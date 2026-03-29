Inglaterra x Japão – Palpites, análise e odds (31/03)

A Inglaterra recebe o Japão no Wembley Stadium nesta terça-feira, em um dos amistosos mais aguardados antes da Copa do Mundo 2026. Será o último teste dos Three Lions em casa antes da convocação definitiva para o torneio na América do Norte, e Thomas Tuchel pretende utilizar uma formação bem mais próxima do que será o seu time titular no Mundial.

Os Samurai Blue chegam em excelente momento. Hajime Moriyasu é o treinador da primeira seleção não sede a garantir vaga na Copa de 2026, e o Japão acumula apenas uma derrota nos últimos 11 jogos. Para ambas as equipes, este confronto serve como termômetro de nível internacional contra um adversário de outra confederação, algo fundamental para a preparação para o torneio que começa em junho.

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Análise da partida

A Inglaterra classificou-se para a Copa do Mundo com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Europeias, um feito que reforça a força do grupo comandado por Tuchel. Na janela atual de março, o técnico alemão dividiu o elenco de 35 convocados em dois grupos, poupando 11 titulares no empate em 1 a 1 com o Uruguai na sexta-feira.

Aquele jogo contra os uruguaios foi marcado pelo retorno polêmico de Ben White, que marcou seu primeiro gol pela seleção, mas também cometeu a falta que originou o pênalti de Federico Valverde nos acréscimos. A atmosfera no Wembley ficou tensa, com vaias para o defensor do Arsenal. De modo geral, a atuação inglesa foi abaixo das expectativas, com pouca criatividade no ataque.

Para o duelo contra o Japão, porém, o cenário muda completamente. Harry Kane, Bukayo Saka, Declan Rice, Morgan Rogers, Anthony Gordon, Elliot Anderson, Marc Guehi, Ezri Konsa, Dan Burn, Dean Henderson e Nico O'Reilly se apresentaram ao grupo no fim de semana e devem formar a espinha dorsal do time. Tuchel praticamente revelou o esqueleto do seu 11 titular para a Copa.

Do lado japonês, a seleção venceu a Escócia por 1 a 0 em Glasgow no sábado, com gol de Junya Ito aos 84 minutos. A equipe de Moriyasu dominou a maior parte da partida e criou as melhores oportunidades, mantendo a solidez defensiva que tem sido marca registrada da campanha recente.

O Japão chega a este confronto após vencer cinco dos últimos seis jogos contra seleções de outros continentes, incluindo uma vitória histórica sobre o Brasil em outubro. Nas eliminatórias asiáticas, os Samurai Blue terminaram na liderança do Grupo C com 23 pontos em 10 jogos, com média de três gols por partida. Mesmo com desfalques importantes, a profundidade do elenco japonês impressiona.

Na Copa do Mundo, o Japão está no Grupo F ao lado de Holanda, Tunísia e o vencedor do playoff europeu (Suécia ou Polônia). A Inglaterra integra o Grupo L com Croácia, Gana e Panamá. Ambas as seleções buscam ajustes finos de olho em campanhas longas no torneio.

Outros palpites para Inglaterra x Japão

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Confrontos diretos

Inglaterra e Japão se enfrentaram apenas três vezes na história, com duas vitórias inglesas e um empate. O último encontro aconteceu em maio de 2010, quando a Inglaterra venceu por 2 a 1 em jogo preparatório para a Copa na África do Sul, na Áustria. Ambos os gols ingleses foram contra.

Em 2004, as seleções empataram em 1 a 1 no City of Manchester Stadium, com gol de Michael Owen para os ingleses. O primeiro confronto entre as equipes foi em 1995, pela Umbro Cup no próprio Wembley, quando a Inglaterra venceu por 2 a 0 com gols de Darren Anderton e David Platt.

Ou seja, o Japão nunca venceu a Inglaterra em quatro jogos disputados (incluindo encontros de categorias de base). Porém, o nível da seleção japonesa evoluiu enormemente desde 2010, e a equipe atual é considerada uma das mais fortes da história do país.

Notícias de Inglaterra x Japão

Inglaterra: titulares de volta ao grupo

A grande novidade da Inglaterra é o retorno dos 11 titulares que foram poupados do jogo contra o Uruguai. Tuchel confirmou publicamente que Henderson, Burn, Guehi, Konsa, O'Reilly, Anderson, Rice, Rogers, Gordon, Kane e Saka formariam a base para o jogo contra o Japão.

Jude Bellingham está no grupo, mas em processo de recuperação de uma lesão muscular. Tuchel afirmou que o meia do Real Madrid pode ter alguns minutos se tudo correr bem, mas nenhum risco será tomado. A preocupação com Phil Foden permanece, após a entrada dura de Ronald Araújo no jogo contra o Uruguai, e Noni Madueke também saiu machucado daquela partida.

Reece James e Jarell Quansah estão fora por lesão. Trent Alexander-Arnold sequer foi convocado, em decisão que praticamente encerra suas chances de ir à Copa. Eberechi Eze também ficou de fora, substituído por Harvey Barnes.

Escalação provável da Inglaterra (4-3-3): Dean Henderson; Dan Burn, Marc Guehi, Ezri Konsa, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Morgan Rogers; Bukayo Saka, Harry Kane, Anthony Gordon. Técnico: Thomas Tuchel.

Japão: desfalques pesados no elenco

O Japão tem baixas significativas. O capitão Wataru Endo se recupera de uma cirurgia no tornozelo e corre contra o tempo para estar na Copa. Takefusa Kubo está fora com lesão muscular na coxa desde janeiro. Takehiro Tomiyasu deixou o campo lesionado pelo Ajax e também está fora da data FIFA. Ko Itakura e Takumi Minamino completam a lista de ausências.

Contra a Escócia, Moriyasu escalou um time misto, reservando nomes como Kaoru Mitoma, Daichi Kamada e Ritsu Doan para o segundo tempo. Para Wembley, espera-se que o treinador coloque força máxima desde o início, já que este é o teste mais importante da janela.

Escalação provável do Japão (3-4-2-1): Zion Suzuki; Watanabe, J. Suzuki, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Ao Tanaka, Daichi Kamada, Kaoru Mitoma; Keito Nakamura, Junya Ito; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Destaques individuais de Inglaterra x Japão

Jogador destaque · Inglaterra Harry Kane 45 Gols na temporada 2025/26 53 Jogos na temporada 78 Gols pela seleção 112 Internacionalizações Jogador destaque · Japão Kaoru Mitoma 2 Gols na temporada 2025/26 3.4 Dribles certos por jogo 8 Gols pela seleção 30 Internacionalizações

Os técnicos

Thomas Tuchel assumiu a seleção inglesa com a missão de encerrar um jejum de 60 anos sem título mundial. O alemão trouxe organização tática e uma gestão moderna de elenco, como ficou evidente na decisão de dividir o grupo em dois nesta data FIFA. Sua experiência em finais de Champions League e seu trabalho no Chelsea e no Bayern de Munique credenciam Tuchel como um dos melhores treinadores do mundo.

Hajime Moriyasu comanda o Japão desde 2018 e nunca esteve tão próximo de construir algo histórico. Sob sua liderança, o Japão eliminou Alemanha e Espanha na fase de grupos da Copa de 2022 e se classificou para 2026 com campanha dominante. Moriyasu valoriza disciplina tática, versatilidade de formação e pressão alta, e tem demonstrado capacidade notável de adaptação durante os jogos.

Análise tática

Tuchel deve escalar a Inglaterra no 4-3-3, com Rice e Anderson formando a base do meio-campo e Rogers atuando como meia ofensivo. Saka e Gordon darão amplitude pelas pontas, com Kane como referência central. A proposta será dominar a posse de bola e pressionar alto na saída japonesa.

Moriyasu, por sua vez, costuma alternar entre três e quatro zagueiros. Contra a Escócia, utilizou um 3-4-2-1 que permite coberturas amplas e saídas rápidas em transição. A velocidade de Mitoma pelo corredor esquerdo pode ser devastadora contra a lateral direita inglesa, especialmente se O'Reilly ou Livramento não conseguirem conter seus dribles.

A principal vulnerabilidade inglesa é justamente nas transições defensivas, onde o espaço deixado pelos laterais que avançam pode ser explorado pela velocidade japonesa. Já o Japão pode sofrer com a superioridade física inglesa nas bolas aéreas, um ponto forte que o gol de Ben White contra o Uruguai exemplificou.

O meio-campo será o campo de batalha decisivo. Kamada e Tanaka possuem qualidade técnica para competir com Rice e Anderson, mas a intensidade física dos ingleses pode pesar ao longo dos 90 minutos.

Prognóstico de placar exato para Inglaterra x Japão

🎯 Previsão de Placar Inglaterra 2 x 1 Japão A Inglaterra joga em casa com o elenco mais forte disponível, incluindo os 11 titulares poupados do empate com o Uruguai. O Japão compete bem, mas os desfalques de Kubo, Endo e Tomiyasu limitam o potencial ofensivo dos Samurai Blue contra uma defesa inglesa reforçada. A Inglaterra está há sete jogos sem perder, com três vitórias acima de 2,5 gols.

O Japão não venceu a Inglaterra em nenhum dos três confrontos anteriores, acumulando duas derrotas e um empate.

Os Samurai Blue venceram cinco dos últimos seis jogos contra seleções europeias, incluindo vitória sobre o Brasil em outubro, o que mostra capacidade de marcar contra qualquer adversário.

Saka e Gordon nas pontas darão amplitude ao ataque inglês contra uma defesa japonesa que terá de atuar sem Itakura e Tomiyasu no miolo. Previsão final: Placar previsto: 2 a 1 para a Inglaterra.

Resumo do palpites do Lance para Inglaterra x Japão