Estados Unidos x Portugal – Palpites, análise e odds (31/03)

A seleção dos Estados Unidos recebe Portugal no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, na terça-feira, pelo segundo amistoso internacional desta Data Fifa de março. Será o último compromisso de ambas as equipes antes da convocação final para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada em solo americano, mexicano e canadense a partir de junho.

Os anfitriões chegam após sofrerem uma goleada por 5 a 2 diante da Bélgica, no mesmo estádio, no último sábado. Já Portugal empatou sem gols com o México na reabertura do Estádio Azteca e viaja a Atlanta para seu segundo teste antes do Mundial. A quinta seleção do ranking da Fifa vem sem Cristiano Ronaldo, lesionado, mas ainda assim apresenta um elenco recheado de estrelas.

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Análise da partida

O clima em torno da seleção americana é de preocupação após o pesadelo contra a Bélgica. Os EUA até abriram o placar com Weston McKennie aos 39 minutos, mas desmoronaram defensivamente no segundo tempo e viram os belgas marcarem quatro vezes após o intervalo. O técnico Mauricio Pochettino classificou a derrota como "um bom choque de realidade".

Antes dessa goleada, os americanos vinham em uma sequência invicta de cinco jogos, com vitórias sobre Japão, Austrália, Paraguai e Uruguai, além de um empate com o Equador. Todos esses resultados vieram contra seleções do top 40 do ranking. O revés contra a Bélgica, porém, expôs fragilidades defensivas graves que precisam ser corrigidas antes da estreia na Copa contra o Paraguai, em 12 de junho.

Portugal, por sua vez, passou pela fase de classificação europeia com autoridade. A seleção liderou o Grupo F das Eliminatórias com 13 pontos em seis jogos, encerrando a campanha com uma goleada de 9 a 1 sobre a Armênia. Na Copa do Mundo, os lusitanos estão no Grupo K ao lado de Colômbia, Uzbequistão e um adversário que sairá do playoff intercontinental.

O empate sem gols contra o México mostrou uma equipe portuguesa controlada, que dominou a posse de bola com quase 67% e finalizou 10 vezes, embora sem grande efetividade. Roberto Martinez aproveitou para testar variações no time, e a expectativa é de mudanças para o duelo em Atlanta.

Para os Estados Unidos, a partida é crucial como termômetro final antes das convocações de maio. Pochettino precisa avaliar respostas do grupo, especialmente na zaga, setor que sofreu com as lesões de Chris Richards e Miles Robinson durante o treinamentos. A posição 15 no ranking da Fifa reflete o potencial do time, mas a diferença de qualidade ficou evidente contra a Bélgica.

Outros palpites para Estados Unidos x Portugal

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Confrontos diretos

Estados Unidos e Portugal se enfrentaram três vezes no futebol masculino desde 2002, com um equilíbrio surpreendente. Os americanos venceram uma vez, e as outras duas partidas terminaram empatadas. Nenhuma vitória portuguesa no retrospecto recente.

O confronto mais memorável aconteceu na Copa do Mundo de 2002, na Coreia do Sul, quando os EUA surpreenderam o mundo ao vencer por 3 a 2 uma seleção portuguesa que era candidata ao título. John O'Brien, Brian McBride e um gol contra selaram a façanha americana.

Na Copa de 2014, no Brasil, os dois times ficaram no mesmo grupo. Portugal arrancou o empate por 2 a 2 com um gol nos acréscimos, em lance que quase complicou a classificação americana. Já em novembro de 2017, em um amistoso disputado em Leiria, o jogo terminou em 1 a 1, com Weston McKennie marcando em sua estreia pela seleção dos EUA.

Curiosamente, Portugal nunca venceu os Estados Unidos no futebol masculino nas últimas duas décadas. Um dado que adiciona tempero a esta partida, mesmo sendo um amistoso.

Notícias de Estados Unidos x Portugal

Estados Unidos: busca por ajustes defensivos

Do lado americano, Pochettino terá de lidar com o impacto psicológico da goleada. Sergiño Dest (lesão no tendão), Tyler Adams (lesão menor) e Haji Wright (virilha) são desfalques confirmados para o camp. Richards e Miles Robinson, que já estavam machucados antes do jogo contra a Bélgica, também não atuaram.

Christian Pulisic vive uma seca de gols que já dura sete partidas pela seleção e 12 pelo Milan. Apesar da fase artilheira ruim, o meia segue como o principal nome ofensivo dos anfitriões. Tim Weah, que sofreu na lateral direita contra a Bélgica, pode ser reposicionado no ataque.

Escalação provável dos Estados Unidos (4-2-3-1): Matt Freese; Joe Scally, Chris Richards, Mark McKenzie, Antonee Robinson; Aidan Morris, Johnny Cardoso; Tim Weah, Giovanni Reyna, Christian Pulisic; Folarin Balogun. Técnico: Maurício Pochettino.

Portugal: mais um amistoso sem Cristiano Ronaldo

A principal notícia do lado português é a ausência de Cristiano Ronaldo. O capitão sofreu uma lesão muscular na coxa direita em 28 de fevereiro, durante partida do Al Nassr, e está fora dos gramados desde então. Martinez garantiu que a Copa do Mundo não está em risco para o atacante de 41 anos.

Além de CR7, Portugal não conta com Rúben Dias, Nelson Semedo, João Palhinha e Bernardo Silva, todos por questões físicas. Rodrigo Mora, jovem promessa do Porto, foi convocado mas também se lesionou antes da viagem. A expectativa é que Martinez faça rodízio em relação ao time que começou contra o México.

Escalação provável de Portugal (4-2-3-1): Diogo Costa; João Cancelo, Gonçalo Inácio, António Silva, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Gonçalo Ramos. Técnico: Roberto Martínez.

Destaques individuais de Estados Unidos x Portugal

Jogador destaque · Estados Unidos Christian Pulisic 33 Gols internacionais 16 Assistências pela seleção 10 Gols na temporada 33 Jogos pela seleção Jogador destaque · Portugal Bruno Fernandes 28 Gols pela seleção 22 Assistências pela seleção 11 Gols na temporada 78' Minutos jogados vs México

Os técnicos

Mauricio Pochettino assumiu o comando dos EUA em 2024, trazendo consigo a experiência de clubes europeus de elite como Tottenham, PSG e Chelsea. Seu trabalho tem sido focado na construção de um elenco versátil e competitivo, capaz de jogar em diferentes sistemas. Até a derrota para a Bélgica, o argentino vinha colhendo bons frutos, com oito vitórias nos últimos 12 jogos de 2025.

Roberto Martinez lidera Portugal desde 2023, após a saída de Fernando Santos. O espanhol já conquistou a Liga das Nações com a seleção lusitana e conduziu o time à classificação para a Copa do Mundo com sobras. Sua capacidade de extrair o melhor de elencos talentosos ficou evidente na campanha das Eliminatórias, e a ausência de Ronaldo pode até servir como teste estratégico para o torneio.

Análise Tática

Ambas as seleções devem alinhar no 4-2-3-1, embora com interpretações bastante distintas. Portugal tende a dominar a posse de bola, usando Vitinha e João Neves como construtores a partir do meio, com Bruno Fernandes operando como engrenagem criativa entre as linhas.

Os EUA, por outro lado, costumam apostar em transições rápidas e pressão alta no campo adversário. O problema é que, contra a Bélgica, essa intensidade caiu drasticamente no segundo tempo, e a equipe não conseguiu sustentar a marcação por 90 minutos.

A largura de Portugal pode ser um problema sério para os americanos. Com Nuno Mendes e João Cancelo avançando pelas laterais e nomes como Rafael Leão e Pedro Neto abertos pelos flancos, os alas dos EUA terão trabalho dobrado. A fragilidade defensiva exposta contra Doku e companhia na partida anterior é exatamente o tipo de brecha que jogadores portugueses podem explorar.

Para os anfitriões, a melhor chance de criar perigo está na velocidade de Pulisic e Weah em contra-ataques, explorando os espaços que Cancelo costuma deixar ao avançar. Se Pochettino optar por Gio Reyna como meia central, os EUA ganham criatividade, mas podem perder equilíbrio defensivo.

Prognóstico de placar exato para Estados Unidos x Portugal

🎯 Previsão de Placar Estados Unidos 1 x 2 Portugal Portugal tem qualidade de sobra para vencer em Atlanta, mesmo sem Cristiano Ronaldo. Os EUA chegam fragilizados pela goleada de 5 a 2 sofrida contra a Bélgica e com problemas defensivos evidentes, enquanto a seleção lusitana conta com um meio de campo de elite liderado por Bruno Fernandes, Vitinha e João Neves. Portugal não perde para os EUA no futebol masculino há mais de duas décadas: uma vitória americana e dois empates nos três confrontos desde 2002.

Os EUA sofreram cinco gols contra a Bélgica no mesmo estádio, expondo fragilidades na zaga, setor que ainda conta com os desfalques de Richards e Miles Robinson.

Os últimos três confrontos diretos entre as seleções tiveram pelo menos três gols: 3 a 2 (2002), 2 a 2 (2014) e 1 a 1 (2017).

Bruno Fernandes, Rafael Leão e João Félix formam um trio ofensivo que a defesa improvisada dos EUA terá enorme dificuldade para conter. Previsão final: Placar previsto: 2 a 1 Portugal.

Resumo do palpites do Lance para Estados Unidos x Portugal