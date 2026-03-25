Inglaterra x Uruguai – Palpites, análise e odds (27/03)

A preparação para a Copa do Mundo 2026 começa oficialmente em Wembley. Inglaterra e Uruguai se enfrentam na sexta-feira, 27 de março de 2026, às 16h45 (horário de Brasília), em amistoso internacional que servirá como termômetro para ambas as seleções antes do Mundial nos Estados Unidos, Canadá e México.

Thomas Tuchel convocou 35 jogadores para a data FIFA de março, dividindo o elenco em dois grupos. A ideia é usar o jogo contra o Uruguai para avaliar nomes fora do radar e dar descanso a titulares como Harry Kane, Bukayo Saka e Declan Rice, que só se apresentam a partir de sábado para o duelo contra o Japão, na terça-feira seguinte.

Do lado uruguaio, Marcelo Bielsa trouxe 28 convocados e pretende usar as duas partidas da janela, contra Inglaterra e Argélia, como últimos laboratórios antes de definir a lista definitiva para o torneio. O Uruguai está no Grupo H da Copa, ao lado de Espanha, Cabo Verde e Arábia Saudita.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

A Inglaterra se classificou para a Copa do Mundo com uma campanha perfeita nas Eliminatórias Europeias. Foram oito vitórias em oito jogos no Grupo K, sem sofrer um único gol. Harry Kane marcou oito vezes durante a fase classificatória, incluindo dois gols na última rodada contra a Albânia, fora de casa.

Os dados recentes confirmam a solidez defensiva dos Three Lions. A seleção inglesa marcou primeiro em cada uma das últimas oito partidas e conseguiu manter a vantagem no placar até o apito final em sete delas.

Na Nations League 2024-25, o desempenho foi irregular. A equipe perdeu para a Grécia em casa (1 x 2), mas respondeu com goleadas fora: 3 x 0 na Grécia, 3 x 1 na Finlândia e 5 x 0 sobre a Irlanda em Wembley. O saldo é de seis vitórias consecutivas em jogos internacionais antes do amistoso.

O detalhe que muda tudo para sexta-feira é a ausência simultânea de 11 titulares em potencial. Kane, Saka, Rice, Anthony Gordon, Morgan Rogers, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Dan Burn, Dean Henderson, Nico O'Reilly e Elliot Anderson só se juntam ao grupo depois do confronto com os uruguaios. Jude Bellingham, recém-recuperado de lesão muscular no Real Madrid, está no acampamento, mas Tuchel descartou utilizá-lo contra o Uruguai.

O Uruguai, por sua vez, terminou em quarto lugar nas Eliminatórias Sul-Americanas, com 28 pontos em 18 rodadas. A classificação veio com uma goleada de 3 x 0 sobre o Peru na penúltima rodada, em Montevidéu, mas a trajetória não foi linear.

Nos amistosos do segundo semestre de 2025, os resultados ligaram o sinal de alerta. A Celeste foi humilhada pelos Estados Unidos por 5 x 1 em novembro, empatou sem gols com o México e venceu a República Dominicana por 1 x 0 e o Uzbequistão por 2 x 1. A irregularidade é evidente, sobretudo fora de casa.

No contexto das eliminatórias, o Uruguai não venceu nenhum dos últimos quatro jogos fora de casa e sofreu derrotas dolorosas para Paraguai (2 x 0) e Argentina (1 x 0). O padrão é claro: Bielsa obtém resultados em Montevidéu, mas sofre na estrada.

Outros palpites para Inglaterra x Uruguai

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

Inglaterra e Uruguai já se enfrentaram 11 vezes na história. O retrospecto favorece os sul-americanos, com cinco vitórias contra três dos ingleses. Houve também três empates.

O encontro mais recente aconteceu na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Luis Suárez, recém-recuperado de lesão, marcou duas vezes e comandou a vitória de 2 x 1, apesar do gol de Wayne Rooney. Antes disso, a última visita uruguaia a Wembley ocorreu em 2006, quando a Inglaterra venceu por 2 x 1, de virada, com gols de Peter Crouch e Joe Cole.

Em 1995, as duas seleções empataram sem gols no antigo Wembley. Na Copa de 1966, disputada na Inglaterra, o jogo do grupo terminou em 0 x 0.

O histórico mostra que os confrontos costumam ser equilibrados e nem sempre com muitos gols. Porém, as duas últimas partidas tiveram três gols cada uma, o que abre margem para mercados de over em casas de apostas.

Notícias de Inglaterra e Uruguai

Inglaterra: desfalques e dúvidas

A principal notícia é a divisão planejada por Tuchel. Onze jogadores foram poupados e não estarão disponíveis contra o Uruguai: Dean Henderson, Dan Burn, Marc Guéhi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Harry Kane e Bukayo Saka.

Jude Bellingham está no grupo, mas não jogará. Tuchel indicou que o melhor cenário para o meia do Real Madrid é entrar em campo contra o Japão. Reece James e Trevoh Chalobah estão lesionados e fora da convocação.

Jarell Quansah se lesionou após a convocação e foi substituído por Ben White, do Arsenal, que retorna à seleção pela primeira vez desde novembro de 2022. Eberechi Eze também se retirou por problema físico, e Harvey Barnes foi chamado em seu lugar.

Com tantas ausências, Tuchel terá de escalar um time com cara de teste. Jordan Pickford deve ser o goleiro. Na defesa, John Stones e Harry Maguire formam a dupla de zaga, com Tino Livramento na direita e Lewis Hall na esquerda. O meio-campo ficará por conta de Adam Wharton e Jordan Henderson. No ataque, Noni Madueke ocupa a ponta direita, Cole Palmer atua como meia centralizado, Marcus Rashford surge pela esquerda, e Dominic Solanke é o centroavante.

Provável escalação da Inglaterra (4-2-3-1): Pickford; Livramento, Stones, Maguire, Hall; Wharton, J. Henderson; Madueke, Palmer, Rashford; Solanke. Técnico: Thomas Tuchel.

Uruguai: desfalques e dúvidas

Bielsa convocou 28 jogadores e enfrenta menos problemas em comparação com Tuchel. As ausências confirmadas são Maximiliano Araújo, com lesão muscular, e Rodrigo Bentancur, também fora por lesão.

Nahitan Nández, que atua na Arábia Saudita, ficou de fora da lista. Fernando Muslera, Nicolás De la Cruz e Agustín Canobbio retornaram após ausências anteriores. Oito jogadores da lista atuam em clubes brasileiros, incluindo De la Cruz e Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Joaquín Piquerez (Palmeiras) e Sergio Rochet (Internacional).

Diferentemente da Inglaterra, o Uruguai deve escalar força máxima disponível. Bielsa precisa afinar o time antes da Copa e não tem o luxo de dispensar titulares. Ronald Araújo (Barcelona) e José María Giménez (Atlético de Madrid) formam uma das duplas de zaga mais fortes do futebol sul-americano. Federico Valverde (Real Madrid) comanda o meio-campo. Darwin Núñez lidera o ataque.

O ponto de atenção é Valverde, que recebeu cartão vermelho no derby de Madri recentemente e acumula muitos minutos na temporada. Bielsa pode optar por dosá-lo pensando no jogo contra a Argélia, quatro dias depois.

Provável escalação do Uruguai (4-3-3): Rochet; Varela, Araújo, Giménez, Olivera; Valverde, Ugarte, De Arrascaeta; Pellistri, Núñez, Torres. Técnico: Marcelo Bielsa.

Destaques individuais de Inglaterra x Uruguai

Jogador destaque · Inglaterra Cole Palmer 65 min Minutos jogados sob Tuchel na seleção Titular Provável camisa 10 contra o Uruguai Decisivo Artilheiro do Chelsea na temporada Copa Busca vaga no elenco da Copa do Mundo Jogador destaque · Uruguai Federico Valverde 71 Jogos pela seleção uruguaia 3 Copas Participação em 2018, 2022 e 2026 Motor Líder em distância percorrida na La Liga Vice-cap. Vice-capitão do Real Madrid

Os técnicos

Thomas Tuchel assumiu a Inglaterra com a missão de encerrar 60 anos de seca em Copas do Mundo. Até aqui, o alemão entregou resultados. A classificação com 100% de aproveitamento e sem gols sofridos nas eliminatórias mostrou organização defensiva e pragmatismo. Tuchel vem de passagens por PSG, Chelsea e Bayern de Munique, e já renovou contrato com a FA até 2028.

O desafio contra o Uruguai é diferente. Tuchel usará a partida como avaliação de jogadores na borda da convocação. Nomes como Adam Wharton, Dominic Calvert-Lewin e James Garner têm poucas oportunidades para convencer o técnico de que merecem um lugar no avião para a América do Norte.

Marcelo Bielsa é uma lenda do futebol. Chamado de "El Loco", o argentino de 70 anos tem um currículo singular: Chile, Argentina, Athletic Bilbao, Marseille, Leeds United. Pep Guardiola já o chamou de melhor treinador do mundo. No Uruguai desde 2023, Bielsa impôs seu sistema de pressão alta e transições verticais, quebrando jejuns de décadas contra Brasil e Argentina durante as eliminatórias.

Bielsa tem uma missão clara em Wembley: testar combinações e observar a resposta dos seus jogadores contra uma equipe europeia de primeiro escalão. O técnico não trata amistosos como compromissos sociais. Para ele, cada minuto serve para calibrar engrenagens.

Análise tática

A Inglaterra deve se organizar em 4-2-3-1, esquema que Tuchel utilizou em grande parte das eliminatórias. Com Wharton e Henderson como dupla de volantes, a equipe terá construção mais lenta do que com Rice, mas ganhará solidez posicional no setor central.

O perigo inglês virá das pontas. Madueke pela direita e Rashford pela esquerda oferecem velocidade e verticalidade. Cole Palmer, no eixo, será o responsável por ligar os setores e encontrar espaços entre as linhas uruguaias. Solanke, como referência, terá a função de fixar zagueiros e criar espaço para inserções dos meias.

O Uruguai de Bielsa vai ao campo com seu 4-3-3 característico. Valverde atua como box-to-box com liberdade para projetar-se, enquanto Ugarte ancora o meio e De Arrascaeta flutua entre as linhas. Os pontas, Pellistri e Torres, são peças de velocidade nas transições, exatamente o tipo de jogador que pode explorar os espaços deixados por uma defesa inglesa menos entrosada.

A fragilidade mais evidente da Inglaterra neste jogo será a falta de sincronia. Stones e Maguire não formam dupla de zaga há quase três anos. Hall, na lateral esquerda, tem pouca experiência internacional. São lacunas que o Uruguai pode explorar com lançamentos diretos para Núñez e combinações rápidas pelo meio.

Do lado uruguaio, o problema é a defesa em bola parada e a exposição nos contra-ataques quando Bielsa insiste na pressão alta. A derrota por 5 x 1 para os Estados Unidos expôs essa vulnerabilidade. Se a Inglaterra souber absorver a pressão inicial e sair em velocidade, encontrará espaços.

Prognóstico de placar exato para Inglaterra x Uruguai

🎯 Palpite do Lance! Inglaterra 2 x 1 Uruguai A Inglaterra entra com time modificado, mas o nível individual ainda é superior ao da maioria das seleções. O Uruguai tem qualidade para marcar, especialmente com Valverde e Núñez, porém apresenta fragilidades defensivas comprovadas nos últimos amistosos, em especial a goleada sofrida para os EUA. A Inglaterra venceu seis jogos internacionais consecutivos antes deste amistoso

jogos internacionais consecutivos antes deste amistoso O Uruguai sofreu cinco gols em um único jogo contra os Estados Unidos em novembro

gols em um único jogo contra os Estados Unidos em novembro Nos últimos dois confrontos diretos em Wembley, a Inglaterra venceu ou empatou

confrontos diretos em Wembley, a Inglaterra venceu ou empatou Ambas as equipes marcaram nos dois últimos duelos entre as seleções

últimos duelos entre as seleções O Uruguai terá força máxima, enquanto a Inglaterra poupa 11 titulares Previsão final: a Inglaterra vence com placar magro, mas o Uruguai marca ao menos um gol, como nos dois últimos confrontos diretos.

Resumo dos palpites do Lance para Inglaterra x Uruguai