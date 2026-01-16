Confira os palpites, análise detalhadas e melhores odds para Grêmio x São Luiz neste sábado (17/01). O duelo da terceira rodada do Campeonato Gaúcho acontece a partir das 19h (horário de Brasília). A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Enquanto o Tricolor perdeu a invencibilidade na última rodada, o Rubro empatou os dois primeiros jogos.

Palpite do Lance! para Grêmio x São Luiz (17/01/2026)

O Grêmio tentará superar a atuações ruim contra o São José para voltar a vencer no Gauchão. Após golear na estreia, as alterações de Luís Castro tiraram o poder ofensivo diante do São José. Cinco dos últimos seis jogos do Tricolor terminaram com mais de 2,5 gols. A equipe marcou 12 vezes no recorte.

Por outro lado, o São Luiz teve duas estreias com baixas conversão de finalizações. Fora de casa, terá um grande trabalho defensivo para parar os ataques do Grêmio. Um jogo da equipe durante a preparação da temporada teve mais de 2,5 tentos. O cenário do encontro favorece um encontro de mais trocas ofensivas, com um placar mais elástico.

O Grêmio marcou 1,8 gols nos últimos dez jogos feitos No mesmo recorte, o São Luiz teve 0,8 tentos marcados A equipe de Luís Castro finalizou em média dez vezes nas duas primeiras rodadas

Outros palpites para Grêmio x São Luiz

Até o momento, o Grêmio só marcou neste Campeonato Gaúcho nos segundos tempos. O fato de ter um banco mais qualificado em relação ao São Luiz favorece para esperar um time intenso na parte final. Desde a última temporada, o ataque Tricolor tem boa efetividade no período. 12 dos últimos 18 gols marcados pela equipe foram após os intervalos. Assim, consideramos favoritos para vencer a etapa.

Outra recomendação é na vitória do Tricolor junto com um handicap. O duelo na estreia mostrou um domínio contra equipes menos técnicas. Apesar do último revés, o Tricolor pode buscar um bom resultado voltando com suas principais peças. Três das quatro vitórias recentes da equipe foram com pelo menos dois tentos de diferença. Além disso, o São Luiz perdeu quatro dos últimos nove jogos feitos.

Por fim, as equipes cobram poucos escanteios nos últimos jogos. O Imortal vem com um estilo de jogo mais pelo meio, com baixas cobranças. A média neste Gauchão é de 5,5 por jogo. Além disso, nos últimos dez duelos, cedeu apenas 3,7 tiros de canto aos adversários. Já o Rubro terminou com menos de 10,5 cobranças seis das últimas sete partidas.

Análise e Forma dos Times

Grêmio - Momento e escalação

O Grêmio foi surpreendido na última quarta-feira (14), ao enfrentar o São José dentro de casa. O Tricolor foi derrotado por 1 a 0, com gol marcado por Ronald Barcellos. O resultado deixou a equipe na segunda posição do grupo. Luís Castro vem apostando em uma rotação no elenco neste início de temporada, para conhecer e dar ritmo a todos os jogadores.

A equipe deve ter novidades e possíveis estreias diante do Rubro. Os atacantes Enamorado e Tetê foram regularizados no BID e podem ser relacionados. O jovem revelado no time pode ganhar os primeiros minutos no ataque. Além deles, Marlon, após recuperação de lesão, briga por vaga na lateral esquerda.

Provável escalação do Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Wagner Leonardo, Erick Noriega e Caio Paulista (Marlon); Arthur Melo e Dodi; Avarena, William e Gabriel Mec (Tetê); Carlos Vinícius; Técnico: Luís Castro

São Luiz - Momento e escalação

O São Luiz teve dois empates seguidos nas primeiras rodadas do Gauchão. A equipe ficou no 1 a 1 com o Caxias e na última partida não saiu do 0 a 0 com o Inter de Santa Maria. Com dois empates, o time está na quinta posição do Grupo A.

O jogo da última jornada foi o início de trabalho de Paulo Henrique Marques a frente do clube. Ele assinou contrato na terça-feira (13), e ficará a frente do cargo no estadual. Após a estreia, o treinador terá os dois primeiros dias de treinos visando o duelo contra o Tricolor.

Provável escalação do São Luiz: Gabriel Oliveira; Thainler, Marcão, Heitor e Márcio; Escuro e Araújo; Denis Germano, Tontini e Douglas Santos; Thiago Santos. Técnico: Paulo Henrique Marques.

Confronto direto e estatísticas de Grêmio e São Luiz

O histórico recente entre Grêmio e São Luiz é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos cinco jogos entre Grêmio e São Luiz

01/02/2025 - Grêmio 5 x 0 São Luiz - (Campeonato Gaúcho)

28/02/2024 - São Luiz 2 x 0 Grêmio - (Recopa Gaúcha)

10/02/2024 - Grêmio 1 x 1 São Luiz - (Campeonato Gaúcho)

18/03/2023 - São Luiz 0 x 0 Grêmio - (Campeonato Gaúcho)

17/01/2023 - Grêmio 4 x 1 São Luiz - (Recopa Gaúcha)

Estatísticas e curiosidades de Grêmio x São Luiz

Quatro dos últimos cinco confrontos diretos terminaram com menos de 10,5 escanteios O Grêmio ganhou com handicap -1,5 quatro dos últimos sete confrontos realizados na sua arena O São Luiz marcou pelo menos uma vez em cinco dos oito encontros recentes A equipe do Tricolor teve média de 15,2 chutes nas últimas dez partidas As últimas seis partidas do São Luiz foram abaixo de 4,5 cartões

Comparação de Odds para Grêmio x São Luiz

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de total de gols marcados:

Resumo dos palpites do Lance! para Grêmio x São Luiz

Mais de 2,5 gols (1,85 na Betsson) Grêmio vence o segundo tempo (1,60 na Betsson) Handicap -1 Grêmio (1,91 na Betano) Menos de 10,5 escanteios (Odds em breve na Bet365)

Confira também o nosso artigo com os principais palpites de hoje.