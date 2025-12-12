Liverpool x Brighton – Palpites, análise e odds

O Lance! apresenta os melhores palpites para Liverpool x Brighton, pela 16ª rodada do Premier League. O confronto acontece neste sábado, 13 de dezembro, às 12h00 (horário de Brasília), em Anfield, Liverpool, na Inglaterra, com transmissão ao vivo no Disney+. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance! para Liverpool x Brighton (13/12/2025)

Hugo Ekitiké marcar a qualquer momento (2,00 na Betsson)

O atacante francês é uma das grandes esperanças de gol para a torcida do Liverpool. Uma das contratações mais caras da temporada, Ekitiké vem correspondendo dentro de campo, somando oito gols em 22 partidas pelos Reds. Em um momento conturbado como o que a equipe vive, a qualidade individual do centroavante pode fazer a diferença. Sua capacidade de decidir jogos o coloca como um forte candidato a assumir o papel de novo ídolo da torcida caso siga mantendo o bom desempenho.

Na temporada, somando Liverpool e Seleção Francesa, são nove gols e duas assistências em 28 partidas Ekitiké finaliza cerca de 1,6 vezes ao gol por partida, convertendo 22% em gols Na temporada anterior, pelo Eintracht Frankfurt, obteve 34 participações em gol, com 22 marcados e 12 assistências, números que chamaram a atenção do Liverpool para contratar o atacante

Outros palpites para Liverpool x Brighton

As recentes partidas do Liverpool reforçam o palpite para ambos os times marcarem. Com uma defesa inconsistente, os Reds sofreram dez gols nos últimos cinco jogos. Do outro lado, o Brighton apresenta forte poder ofensivo, com 25 gols em 15 partidas. Esse cenário, somado ao histórico recente — com mais de 2,5 gols nos últimos oito confrontos entre as equipes — aumenta a probabilidade de mais uma partida movimentada no placar.

Na temporada, o Liverpool registra média de 10,7 faltas por jogo, que resultam em cerca de 1,9 cartão por partida. Esse índice indica boas chances de a equipe receber mais de 1,5 cartões no duelo.

Além disso, as duas equipes apresentam volume ofensivo elevado: o Liverpool finaliza, em média, 15,5 vezes por partida, enquanto o Brighton tenta 13,5 finalizações. Esse estilo de jogo naturalmente gera mais jogadas de linha de fundo e, consequentemente, escanteios. Com médias de 5,2 (Liverpool) e 5,3 (Brighton) escanteios por jogo, há forte tendência de superação da linha estabelecida para a partida.

Análise e Forma dos Times

Liverpool - Momento e escalação

O Liverpool vive um momento bastante conturbado na temporada. Entre resultados irregulares e a instabilidade gerada pela situação envolvendo sua estrela Mohamed Salah, os Reds ocupam uma posição muito abaixo do esperado na Premier League, especialmente para o atual campeão. A equipe até chega embalada por uma vitória importante na Champions League, mas carrega dois empates frustrantes nas últimas duas partidas do campeonato.

Para a partida, o técnico Arne Slot acumula problemas com desfalques. Jeremie Frimpong e Federico Chiesa seguem no departamento médico, enquanto Conor Bradley está suspenso pelo acúmulo de cartões. Além disso, há grande possibilidade de Mohamed Salah ficar fora do jogo, consequência direta das recentes turbulências envolvendo o atacante. A boa notícia vem para o possível retorno de Cody Gakpo a equipe, após perder a última partida.

Provável escalação do Liverpool: Alisson Becker; Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk e Milos Kerkez; Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister; Florian Wirtz, Hugo Ekitiké e Alexander Isak. Técnico: Arne Slot.

Brighton - Momento e escalação

O Brighton vem de duas partidas em casa nas quais somou apenas um ponto, desperdiçando a chance de subir na classificação. A equipe ocupa a oitava colocação, com 23 pontos — mesma pontuação do Liverpool — mas aparece à frente pelos critérios de desempate. Agora, visita o atual campeão da Premier League em busca de um resultado positivo para retomar o bom momento e mirar a zona de classificação à Champions League.

Fabian Hürzeler também lida com problemas no departamento médico. Adam Webster, Solly March e James Milner seguem lesionados, enquanto Kaoru Mitoma e Yasin Ayari permanecem como dúvida para a partida.

Provável escalação do Brighton: Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Jan Paul van Hecke, Lewis Dunk e Maxim De Cuyper; Diego Gómez, Carlos Baleba, Yankuba Minteh, Georginio Rutter e Ferdi Kadioglu; Danny Welbeck. Técnico: Fabian Hurzeler.

Confronto direto e estatísticas de Liverpool x Brighton

O histórico recente entre Liverpool e Brighton é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Liverpool x Brighton

19/05/2025 - Brighton 3 x 2 Liverpool - Premier League 02/11/2024 - Liverpool 2 x 1 Brighton - Premier League 30/10/2024 - Brighton 2 x 3 Liverpool - Carabao Cup 31/03/2024 - Liverpool 2 x 1 Brighton - Premier League 08/10/2023 - Brighton 2 x 2 Liverpool - Premier League

Estatísticas e curiosidades de Liverpool x Brighton

Liverpool e Brighton já se enfrentaram 43 vezes, com o Liverpool tendo vantagem: 23 vitórias, 12 empates e oito triunfos do Brighton

Comparação de Odds para Liverpool x Brighton

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado do encontro:

Resumo dos palpites do Lance! para Liverpool x Brighton

