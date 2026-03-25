Espanha x Sérvia – Palpites, análise e odds (27/03)

A Espanha recebe a Sérvia no Estádio de la Ceramica, em Villarreal, nesta sexta-feira, 27 de março, em Amistoso Internacional. O duelo foi marcado às pressas pela RFEF após o cancelamento da Finalíssima contra a Argentina, que seria disputada no Catar. A atual campeã da Europa está invicta há 31 jogos e é uma das grandes favoritas ao título do Mundial.

Do outro lado, a Sérvia de Veljko Paunovic não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2026. Os Águias Brancas ficaram na terceira posição do Grupo K das Eliminatórias Europeias, atrás de Inglaterra e Albânia. Mesmo assim, a equipe garantiu a permanência na Liga A da Liga das Nações ao superar a Áustria na repescagem em março.

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Análise da partida

A Espanha chega a este amistoso como a seleção mais consistente do planeta. O time de Luis de la Fuente terminou as Eliminatórias Europeias invicto no Grupo E, com cinco vitórias e um empate em seis jogos, somando 21 gols marcados e apenas dois sofridos.

O último jogo oficial de La Roja foi o empate por 2 a 2 com a Turquia, em novembro de 2025, em Sevilha, resultado que selou a classificação direta para o Mundial. Antes disso, a Espanha havia goleado a Bulgária por 4 a 0 e a Geórgia por 4 a 0.

Na Liga das Nações 2024/25, a campanha também foi notável. A Espanha liderou o Grupo A4 com quatro vitórias e um empate, avançando até a final contra Portugal. Na semifinal, aplicou 5 a 3 sobre a França. Na decisão, empatou por 2 a 2 no tempo regulamentar e acabou perdendo nos pênaltis.

A equipe está há 26 jogos invictos nos 90 minutos, com uma derrota apenas nos pênaltis para Portugal na final da Liga das Nações. No Grupo H da Copa do Mundo, enfrentará Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Este amistoso é o penúltimo teste antes da convocação definitiva para o Mundial.

A Sérvia, por outro lado, vive um momento de reconstrução. O técnico Veljko Paunovic assumiu em outubro de 2025, substituindo Dragan Stojkovic, que pediu demissão após a derrota por 1 a 0 para a Albânia em casa.

Nos dois jogos finais das Eliminatórias sob Paunovic, a Sérvia perdeu por 2 a 0 para a Inglaterra em Wembley e venceu a Letônia por 2 a 1 em Leskovac. A vaga na Copa ficou fora de alcance.

Na repescagem da Liga das Nações, porém, veio o alívio. A Sérvia superou a Áustria no agregado (1 a 1 fora e 2 a 0 em casa), mantendo-se na Liga A. Esta é a primeira janela de Paunovic focada apenas em amistosos, com tempo para trabalhar o elenco sem a pressão de resultados obrigatórios.

Para a Sérvia, o confronto contra a Espanha é uma oportunidade de ganhar rodagem em alto nível. Além deste jogo, os sérvios enfrentam a Arábia Saudita no dia 31 de março.

Outros palpites para Espanha x Sérvia

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Confrontos diretos

Espanha e Sérvia, como nações independentes, se enfrentaram em quatro ocasiões. O retrospecto é amplamente favorável aos espanhóis, com duas vitórias e dois empates. A Sérvia nunca venceu a Espanha.

O primeiro encontro aconteceu nas Eliminatórias para a Copa de 2006. Em Belgrado, as equipes empataram sem gols, em março de 2005. No jogo de volta, em setembro, a Espanha arrancou um empate por 1 a 1 em casa.

Em maio de 2012, em amistoso disputado na Suíça, a Espanha venceu por 2 a 0, com gols de Adrián López e Santi Cazorla, no auge da geração dourada espanhola.

Os encontros mais recentes foram pela Liga das Nações 2024/25. Em Belgrado, o duelo terminou 0 a 0 em setembro de 2024, com a Sérvia conseguindo neutralizar o ataque espanhol. Já no jogo de volta, em Córdoba, a Espanha dominou e goleou por 3 a 0, com gols de Aymeric Laporte, Álvaro Morata e Álex Baena, após Strahinja Pavlovic ter sido expulso.

Notícias de Espanha x Sérvia

Espanha: novidades na convocação e retorno de Rodri

Luis de la Fuente convocou 27 jogadores para os amistosos contra Sérvia e Egito. A lista trouxe quatro novidades: o goleiro Joan García (Barcelona), o zagueiro Cristhian Mosquera (Arsenal) e os atacantes Ander Barrenetxea (Real Sociedad) e Víctor Muñoz (Osasuna).

A ausência mais notável é a de Nico Williams, que segue em recuperação de problemas físicos. Gavi também ficou fora, tendo retornado recentemente de uma grave lesão no joelho. Alejandro Balde é outro desfalque por lesão.

O grande destaque positivo é o retorno de Rodri. O volante do Manchester City, Bola de Ouro em 2024, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e não defendia a seleção desde setembro de 2025. De la Fuente celebrou sua volta e indicou que ele está recuperando a melhor forma.

O Barcelona domina a convocação com sete representantes: Joan García, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Fermín López, Lamine Yamal e Ferran Torres. O Real Madrid conta com apenas Dean Huijsen.

Escalação provável da Espanha (4-3-3): Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Marc Cucurella; Martín Zubimendi, Rodri e Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Dani Olmo. Técnico: Luis de la Fuente.

Sérvia: elenco completo para os amistosos

Veljko Paunovic convocou jogadores para os amistosos contra Espanha e Arábia Saudita. O elenco conta com nomes conhecidos como Aleksandar Mitrovic, principal referência ofensiva, além de Strahinja Pavlovic (Milan), Nikola Milenkovic (Nottingham Forest) e Saša Lukic (Fulham).

Não há suspensões, já que se trata de amistosos. O goleiro Predrag Rajkovic segue como titular. Entre os destaques recentes está Aleksandar Stankovic, meia do Club Brugge, que marcou na vitória sobre a Letônia e vem ganhando espaço no time.

Paunovic tende a utilizar uma formação com três zagueiros, modelo que já aplicou nos jogos das Eliminatórias. Filip Kostic e Luka Jovic seguem como opções no ataque.

Escalação provável da Sérvia (3-5-2): Predrag Rajkovic; Strahinja Pavlovic, Nikola Milenkovic e Strahinja Erakovic; Ognjen Mimovic, Saša Lukic, Nemanja Gudelj, Ivan Ilic e Aleksa Terzic; Aleksandar Mitrovic e Luka Jovic. Técnico: Veljko Paunovic.

Destaques individuais de Espanha x Sérvia

Jogador destaque · Espanha Lamine Yamal 21 Gols na temporada 2025/26 18 Assistências na temporada 42 Jogos disputados 18 Idade (anos) Jogador destaque · Sérvia Aleksandar Mitrovic 63 Gols pela seleção 104 Jogos pela seleção 4 Gols nas Eliminatórias 2025 31 Idade (anos)

Os técnicos

Luis de la Fuente, de 65 anos, transformou a Espanha na melhor seleção do mundo desde que assumiu em dezembro de 2022. Sob seu comando, La Roja conquistou a Eurocopa 2024, chegou à final da Liga das Nações 2024/25 e passou pelas Eliminatórias da Copa sem nenhuma derrota.

O técnico construiu sua reputação nas categorias de base espanholas, com títulos europeus sub-19 e sub-21. Seu grande mérito foi integrar talentos jovens como Yamal e Cubarsí ao lado de veteranos como Rodri e Olmo. O estilo de jogo é baseado em posse qualificada, transições rápidas e pressão alta.

Veljko Paunovic ganhou projeção ao comandar a Sérvia sub-20 na conquista do Mundial da categoria em 2015, na Nova Zelândia. Depois, passou por Philadelphia Union (MLS), Reading (Inglaterra) e Real Oviedo (Espanha), onde levou o clube de volta à LaLiga.

Assumiu a seleção principal em outubro de 2025. Não conseguiu levar a Sérvia à Copa, mas manteve a equipe na Liga A e agora trabalha para reconstruir a identidade do time. Seu sistema tático privilegia três zagueiros e contra-ataques rápidos.

Análise tática

A Espanha deve se apresentar no 4-3-3, com Rodri como pivô defensivo, Pedri e Zubimendi completando o meio de campo. Lamine Yamal pela direita é o grande diferencial ofensivo, com habilidade para criar jogadas individuais e liberar espaço para companheiros. Dani Olmo funciona como articulador entre meio e ataque.

A Sérvia provavelmente vai se posicionar num 3-5-2, buscando compactação defensiva e fechando os espaços entre linhas. A ideia é dificultar o jogo de posse da Espanha e explorar transições com Mitrovic e Jovic como referência.

O ponto fraco da formação sérvia é a vulnerabilidade nos corredores. Se a Espanha explorar a amplitude com seus alas e laterais projetados, pode criar situações claras pelas pontas. Por outro lado, a Sérvia pode encontrar espaço nas costas da defesa espanhola em contra-ataques rápidos.

Na Liga das Nações, esse roteiro se repetiu. Em Belgrado, a Sérvia conteve a Espanha no 0 a 0 com postura compacta. Em Córdoba, a superioridade técnica espanhola prevaleceu no 3 a 0. Sendo amistoso, a intensidade pode ser menor, mas a qualidade de La Roja deve prevalecer.

Prognóstico de placar exato para Espanha x Sérvia

🎯 Previsão de Placar Espanha 3 x 1 Sérvia A Espanha tem tudo para dominar este amistoso. O time de De la Fuente está em grande fase, com um elenco recheado de jogadores em excelente momento nos seus clubes. A Sérvia tem qualidade individual para marcar, especialmente com Mitrovic, mas dificilmente conseguirá conter o volume ofensivo espanhol. A Espanha marcou três ou mais gols em cinco dos últimos seis jogos oficiais.

A Sérvia não marcou nenhum gol contra a Espanha nos últimos três confrontos oficiais (0 a 0 e 0 a 3 na Liga das Nações).

La Roja tem média de 3,5 gols por jogo nas Eliminatórias da Copa (21 gols em seis partidas).

Em amistosos, a tendência é de jogo mais aberto, o que pode permitir um gol de honra sérvio. Previsão final: Yamal, Olmo e Oyarzabal devem comandar o ataque espanhol, que tende a abrir vantagem já no primeiro tempo. A Sérvia pode marcar um gol por meio de Mitrovic em algum momento de desatenção, mas não tem condições de ameaçar o resultado. Placar previsto: 3 a 1 para a Espanha.

Resumo dos palpites do Lance para Espanha x Sérvia