Flamengo x Bahia – Palpites, análise e odds (19/04)

O Maracanã será palco de um confronto direto pelas primeiras posições do Brasileirão neste domingo, 19 de abril, quando Flamengo e Bahia se enfrentam pela 12ª rodada da Série A. As duas equipes chegam empatadas com 20 pontos em dez jogos disputados, com idêntico retrospecto de seis vitórias, dois empates e duas derrotas. O Rubro-Negro figura na vice-liderança graças aos critérios de desempate, enquanto o Tricolor de Aço aparece em quinto, atrás também de São Paulo e Fluminense.

O Flamengo de Leonardo Jardim chega embalado pela goleada por 4 a 1 sobre o Independiente Medellín, na quinta-feira (16), pela Libertadores, e busca encostar no líder Palmeiras, que abriu seis pontos com um jogo a mais. O Bahia de Rogério Ceni vem da virada por 2 a 1 sobre o Mirassol, fora de casa, e tenta entrar de vez no G4 quebrando o tabu de não vencer no Maracanã desde 1994.

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Análise da partida

O Flamengo vive um momento de transição comandado por Leonardo Jardim, que assumiu o time em março após a demissão de Filipe Luís. Mesmo em meio à reformulação tática, o Rubro-Negro mantém regularidade no Brasileirão, com seis vitórias em dez jogos, 18 gols marcados e dez sofridos. O saldo de oito gols é o segundo melhor da competição, atrás apenas do Palmeiras.

Como mandante, o Maracanã segue como uma das praças mais difíceis do país: na quinta-feira, com mais de 55 mil pagantes, a equipe goleou o Independiente Medellín com gols de Lucas Paquetá, Bruno Henrique, De Arrascaeta e Pedro, alcançando 100% na fase de grupos da Libertadores.

O calendário pesa para os comandados de Jardim. Além do duelo contra o Bahia, o Flamengo estreia na Copa do Brasil contra o Vitória já na quarta-feira (22) e visita o Estudiantes na Argentina dia 29 de abril, pela Libertadores.

Do outro lado, o Bahia surpreende positivamente sob o comando de Rogério Ceni. A campanha como visitante chama atenção: foram quatro vitórias em cinco jogos longe da Arena Fonte Nova, aproveitamento de 80% que o próprio treinador admitiu estar acima das expectativas e que empurrou o time para a parte de cima da tabela.

O Esquadrão de Aço foi eliminado pelo O'Higgins na pré-Libertadores no início do ano e concentrou a temporada em três frentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Baiano. A frustração continental deixou o elenco mais descansado para a Série A. O contexto reforça que o jogo no Maracanã vale mais do que três pontos: para o Flamengo, é a chance de não deixar o Palmeiras abrir mais; para o Bahia, pode significar a entrada no G4.

Outros palpites para Flamengo x Bahia

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Confrontos diretos

Este será o primeiro encontro entre Flamengo e Bahia em 2026. No histórico geral pelo Brasileirão de pontos corridos, o Rubro-Negro leva ampla vantagem, com retrospecto recente de domínio absoluto. Entre 2019 e setembro de 2025, o Tricolor amargou 12 derrotas consecutivas para o Mais Querido, sequência negativa que finalmente se encerrou em outubro de 2025, com vitória por 1 a 0 na Arena Fonte Nova, gol de Willian José.

No turno anterior daquela mesma temporada, em maio de 2025, o Flamengo havia vencido por 1 a 0 no Maracanã, com gol de De Arrascaeta. Os dois clubes se enfrentaram, portanto, duas vezes no ano passado, com um triunfo para cada lado. O tabu mais pesado, porém, persiste: o Bahia não vence o Flamengo no Maracanã desde 1994, ou seja, mais de 30 anos sem comemorar uma vitória sobre o Rubro-Negro no maior palco do futebol brasileiro.

Notícias de Flamengo x Bahia

Flamengo

Leonardo Jardim terá uma série de desfalques importantes para escalar o time. No meio-campo, o chileno Erick Pulgar é desfalque duplo: além de tratar uma lesão na articulação acromioclavicular do ombro direito, foi punido pelo STJD com quatro jogos de suspensão por agressão a Agustín Sant Anna no jogo contra o RB Bragantino. O italiano Jorginho também segue no departamento médico, com lesão na panturrilha esquerda.

O colombiano Jorge Carrascal cumpre suspensão automática pela expulsão sofrida no clássico contra o Fluminense, no Brasileirão. Ele teve a pena pelo episódio da Supercopa reduzida pelo STJD de quatro para dois jogos, mas ainda assim ficará fora de três compromissos no total.

Provável escalação do Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Evertton Araújo e Nico De la Cruz; Lucas Paquetá, De Arrascaeta e Samuel Lino; Pedro.

Bahia

O Bahia também chega cheio de problemas. O técnico Rogério Ceni está suspenso por acúmulo de três cartões amarelos e não comanda da beira do gramado. O auxiliar Charles Hembert assume o posto. O zagueiro David Duarte foi punido pelo STJD com quatro jogos por críticas à arbitragem após o duelo contra o Palmeiras, e o departamento jurídico tricolor entrou com pedido de efeito suspensivo nesta sexta-feira (17) para tê-lo à disposição. Sem ele, Gabriel Xavier deve formar dupla com Ramos Mingo.

O atacante Ademir voltou a treinar com bola na sexta-feira após período de tratamento, mas ainda é dúvida. A boa notícia é o retorno de Gilberto na lateral-direita, recuperado fisicamente após atuar 45 minutos contra o Mirassol. Com Gilberto de volta, o uruguaio Nico Acevedo pode atuar como primeiro volante, em disputa direta com Caio Alexandre.

Provável escalação do Bahia (4-2-3-1): Ronaldo; Gilberto, David Duarte (Gabriel Xavier), Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Cristian Olivera, Erick Pulga e Willian José.

Destaques individuais de Flamengo x Bahia

Jogador destaque · Flamengo Lucas Paquetá 7.26 Nota média no Brasileirão 2026 (FotMob) 2 Gols no Brasileirão 2026 5 Gols na temporada, vice-artilheiro do clube 41M € Custo da contratação, recorde sul-americano Jogador destaque · Bahia Luciano Juba 7.18 Nota média no Brasileirão 2026 (Sofascore) 4 Gols no Brasileirão 2026 7 Participações em gols na Série A, líder entre laterais 87% Acerto de passes na competição

Os técnicos

Leonardo Jardim assumiu o Flamengo em 4 de março de 2026, um dia após a demissão de Filipe Luís, e assinou contrato até o fim de 2027. O treinador português chega com bagagem internacional, tendo passagem marcante pelo Monaco, e teve breve experiência no Cruzeiro até o fim de 2025. No Rubro-Negro, encontrou um elenco campeão da Libertadores e do Brasileirão de 2025, e tenta agora imprimir suas ideias mantendo a regularidade do time.

Rogério Ceni, por outro lado, vive seu segundo ciclo no Bahia, com contrato até 2027. Ídolo do São Paulo como goleiro, o treinador desenvolveu trabalho consistente desde 2024, transformando o time em força nacional. Em 2026, segundo o próprio Ceni, o Esquadrão perdeu um pouco em vistosidade técnica, mas ganhou em competitividade, com perfil mais físico e combativo. A campanha como visitante na Série A e a regularidade na parte de cima da tabela validam o discurso.

Análise tática

Atuando em casa, o Flamengo deve manter o 4-2-3-1 com pressão alta na saída de bola adversária. Sem Pulgar e Jorginho, a base de marcação será formada por Evertton Araújo e Saúl, com Lucas Paquetá adiantado para municiar Pedro junto de Arrascaeta e Samuel Lino. A força do Maracanã, a velocidade de Lino pela esquerda e a referência de Pedro na área formam a linha de ataque que costuma decidir os duelos importantes do Rubro-Negro em casa.

O Bahia tende a se postar em 4-2-3-1 mais reativo, com bloqueio defensivo médio e foco nas transições rápidas. A presença de Acevedo no meio dá pegada para travar Paquetá e Arrascaeta, enquanto Jean Lucas oferece equilíbrio e Everton Ribeiro fica responsável pela criação. A grande arma é Luciano Juba, que joga adiantado pela esquerda e funciona quase como um meia ofensivo, atacando o espaço deixado por Varela quando o lateral rubro-negro avança.

Pelo lado defensivo, o Tricolor sofre com a possível ausência de David Duarte. Caso Gabriel Xavier entre, o time perderá saída de bola e capacidade de antecipação, e o Flamengo deve explorar a velocidade de Samuel Lino e os movimentos curtos de Pedro entre os zagueiros. O duelo no meio-campo será decisivo: se Acevedo e Jean Lucas conseguirem neutralizar Paquetá entre linhas, o Bahia consegue controlar o ritmo. Se o meia rubro-negro encontrar espaço, o Maracanã tende a empurrar o time para uma vitória clara.

Prognóstico de placar exato para Flamengo x Bahia

🎯 Previsão de Placar Flamengo 2 x 1 Bahia O Flamengo deve aproveitar o mando de campo no Maracanã e a quantidade de desfalques do Bahia para conquistar os três pontos. O Tricolor de Aço chega sem Rogério Ceni no banco e com dúvidas no setor defensivo, enquanto o Rubro-Negro vive momento de confiança após a goleada por 4 a 1 sobre o Independiente Medellín na Libertadores. O Bahia não vence o Flamengo no Maracanã desde 1994, em um tabu de mais de 30 anos no maior palco do futebol brasileiro.

O Rubro-Negro acumula três vitórias seguidas antes do duelo, incluindo o 4 a 1 sobre o Independiente Medellín na Libertadores.

Sem Ceni no banco, com David Duarte sob risco de suspensão e Ademir como dúvida, o Bahia perde peças importantes na defesa e no ataque.

Luciano Juba é o artilheiro do Tricolor no Brasileirão, com quatro gols, e tende a deixar a sua marca em um Maracanã que costuma render jogo aberto.

Resumo do palpites do Lance para Flamengo x Bahia