que servirá como termômetro para ambas as seleções antes do Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México.
Thomas Tuchel convocou 35 jogadores para a data FIFA de março, dividindo o elenco em dois grupos. A ideia é usar o jogo contra o Uruguai para avaliar nomes fora do radar e dar descanso a titulares como Harry Kane, Bukayo Saka e Declan Rice, que só se apresentam a partir de sábado para o duelo contra o Japão, na terça-feira seguinte.
Do lado uruguaio, Marcelo Bielsa trouxe 28 convocados e pretende usar as duas partidas da janela, contra Inglaterra e Argélia, como últimos laboratórios antes de definir a lista definitiva para o torneio. O Uruguai está no Grupo H da Copa, ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita.
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Análise da partida
A Inglaterra se classificou para a Copa do Mundo com uma campanha perfeita nas Eliminatórias Europeias. Foram oito vitórias em oito jogos no Grupo K, sem sofrer um único gol. Harry Kane marcou oito vezes durante a fase classificatória, incluindo dois gols na última rodada contra a Albânia, fora de casa.
Os dados recentes confirmam a solidez defensiva dos Three Lions. A seleção inglesa marcou primeiro em cada uma das últimas oito partidas e conseguiu manter a vantagem no placar até o apito final em sete delas.
Na Nations League 2024-25, o desempenho foi irregular. A equipe perdeu para a Grécia em casa (1 x 2), mas respondeu com goleadas fora: 3 x 0 na Grécia, 3 x 1 na Finlândia e 5 x 0 sobre a Irlanda em Wembley. O saldo é de seis vitórias consecutivas em jogos internacionais antes do amistoso.
O detalhe que muda tudo para sexta-feira é a ausência simultânea de 11 titulares em potencial. Kane, Saka, Rice, Anthony Gordon, Morgan Rogers, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Dan Burn, Dean Henderson, Nico O'Reilly e Elliot Anderson só se juntam ao grupo depois do confronto com os uruguaios. Jude Bellingham, recém-recuperado de lesão muscular no Real Madrid, está no acampamento, mas Tuchel descartou utilizá-lo contra o Uruguai.
O Uruguai, por sua vez, terminou em quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 28 pontos em 18 rodadas. A classificação veio com uma goleada de 3 x 0 sobre o Peru na penúltima rodada, em Montevidéu, mas a trajetória não foi linear.
Nos amistosos do segundo semestre de 2025, os resultados ligaram o sinal de alerta. A Celeste foi humilhada pelos Estados Unidos por 5 x 1 em novembro, empatou sem gols com o México e venceu a República Dominicana por 1 x 0 e o Uzbequistão por 2 x 1. A irregularidade é evidente, sobretudo fora de casa.
No contexto das eliminatórias, o Uruguai não venceu nenhum dos últimos quatro jogos fora de casa e sofreu derrotas dolorosas para Paraguai (2 x 0) e Argentina (1 x 0). O padrão é claro: Bielsa obtém resultados em Montevidéu, mas sofre na estrada.
Outros palpites para Inglaterra x Uruguai
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Confrontos diretos
Inglaterra e Uruguai já se enfrentaram 11 vezes na história. O retrospecto favorece os sul-americanos, com cinco vitórias contra três dos ingleses. Houve também três empates.
O encontro mais recente aconteceu na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Luis Suárez, recém-recuperado de lesão, marcou duas vezes e comandou a vitória de 2 x 1, apesar do gol de Wayne Rooney. Antes disso, a última visita uruguaia a Wembley ocorreu em 2006, quando a Inglaterra venceu por 2 x 1, de virada, com gols de Peter Crouch e Joe Cole.
Em 1995, as duas seleções empataram sem gols no antigo Wembley. Na Copa de 1966, disputada na Inglaterra, o jogo do grupo terminou em 0 x 0.
O histórico mostra que os confrontos costumam ser equilibrados e nem sempre com muitos gols. Porém, as duas últimas partidas tiveram três gols cada uma, o que abre margem para mercados de over em casas de apostas.
Notícias de Inglaterra e Uruguai
Inglaterra: desfalques e dúvidas
A principal notícia é a divisão planejada por Tuchel. Onze jogadores foram poupados e não estarão disponíveis contra o Uruguai: Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane e Bukayo Saka.
Jude Bellingham está no grupo, mas não jogará. Tuchel indicou que o melhor cenário para o meia do Real Madrid é entrar em campo contra o Japão. Reece James e Trevoh Chalobah estão lesionados e fora da convocação.
Jarell Quansah se lesionou após a convocação e foi substituído por Ben White, do Arsenal, que retorna à seleção pela primeira vez desde novembro de 2022. Eberechi Eze também se retirou por problema físico, e Harvey Barnes foi chamado em seu lugar.
Com tantas ausências, Tuchel terá de escalar um time com cara de teste. Jordan Pickford deve ser o goleiro. Na defesa, John Stones e Harry Maguire formam a dupla de zaga, com Tino Livramento na direita e Lewis Hall na esquerda. O meio-campo ficará por conta de Adam Wharton e Jordan Henderson. No ataque, Noni Madueke ocupa a ponta direita, Cole Palmer atua como meia centralizado, Marcus Rashford surge pela esquerda, e Dominic Solanke é o centroavante.
Provável escalação da Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; Livramento, Stones, Maguire, Hall; Wharton, J. Henderson; Madueke, Palmer, Rashford; Solanke. Técnico: Thomas Tuchel.
Uruguai: desfalques e dúvidas
Bielsa convocou 28 jogadores e enfrenta menos problemas em comparação com Tuchel. As ausências confirmadas são Maximiliano Araújo, com lesão muscular, e Rodrigo Bentancur, também fora por lesão.
Nahitan Nández, que atua na Arábia Saudita, ficou de fora da lista. Fernando Muslera, Nicolás De la Cruz e Agustín Canobbio retornaram após ausências anteriores. Oito jogadores da lista atuam em clubes brasileiros, incluindo De la Cruz e Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Joaquín Piquerez (Palmeiras) e Sergio Rochet (Internacional).
Diferentemente da Inglaterra, o Uruguai deve escalar força máxima disponível. Bielsa precisa afinar o time antes da Copa e não tem o luxo de dispensar titulares. Ronald Araújo (Barcelona) e José María Giménez (Atlético de Madrid) formam uma das duplas de zaga mais fortes do futebol sul-americano. Federico Valverde (Real Madrid) comanda o meio-campo. Darwin Núñez lidera o ataque.
O ponto de atenção é Valverde, que recebeu cartão vermelho no derby de Madri recentemente e acumula muitos minutos na temporada. Bielsa pode optar por dosá-lo pensando no jogo contra a Argélia, quatro dias depois.
Provável escalação do Uruguai (4-3-3): Rochet; Varela, Araújo, Giménez, Olivera; Valverde, Ugarte, De Arrascaeta; Pellistri, Núñez, Torres. Técnico: Marcelo Bielsa.
Destaques individuais de Inglaterra x Uruguai
Os técnicos
Thomas Tuchel assumiu a Inglaterra com a missão de encerrar 60 anos de seca em Copas do Mundo. Até aqui, o alemão entregou resultados. A classificação com 100% de aproveitamento e sem gols sofridos nas eliminatórias mostrou organização defensiva e pragmatismo. Tuchel vem de passagens por PSG, Chelsea e Bayern de Munique, e já renovou contrato com a FA até 2028.
O desafio contra o Uruguai é diferente. Tuchel usará a partida como avaliação de jogadores na borda da convocação. Nomes como Adam Wharton, Dominic Calvert-Lewin e James Garner têm poucas oportunidades para convencer o técnico de que merecem um lugar no avião para a América do Norte.
Marcelo Bielsa é uma lenda do futebol. Chamado de "El Loco", o argentino de 70 anos tem um currículo singular: Chile, Argentina, Athletic Bilbao, Marseille, Leeds United. Pep Guardiola já o chamou de melhor treinador do mundo. No Uruguai desde 2023, Bielsa impôs seu sistema de pressão alta e transições verticais, quebrando jejuns de décadas contra Brasil e Argentina durante as eliminatórias.
Bielsa tem uma missão clara em Wembley: testar combinações e observar a resposta dos seus jogadores contra uma equipe europeia de primeiro escalão. O técnico não trata amistosos como compromissos sociais. Para ele, cada minuto serve para calibrar engrenagens.
Análise tática
A Inglaterra deve se organizar em 4-2-3-1, esquema que Tuchel utilizou em grande parte das eliminatórias. Com Wharton e Henderson como dupla de volantes, a equipe terá construção mais lenta do que com Rice, mas ganhará solidez posicional no setor central.
O perigo inglês virá das pontas. Madueke pela direita e Rashford pela esquerda oferecem velocidade e verticalidade. Cole Palmer, no eixo, será o responsável por ligar os setores e encontrar espaços entre as linhas uruguaias. Solanke, como referência, terá a função de fixar zagueiros e criar espaço para inserções dos meias.
O Uruguai de Bielsa vai ao campo com seu 4-3-3 característico. Valverde atua como box-to-box com liberdade para projetar-se, enquanto Ugarte ancora o meio e De Arrascaeta flutua entre as linhas. Os pontas, Pellistri e Torres, são peças de velocidade nas transições, exatamente o tipo de jogador que pode explorar os espaços deixados por uma defesa inglesa menos entrosada.
A fragilidade mais evidente da Inglaterra neste jogo será a falta de sincronia. Stones e Maguire não formam dupla de zaga há quase três anos. Hall, na lateral esquerda, tem pouca experiência internacional. São lacunas que o Uruguai pode explorar com lançamentos diretos para Núñez e combinações rápidas pelo meio.
Do lado uruguaio, o problema é a defesa em bola parada e a exposição nos contra-ataques quando Bielsa insiste na pressão alta. A derrota por 5 x 1 para os Estados Unidos expôs essa vulnerabilidade. Se a Inglaterra souber absorver a pressão inicial e sair em velocidade, encontrará espaços.
Prognóstico de placar exato para Inglaterra x Uruguai
- A Inglaterra venceu seis jogos internacionais consecutivos antes deste amistoso
- O Uruguai sofreu cinco gols em um único jogo contra os Estados Unidos em novembro
- Nos últimos dois confrontos diretos em Wembley, a Inglaterra venceu ou empatou
- Ambas as equipes marcaram nos dois últimos duelos entre as seleções
- O Uruguai terá força máxima, enquanto a Inglaterra poupa 11 titulares
Resumo dos palpites do Lance para Inglaterra x Uruguai
Melhor palpite do jogo: Ambas as equipes marcam – Sim – Odd 2,12 na Betsson
Palpite alternativo: Mais de 2,5 gols no total – Odd 2,02 na Betsson
Palpite alternativo 2: Inglaterra vence (moneyline) – Odd 1.52 na Superbet
Palpite alternativo 3: Menos de 9,5 escanteios – Odd 1.54 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Inglaterra 2 x 1 Uruguai – Odd 7,50 na Betsson
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